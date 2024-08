Đối với các nhà xuất bản, chất lượng quảng cáo không phải là mục tiêu mơ hồ mà là một điều bắt buộc. Việc tuân thủ các hướng dẫn và nguyên tắc rõ ràng trong quảng cáo là rất cần thiết để đạt được thành công lâu dài, trong khi việc không thực hiện chúng một cách nghiêm túc có thể dẫn đến thiệt hại cho cả uy tín lẫn hiệu suất của nhà xuất bản.

Phục vụ quảng cáo chất lượng cao cũng giống như kỹ thuật chính xác. Điều này không hề đơn giản và đòi hỏi sự theo dõi liên tục, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến và sự tác động của con người trong quá trình kiểm duyệt. Nhưng dù sao thì “chất lượng quảng cáo” có nghĩa là gì? Chúng ta cùng phân tích nhé.

Quy trình đằng sau việc cung cấp quảng cáo chất lượng cao có thể được tóm tắt dựa trên một số nguyên tắc cơ bản:

Thiết kế hay . Hình ảnh chất lượng cao và phù hợp, nội dung chữ hấp dẫn, tỷ lệ khung hình chính xác...

. Hình ảnh chất lượng cao và phù hợp, nội dung chữ hấp dẫn, tỷ lệ khung hình chính xác... Chất lượng kỹ thuật . Phản hồi nhanh, tốc độ tải nhanh, trang đích đúng kỹ thuật

. Phản hồi nhanh, tốc độ tải nhanh, trang đích đúng kỹ thuật Mức độ liên quan. Phù hợp theo ngữ cảnh với nội dung trang, có giá trị đối với người dùng

Chất lượng quảng cáo, theo giải thích của Google, đề cập đến "ước tính về trải nghiệm mà người dùng có". Để khai thác tối đa nền tảng của họ, các nhà xuất bản cần đạt được hai điểm quan trọng:

Nội dung quảng cáo chất lượng cao . Bao gồm các hình ảnh quảng cáo và dòng tiêu đề, bố cục trang đích và cách thông tin được cung cấp cho khách truy cập trang web.

. Bao gồm các hình ảnh quảng cáo và dòng tiêu đề, bố cục trang đích và cách thông tin được cung cấp cho khách truy cập trang web. Trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Nội dung cung cấp, bao gồm nội dung thông qua không gian quảng cáo, phải rõ ràng, dễ gắn kết và phù hợp với kỳ vọng của người dùng.

Để kiếm tiền từ không gian quảng cáo một cách hiệu quả, nhiều nhà xuất bản cũng chuyển sang các nền tảng công nghệ quảng cáo chuyên nghiệp. Nếu quý vị chọn đi theo con đường này thì bước đầu tiên để bảo vệ uy tín của mình là biết các dấu hiệu của những nền tảng đáng tin cậy.

Biết những nguy cơ thường gặp

Quảng cáo độc hại

Quảng cáo độc hại, hay nội dung quảng cáo độc hại, ám chỉ hoạt động sử dụng một quảng cáo có vẻ hợp pháp để có được lượt click và chuyển hướng người dùng đến một URL hoặc mã độc hại. Từ đó, virus, phần mềm ransomware và các đoạn mã độc hại khác được chuyển đến thiết bị đầu cuối của người dùng cuối. Khi quảng cáo độc hại được click vào, thông tin trên máy tính của người dùng sẽ bị lộ. Sau đó, các tập lệnh có thể cài đặt các backdoors dẫn đến phishing, keystroke loggers, ransomware và phần mềm độc hại khác.

Quảng cáo gây hiểu lầm

Quảng cáo gây hiểu lầm có thể ám chỉ một số thực tiễn. Chúng bao gồm quảng cáo đưa ra những tuyên bố sai về các thành phần chính của sản phẩm (nghĩa là “Áo sơ mi cotton rẻ nhất”, “sô cô la 100% thuần chay”…) Chúng cũng có thể bao gồm những quảng cáo trông có vẻ để quảng bá một thương hiệu nhất định nhưng trên thực tế lại dẫn người dùng đến một trang web không liên quan khác. Điều này thường được thực hiện thông qua kỹ thuật che giấu địa chỉ thực mà người dùng sẽ được hướng đến.

Thiệt hại không phải cho người dùng cuối, mà là danh tiếng của nhà xuất bản.

Nội dung không phù hợp

Hình ảnh bạo lực, hình ảnh khỏa thân, hình ảnh người nổi tiếng trái phép và nội dung mang tính xúc phạm khác không gây hại cho máy tính của người dùng cuối nhưng vẫn là mối đe dọa đối với nhà phát hành. Như trong trường hợp quảng cáo gây hiểu lầm, nội dung không phù hợp đó có thể gây tổn hại cực kỳ lớn đến hình ảnh thương hiệu của nhà xuất bản. Một khi người dùng có thiện chí được chuyển hướng đến một quảng cáo có nội dung xúc phạm, lỗi sẽ thuộc về bên host cho lần click đầu tiên.

Cách MGID bảo vệ người dùng khỏi quảng cáo xấu

Ta sẽ chiến thắng cuộc chiến chống lại chất lượng quảng cáo xấu bằng cách cảnh giác thường xuyên. Quy trình xác minh chất lượng quảng cáo và kiểm duyệt nội bộ trong các nền tảng quảng cáo giúp nhà xuất bản lọc ra những con sâu làm rầu nồi canh. Tuy nhiên, quá trình này tốn nhiều thời gian và không phải lúc nào cũng tạo ra kết quả mà nhà phát hành đang tìm kiếm. Với các giải pháp phù hợp hoặc các đối tác được cung cấp, nhà phát hành có thể tránh những căng thẳng về nguồn lực và các hoạt động giám sát tốn kém.

Để hỗ trợ các đối tác của mình, MGID đã thực hiện các bước được chứng minh để đảm bảo ưu thế trong cuộc chiến chống lại chất lượng quảng cáo kém.

Xác minh bên ngoài

Chúng tôi hợp tác với GeoEdge, nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu cho chất lượng quảng cáo, khảo sát mọi quảng cáo được lưu trữ trên nền tảng của chúng tôi.

Giải pháp phần mềm độc quyền này, kết hợp với việc kiểm tra thủ công kỹ lưỡng, sẽ ngăn không cho quảng cáo độc hại và giả mạo xuất hiện.

Quá trình kiểm duyệt

Tiêu chuẩn cao. Chúng tôi có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo người dùng chỉ xem các quảng cáo chất lượng cao và trung thực.

Hướng dẫn rõ ràng. Chúng tôi thẳng thắn và minh bạch với các nhà quảng cáo của mình ngay từ đầu. MGID hướng dẫn các nhà quảng cáo thông qua những quy định và yêu cầu cụ thể của thị trường mục tiêu. Chúng tôi cập nhật các hướng dẫn quảng cáo trong thời gian thực bất cứ khi nào có thay đổi trong luật pháp địa phương.

Kiểm tra thủ công kỹ lưỡng. Đội ngũ kiểm duyệt của chúng tôi không chỉ dừng lại ở các quảng cáo và nội dung chữ mà còn kiểm tra các trang chủ, trang đích và mọi thứ khác mà người dùng nhìn thấy sau khi click vào quảng cáo.

Họ cung cấp phản hồi bởi người thật về chất lượng và nội dung chủ quan của quảng cáo, sau đó những thông tin này được sử dụng để đưa ra các đề xuất. Sau đó, nhà phát hành cũng có thể loại trừ bất kỳ nội dung cụ thể nào mà họ cho là không phù hợp với trang web của mình thông qua các tag.

Bản địa hóa. Chúng tôi thuê các nhóm người kiểm duyệt địa phương vì chỉ những người có chuyên môn về ngôn ngữ, quốc gia và chủ đề mới có thể hiểu được nền tảng văn hóa và chính trị của bất kỳ quảng cáo nào.

Xếp hạng an toàn

MGID đang nâng cao trải nghiệm người dùng tuyệt vời hàng ngày lên cao hơn nữa vào năm 2022 bằng cách đưa ra xếp hạng an toàn chiến dịch. Nói đơn giản, những thứ hạng này cho biết các hạng mục và chiến dịch nào được chấp nhận trên các mạng lưới của nhà xuất bản. Nếu một chiến dịch được xếp hạng tốt, điều này có nghĩa là nội dung của chiến dịch đó an toàn để chạy xét theo quy định, nội dung và kỹ thuật. Xếp hạng an toàn càng cao thì khả năng mở rộng của chiến dịch quảng cáo trên toàn mạng càng cao.

Đây không phải là một hệ thống phù hợp cho tất cả. Các nhà xuất bản có khả năng tùy chỉnh cài đặt chất lượng quảng cáo trên trang web của họ gần như không giới hạn thông qua bảng xếp hạng và các tag an toàn. Khi chất lượng được xác định, các tag và xếp hạng an toàn của MGID sẽ giúp lọc ra những chiến dịch chất lượng thấp.

Và chúng tôi vượt ra khỏi những cài đặt và bộ lọc tự động. Các nhân viên chuyên trách tận tâm của chúng tôi liên tục theo dõi các quảng cáo không tuân thủ và sẵn sàng loại bỏ bất kỳ quảng cáo nào không đạt yêu cầu kiểm tra chất lượng. Tất cả các biện pháp này đảm bảo rằng nhà phát hành có thể duy trì một nền tảng kiếm tiền sạch và có lợi nhuận, chất lượng xứng đáng, mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất và phù hợp với nội dung.

Cách đạt được sự phù hợp thương hiệu

Để có trải nghiệm người dùng tuyệt vời, điều cần thiết là các quảng cáo họ nhìn thấy phải có liên quan đến họ. Quảng cáo cung cấp nội dung phù hợp với ngữ cảnh sẽ tốt cho người dùng, tốt cho nhà xuất bản và tốt cho nhà quảng cáo.

Thực hiện như thế nào? Đầu tiên, phía adtech phải đáng tin cậy và phân phối nội dung phù hợp ngữ cảnh, nhất quán, đáng tin cậy. Với giải pháp Thông minh theo Ngữ cảnh của MGID, cả nhà quảng cáo lẫn nhà xuất bản đều có thể chắc chắn rằng quảng cáo chất lượng được đặt trong môi trường phù hợp theo ngữ cảnh và sẽ không được hiển thị cùng với nội dung không hay hoặc không an toàn.

Tóm lại

Mọi thứ mà người dùng nhìn thấy trên một trang web hoặc nền tảng đều được tổng hợp vào trải nghiệm người dùng. Chất lượng quảng cáo là một thành phần thiết yếu của phương trình này. Khi internet phát triển, người dùng internet cũng phát triển, với kỳ vọng ngày càng tăng về chất lượng trang và mức độ liên quan của nội dung.

Mục tiêu của MGID là phân phối quảng cáo chất lượng cao, mang tính liên quan cao, giảm thiểu tình trạng gián đoạn và hơn hết là giữ chân người xem. Suy cho cùng, có một quy tắc tuyệt đối về nội dung được áp dụng cho bất kỳ loại nền tảng nào: nội dung gắn kết là điều khiến người dùng quay lại để tìm hiểu thêm.