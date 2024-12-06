Chất lượng quảng cáo là cốt lõi của các chiến dịch online thành công. Đối với các nhà quảng cáo, nội dung sáng tạo được thiết kế hay có thể mang lại mức độ gắn kết cao hơn và kết quả tốt hơn. Đối với các nhà phát hành, điều này giúp duy trì lòng tin với khán giả trong khi vẫn mang lại giá trị.

MGID có được sự cân bằng hoàn hảo với phương pháp tiếp cận lấy chất lượng làm đầu, tạo ra những quảng cáo nổi bật đồng thời vẫn tôn trọng nền tảng và khán giả. Bằng cách tập trung vào các nội dung sáng tạo mang tính tác động, MGID tránh được tình trạng sản xuất hàng loạt quảng cáo đại trà, giúp mang lại kết quả mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Vậy, MGID thực hiện việc này như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Tại sao chất lượng quảng cáo lại quan trọng đối với các nhà phát hành và nhà quảng cáo

Có vẻ như khi sử dụng các quảng cáo được thiết kế sơ sài, người ta dễ tiết kiệm được thời gian và nguồn lực, nhưng điều này đi kèm với những mặt trái nghiêm trọng. Các nhà phát hành không chú ý đến nội dung sáng tạo mà họ chạy trên website có thể gặp phải tình trạng gián đoạn trong trải nghiệm người dùng. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến danh tiếng của họ bị ảnh hưởng, và khán giả mất gắn kết. Khách truy cập sẽ nhanh chóng mất lòng tin vào một website khi họ bị tấn công bởi các quảng cáo lặp đi lặp lại hoặc không bắt mắt và trông không phù hợp.

Các nhà quảng cáo cũng chịu thiệt. Các nội dung sáng tạo được tái chế và đại trà không thu hút được sự chú ý, cũng không truyền đạt được thông điệp rõ ràng. Điều này không chỉ làm giảm gắn kết mà còn làm cạn kiệt ngân sách quảng cáo. Mặc dù tạo quảng cáo hàng loạt có thể nhanh hơn nhưng khi quảng cáo thiếu tính độc đáo và tính liên quan thì điều này có thể làm giảm đáng kể hiệu suất của chiến dịch.

Giải pháp nằm ở một sự tiếp cận tích hợp kết hợp giữa việc kiểm duyệt, tuân thủ và thiết kế nội dung sáng tạo thấu đáo. Khi thực hiện đúng cách, phương pháp này đạt được:

Sự phù hợp với tiêu chuẩn biên tập của các nhà phát hành cao cấp, duy trì được độ tin cậy;

Sự tích hợp liền mạch vào các trang web, đảm bảo quảng cáo trông như một phần tự nhiên của trải nghiệm duyệt web;

Hình ảnh bắt mắt thu hút sự chú ý đồng thời vẫn tôn trọng kỳ vọng của khán giả;

Sự tập trung vào việc cung cấp giá trị thông qua sự gắn kết đích thực thay vì các chiến thuật gây hiểu lầm như câu view;

Sự khả dụng với nhiều định dạng khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh tĩnh, GIF và video, để phù hợp với các mục tiêu chiến dịch khác nhau.

Bằng cách ưu tiên chất lượng và sự cân bằng, phương pháp này giải quyết được nhu cầu của cả nhà phát hành lẫn nhà quảng cáo, tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho mọi người.

Khuôn khổ sáng tạo và tuân thủ của MGID

Nói đến chất lượng quảng cáo không phải là nói đến thiết kế, mà là nói đến sự tin cậy, an toàn và phù hợp. Đây là lý do tại sao MGID đã xây dựng một quy trình kiểm duyệt hiệu quả để đảm bảo mọi nội dung sáng tạo đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Quy trình này được thiết kế cẩn thận để cân bằng giữa tính sáng tạo với mức độ tuân thủ, đảm bảo tạo ra trải nghiệm an toàn và hấp dẫn cho người dùng, đồng thời bảo vệ danh tiếng của nhà phát hành và mang lại kết quả tốt cho nhà quảng cáo.

Hệ thống kiểm duyệt của MGID hoạt động thông qua một khuôn khổ toàn diện. Khuôn khổ này đánh giá mọi khía cạnh của quảng cáo. Mỗi quảng cáo được kiểm tra tính chính xác, mức độ tuân thủ chính sách, tính nhất quán giữa hình ảnh và thông điệp. Quá trình đánh giá nhiều lớp này giúp loại bỏ các rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như nội dung gây hiểu lầm, hình ảnh không phù hợp hoặc các vấn đề về bảo mật.

Mục tiêu là duy trì sự cân bằng tinh tế giữa việc tạo điều kiện cho tính sáng tạo và đảm bảo quảng cáo có chất lượng cao, phù hợp và đáp ứng tuân thủ. Bằng cách thực hiện những bước này, MGID tạo ra các quảng cáo:

Bảo vệ người dùng khỏi những trải nghiệm gây hại hoặc gây gián đoạn;

Xây dựng lòng tin giữa các nhà phát hành, nhà quảng cáo và khán giả của họ;

Khuyến khích tự do sáng tạo, đồng thời tránh nội dung có thể gây tổn hại đến danh tiếng.

Vai trò của AI trong việc phát triển nội dung sáng tạo

AI đang chuyển hóa thế giới quảng cáo bằng cách cung cấp các công cụ sáng tạo giúp nâng cao cả quy trình sáng tạo lẫn hiệu suất quảng cáo. Một trong những lợi thế chính của AI là loại bỏ nguy cơ vi phạm bản quyền, bởi vì nội dung do AI tạo ra đảm bảo tính độc đáo, với mọi hình ảnh đều mới. Điều này mở ra những khả năng sáng tạo vô tận, tạo điều kiện cho các nhà quảng cáo thử nghiệm và thích ứng với các xu hướng, mùa và thị trường mục tiêu không ngừng thay đổi.

AI cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bản địa hóa nội dung cho các khu vực và đối tượng khán giả khác nhau. Ví dụ như mô hình tạo hình ảnh từ hình ảnh bằng AI của MGID có thể lấy một nội dung sáng tạo và tạo ra các biến thể được tối ưu hóa cho các vị trí hoặc đối tượng nhân khẩu học cụ thể. Ngoài ra, AI còn đơn giản hóa thử nghiệm A/B, tạo điều kiện cho các nhà quảng cáo thử nghiệm nhanh các nội dung sáng tạo khác nhau và xác định nội dung nào phù hợp nhất với đối tượng khán giả của họ.

Sau đây là một số công cụ AI chính yếu mà MGID sử dụng để nâng cao mức độ phát triển nội dung sáng tạo.

Generative AI tạo hình ảnh từ nội dung chữ: Công cụ này kết hợp lời gợi ý dạng chữ với hình ảnh, giúp các nhà quảng cáo dễ dàng hiện thực hóa ý tưởng. Công cụ này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh, từ cảm xúc và góc độ đến ánh sáng và kiểu dáng, giúp tạo những hình ảnh có sức ảnh hưởng và thu hút sự chú ý.

Công cụ này kết hợp lời gợi ý dạng chữ với hình ảnh, giúp các nhà quảng cáo dễ dàng hiện thực hóa ý tưởng. Công cụ này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh, từ cảm xúc và góc độ đến ánh sáng và kiểu dáng, giúp tạo những hình ảnh có sức ảnh hưởng và thu hút sự chú ý. Generative AI tạo hình ảnh từ hình ảnh: Tính năng này cho phép chuyển hóa hình ảnh hiện có thành phiên bản mới, độc đáo bằng cách thêm các kiểu dáng, họa tiết và yếu tố mới lạ. Tính năng này giúp tăng khả năng sáng tạo và cung cấp những quảng cáo bắt mắt, nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh.

Tính năng này cho phép chuyển hóa hình ảnh hiện có thành phiên bản mới, độc đáo bằng cách thêm các kiểu dáng, họa tiết và yếu tố mới lạ. Tính năng này giúp tăng khả năng sáng tạo và cung cấp những quảng cáo bắt mắt, nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh. Generative AI tạo nội dung quảng cáo: AI của MGID có thể tạo tiêu đề và mô tả quảng cáo hấp dẫn, đảm bảo mọi chiến dịch đều có nội dung hấp dẫn, có tác động cao, gây được tiếng vang với đối tượng khán giả mục tiêu.

AI của MGID có thể tạo tiêu đề và mô tả quảng cáo hấp dẫn, đảm bảo mọi chiến dịch đều có nội dung hấp dẫn, có tác động cao, gây được tiếng vang với đối tượng khán giả mục tiêu. AI dự đoán hiệu suất: Công cụ này dự đoán hiệu quả của các quảng cáo sáng tạo bằng cách phân tích những thiết lập chiến dịch và các yếu tố thiết kế. Công cụ này giúp các nhà quảng cáo đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, tối ưu hóa quảng cáo để có mức độ gắn kết và chuyển đổi tốt hơn.

AI không chỉ đảm bảo chất lượng của nội dung sáng tạo mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tuân thủ và tính hiệu quả. Thông qua tự động hóa một số khía cạnh nhất định của quy trình sáng tạo, AI giúp giảm khả năng mắc lỗi hoặc vi phạm, đảm bảo quảng cáo tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành.

Thế nhưng AI cũng có thể tiến xa hơn nữa. Ví dụ như các công cụ AI của MGID giúp chống lại tình trạng cạn ý tưởng sáng tạo – một thử thách phổ biến đối với các nhà quảng cáo khó theo kịp nhu cầu về nội dung mới. Trong bảng điều khiển MGID Ads, ta có thể theo dõi các chiến dịch để tìm dấu hiệu cạn ý tưởng, để đảm bảo các chiến dịch luôn năng động và có hiệu suất cao.

Điều này xảy ra như thế nào? CTR Guard theo dõi các quảng cáo để phát hiện những quảng cáo nào giảm hiệu suất và cảnh báo các nhà quảng cáo khi một nội dung sáng tạo nào đó hoạt động kém hiệu quả. Nếu một nội dung sáng tạo cho thấy CTR giảm 15% trong ba ngày, hệ thống sẽ đánh dấu và tạo ra ba phương án thay thế mới. Các nội dung sáng tạo mới này, cùng các tiêu đề mới, sẽ tự động được thêm vào bảng điều khiển và được gửi đến nhà quảng cáo để sẵn sàng khởi chạy.

Phương pháp chủ động này giúp duy trì CTR cao, cải thiện ROI và đảm bảo các chiến dịch luôn phù hợp mà không cần liên tục can thiệp thủ công.

Nghiên cứu tình huống: Bản địa hóa nhanh để tạo tác động tối đa

Việc điều chỉnh nội dung sáng tạo cho các khu vực và đối tượng khác nhau là rất quan trọng đối với sự thành công của các chiến dịch quảng cáo. Việc bản địa hóa quảng cáo đảm bảo quảng cáo kết nối với đối tượng khán giả mục tiêu bằng cách xem xét những điểm khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và sở thích. Quá trình này có thể được thực hiện càng nhanh thì chiến dịch sẽ càng hiệu quả.

Như chúng tôi đã đề cập, mô hình tạo hình ảnh từ hình ảnh bằng AI của MGID có thể sử dụng một nội dung sáng tạo duy nhất và tạo ra nhiều biến thể được thiết kế phù hợp với các vị trí hoặc nhóm nhân khẩu học cụ thể. Điều này giúp ta dễ dàng tạo nhanh các quảng cáo có liên quan và phù hợp với những người ở các khu vực khác nhau mà không cần phải hoạt động thủ công nhiều.

Chúng ta cùng xem một số ví dụ cho thấy cách AI của chúng tôi có thể chuyển đổi một nội dung sáng tạo duy nhất thành các phiên bản được tối ưu hóa cho những thị trường khác nhau, giúp các thương hiệu tiếp cận đối tượng toàn cầu hiệu quả hơn.

Chuyển hóa các phương pháp sáng tạo cũ thành những quảng cáo mới hấp dẫn

Thông qua quá trình kiểm tra và thử nghiệm trên quy mô rộng, MGID đã chứng minh rằng khi chuyển đổi các chiến lược sáng tạo lỗi thời và đã được sử dụng quá nhiều — thường gặp trong tiếp thị liên kết — thành các quảng cáo mới, hấp dẫn thì điều này sẽ mang lại kết quả ấn tượng. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi bao gồm thử nghiệm và điều chỉnh các nội dung sáng tạo để đảm bảo chúng không chỉ bắt mắt mà còn có hiệu quả cao trong việc thúc đẩy khả năng chuyển đổi. Trong nhiều trường hợp, những quảng cáo được cải tiến này có hiệu suất vượt trội hơn các quảng cáo truyền thống.

Chúng ta cùng xem một số ví dụ cùng số liệu CTR và CR.

Cùng một khái niệm, hình ảnh mới: Hiệu quả của việc thử nghiệm

Đôi khi, điều cốt yếu không phải là thay đổi khái niệm mà là tưởng tượng lại cách trình bày. Bằng cách thử nghiệm những yếu tố hình ảnh khác nhau, ta có thể tạo ra những quảng cáo mới, mang tính cộng hưởng, kết nối tốt hơn với khán giả của mình.

Kết luận: Chất lượng thúc đẩy kết quả

Khi người dùng trở nên sáng suốt hơn, chất lượng quảng cáo đối với tất cả các bên liên quan — nhà quảng cáo, nhà phát hành và khán giả — trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các nội dung sáng tạo chất lượng cao không chỉ đáp ứng những yếu tố thẩm mỹ hay tuân thủ mà còn dẫn đến mức độ gắn kết và kết quả tốt hơn. Trên thực tế, một quảng cáo được thiết kế hay thường có thể hoạt động tốt hơn một quảng cáo dựa vào mánh lới hoặc thiết kế chất lượng thấp.

Sự kết hợp giữa các quy trình và công cụ của MGID đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các nội dung sáng tạo chất lượng cao nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bằng cách tích hợp thiết kế sáng tạo với các công cụ kiểm duyệt, tuân thủ và do AI điều khiển, chúng tôi có thể duy trì sự cân bằng giữa chất lượng và hiệu suất. Với phương pháp tiếp cận này, chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn giúp họ vượt xa mong đợi — mang lại nhiều lượt click hơn, khả năng chuyển đổi tốt hơn và ROI cao hơn.