MGID không ngừng nâng cấp các giải pháp quảng cáo AI nhằm hỗ trợ tối ưu hóa chiến dịch cũng như tăng tương tác giữa nhà quảng cáo và AI. Bản cập nhật CTR Guard mới nhất mang đến cho quý vị quyền kiểm soát tốt hơn, độ chính xác cao hơn và khả năng sáng tạo thông minh hơn, giúp nâng hiệu suất chiến dịch lên tầm cao mới.

Hãy cùng khám phá những điểm mới nổi bật và lý do tại sao tính năng này thực sự mang tính đột phá.

Kích hoạt tạo quảng cáo thủ công: chủ động kiểm soát quảng cáo

Trước đây, CTR Guard hoạt động chủ yếu tự động, tạo quảng cáo mới khi phát hiện CTR giảm hoặc quảng cáo quá tải.

Nhưng giờ đây, quý vị có thể tự quyết định thời điểm và cách thức làm mới quảng cáo! Với Manual Creative Generation Trigger (Kích hoạt Tạo Quảng cáo Thủ công), nhà quảng cáo có thể khởi chạy quy trình tạo quảng cáo bằng AI trực tiếp từ bất kỳ chiến dịch nào, loại bỏ nhu cầu nhắc nhở tự động.

Điểm nổi bật:

Kích hoạt theo yêu cầu: Chọn bất kỳ nội dung nào trong chiến dịch và tạo quảng cáo ngay lập tức.

Chọn chiến lược: Chọn một loại tạo nội dung hoặc áp dụng tất cả cùng lúc để thử nghiệm rộng hơn.

Cách hoạt động:

Mở chiến dịch và chọn một nội dung.

Click Generate Ad .

. Chọn chiến lược tạo nội dung mong muốn (hoặc chọn tất cả).

Chọn chiến dịch cần áp dụng.

Xác nhận và hệ thống sẽ thông báo khi quảng cáo mới sẵn sàng.

Tính năng này giúp các nhà quảng cáo chủ động hơn, thử nghiệm nhanh hơn, lập kế hoạch sáng tạo rõ ràng hơn và tận dụng tối đa trí tuệ của CTR Guard.

Tạo tiêu đề theo danh mục: tối ưu bối cảnh chuyển đổi

Tiêu đề quyết định hiệu suất quảng cáo. CTR Guard giờ đây tạo tiêu đề theo logic riêng của từng ngành, điều chỉnh phong cách và thông điệp sao cho phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Thay vì sử dụng cách diễn đạt chung chung, hệ thống áp dụng các khuôn khổ tường thuật đã được chứng minh hiệu quả cho từng ngành, chẳng hạn như:

Vấn đề/giải pháp

Lợi ích trực tiếp & đề xuất giá trị

Kể chuyện truyền cảm hứng

Điểm mới:

Tiêu đề được tạo bằng logic theo danh mục ngành .

. Nội dung tự động điều chỉnh để phù hợp với các yếu tố kích hoạt hiệu quả nhất của từng ngành , tăng tương tác và chất lượng nội dung.

, tăng tương tác và chất lượng nội dung. Không cần cài đặt thêm — tính năng tự động áp dụng cho tất cả các thế hệ sáng tạo mới.

Tại sao quan trọng: Các đối tượng mục tiêu phản ứng khác nhau với tín hiệu cảm xúc và logic. Bằng cách điều chỉnh tiêu đề theo hành vi của từng ngành, CTR Guard giúp nội dung sáng tạo thích hợp, hấp dẫn và đáng click vào hơn.

Thông minh hơn. Nhanh hơn. Nhân văn hơn

Với những cập nhật này, CTR Guard phát triển từ một trợ lý tự động thành một đối tác AI cộng tác, mang đến cho nhà quảng cáo sự tự do sáng tạo và trí tuệ chiến lược để duy trì CTR cao và dẫn đầu các chiến dịch.

Hãy trải nghiệm các tính năng mới của CTR Guard ngay hôm nay để tận hưởng khả năng kiểm soát tốt hơn và nhiều lượt click hơn.

Muốn tìm hiểu thêm? Hãy xem webinar! Trong hội thảo này, Olya Chaban và Karina Klymenko thảo luận về cách CTR Guard giải quyết tình trạng chán quảng cáo bằng AI, các yếu tố kích hoạt dựa trên hiệu suất, tiêu đề tối ưu theo danh mục, thực hiện demo trực tiếp và chia sẻ kết quả chiến dịch thực tế.