1.9 tỷ trang web đang cạnh tranh từng ngày để thu hút sự chú ý, và ước tính có 4.95 tỉ người dùng internet trên thế giới hiện nay. Với một người dùng internet toàn cầu trung bình dành gần 7 tiếng lên mạng mỗi ngày, điều này có nghĩa là tổng thời gian con người hiện diện trực tuyến là hơn 1,4 tỷ năm, chỉ tính riêng năm 2022.

Nói cách khác, mức độ cạnh tranh rất cao, nhưng lợi thế thuộc về những ai biết cách. Vậy thì, nhà phát hành làm thế nào để có thể đảm bảo rằng trang web của họ đạt được hiệu suất kiếm tiền tốt nhất?

Nếu ta đang hướng tới mục tiêu dài hạn, lợi nhuận kép, việc kiếm tiền phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh thương hiệu. Vì vậy, an toàn thương hiệu nên là ưu tiên hàng đầu. Để đạt được hiệu suất kiếm tiền cao nhất, cả nhà phát hành lẫn nhà quảng cáo cần phải duy trì niềm tin của người tiêu dùng và cung cấp trải nghiệm người dùng chất lượng cao.

Xếp hạng an toàn giúp tìm ra rủi ro

Vào năm 2022, MGID đã mở rộng hỗ trợ dành cho các đối tác bằng cách giới thiệu xếp hạng an toàn chiến dịch. Những thứ hạng này cho biết những hạng mục nào trong chiến dịch có thể chấp nhận được và những hạng mục nào đáng nghi ngờ trên các mạng của nhà phát hành. Các hạng mục chất lượng thấp cho thấy hai vấn đề tiềm ẩn.

Chúng có thể bị từ chối bởi một số mạng nhất định bởi các bộ lọc chất lượng của họ. Việc không đủ điều kiện cho một mạng chất lượng cao sẽ ảnh hưởng đến phạm vi tiếp cận và khả năng kiếm tiền của chúng ta.

Chúng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Mặc dù được một số mạng của nhà phát hành chấp nhận nhưng các phương pháp có vấn đề sẽ gây nguy hiểm cho hình ảnh thương hiệu của nhà quảng cáo và nhà phát hành, hiệu quả chiến dịch và nhận thức về thương hiệu.

Các thứ hạng của MGID hoàn toàn không mang tính cưỡng buộc. Xếp hạng an toàn chỉ dùng để báo hiệu các chiến dịch chất lượng thấp; sau đó, nhà phát hành tự quyết định xem mình sẵn sàng chấp nhận chất lượng quảng cáo thế nào.

Chính xác thì Xếp hạng An toàn là gì?

Xếp hạng an toàn của chiến dịch cũng giống như có một mạng lưới các nhà nghiên cứu thực hiện kiểm tra cơ sở cho chúng ta. Do đó, xếp hạng của MGID giúp quý vị hiểu những hạng mục và chiến dịch nào được chấp nhận trên các mạng của nhà phát hành. Có hai thứ hạng an toàn:

Trung bình : Xếp hạng An toàn Trung bình chứa nhiều chủ đề gây tranh cãi hơn, với hình ảnh lạ lùng, kỳ quặc hoặc kỳ dị, cùng với các chủ đề giật gân, gây sốc hoặc quá lố. Chiến dịch có thể có phạm vi tiếp cận hạn chế trong một nhóm nhỏ các nhà phát hành chấp nhận chiến dịch loại Trung bình.

: Xếp hạng An toàn Trung bình chứa nhiều chủ đề gây tranh cãi hơn, với hình ảnh lạ lùng, kỳ quặc hoặc kỳ dị, cùng với các chủ đề giật gân, gây sốc hoặc quá lố. Chiến dịch có thể có phạm vi tiếp cận hạn chế trong một nhóm nhỏ các nhà phát hành chấp nhận chiến dịch loại Trung bình. Cao: Xếp hạng An toàn Cao là quảng cáo sạch và vô hại cả về thiết kế quảng cáo lẫn nội dung được quảng bá. Chiến dịch đáp ứng các tiêu chuẩn của đa số các nhà phát hành của chúng tôi và do đó, có nhiều khả năng mở rộng quy mô hơn trên toàn mạng.

Nếu một chiến dịch được xếp hạng tốt, điều này có nghĩa là có thể cho chạy nội dung của chiến dịch đó một cách an toàn, từ góc độ hợp pháp, nội dung và tính năng kỹ thuật. Xếp hạng an toàn càng cao, khả năng mở rộng của chiến dịch quảng cáo trên toàn mạng càng cao - và khả năng kiếm tiền càng cao.

Tại sao lại hiệu quả đối với các nhà phát hành

Kiểm soát 100% đối với quảng cáo phản cảm tiềm tàng. Các quảng cáo không phù hợp, quá khích hoặc gây sốc sẽ nhận được thứ hạng thấp hơn. Nhà phát hành có thể loại bỏ chúng hoàn toàn bằng cách đặt yêu cầu cao hơn. Có được sự trung thành của người dùng. Các quảng cáo đáng nghi vấn có thể khiến người dùng phàn nàn hoặc đơn giản là khiến họ thoát ra. Trải nghiệm quảng cáo tích cực đồng nghĩa với trải nghiệm người dùng tích cực và phản ánh mức độ trung thành cũng như mức độ tương tác tăng thêm. Tinh chỉnh hệ sinh thái web. Càng dành nhiều thời gian trong hệ sinh thái internet, người dùng càng trở nên hiểu biết hơn, và những chiêu dụ click càng tinh vi hơn. Các nhà phát hành cần phải đi trước người dùng một bước về khả năng phát hiện các chiêu dụ click và quảng cáo đánh lạc hướng. Nếu người dùng phát hiện ra trước ta thì có nghĩa là ta đã mất họ. Tác động tích cực đến CPM. Một khi người dùng tin tưởng quảng cáo từ góc nhìn về mức độ phù hợp cũng như tối ưu hóa chất lượng và kỹ thuật, họ sẽ click vào chúng thường xuyên hơn. Nội dung chất lượng cao, an toàn với thương hiệu giúp hỗ trợ kiếm tiền từ web về lâu dài.

Tại sao điều này thực sự quan trọng đối với các nhà quảng cáo

Đảm bảo chất lượng lưu lượng truy cập. Nếu một chiến dịch quảng cáo nhận được thứ hạng cao, nhiều trang web có lưu lượng truy cập cao sẽ chấp nhận để quảng cáo đó cạnh tranh trong một cuộc đấu giá. Chất lượng quảng cáo thấp nói chung sẽ đi cùng với chất lượng lưu lượng truy cập thấp. Tiếp cận lưu lượng truy cập có tác động cao và người dùng có trả phí. Kết quả tất yếu cho việc nêu trên là một khi chiến dịch quảng cáo được coi là an toàn và chất lượng cao thì chiến dịch này thường đủ điều kiện cho các trang web cao cấp. Những trang web này có xu hướng có nhiều đối tượng khán giả có khả năng giúp sinh lợi hơn - tức là chịu chi hơn. Mức độ liên quan rất quan trọng. Các nhà quảng cáo có thể tiếp cận đối tượng khán giả mục tiêu của họ bằng thông điệp trực tiếp, rõ ràng hơn. Khi người dùng nhìn thấy những quảng cáo rõ ràng trên các trang web cao cấp, chất lượng cao, họ có xu hướng kiểm tra các trang đích của nhà quảng cáo nhiều hơn. Không cần phải khơi dậy hứng thú click chuột để khiến họ nhấp vào. Tăng khả năng hiển thị quảng cáo và nội dung có trả phí. Giống như trong trường hợp chất lượng lưu lượng truy cập, xếp hạng chiến dịch cao là tín hiệu cho thấy nội dung quảng cáo có thể dẫn đến khả năng hiển thị thương hiệu nhiều hơn trên các trang web chất lượng cao. Khả năng hiển thị tương quan trực tiếp với khả năng kiếm tiền - điều mà suy cho cùng, chính là mục tiêu cuối cùng.

Tóm lại

Nội dung mang tính rủi ro, chiêu dụ click chuột và chiến dịch chất lượng thấp không phải là chiến lược kiếm tiền bền vững. Chỉ có chất lượng mới hiệu quả về lâu dài. Đúng vậy, nhà phát hành và nhà quảng cáo không phải lúc nào cũng biết (hoặc có thời gian đánh giá) phương pháp nào có thể đủ hoặc không đủ điều kiện để được gọi là phương pháp hay nhất - đặc biệt là khi làm việc với nhiều lãnh thổ hoặc thị trường chưa nắm rõ.

Các chiến dịch quảng cáo thường thất bại vì không đạt được khả năng hiển thị và gắn kết. Để ngăn chặn tiêu phí các nguồn lực và hỗ trợ tăng doanh thu quảng cáo, Xếp hạng An toàn của MGID có thể đóng vai trò là một công cụ nhanh chóng, đáng tin cậy để đánh giá xem quảng cáo có thể nhận được vị trí trong bối cảnh kiếm tiền hàng đầu, giá trị cao hay không.