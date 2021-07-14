Команда MGID присвячує себе виконанню запитів клієнтів, а також дотриманню стандартів індустрії. Саме тому ми змінили налаштування за замовчуванням в основних звітах паблішерів, і додали декілька нових метрик ефективності, що допоможуть нашим клієнтам краще керувати своїми віджетами та збільшити їх ефективність.

Аналітичні звіти від MGID дозволяють слідкувати за всіма рекламними метриками у режимі реального часу, окремо для вебсайтів і віджетів. Ось приклади найпопулярніших з них: Перегляди в зоні видимості, Кліки, CTR, рекламний CPC і Дохід від реклами.

Які рекламні метрики доступні для вебсайтів?

Перегляньмо основні метрики паблішерів, які тепер доступні для вебсайтів:

Які рекламні метрики доступні для віджетів?

Панель управління паблішерів MGID також дозволяє відстежувати наступні метрики для кожного віджету:

Які рекламні метрики доступні у відео звіті?

Висновки

Кожна метрика важлива і може допомогти вам усунути перешкоди та втілити нові ідеї для кращої оптимізації. Ми впевнені, що нові налаштування за замовчуванням допоможуть MGID клієнтам спростити процес збору даних та їх аналізу.

Якщо у вас виникнуть труднощі з аналізом метрик у панелі управління, наша команда підтримки з радістю допоможе вам.