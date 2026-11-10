MGID ได้นำระบบผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ามาไว้ในแดชบอร์ดร่วมกับ MIA ซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับการจัดการแคมเปญแล้ว และในตอนนี้ เรากำลังยกระดับความสามารถนั้นขึ้นไปอีกขั้น
จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถนำแคมเปญบน MGID เข้าไปรวมอยู่ในขั้นตอนการทำงานของ AI ที่คุณใช้งานอยู่แล้วได้ ระบบนี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ตรวจสอบปัญหา และวางแผนขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย MGID Advertiser API MCP คุณจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลแคมเปญและการดำเนินการต่าง ๆ เข้ากับเครื่องมือ AI ที่รองรับได้ เช่น Claude Code และ Cursor
MGID Advertiser API MCP คืออะไร
MGID MCP ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้โฆษณา เอเจนซี่ และทีมซื้อสื่อที่ใช้งานเครื่องมือ AI อยู่แล้ว โดยทำงานผ่านโปรโตคอลที่เรียกว่า Model Context Protocol (MCP) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้ผู้ช่วย AI สามารถสื่อสารกับแพลตฟอร์มภายนอกได้ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ผู้ช่วย AI ของคุณจะสามารถดึงข้อมูลจากบัญชี MGID ของคุณมาช่วยจัดการงานต่าง ๆ ได้ เช่น การตรวจสอบสถิติ การประเมินประสิทธิภาพแคมเปญ และการบริหารจัดการแคมเปญ
คุณสามารถทำอะไรกับ MGID MCP ได้บ้าง
ก้าวข้ามการถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการโฆษณากับ AI ของคุณไปอีกขั้น ด้วย MGID MCP คุณจะสามารถนำข้อมูลจากบัญชี MGID ของคุณมาใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับแคมเปญได้โดยตรง
ลองมาดูตัวอย่างสิ่งที่คุณสามารถสอบถามหรือสั่งการผ่านระบบนี้ได้:
- ตรวจสอบประสิทธิภาพแคมเปญ: แสดงผลการดำเนินงานของแคมเปญที่กำลังทำงานอยู่ตลอด 7 วันที่ผ่านมาให้ฉันดูหน่อย
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ: มีแคมเปญไหนบ้างที่ประสิทธิภาพลดลงในสัปดาห์นี้
- ตรวจสอบแหล่งที่มาของการเข้าชม: แหล่งที่มาใดบ้างที่สร้างยอดคลิกเข้ามาได้ แต่กลับมีอัตราการสร้างลูกค้าต่ำ
- ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าแคมเปญ: ปรับงบประมาณรายวันของ "แคมเปญ A" เป็น 100 ดอลลาร์
- วิเคราะห์สื่อโฆษณา: ให้ระบบแสดงทีเซอร์ที่กำลังทำงานอยู่ พร้อมระบุว่าชิ้นใดมี CTR ต่ำที่สุด
ผู้ช่วย AI ของคุณสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ MGID เพื่อเตรียมการหรือดำเนินการปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการเชื่อมต่อและสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีของคุณ
ยกระดับการทำงานด้วย MGID Skills
งานด้านการโฆษณาบางอย่างอาจต้องอาศัยขั้นตอนมากกว่าแค่การสั่งงานเพียงครั้งเดียว เช่น การตรวจสอบสาเหตุที่ประสิทธิภาพลดลง การจัดสรรงบประมาณใหม่ หรือการเตรียมเปิดตัวแคมเปญ ซึ่งมักจะต้องทำหลายขั้นตอนต่อเนื่องกัน
นี่คือจุดที่ MGID Skills เข้ามามีบทบาท โดยเป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูปสำหรับงานโฆษณาจริง ซึ่งจะช่วยแนะนำผู้ช่วย AI ของคุณให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ใน MGID MCP ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ MGID Skills เพื่อ:
- เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญด้วย AI: วิเคราะห์ผลลัพธ์ ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และรับคำแนะนำที่นำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น
- จัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด: ระบุแคมเปญที่ทำผลงานได้ดี และค้นหาวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการกระจายงบประมาณของคุณ
- ตรวจพบภาวะโฆษณาเสื่อมประสิทธิภาพได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ: ระบุโฆษณาที่เริ่มมีประสิทธิภาพลดลง และแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตใหม่
- ค้นหาแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด: ดูว่าแหล่งที่มาใดสร้างผลลัพธ์ได้จริง และแหล่งใดที่อาจทำให้งบประมาณของคุณสูญเปล่า
- คัดลอกแคมเปญได้ในเวลาไม่กี่วินาที: สร้างแคมเปญที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาใหม่โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตามต้องการ
- แก้ไขปัญหาด้านการตรวจสอบโฆษณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น: ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบและรับคำแนะนำในการแก้ไข
- ตรวจสอบระบบติดตามการสร้างลูกค้า: ตรวจหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการติดตามผล ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อความถูกต้องในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณ
สมมติว่าประสิทธิภาพแคมเปญของคุณลดลงอย่างกะทันหัน แทนที่จะต้องเสียเวลาไล่ดูรายงานด้วยตนเอง คุณสามารถให้ผู้ช่วย AI ของคุณตรวจสอบได้ โดยใช้ MGID Skill ระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญและแหล่งที่มาของการเข้าชม พร้อมระบุสาเหตุที่เป็นไปได้และให้คำแนะนำว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป
เริ่มต้นใช้งาน MGID MCP ได้อย่างไร
ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานมีดังนี้:
- เชื่อมต่อเครื่องมือ AI ของคุณ: เข้าไปที่หน้า MGID MCP และทำตามคำแนะนำในการตั้งค่าสำหรับแชทบอท AI ของคุณ
- อนุญาตการเข้าถึงบัญชี MGID ของคุณ: ลงชื่อเข้าใช้ผ่านกระบวนการยืนยันสิทธิ์ที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลในการเข้าถึง API ของบัญชี MGID ของคุณ
- ลองส่งคำสั่งแรกของคุณ: เริ่มต้นด้วยคำสั่งง่าย ๆ เช่น "แสดงสถิติของแคมเปญที่กำลังทำงานอยู่ให้ฉันดูหน่อย"
- สำรวจ MGID Skills: เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถลองใช้ขั้นตอนการทำงานแบบมีคำแนะนำ สำหรับการวินิจฉัยแคมเปญ การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ระบบรองรับ
เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อในรูปแบบ "อ่านได้อย่างเดียว" ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสำรวจข้อมูลแคมเปญและตรวจสอบประสิทธิภาพได้ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ ในบัญชีของคุณได้
ผสานรวม MGID เข้ากับขั้นตอนการทำงานของ AI ของคุณ
MGID MCP ช่วยให้การนำแคมเปญโฆษณาของคุณไปใช้ร่วมกับเครื่องมือ AI ที่คุณใช้งานอยู่แล้วเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ปัญหา หรือการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต คุณสามารถจัดการข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ บน MGID ได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไปมาให้ยุ่งยาก
เมื่อ MGID กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของ AI ของคุณ คุณก็ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเดิม เพียงแค่เชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณใช้งานเป็นประจำเข้าด้วยกันเท่านั้น
ไม่ต้องเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของคุณ แต่จงเชื่อมต่อมันเข้าด้วยกัน