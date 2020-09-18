วิกฤตโคโรนาไวรัสได้เร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฆษณาใหม่และทำให้ผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณาจำเป็นต้องมีความคล่องตัวมากขึ้น ตอนนี้ผู้เผยแพร่โฆษณาแข่งขันกันเพื่องบประมาณที่น้อยลงมาก ในขณะที่ผู้โฆษณาได้ลดช่องทางที่มีประสิทธิภาพต่ำลงในพริบตาเดียว

จากความต้องการของผู้ลงโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกำไรจากรูปแบบโฆษณามาตรฐานและโปรแกรมบรรณาธิการยังมีความผันผวนอย่างมาก ตัวอย่างเช่น โฆษณาวิดีโอซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบที่มีส่วนร่วมมากที่สุดซึ่งได้สร้างผลตอบแทนจำนวนมากก่อนที่โคโรนาไวรัสจะระบาด ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการใช้จ่ายที่ลดลงอย่างรวดเร็ว

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โปรแกรมเนื้อหาที่มีแบรนด์และพื้นที่โฆษณาระดับพรีเมียมได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุด โดยบังคับให้ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างรายได้และสร้างผลลัพธ์ที่มากมายให้กับผู้โฆษณา ตัวอย่างเช่น Trusted Media Brands หยุดดำเนินการผลิตเนื้อหาที่มีแบรนด์ที่ซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการผลิตและนำเสนอการรวมเนื้อหาของผู้โฆษณาเข้ากับหน้าบรรณาธิการที่มีอยู่ให้เร็วขึ้น

อย่างไรก็ตามการเพิ่มรูปแบบการโฆษณาหรือโปรแกรมเนื้อหาใหม่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่แน่นอน ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องสามารถที่จะระบุและเลือกประเภทโฆษณาที่จะกระตุ้นรายได้สูงสุดและสลับไปมาระหว่างรูปแบบเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น

ที่ MGID เราได้พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ: Native Yield Optimization โซลูชันนี้จะช่วยผู้เผยแพร่โฆษณาในการแสดงโฆษณาหลายรูปแบบในการวางครั้งเดียว และเพิ่มทั้งความสามารถในการโฆษณาและความสามารถในการตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของแคมเปญที่หลากหลาย

สามารถเปิดใช้งานหลายรูปแบบในการวางโฆษณาเดียวด้วย MGID

การเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบเนทีฟ ทำให้สามารถเลือกประเภทโฆษณาสำหรับวางได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเพิ่มมูลค่าของพื้นที่โฆษณาของตนและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ AI รวมทั้ง ความต้องการโดยตรงและความต้องการแบบโปรแกรม และการเพิ่มประสิทธิภาพของการวางโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ชม

ประเภทความต้องการภายในระบบนิเวศการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนของ MGID มีดังนี้:

  • แคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟจากผู้โฆษณาโดยตรง
  • ความต้องการแบบโปรแกรมดั้งเดิมจากทั้งการแลกเปลี่ยนระดับพรีเมียมและข้อตกลง PMP กับผู้โฆษณาและเอเจนซี
  • ความต้องการการแสดงผลแบบโปรแกรมจากการเป็นพันธมิตรโดยตรงกับ DSP ระดับท้องถิ่นและระดับโลก
  • โฆษณาวิดีโอโดยตรงและแบบโปรแกรม

ระบบนิเวศการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ ในขณะที่มีคำขอโฆษณาเกิดขึ้น อัลกอริทึมที่ใช้ AI ของ MGID จะวิเคราะห์เว็บไซต์ เนื้อหาของหน้าเว็บ และผู้ใช้เฉพาะโดยพิจารณาจากข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งจาก MGID ผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ให้บริการรายอื่น ในขณะเดียวกันโซลูชันจะส่งคำขอไปยังพันธมิตรแบบฃโปรแกรมทั้งหมดที่มีข้อมูลรวมถึง MGID DMP และตรวจสอบรายได้ที่เป็นไปได้จากอุปสงค์ประเภทนี้

เมื่ออัลกอริทึมได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว การประมูลจะเกิดขึ้นตาม CPM ที่คำนวณได้และความน่าจะเป็นของการแปลงของผู้ใช้ ชุดการเพิ่มประสิทธิภาพจะเลือกรูปแบบโฆษณาจากเนทีฟ ดิสเพลย์ และความต้องการวิดีโอภายในการวางโฆษณาเดียว ดังนั้นจึงรับประกัน CPM สูงสุดสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชม ทั้งหมดนี้ทำโดยมีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

ความคิดเห็นสุดท้าย

ในปัจจุบันผู้เล่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโฆษณาต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบตัวและเอาชนะการแข่งขันจาก Google Facebook และ Amazon ได้ แม้ว่าผู้ลงโฆษณาจะได้รับการผลักดันให้พิสูจน์ว่างบประมาณที่ใช้จ่ายในแต่ละช่องทางนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนผลลัพธ์ แต่ผู้เผยแพร่โฆษณาก็มองหาการเพิ่มรูปแบบอื่น ๆ และตั้งเป้าที่จะปลดล็อกศักยภาพของพื้นที่โฆษณาของตนอย่างเต็มที่

ในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วเช่นนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ที่ MGID เราได้พัฒนาโซลูชันเพื่อช่วยในการต่อสู้ของพวกเขา นั่นคือ Native Yield Optimization ซึ่งสามารถปรับรูปแบบโฆษณาได้ทุกที่ โดยคำนึงถึงรายได้ที่เป็นไปได้และความน่าจะเป็นของผู้ใช้รายหนึ่งที่จะให้ความสนใจ

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การสร้างรายได้ด้วยโฆษณาแบบเนทีฟ
Oleksii Borysov
Oleksii Borysov ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ MGID ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีใน AdTech ทำให้ Oleksii เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมนี้ และมักที่จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมที่น่าประทับใจซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่ MGID บทบาทของเขามุ่งเน้นไปที่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการถ่ายทอดโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลักของเรานั่นคือแพลตฟอร์มโฆษณาทั่วโลกของ MGID Oleksii สร้างหน่วยวิทยาศาสตร์ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น และรับผิดชอบในการจ้างทีมผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำพวกเขาในการใช้คุณสมบัติใหม่ ๆ