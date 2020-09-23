ซานตาโมนิก้า คาลิฟ 23 กันยายน 2020 - MGID ผู้บุกเบิกการโฆษณาแบบเนทีฟระดับโลกประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล "Best Overall AdTech Company" ในงานรับรางวัล MarTech Breakthrough ประจำปีที่สาม ที่ดำเนินรายการโดย MarTech Breakthrough องค์กรด้านการตลาดชั้นนำที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชั้นนำในอุตสาหกรรมการตลาดการขายและการโฆษณาระดับโลก โดยงานในปีนี้ถือเป็นรางวัลที่สองของ MGID ในรอบหลายปี
MGID ได้พัฒนาแพลตฟอร์มแรกของอุตสาหกรรมเพื่อแนะนำเนื้อหาโดยให้การแนะนำผ่านวิดเจ็ตเนทีฟ ซึ่งขณะนี้เข้าถึงผู้คนมากถึงพันล้านคนทั่วโลกในแต่ละเดือน แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างรายได้และรักษาผู้ชมตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและการรับรู้ของแบรนด์ ด้วยการผสมผสานความต้องการทั้งโดยตรงและแบบโปรแกรม เทคโนโลยีของนี้ใช้อัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางโฆษณาและช่วยประหยัดทรัพยากรสำหรับแบรนด์ ผู้เผยแพร่ และผู้ชม
ในช่วงเวลาที่มีคำขอโฆษณาเกิดขึ้น อัลกอริทึมที่ซับซ้อนของ MGID จะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง เนื้อหาและผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งที่มีประโยชน์จากแพลตฟอร์มผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ด้วยการควบคุมคุณสมบัติมากกว่า 50 รายการข้อมูลนี้ใช้เพื่อประเมินชุดของความน่าจะเป็นอย่างแม่นยำ ซึ่งรวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ที่โฆษณาจะกระตุ้นให้เกิดการคลิกและสร้างผู้ที่ให้ความสนใจ โดยมีอัตราการส่งโฆษณาที่เป็นไปได้จากผู้ให้บริการโดยตรงและบุคคลที่สามและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เน้นวิดีโอเป็นศูนย์กลางอย่างเช่น ความสามารถในการแสดงตัวโฆษณา การประมวลผลว่าเนื้อหาใดจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บางรายมากที่สุด และความน่าจะเป็นที่โฆษณาจะเล่น ในขณะเดียวกัน MGID จะส่งคำขอไปยังพันธมิตรแบบโปรแกรมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อมูลแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลของ MGID (DMP)
การเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนข้ามรูปแบบขั้นสูงระหว่างเนทีฟ ในหนึ่งการจัดแสดงโฆษณาและวิดีโอที่วางไว้ยังรับประกันราคาต่อการแสดงผลพันครั้ง (CPM) สูงสุดสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและมีประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชมอีกด้วย ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะได้รับการปกป้อง ผลลัพธ์รวมถึง CPM ที่เพิ่มขึ้น 230% เมื่อเทียบกับการโฆษณาแบบเนทีฟแบบดั้งเดิมภายในแพลตฟอร์ม MGID
“ด้วยการเสื่อมค่าของคุกกี้บุคคลที่สาม ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษารายได้ให้คงที่” Sergii Denysenko ซีอีโอของ MGID กล่าว“ เพื่อช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ MGID จึงนำเสนอทางเลือกอื่นโดยการสร้างระบบนิเวศการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนและจัดหาเครื่องมือที่จะช่วยสร้างกลยุทธ์การสร้างรายได้และการได้มาซึ่งผู้ชมอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องใช้คุกกี้ ในท้ายที่สุดบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคือการผลักดันการเติบโตของรายได้สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนในระบบนิเวศและ MGID ก็ทำตามสัญญานี้”
พันธกิจของ MarTech Breakthrough Awards คือการยกย่องความเป็นเลิศและยกย่องนวัตกรรมการทำงานหนักและความสำเร็จในหมวดเทคโนโลยีการตลาด การขาย และการโฆษณาที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงระบบการตลาดอัตโนมัติ การวิจัยตลาด และประสบการณ์ของลูกค้า AdTech SalesTech การวิเคราะห์ด้านการตลาด เนื้อหาและการตลาดโซเชียล การตลาดบนมือถือและอื่น ๆ อีกมากมาย โปรแกรมในปีนี้ดึงดูดผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากกว่า 2,750 รายจากกว่า 15 ประเทศ
“พื้นที่ AdTech มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ และนักนวัตกรรมรุ่นบุกเบิกอย่างเช่น MGID ที่กำลังนำเสนอโซลูชันล้ำสมัยที่สร้างแพลตฟอร์มโฆษณาเนทีฟที่ทรงพลังพร้อมการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกที่ไม่เหมือนใคร” James Johnson กรรมการผู้จัดการของ MarTech Breakthrough กล่าว “ความสามารถของบริษัทในการปลดล็อกศักยภาพในการสร้างรายได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนแบบเนทีฟผสมผสานกับความเก่งกาจในพื้นที่โฆษณา ทำให้พวกเขาเป็นผู้รับรางวัล 'Best Overall AdTech Company' ของเราและเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เสนอชื่อให้พวกเขาเป็นผู้ชนะรางวัล MarTech Breakthrough Award ประจำปี 2020”
เกี่ยวกับ MGID
MGID เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมระดับโลกในการโฆษณาแบบเนทีฟที่ผลักดันการเติบโตของรายได้สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนในระบบนิเวศ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2008 MGID ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการแนะนำเนื้อหาชั้นนำโดยมีเป้าหมายเป็นผู้อ่านที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 850 ล้านคนพร้อมคำแนะนำ 185 พันล้านรายการต่อเดือน แพลตฟอร์ม MGID ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถรักษาและสร้างรายได้จากผู้ชมในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพและการรับรู้ให้กับแบรนด์ โดยเชื่อมโยงพวกเขากับผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันในเวลาที่เหมาะสมด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม
เกี่ยวกับ MarTech Breakthrough
ส่วนหนึ่งของ Tech Breakthrough ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองตลาดชั้นนำและได้รับการยอมรับสำหรับนวัตกรรมและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก โปรแกรม MarTech Breakthrough Awards อุทิศให้กับการยกย่องความเป็นเลิศด้านการตลาด บริษัทโฆษณาและเทคโนโลยีการขาย สินค้าและผู้คน MarTech Breakthrough Awards เป็นเวทีสำหรับการยกย่องของสาธารณชนเกี่ยวกับความสำเร็จของบริษัทเทคโนโลยีการตลาดที่ก้าวล้ำและผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ระบบการตลาดอัตโนมัติ AdTech SalesTech การวิเคราะห์ด้านการตลาด CRM เนื้อหาและการตลาดโซเชี่ยล เว็บไซต์ SEM การตลาดบนมือถือและอื่น ๆ
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