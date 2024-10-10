เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการอัปเดตครั้งสำคัญสำหรับ อินเตอร์เฟซการเสนอราคาแบบเลือก (ซึ่งรู้จักกันในชื่อแท็บการเพิ่มประสิทธิภาพวิดเจ็ตในแดชบอร์ดโฆษณา MGID ใหม่) ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ MGID ที่จะปรับปรุงความโปร่งใสและให้คุณควบคุมแคมเปญโฆษณาของคุณได้ดียิ่งขึ้น เรากำลังเปลี่ยนจากการแสดง UID ของวิดเจ็ต เป็นการแสดงแหล่งที่มาของการเข้าชม การเปลี่ยนแปลงนี้รวมถึงโดเมน ชื่อแอปพลิเคชัน และตัวระบุการเข้าชมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าใจแหล่งที่มาของการเข้าชมของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นเมื่อปรับตัวคูณ CPC หรือเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานแหล่งที่มาของการเข้าชมเฉพาะ
มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
ก่อนหน้านี้ อินเตอร์เฟซของเราจะแสดงแหล่งที่มาของการเข้าชมโดยใช้ UID ของวิดเจ็ต ซึ่งเป็นตัวระบุชนิดตัวเลข เช่น 14971149 แม้ว่าตัวระบุเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับการควบคุมทางเทคนิค แต่บ่อยครั้งก็ดูต่างจากสภาพแวดล้อมจริงที่โฆษณาของคุณแสดงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ แอปมือถือ หรือแพลตฟอร์มอื่น ตอนนี้ เรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การแสดงแหล่งที่มาของการเข้าชม เช่น ชื่อโดเมนหรือแอปพลิเคชัน
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นตำแหน่งโฆษณาของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย การเห็นแหล่งที่มาของการเข้าชมอย่างโปร่งใสมากขึ้นจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าใครบ้างที่โต้ตอบกับโฆษณาของคุณ และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม แทนที่จะตอบสนองต่อตัวเลขและตัวระบุเพียงอย่างเดียว คุณสามารถดำเนินการแคมเปญของคุณโดยมีความตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่เบื้องหลังแหล่งที่มาเหล่านั้น
##ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ
การเปลี่ยนจาก UID ของวิดเจ็ตเป็นแหล่งที่มาของการเข้าชมถือเป็นการปรับปรุงที่สำคัญในด้านความโปร่งใสและความชัดเจนของการโฆษณาของคุณ คุณจะไม่ต้องจัดการการเสนอราคา**(ตัวคูณ CPC)** ที่อิงตามตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตนและนามธรรมอีกต่อไป แต่คุณจะทำงานกับแหล่งที่มาของการเข้าชมที่จดจำได้แทน ทำให้สามารถติดตาม ประเมินผล และเพิ่มประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น
ที่สำคัญกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่แต่ละแหล่งที่มาของการเข้าชมเป็นตัวแทนได้ คุณไม่ได้แค่ปรับให้เหมาะสมตามชื่อไซต์หรือตัวระบุแอปเท่านั้น แต่คุณยังใช้ความโปร่งใสนี้เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่า โฆษณาของคุณเข้าถึงใครบ้าง ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น โดยปรับแต่งราคาเสนอ (ตัวคูณ CPC) และเนื้อหาตามพฤติกรรม ความสนใจ และรูปแบบการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่โต้ตอบกับแคมเปญของคุณ
วิธีการทำงาน
การนำทางอินเตอร์เฟซที่ได้รับการอัปเดตนี้ยังคงใช้งานง่าย โดยมีการปรับปรุงที่สำคัญอย่างหนึ่ง: แทนที่จะเห็น UID ของวิดเจ็ต ตอนนี้คุณจะได้เห็นแหล่งที่มาของการเข้าชมโดยตรงในอินเตอร์เฟซ ซึ่งหมายความว่าการดำเนินการทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการดูสถิติ การปรับตัวคูณ CPC และการเปิดหรือปิดแหล่งที่มาของการเข้าชม จะเชื่อมโยงโดยตรงกับแหล่งที่มาของการเข้าชมเหล่านี้ ทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้นและโปร่งใสมากขึ้น
เพื่อรองรับการปรับปรุงเหล่านี้ เราจึงได้แนะนำส่วนใหม่ในแคมเปญของคุณที่เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา ซึ่งเป็นส่วนที่คุณจะได้พบกับเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดการแหล่งที่มาของการเข้าชมพร้อมการมองเห็นที่เพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ คุณจะสามารถ:
- ดูสถิติโดยละเอียด สำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชมแต่ละแห่ง (โดเมน ชื่อแอป ฯลฯ) ช่วยให้คุณตรวจสอบประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ปรับตัวคูณ CPC ตามประสิทธิภาพของแหล่งที่มาของการเข้าชม ทำให้คุณควบคุมได้มากขึ้นว่าโฆษณาของคุณจะปรากฏที่ใด และคุณยินดีเสนอราคาสำหรับการเข้าชมจากแหล่งที่มาเฉพาะเท่าใด
- เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแหล่งที่มาของการเข้าชมเฉพาะช่วยให้ควบคุมแหล่งที่มาที่โฆษณาของคุณแสดงได้อย่างละเอียด
การเริ่มต้นใช้งานอินเตอร์เฟซใหม่
อินเตอร์เฟซการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาใหม่มีให้ใช้งานเฉพาะใน MGID Ads เท่านั้น และไม่ได้รับการสนับสนุนในแดชบอร์ดรุ่นเก่า ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณไปที่แคมเปญที่ใช้งานอยู่ใด ๆ ก็ตาม คุณจะเห็นทั้งอินเตอร์เฟซการเพิ่มประสิทธิภาพวิดเจ็ตแบบดั้งเดิม (ซึ่งเรียกว่าการเสนอราคาแบบเลือกในแดชบอร์ดรุ่นเก่า) และอินเตอร์เฟซการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาใหม่
สำหรับแคมเปญโฆษณาที่มีอยู่:
- สถานการณ์แรก: อินเตอร์เฟซการเพิ่มประสิทธิภาพวิดเจ็ตจะทำงานตามค่าเริ่มต้นสำหรับแคมเปญโฆษณาที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาได้โดยตั้งค่าตัวคูณตาม ID วิดเจ็ต อินเตอร์เฟซการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาใหม่จะพร้อมใช้งานในโหมดอ่านอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดูประสิทธิภาพของโดเมนต่าง ๆ ได้แต่จะไม่สามารถปรับราคาเสนอได้
- สถานการณ์ที่สอง: หากต้องการใช้การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา คุณจะต้องเริ่มการย้ายไปยังอินเตอร์เฟซนี้ คุณสามารถดำเนินการได้โดยตรงในแดชบอร์ด การย้ายใช้เวลาเพียงสองนาที หลังจากนั้นคุณจะสามารถใช้คุณลักษณะการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาทั้งหมดได้ และแท็บการเพิ่มประสิทธิภาพวิดเจ็ตจะหายไป
สำหรับแคมเปญโฆษณาใหม่:
- สถานการณ์แรก: สำหรับแคมเปญใหม่ ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าใน MGID Ads คุณจะพบตัวเลือกในบล็อกแรกที่มีชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และหากคุณเลือกดำเนินการต่อ อินเตอร์เฟซ "การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา" จะทำงานเต็มรูปแบบ ช่วยให้คุณสามารถดูและจัดการแหล่งที่มาของการเข้าชมตามโดเมนได้ โดยอินเตอร์เฟซการเพิ่มประสิทธิภาพวิดเจ็ตแบบดั้งเดิมที่มี UID ของวิดเจ็ตจะไม่แสดงขึ้น คุณจะได้ใช้อินเตอร์เฟซใหม่เท่านั้น
- สถานการณ์ที่สอง: หากคุณเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งข้อมูลสำหรับแคมเปญใหม่ อินเตอร์เฟซจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแท็บการเพิ่มประสิทธิภาพวิดเจ็ตแบบดั้งเดิม ซึ่งคุณสามารถปรับตัวคูณตาม UID ของวิดเจ็ตได้ อินเตอร์เฟซการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งข้อมูลจะยังคงใช้งานได้ แต่ในโหมดอ่านอย่างเดียวการตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีจัดการแคมเปญของคุณ ไม่ว่าจะใช้อินเตอร์เฟซตาม ID วิดเจ็ตที่คุ้นเคยต่อไปหรือปรับใช้การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งข้อมูลใหม่ตามโดเมนเพื่อความโปร่งใสและการควบคุมที่มากขึ้น คุณจะมีตัวเลือกในการย้ายไปยังอินเตอร์เฟซการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งข้อมูลใหม่ได้ทุกเมื่อ
บทสรุป: ควบคุมแคมเปญของคุณตั้งแต่วันนี้
การเปลี่ยนจาก UID ของวิดเจ็ตไปเป็นแหล่งที่มาของการเข้าชมถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการจัดการแคมเปญโฆษณาของคุณ ด้วยความโปร่งใสที่มากขึ้น การควบคุมที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณที่มากขึ้น ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำและตัดสินใจตามข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าคุณจะปรับแต่งราคาเสนอหรือกำหนดเป้าหมายผู้ชมเฉพาะ การอัปเดตนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงที่สุด
อย่ารอช้า เริ่มใช้อินเตอร์เฟซการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาใหม่วันนี้และปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของแคมเปญของคุณ เข้าสู่ระบบ MGID Ads เริ่มย้ายข้อมูลและสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างด้วยตัวคุณเอง!