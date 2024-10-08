เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศเปิดตัวฟีเจอร์การรายงานแบบละเอียดเวอร์ชัน 1 ของเรา ซึ่งเป็นเครื่องมือขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมความต้องการด้านการรายงานทั้งหมดของคุณไว้ในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่ทรงพลังซึ่งทำให้การรายงานรวดเร็วและยืดหยุ่นมากกว่าที่เคย
นี่คือสิ่งที่ทำให้ฟีเจอร์นี้เปลี่ยนแปลงกระบวนการรายงานของคุณ
รายงานแบบกำหนดเอง
ตอนนี้คุณสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เลือกมิติ ตัวกรอง และตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายงานที่ตรงกับเป้าหมายแคมเปญของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำแก่คุณ
การรายงานแบบครบวงจร
ไม่ต้องค้นหาข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ อีกต่อไป! มีเครื่องมือรายงานข้อมูลและตัวเลือกการส่งออกทั้งหมดไว้ในอินเตอร์เฟซเดียวที่ปรับแต่งให้เหมาะสม ด้วยการรายงานแบบละเอียดคุณจะประหยัดเวลาและไม่ต้องเปลืองแรงด้วยการมีรายงานทั้งหมดครบอยู่ในที่เดียว
การรายงานระดับบัญชี
ไม่เหมือนรายงานเก่าที่มุ่งเน้นเฉพาะแคมเปญเดียว การรายงานแบบละเอียดช่วยให้คุณสร้างข้อมูลเชิงลึกในระดับบัญชีได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและประสิทธิภาพในแคมเปญทั้งหมดของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่กว้างขึ้นและตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์หลายมิติ
เจาะลึกข้อมูลของคุณด้วยความสามารถในการใช้สูงสุดสามมิติในทุกรายงาน ช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานจากมุมมองต่าง ๆ และค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
ตัวกรองและตัวชี้วัดที่ยืดหยุ่น
เลือกตัวกรองและตัวชี้วัดที่หลากหลายเพื่อสร้างรายงานแบบปรับแต่งได้ ไม่ว่าคุณจะดูจำนวนคลิก การสร้างลูกค้า หรือการแสดงผล ฟีเจอร์การรายงานแบบละเอียดช่วยให้คุณควบคุมวิธีการดูและวิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญของคุณได้อย่างเต็มที่ โปรดทราบว่าการเพิ่มตัวชี้วัดการแสดงผลอาจส่งผลต่อความเร็วในการโหลด
ความเร็วและตัวเลือกการบันทึกที่ได้รับการปรับปรุง
เราทราบดีว่าความเร็วเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่การรายงานแบบละเอียดได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้น คุณจึงได้รับข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกรายงานเทมเพลตแบบกำหนดเองหรือที่ปรับเปลี่ยนแล้วเพื่อใช้เข้าถึงในภายหลังได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการตั้งค่าข้อมูลของคุณจะพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
รายงานที่แชร์ได้
ต้องการแชร์ข้อมูลเชิงลึกของคุณหรือไม่ เวอร์ชัน 1 ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกและแชร์ลิงก์รายงาน ภายในบัญชีของคุณได้ ทำให้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ง่ายกว่าที่เคยและมั่นใจได้ว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกัน
เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
สำหรับการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เวอร์ชัน 1 นำเสนอเทมเพลตรายงานแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า เทมเพลตเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับรายงานประจำวัน ดังนั้นคุณสามารถเลือกเทมเพลต ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ และเริ่มวิเคราะห์ได้ทันที!
รายงานที่มีคำอธิบายเทมเพลตและกรณีการใช้งาน
1. รายงานแคมเปญแบบรวมวันที่
เทมเพลตนี้แสดงภาพรวมของแคมเปญทั้งหมดตามมิติของวันที่ที่เลือก (เช่น ตามวัน) ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญตลอดช่วงเวลาทั้งหมดได้โดยวิเคราะห์แนวโน้ม จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกิจกรรมแคมเปญ
- ชื่อเทมเพลต: ภาพรวมแคมเปญตามวันที่
- วัตถุประสงค์: ติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพในช่วงเวลาต่าง ๆ (เช่น รายวัน)
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- ดีที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจแนวโน้มรายวัน การระบุวันที่มีประสิทธิภาพสูงและต่ำ
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: วันที่ (วัน)
- การเรียงลำดับ: วันที่ (จากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายวัน
2. รายงานแคมเปญแบบรวมวิดเจ็ต/แหล่งที่มา
เทมเพลตนี้รวบรวมแคมเปญทั้งหมดตามโค้ดวิดเจ็ตหรือแหล่งที่มา ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าแหล่งที่มาหรือวิดเจ็ตต่าง ๆ มีส่วนสนับสนุนต่อประสิทธิภาพโดยรวมอย่างไร รายงานนี้มีความสำคัญต่อการระบุแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยตัดสินใจว่าจะจัดสรรทรัพยากรไปไว้ที่ใดดีที่สุด
- ชื่อเทมเพลต: ประสิทธิภาพแคมเปญตามวิดเจ็ต/แหล่งที่มา
- วัตถุประสงค์: ระบุแหล่งที่มาหรือวิดเจ็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีส่วนสนับสนุนแคมเปญของคุณมากที่สุด
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรโดยเน้นไปที่แหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: ID/แหล่งข้อมูลของวิดเจ็ต
- การเรียงลำดับ: จำนวนคลิก (จากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายวัน
3. รายงานแคมเปญแบบรวมรายชั่วโมง
เทมเพลตรายงานนี้จะรวบรวมข้อมูลแคมเปญตามชั่วโมง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปรับแต่งกำหนดเวลาแคมเปญและกลยุทธ์การเสนอราคา
- ชื่อเทมเพลต: ข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญตามชั่วโมง
- วัตถุประสงค์: แสดงประสิทธิภาพของแคมเปญในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกำหนดเวลาแคมเปญและกลยุทธ์การเสนอราคาตามรูปแบบประสิทธิภาพรายชั่วโมง
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: ชั่วโมง
- การเรียงลำดับ: จำนวนคลิก (จากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายชั่วโมง
4. รายงานแคมเปญแบบรวมตามประเทศ
เทมเพลตนี้จะรวบรวมแคมเปญทั้งหมดตามประเทศ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุแนวโน้มทางภูมิศาสตร์ในประสิทธิภาพของแคมเปญได้ ช่วยให้นักการตลาดเห็นว่าประเทศใดสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างลูกค้าได้มากที่สุด
- ชื่อเทมเพลต: การแยกย่อยแคมเปญตามประเทศ
- วัตถุประสงค์: วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญตามประเทศเพื่อระบุภูมิภาคหลัก
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- มีประโยชน์สำหรับการปรับกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ในแคมเปญทั่วโลก
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: ประเทศ
- การเรียงลำดับ: จำนวนคลิก (จากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายชั่วโมง
5. รายงานแคมเปญแบบรวมโฆษณา
เทมเพลตนี้จะรวบรวมแคมเปญตามทรัพยากรสร้างสรรค์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกว่าสื่อสร้างสรรค์ใดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ด้านสื่อสร้างสรรค์ของตนได้
- ชื่อเทมเพลต: ประสิทธิภาพตามสื่อสร้างสรรค์
- วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ด้านข้อความ
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาโดยการทำความเข้าใจว่าข้อความหรือภาพใดที่ผู้ชมของคุณชอบมากที่สุด
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: ID โฆษณา
- การเรียงลำดับ: จำนวนคลิก (จากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายวัน
6. รายงานแคมเปญแบบรวมแพลตฟอร์ม
เทมเพลตรายงานนี้จะรวบรวมแคมเปญทั้งหมดตามแพลตฟอร์ม (เช่น มือถือ เดสก์ท็อป) ช่วยให้ผู้ใช้เห็นว่าแพลตฟอร์มใดมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแคมเปญของตน รายงานนี้สามารถแจ้งกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายตามอุปกรณ์ได้
- ชื่อเทมเพลต: ความสำเร็จของแคมเปญตามแพลตฟอร์ม
- วัตถุประสงค์: วิเคราะห์ประสิทธิภาพแคมเปญในแพลตฟอร์มต่าง ๆ (เช่น มือถือ เดสก์ท็อป)
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายเฉพาะอุปกรณ์และการทำให้แน่ใจว่าแคมเปญมีประสิทธิภาพดีบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: แพลตฟอร์ม
- การเรียงลำดับ: จำนวนคลิก (จากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายวัน
7. รายงานแคมเปญแบบรวมแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ
เทมเพลตรายงานนี้ให้การวิเคราะห์แบบเจาะลึกยิ่งขึ้นด้วยการรวบรวมแคมเปญตามแพลตฟอร์มก่อนจากนั้นจึงตามระบบปฏิบัติการ (OS) โดยช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าระบบปฏิบัติการเฉพาะภายในแพลตฟอร์มทำงานอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
- ชื่อเทมเพลต: ประสิทธิภาพตามแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ
- วัตถุประสงค์: ประเมินประสิทธิภาพแคมเปญทั้งบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนการคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- มีความสำคัญสำหรับนักการตลาดผ่านแอปหรือแคมเปญข้ามแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการเฉพาะ
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: แพลตฟอร์ม
- มิติรอง: ระบบปฏิบัติการ
- การเรียงลำดับ: จำนวนคลิก (จากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายวัน
8. รายงานแคมเปญแบบรวมเบราว์เซอร์
เทมเพลตรายงานนี้จะรวบรวมแคมเปญตามเบราว์เซอร์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเบราว์เซอร์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพการทำงานอย่างไรสำหรับแคมเปญของคุณ รายงานนี้ช่วยระบุปัญหาหรือโอกาสเฉพาะเบราว์เซอร์
- ชื่อเทมเพลต: การมีส่วนร่วมกับแคมเปญตามเบราว์เซอร์
- วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบประสิทธิภาพแคมเปญระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะเบราว์เซอร์และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ต่าง ๆ
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: เบราว์เซอร์
- การเรียงลำดับ: จำนวนคลิก (จากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายวัน
9. รายงานสรุปแบบรวมประเภทแคมเปญ
เทมเพลตรายงานนี้รวบรวมข้อมูลตามประเภทแคมเปญ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงประสิทธิภาพของแคมเปญแต่ละประเภท (เช่น ผลิตภัณฑ์ เนื้อหา) เมื่อเทียบกับแคมเปญอื่น ๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์แคมเปญและทำความเข้าใจผลกระทบของวัตถุประสงค์แคมเปญต่าง ๆ
- ชื่อเทมเพลต: การวิเคราะห์ตามประเภทแคมเปญ
- วัตถุประสงค์: วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญประเภทต่าง ๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบแคมเปญต่าง ๆ เช่น แคมเปญตามผลิตภัณฑ์เทียบกับแคมเปญตามเนื้อหา
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: ประเภทแคมเปญ
- การเรียงลำดับ: จำนวนคลิก (จากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายวัน
10. รายงานแบบรวมวิดเจ็ตและ ID แคมเปญ
เทมเพลตนี้จะรวบรวมข้อมูลตาม ID วิดเจ็ตก่อนแล้วจึงตาม ID แคมเปญ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมโดยละเอียดว่าวิดเจ็ตแต่ละอันมีส่วนสนับสนุนต่อประสิทธิภาพของแคมเปญแต่ละอันอย่างไร เทมเพลตนี้มีประโยชน์ในการระบุแหล่งที่มาเฉพาะที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของแคมเปญ
- ชื่อเทมเพลต: รายงานเฉพาะวิดเจ็ตและแคมเปญ
- วัตถุประสงค์: ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดว่าวิดเจ็ตแต่ละอันมีส่วนสนับสนุนต่อความสำเร็จของแคมเปญแต่ละอันอย่างไร
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงลึกเมื่อแคมเปญหลายรายการทำงานบนวิดเจ็ตเดียวกัน
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: ID วิดเจ็ต
- มิติรอง: ID แคมเปญ
- การเรียงลำดับ: จำนวนคลิก (จากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายวัน
11. รายงานแบบรวมวิดเจ็ต/แหล่งที่มาและ ID โฆษณา
เทมเพลตรายงานนี้รวบรวมข้อมูลตามรหัสวิดเจ็ตหรือแหล่งที่มา จากนั้นจึงตามรหัสครีเอทีฟ โดยให้มุมมองโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของครีเอทีฟเฉพาะต่าง ๆ ในวิดเจ็ตหรือแหล่งที่มาต่าง ๆ การรวมข้อมูลแบบคู่นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าวิดเจ็ต/แหล่งที่มาและโฆษณาชุดใดที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- ชื่อเทมเพลต: รายงานประสิทธิภาพวิดเจ็ตและครีเอทีฟ
- วัตถุประสงค์: ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่วิดเจ็ตเฉพาะมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จของแคมเปญแต่ละรายการ
- ตัวชี้วัดแบบแผนภูมิ: จำนวนคลิก การใช้จ่าย
กรณีการใช้งาน:
- จำเป็นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่ความคิดสร้างสรรค์กับแหล่งที่มาหรือวิดเจ็ตเฉพาะ ช่วยปรับแต่งกลยุทธ์ตามการวางและประสิทธิภาพโฆษณา
การกำหนดค่า:
- ช่วงวันที่: เดือนที่แล้ว
- มิติหลัก: ID/แหล่งที่มาของวิดเจ็ต
- มิติรอง: ID โฆษณา
- การเรียงลำดับ: จำนวนคลิก (เรียงจากมากไปน้อย)
- ช่วงเวลาของแผนภูมิ: รายวัน
ปลดล็อกศักยภาพของแคมเปญของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึก
ในการทำการตลาดดิจิทัล การทำความเข้าใจประสิทธิภาพแคมเปญของคุณถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและจุดที่ต้องปรับปรุง ตั้งแต่แหล่งที่มาและสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปจนถึงเวลาและแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการกำหนดเป้าหมาย คุณสามารถตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลซึ่งช่วยส่งเสริมผลลัพธ์ของแคมเปญของคุณได้
ที่ MGID เราเชื่อในพลังของข้อมูล ปรับปรุงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณทั้งหมดในอินเตอร์เฟซอันทรงพลังเพียงอินเตอร์เฟซเดียว เริ่มเลยเพื่อให้การโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น! เราอยากเห็นว่าคุณจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณและค้นพบแนวโน้มที่มีค่าได้อย่างไร
ติดตามการอัปเดตในอนาคตขณะที่เราขยายการทำงานของชุดฟีเจอร์ต่าง ๆ และทำให้การรายงานแบบละเอียดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!