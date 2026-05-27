สำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตรส่วนใหญ่ เส้นทางการตลาดแบบพันธมิตรของพวกเขาเริ่มต้นแบบเดียวกันเป๊ะ: หาข้อเสนอที่ดึงดูดใจ เลือกแหล่งที่มาของการเข้าชมเพียงแหล่งเดียว อาจจะเป็นโฆษณาแบบเนทีฟหรือ Facebook และใช้ประโยชน์จากมันจนกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนจะหมดไป เมื่อห้าปีก่อน การทำกำไรจากช่องทางเดียวแบบนี้ทำให้คนรวยได้ แต่ในปัจจุบัน มันเป็นวิธีที่ทำให้งบประมาณของคุณหมดไปอย่างรวดเร็ว
ต้นทุนการเข้าชมสูงขึ้นทุกด้าน ความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การคาดหวังให้ผู้ใช้คลิกแบนเนอร์แบบสุ่มและกรอกรายละเอียดบัตรเครดิตใน VSL (แบบฟอร์มขายสินค้าวิดีโอ) ทันทีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมจริงสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ เพื่อความอยู่รอดและควบคุม CPA ให้เหมาะสม คุณต้องสร้างช่องทางที่ติดตามผู้ใช้ไปทั่วอินเทอร์เน็ต
แต่การเปลี่ยนจากแคมเปญเดียวไปเป็นกลยุทธ์หลายแพลตฟอร์มนั้นนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ หากคุณไม่เข้าใจการวิเคราะห์แหล่งที่มาของการตลาดข้ามช่องทางอย่างถ่องแท้ คุณก็เหมือนกับกำลังบินอยู่โดยไม่รู้ทิศทาง คุณจะจ่ายเงินซ้ำซ้อนสำหรับการแปลงและขยายแคมเปญที่ไม่ถูกต้อง
จุดจบของกลยุทธ์การตลาดแบบเดิม ๆ
นี่คือตัวอย่างพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ผู้ใช้อาจค้นพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคุณผ่านโฆษณาแบบเนทีฟบนเว็บไซต์ข่าวพรีเมียมขณะดื่มกาแฟยามเช้า พวกเขาอ่านบทความโฆษณาของคุณ สนใจ แต่ไม่ได้ซื้อ ระหว่างพักเที่ยง พวกเขาเห็นโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายใหม่บน Instagram พวกเขาคลิก อ่านความคิดเห็น แต่ถูกรบกวนด้วยโทรศัพท์ ในที่สุด สามวันต่อมา พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชหรืออีเมลพร้อมรหัสส่วนลด 10% และพวกเขาก็ทำการสั่งซื้อ
หากคุณยังใช้ระบบติดตามที่ล้าสมัย ซอฟต์แวร์อีเมลของคุณจะได้รับเครดิต 100% สำหรับการขายนั้น โฆษณาแบบเนทีฟของคุณจะดูเหมือนล้มเหลวโดยสิ้นเชิงบนแดชบอร์ด ดังนั้นคุณจึงตกใจและหยุดมันไว้ สัปดาห์ต่อมา ยอดขายจากอีเมลของคุณก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ ทำไม เพราะคุณทำลายส่วนบนสุดของช่องทางการขายของคุณ
สถานการณ์นี้เป็นเหตุผลว่าทำไมการเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แหล่งที่มาของการขายข้ามช่องทางสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรจึงไม่ใช่แค่คำศัพท์ที่ใช้กันในองค์กรอีกต่อไป แต่เป็นทักษะพื้นฐานในการเอาตัวรอด จากข้อมูลล่าสุดจากรายงานพฤติกรรมอีคอมเมิร์ซของ Omnisend แคมเปญที่ใช้สามช่องทางขึ้นไปมีอัตราการซื้อสูงกว่าแคมเปญที่ใช้ช่องทางเดียวถึง 287% คุณไม่สามารถมองข้ามความแตกต่างของปริมาณขนาดนี้ได้เลย
ฝันร้ายของการติดตาม: ก้าวข้ามการคลิกครั้งสุดท้าย
กับดักที่ใหญ่ที่สุดที่เครือข่ายพันธมิตรตกหลุมพรางเมื่อขยายแหล่งที่มาของการเข้าชมคือการพึ่งพาการตั้งค่าการติดตามแบบเริ่มต้น เกือบทุกตัวติดตามพื้นฐานหรือแดชบอร์ดของเครือข่ายพันธมิตรจะใช้การคลิกครั้งสุดท้ายเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งเป็นโมเดลการวัดที่แย่ที่สุดสำหรับการระบุแหล่งที่มาข้ามช่องทาง
พูดง่าย ๆ ก็คือ การคลิกครั้งสุดท้ายให้รางวัลแก่คนที่วิ่งในระยะสุดท้าย โดยไม่สนใจผู้เล่นที่ตีลูกบอลไปทั่วทั้งสนาม หากผู้ใช้คลิกโฆษณาแบบเนทีฟของคุณ อ่านหน้าก่อนขาย แล้วออกจากเว็บไซต์ และทำการซื้อในอีกสองวันต่อมาผ่านการค้นหาแบรนด์หรือแบนเนอร์ที่กำหนดเป้าหมายใหม่ โฆษณานั้นจะไม่ได้รับเครดิตใด ๆ เลย
เมื่อคุณดำเนินการแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเช่นนี้ คุณจะปรับแต่งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คุณจะหยุดแคมเปญที่สร้างความสนใจจากผู้ใช้ในตอนแรก เพื่อหยุดวงจรนี้ คุณต้องใช้การวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมข้ามช่องทางอย่างถูกต้อง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนไปใช้โมเดลแบบหลายจุดสัมผัส เช่น แบบอิงตำแหน่งหรือแบบลดลงตามเวลา ซึ่งแต่ละจุดสัมผัสจะได้รับส่วนแบ่งรายได้เล็กน้อย
เมื่อคุณตั้งค่าการวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมข้ามช่องทางได้อย่างแม่นยำ คุณจะตระหนักได้ทันทีว่าแคมเปญระดับต้นของช่องทางการขายของคุณไม่ได้เป็นหลุมเงินเลย จริง ๆ แล้วมันคือเครื่องมือดึงดูดความสนใจปริมาณมากราคาถูกที่ป้อนข้อมูลให้กับพิกเซลการกำหนดเป้าหมายใหม่ราคาแพงของคุณ
การสร้างการตั้งค่าข้ามช่องทางที่ได้ผลจริง
การใช้งานเครือข่ายการเข้าชมหลายเครือข่ายพร้อมกันมักจะจบลงด้วยงบประมาณที่หมดไป ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร การมองโฆษณาทุกชิ้นว่าจะทำให้เกิดยอดขายทันที คุณไม่สามารถบังคับให้ผู้ใช้ที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์ของคุณซื้อทันทีได้ คุณต้องแบ่งช่องทางการขายออกเป็นส่วน ๆ และมอบหน้าที่เฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละแพลตฟอร์ม นี่คือกลยุทธ์ที่ผู้ซื้อสื่อระดับสูงใช้ในการจัดเรียงแหล่งที่มาของพวกเขา
ส่วนบนสุดของช่องทาง: การค้นพบแบบเย็น
ในส่วนบนสุดของช่องทาง ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะยังไม่รู้ว่าคุณคือใคร พวกเขายังไม่สนใจข้อเสนอของคุณ ดังนั้นหยุดพยายามขายพวกเขาโดยตรง ในขั้นตอนนี้ ภารกิจของคุณคือการซื้อความสนใจในราคาถูกและทำให้พิกเซลทำงาน
- สถานที่ที่จะใช้: โฆษณาแบบเนทีฟ (เช่น MGID) และวิดีโอในโซเชียลทั่วไป
- กลยุทธ์: ผลักดันการเข้าชมนี้ไปยังหน้าวอร์มอัพ เช่น บทความโฆษณา แบบทดสอบแบบโต้ตอบ หรือบทความแบบลิสต์ คุณจ่ายเงินเพื่อความสนใจของพวกเขาในวันนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ถูกกำหนดเป้าหมายใหม่ของคุณได้ประโยชน์ในวันพรุ่งนี้ ปล่อยให้พิกเซลทำงานหนักแทน
ช่วงกลางของช่องทางการขาย: การตรวจสอบและการสร้างความไว้วางใจ
พวกเขาอ่านโฆษณาของคุณแล้ว แต่ความสงสัยของผู้บริโภคเกิดขึ้นและพวกเขาออกจากเว็บไซต์ไป ตอนนี้คุณต้องพิสูจน์ว่าข้อเสนอของคุณนั้นถูกต้องตามกฎหมาย
- ช่องทางที่จะใช้: แคมเปญกำหนดเป้าหมายใหม่บน FB/IG, โฆษณาแบบพรีโรลบน YouTube หรือโฆษณาแบบดิสเพลย์ทั่วไป
- กลยุทธ์: เลิกใช้คำอธิบายผลิตภัณฑ์พื้นฐาน พวกเขารู้แล้วว่าคุณกำลังขายอะไร แทนที่จะให้คำอธิบาย ให้แสดงหลักฐาน โจมตีพวกเขาอย่างหนักด้วยเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) คลิปแกะกล่อง คำรับรองที่ยอดเยี่ยม และอะไรก็ตามที่สร้างความไว้วางใจได้ทันที ทำลายข้อโต้แย้งของพวกเขา
ช่วงท้ายของช่องทางการขาย: การบีบคั้นครั้งสุดท้าย
พวกเขาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ แต่พวกเขากำลังลังเล คุณต้องสร้างความเร่งด่วนเพื่อให้พวกเขาจ่ายเงิน
- ช่องทางที่จะใช้: SMS, การแจ้งเตือนแบบเว็บพุชและอีเมลแบบต่อเนื่องที่เข้มข้น
- กลยุทธ์: นี่คือจุดที่คุณต้องทำการขายอย่างหนัก ส่งสัญญาณเตือนด้วยรหัสส่วนลดที่มีเวลาจำกัด คำเตือน "สินค้าเหลือน้อย" หรือการแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ เนื่องจากคุณได้ทำงานหนักในส่วนบนของช่องทางแล้ว การคลิกในส่วนล่างของช่องทางเหล่านี้จะมีอัตราการสร้างลูกค้าที่สูงมาก
วิธีการสร้างแผนผังจุดสัมผัสของคุณอย่างแท้จริง
คุณอาจสร้างช่องทางที่สมบูรณ์แบบได้ แต่ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยหากโครงสร้างพื้นฐานการติดตามของคุณล้มเหลว หากคุณพึ่งพาแดชบอร์ดของเครือข่ายโฆษณาเพื่อรายงานการสร้างลูกค้า คุณจะล้มเหลว Facebook, Google และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทุกแพลตฟอร์มล้วนมีอคติโดยธรรมชาติ (พวกเขาทั้งหมดต้องการอ้างสิทธิ์ในเครดิต 100% สำหรับการขาย) เพื่อสร้างระบบการระบุแหล่งที่มาของการตลาดข้ามช่องทางที่เชื่อถือได้ คุณต้องควบคุมข้อมูลของคุณเอง หยุดเชื่อถือแดชบอร์ดของผู้ให้บริการและเริ่มใช้พื้นฐานทางเทคนิคเหล่านี้
การส่งข้อมูลกลับ S2S แทนพิกเซลของเบราว์เซอร์
พิกเซลของเบราว์เซอร์นั้นแทบจะไม่มีประโยชน์แล้ว การพยายามขยายแคมเปญโดยใช้พิกเซลเหล่านี้ในปัจจุบันรับประกันการสูญเสียข้อมูลจำนวนมาก ระหว่างตัวบล็อกโฆษณาที่เข้มงวดและการอัปเดตความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่องของ Apple ตัวเลขของคุณจะไม่มีวันตรงกัน การติดตามแบบ Server-to-server (S2S) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ คุณต้องส่ง ClickID ที่ไม่ซ้ำกันจากแหล่งที่มาของการเข้าชมของคุณ ผ่านบทความโฆษณาของคุณ ไปยังเครือข่ายพันธมิตรโดยตรง และส่งกลับไปยังตัวติดตามของคุณผ่าน API วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสร้างลูกค้าจะถูกบันทึกแม้ว่าผู้ใช้จะเรียกดูในโหมดไม่ระบุตัวตนขั้นสูงก็ตาม
ติดแท็กทุกอย่าง (ไม่มีข้อยกเว้น)
คุณไม่สามารถเดาได้ว่าลูกค้าเป้าหมายมาจากไหน เป็นวิดเจ็ตเฉพาะในเวลา 2 โมงเย็นหรือเป็นการคลิกโซเชียลแบบสุ่ม คุณต้องการรายละเอียดที่แน่นอนนั้น กำหนดพารามิเตอร์ UTM ลงในทุกลิงก์ที่คุณใช้ เมื่ออีเมลโปรโมชันถูกส่งออกไปโดยไม่มีสตริงการติดตามที่ไม่ซ้ำกันแนบมาด้วย แพลตฟอร์มการวิเคราะห์จะตกใจและโยนการขายไปที่ "การเข้าชมโดยตรง" ทันที ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าการระบุแหล่งที่มาข้ามช่องทางของคุณพังลงทันที
ใช้ตัวติดตามที่ไม่ลำเอียง
คุณต้องการตัวติดตามพันธมิตรบุคคลที่สามโดยเฉพาะที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว เครื่องมืออย่าง Voluum, RedTrack และ Binom จะดึงตัวชี้วัดเนทีฟ การค้นหา และโซเชียลที่กระจัดกระจายเหล่านั้นมาไว้ในหน้าจอเดียว นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำการวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมแบบข้ามช่องทางได้อย่างถูกต้องสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร ตัวติดตามจากภายนอกจะพิจารณาเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดและบอกคุณอย่างแม่นยำว่าแคมเปญเนทีฟใดที่จุดประกายความสนใจ และอีเมลใดที่ปิดการขายได้จริง
ผลกระทบแบบทวีคูณต่อ CPA แบบผสมของคุณ
ผู้ซื้อสื่อจำนวนมากลังเลที่จะเปิดใช้งานแหล่งที่มาของการเข้าชมที่สองหรือสาม พวกเขากลัวว่าหากพวกเขาจ่ายเงินสำหรับการคลิกเนทีฟในวันจันทร์และการคลิกโซเชียลในวันพุธ ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า แต่ความคิดแบบนั้นเป็นความคิดแบบมือใหม่
เมื่อคุณดูที่การคำนวณภายในแบบจำลองการวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมแบบข้ามช่องทางที่ถูกต้องแล้ว สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้น การขยายจุดสัมผัสหลายจุดจะช่วยลด CPA แบบผสมของคุณลง
อัตราการแปลงการเข้าชมแบบเย็นนั้นต่ำมาก หากคุณบังคับให้เกิดการขายโดยตรงในการคลิกครั้งแรก คุณอาจได้อัตราการสร้างลูกค้าเพียง 1% คุณใช้เงินจำนวนมากในการพยายามบังคับให้เกิดการกระทำทันทีนั้น อย่างไรก็ตาม การแบ่งความพยายามจะพลิกกลับการคำนวณ คุณซื้อคลิกราคาถูกอย่างเหลือเชื่อที่ด้านบนสุดของช่องทางการขายโดยใช้โฆษณาแบบเนทีฟเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับกำหนดเป้าหมายใหม่ขนาดใหญ่ จากนั้น คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นด้วยโฆษณาโซเชียลหรืออีเมลที่ตรงเป้าหมาย และเนื่องจากพวกเขารู้จักแบรนด์ของคุณอยู่แล้วจากโฆษณาแบบเนทีฟ คลิกที่อยู่ด้านล่างสุดของช่องทางการขายจึงมีอัตราการสร้างลูกค้าสูงถึง 8% หรือ 10%
คลิกราคาถูกจากการค้นพบช่วยชดเชยต้นทุนการกำหนดเป้าหมายใหม่ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ นี่คือประโยชน์ทางการเงินหลักของการวิเคราะห์แหล่งที่มาของการขายข้ามช่องทางสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร คุณไม่ต้องกังวลกับต้นทุนที่สูงของคลิกแต่ละครั้งอีกต่อไป และเริ่มขยายขนาดโดยอิงจากอัตรากำไรโดยรวมของระบบนิเวศทั้งหมด
การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาที่ซ่อนอยู่ (หยุดการรั่วไหลของลูกค้าเป้าหมายให้กับคู่แข่ง)
สมมติว่าคุณผลักดันปริมาณมากบนเครือข่ายเนทีฟ ผู้ใช้คนหนึ่งอ่านโฆษณาของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ พวกเขาชอบข้อเสนอ แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะซื้อทันที พวกเขาปิดเบราว์เซอร์
สองวันต่อมา ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจซื้อ แต่พวกเขาไม่ได้รอให้พิกเซลรีทาร์เก็ตติ้งของ Facebook ของคุณตรวจจับพวกเขา พวกเขาแค่เปิด Google แล้วพิมพ์ชื่อสินค้าลงไปให้ตรงเป๊ะ
หากคุณเป็นผู้ซื้อที่ใช้ช่องทางเดียวอย่างเคร่งครัดและไม่สนใจการค้นหา สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไร คู่แข่งของคุณที่ประมูลคำค้นหาแบรนด์ของคุณจะเข้ามาแย่งชิงลูกค้าเป้าหมายที่คุณลงทุนไปกับการให้ความรู้ไปอย่างคุ้มค่า คุณทำทุกอย่างอย่างหนัก แต่คู่แข่งกลับได้ค่าคอมมิชชั่นไป
นี่คือจุดบอดขนาดใหญ่ที่ทำลายแคมเปญที่ทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว และเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "แรงยกจากการค้นหา" หรือ "เอฟเฟกต์รัศมี" การดำเนินแคมเปญค้นหาในขั้นตอนแรกของช่องทางการขายจะทำให้ปริมาณการค้นหาแบรนด์พุ่งสูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อดึงดูดความต้องการนี้ คุณต้องดำเนินแคมเปญค้นหาแบรนด์ราคาประหยัดควบคู่ไปกับการผลักดันแบบเนทีฟของคุณ
เมื่อคุณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การระบุแหล่งที่มาข้ามช่องทางอย่างถูกต้อง ความเชื่อมโยงจะชัดเจน คุณจะเห็นได้ทันทีว่าการใช้จ่ายโฆษณาแบบเนทีฟของคุณส่งผลต่อรายได้จากการค้นหาอย่างไร ทั้งสองอย่างเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ หากคุณลดงบประมาณการค้นหาในวันนี้ การแปลงจากการค้นหาที่ราคาถูกของคุณก็จะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสัปดาห์หน้า
สรุป
ยุคของการทำกำไรจากแหล่งเดียวแบบง่าย ๆ ได้สิ้นสุดลงแล้ว การจราจรบนเว็บไซต์มีราคาแพงเกินไปที่จะเสียผู้ใช้ไปหลังจากคลิกผิดพลาดเพียงครั้งเดียว
หากคุณต้องการรักษาผลกำไรจากแคมเปญโฆษณาของคุณ คุณต้องหยุดมองแคมเปญโฆษณาของคุณเป็นเหมือนเกาะที่แยกจากกัน สร้างลำดับขั้นตอนที่สมเหตุสมผล ใช้แพลตฟอร์มหลักอย่าง MGID เพื่อซื้อความสนใจที่มีคุณภาพสูงและราคาถูกในขั้นตอนแรกของกระบวนการขาย สร้างความน่าเชื่อถือผ่านการกำหนดเป้าหมายใหม่บนโซเชียลมีเดีย และบีบเค้นการแปลงขั้นสุดท้ายจากอีเมลและ SMS
แก้ไขการตั้งค่าการติดตามของคุณ ใช้ประโยชน์จากการระบุแหล่งที่มาแบบข้ามช่องทาง และเลิกหยุดแคมเปญการค้นหาของคุณเพียงเพราะไม่ได้รับการคลิกครั้งสุดท้าย เครือข่ายพันธมิตรที่เชี่ยวชาญแนวทางระบบนิเวศนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกำไรทั้งหมดในปีนี้