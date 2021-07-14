เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดโฆษณาเนทีฟแบบโปรแกรมจึงเป็นคู่ที่ไม่น่าจะรวมกันได้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจทั้งโฆษณาแบบโปรแกรมและโฆษณาแบบเนทีฟในระดับลึก
เมื่อดูแบบผิเผิน โฆษณาแบบโปรแกรมและโฆษณาแบบเนทีฟอาจสามารถที่จะเทียบกันได้ เราสามารถแสดงให้คุณเห็นข้อดีและข้อเสียของโฆษณาทั้งสองแบบ แล้วคุณจะสรุปได้ว่าโฆษณาแบบใดดีกว่า อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของการโฆษณาแบบโปรแกรมกับโฆษณาแบบเนทีฟนั้นไม่ใช่คุณลักษณะที่ตัดกันหรือเปรียบเทียบประโยชน์กันได้
โฆษณาเนทีฟแบบเป็นโปรแกรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบที่ดูเหมือนเข้ากันไม่ได้สองแบบมารวมกันเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้เผยแพร่โฆษณาและนักการตลาด อันที่จริง ยังมีคนที่คลางแคลงสงสัยเกี่ยวกับการรวมกันที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นี้ โดยที่ยึดมั่นในความปลอดภัยของโฆษณาแบบดิสเพลย์แบบโปรแกรมอย่างสิ้นหวัง ถ้าเป็นเมื่อก่อนความสงสัยของพวกเขาจะสมเหตุสมผล แต่ไม่ใช่อีกต่อไป
ทำไมต้องเลือกโฆษณาแบบเนทีฟ
โฆษณาแบบเนทีฟทำการอธิบายโฆษณาที่แสดงบนหน้าเว็บ โฆษณาแบบเนทีฟต่างจากโฆษณาแบนเนอร์ โฆษณาคั่นระหว่างหน้า และสื่อสมบูรณ์ โฆษณาแบบเนทีฟนั้นสอดคล้องกับรูปแบบและฟังก์ชันของหน้าที่อยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ โฆษณาแบบเนทีฟตรงกับการออกแบบของหน้าเว็บและเข้ากับเนื้อหาที่เหลือได้อย่างลงตัว
ประการแรกและสำคัญที่สุด โฆษณาแบเนทีฟแก้ปัญหาความจำเจของโฆษณา โฆษณาที่ไม่น่าสนใจหรือมีมากเกินไปมักจะผลักผู้ใช้ออกไป ส่งผลให้อัตราการคลิกผ่านลดลง เนื่องจากโฆษณาเนทีฟจะมีลักษณะเป็นเนื้อหาจริงที่กลมกลืนกับส่วนที่เหลือของหน้า ผู้ใช้จึงเต็มใจที่จะคลิกมากขึ้น
ประการที่สอง โฆษณาแบนเนอร์แบบรุงรังดูเหมือนจะแพร่หลายมากขึ้นกว่าที่เคย ผู้คนคุ้นเคยกับการเห็นโฆษณาแบบดิสเพลย์จนไม่ต้องการที่จะรับรู้อีกต่อไป อีกครั้ง ความละเอียดอ่อนและการออกแบบที่เป็นธรรมชาติของโฆษณาแบบเนทีฟทำให้พวกมันดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ แทนที่จะถูกรังเกียจ
สุดท้ายนี้ โฆษณาแบบเนทีฟเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์และได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้มากขึ้น ตราบใดที่คุณปฏิบัติอย่างโปร่งใส
ทำไมต้องเลือกโฆษณาแบบโปรแกรม
การโฆษณาแบบโปรแกรมเกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ในกระบวนการจัดวางโฆษณา แทนที่จะซื้อพื้นที่โฆษณาด้วยตนเอง นักการตลาดสามารถถ่ายโอนงานที่ซ้ำซากและใช้เวลานานทั้งหมดไปยังโซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะได้
การซื้อและขายโฆษณาทำให้เกิดข้อดีหลายประการโดยอัตโนมัติ เร็วกว่าการซื้อพื้นที่โฆษณาด้วยตนเองอย่างมาก ในเสี้ยววินาที อัลกอริธึมสามารถปั่นการคำนวณที่ซับซ้อนที่สุดที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่มนุษย์ไม่มีวันเข้าใจ พวกมันใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการเสนอราคา นำไปสู่ความคุ้มค่าที่สูงขึ้นและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการซื้อและช่วยให้ทีมนักการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่การพิจารณาด้านงบประมาณ รูปแบบการระบุแหล่งที่มา และเป้าหมายได้
ข้อได้เปรียบโฆษณาแบบโปรแกรม เช่น ระบบอัตโนมัติ ความคุ้มค่า และข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ได้นำเทคโนโลยีนี้มาสู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมสื่อ ในปี 2020 การใช้งานแบบโปรแกรมมีสัดส่วนมากกว่า 89% ของการใช้จ่ายโฆษณาแบบดิสเพลย์ดิจิทัลของสหรัฐฯ
จุดตัดของผลประโยชน์
มีผลประโยชน์ที่ปฏิเสธไม่ได้สำหรับการโฆษณาทั้งแบบเนทีฟและแบบโปรแกรม โฆษณาแต่ละแบบแสดงถึงวิวัฒนาการของการตลาดดิจิทัลและมูลค่าโดยรวมของโฆษณาเหล่านั้นมหาศาล
โฆษณาแบบเนทีฟเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับปัญหาทั้งหมดที่สร้างปัญหาให้กับโฆษณาสมัยใหม่ โฆษณาแบบเนทีฟไม่ก่อกวนและให้คุณค่าเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้ในขณะที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับแบรนด์ในเวลาเดียวกัน
การวางโฆษณาเนทีฟแบบโปรแกรมจะเปลี่ยนเกมของการตลาดดิจิทัลไปเลย
เกิดปัญหาขึ้น
โดยขณะนี้ สามารถระบุปัญหาได้แล้ว ด้านหนึ่ง คุณมีระบบที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแสดงโฆษณาในวงกว้าง โดยอีกด้านหนึ่ง มีโฆษณาดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ต้องมีการปรับแต่ง คิดล่วงหน้า และมีแนวทางเฉพาะสำหรับโฆษณาแต่ละรายการ
ความแตกต่างระหว่างโฆษณาแบบโปรแกรมและแบบเนทีฟดูเหมือนจะไปกันไม่ได้ แต่นักการตลาดที่เชี่ยวชาญก็ใช้ประโยชน์จากการโฆษณาเนทีฟแบบโปรแกรมไปแล้วด้วยความสำเร็จที่ปฏิเสธไม่ได้
คำตอบอยู่ในโปรโตคอล OpenRTB 2.3 ของ IAB ที่เปิดตัวในปี 2015 ซึ่งรวมถึงข้อกำหนด Native Ads API ที่รวมโฆษณาแบบโปรแกรมและโฆษณาแบบเนทีฟเข้าด้วยกัน และสร้างขุมพลังแห่งการตลาดดิจิทัล
การแยกย่อยโฆษณาเนทีฟแบบโปรแกรม
โปรโตคอลดังกล่าวทำให้เกิดการปฏิวัติวิธีการปรับใช้โฆษณาแบบเนทีฟบนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา โปรโตคอลและ API แยกส่วนประกอบโฆษณาออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ: หัวข้อ, URL เนื้อหา, คำอธิบายเนื้อหา, รูปภาพ, ชื่อแบรนด์ และโลโก้
พวกเขายังแนะนำหน่วยโฆษณาแบบเนทีฟ 6 ประเภทควบคู่ไปกับการจัดวางหน่วยโฆษณาต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา
ซึ่งหมายความว่าขณะนี้สามารถแยกโครงสร้างและประกอบสินทรัพย์ทางโปรแกรมได้ตามต้องการ ขณะนี้โฆษณาแบบเนทีฟสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับเค้าโครงของหน้าเว็บเป้าหมาย ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากโฆษณาทั้งสองรูปแบบ การเสนอราคาแบบเรียลไทม์อัตโนมัติด้วยโฆษณาแบบเนทีฟที่ดึงดูดลูกค้า
อนาคตร่วมกัน
ตอนนี้เราได้ประสานช่องว่างระหว่างพื้นที่การตลาดที่แตกต่างกันอย่างมาก 2 แห่งแล้ว เหลือเวลาอีกไม่นานก่อนที่โฆษณาเนทีฟแบบเป็นโปรแกรมจะเข้ามาแทนที่โดยสมบูรณ์
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว(และประหยัดงบประมาณ)และมักถูกมองว่าเป็นการทดแทนที่ดีสำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ล้าสมัยมากขึ้น แม้ว่าโฆษณาแบนเนอร์จะไม่หายไปในเร็ว ๆ นี้ แต่คุณควรเริ่มเปลี่ยนการมุ่งเน้นไปที่โฆษณาแบบเนทีฟที่เป็นที่ยอมรับและยั่งยืนมากขึ้น