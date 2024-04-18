MGID ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ชนะรางวัล Bronze Stevie® Award ในสาขานวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีในงาน Asia-Pacific Stevie Awards ประจำปีครั้งที่ 11 ในสัปดาห์นี้
รางวัล Stevie Awards ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นโครงการมอบรางวัลทางธุรกิจเพียงโครงการเดียวที่ยกย่องนวัตกรรมในสถานที่ทำงานในตลาดทั้ง 29 แห่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รางวัล Stevie Awards ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นรางวัลทางธุรกิจชั้นนำของโลก โดยการยกย่องความสำเร็จในโครงการต่าง ๆ เช่น The International Business Awards® เป็นเวลา 22 ปี
ในปีนี้ มีการเสนอชื่อเข้าชิงมากกว่า 1,000 องค์กรจากองค์กรมากมายทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รางวัลสำหรับการจัดการนวัตกรรม และรางวัลนวัตกรรมในเว็บไซต์องค์กร และอื่น ๆ อีกมากมาย
การเลิกใช้งานคุกกี้ การสูญเสียสัญญาณอุปกรณ์ที่ระบุตัวบุคคลได้ และกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวได้สร้างความท้าทายให้กับผู้เผยแพร่โฆษณาในการสร้างรายได้จากผู้ชมด้วยโฆษณาที่ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตนได้ ผู้เผยแพร่โฆษณาทางดิจิทัลยังแข่งขันกับแพลตฟอร์มโซเชียลขนาดใหญ่ที่มีขนาดและทรัพยากรสำหรับการใช้จ่ายด้านการโฆษณาที่ไม่มีใครเทียบได้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจึงจำเป็นต้องปรับใช้โซลูชันเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อช่วยทำงานหนักในขณะที่ต้องจัดการกับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ Publisher Tech Suite ของ MGID คือชุดเครื่องมือแบบครอบคลุมที่ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทางดิจิทัลมีเป้าหมายเดียว คือจัดการผู้ชมและสร้างรายได้ในทุก ๆ ด้าน โดยให้อัตราการคลิกผ่าน (CTR) เพิ่มขึ้น 1.5 เท่ากับแคมเปญโฆษณา และให้ CTR เพิ่มขึ้นระหว่าง 3 ถึง 6 เท่ากับผู้แนะนำภายใน
Sergii Denysenko ซีอีโอของ MGID กล่าวว่า "รางวัลประเภทนี้แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในสาขานี้ นับเป็นการแสดงให้เห็นผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมของเราที่ได้ทุ่มเทพัฒนา Publisher Tech Suite เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือเหล่านี้ใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคอยู่ในระดับใด ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีทรัพยากรจำกัดสามารถดำเนินการได้เกินความคาดหมาย การสร้างรายได้เป็นหนึ่งในความท้าทายอันดับต้น ๆ ในปัจจุบันสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาทางดิจิทัล และเราต้องการช่วยสนับสนุนธุรกิจของพวกเขาให้อยู่ได้อย่างยืนยาวและเติบโตในปีต่อ ๆ ไป”
ผู้ที่ได้รับรางวัล Stevie Awards ระดับ Gold, Silver และ Bronze นั้นได้รับการพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารมากกว่า 100 รายทั่วโลกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
“งาน Stevie Awards ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 11 ดึงดูดการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมาย” Maggie Miller ประธานของ Stevie Awards กล่าว “องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม และเราขอชื่นชมพวกเขาสำหรับความอุตสาหะและความคิดสร้างสรรค์ เราตั้งตารอที่จะเฉลิมฉลองกับผู้ชนะหลายคนในปีนี้ในระหว่างงานเลี้ยงมอบรางวัลในวันที่ 24 พฤษภาคม”
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลและรายชื่อผู้ชนะทั้งหมดสามารถดูได้ที่นี่