ในโลกปัจจุบัน ภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเรานึกถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่ง เราจะพบสิ่งหนึ่งที่บริษัทเหล่านี้มีเหมือนกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในช่องทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย หรืออุตสาหกรรมใด แล้วความเหมือนแบบเดียวกันนี้คืออะไรล่ะ นี่เป็นแนวคิดที่คุณน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วและเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของการตลาด: การรับรู้ถึงแบรนด์

ทุกวันนี้ ผู้คนสามารถเริ่มต้นบริษัทของตัวเองได้ง่ายกว่าที่เคยเป็นมา ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตเป็นที่ตั้งของบริษัทและสตาร์ทอัพมากมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยแต่ละแห่งหวังว่าจะสร้างชื่อเสียงในภูมิทัศน์เชิงพาณิชย์ แม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดก็ตาม การศึกษาระบุว่าประมาณ 20% ของธุรกิจขนาดเล็กมักที่จะล้มเหลวในช่วงสองปีแรก ดังนั้นการรับรู้ถึงแบรนด์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่ระหว่างบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งใหม่กับบริษัทที่ถูกลืมเลือน

ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่าการรับรู้ถึงแบรนด์คืออะไร ทำไมถึงได้สำคัญมาก และจะวัดผลได้อย่างไร และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจนี้ โปรดอ่านต่อไปเพื่อหาคำตอบทั้งหมด!

การรับรู้ถึงแบรนด์คืออะไร

การรับรู้ถึงแบรนด์คือคำที่นักการตลาดใช้เพื่ออธิบายระดับความคุ้นเคยที่ผู้ชมมีกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ยิ่งบริษัทมีการรับรู้ถึงแบรนด์มากเท่าไร พวกเขาก็จะสามารถจดจำแบรนด์ได้มากขึ้นเท่านั้น และมีแนวโน้มมากขึ้นที่แบรนด์จะถูกมองว่าทันสมัยหรือเป็นที่นิยม

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันครุ่นคิดเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ เช่น การรับรู้ถึงแบรนด์ แต่ถึงกระนั้น เราทุกคนก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้บ้าง เรามีโฆษณาและเครื่องหมายการค้ามากมายมหาศาลต่อวัน แต่ยังมีแบบอักษร สโลแกน และโลโก้บางอย่างที่เราจดจำและเชื่อมโยงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ในทันทีตัวอักษรโค้งสีทองของ McDonald แบบอักษรสีขาวหมุนวนบนกระป๋อง Coca-Cola สีแดง สโลแกน "Just Do It" ที่โด่งดังไปทั่วโลกของ Nike นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องหมายการค้าบางส่วนที่สามารถจดจำได้ทันทีซึ่งคุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุ้นเคย

ลักษณะที่แพร่หลายของโลโก้และสโลแกนดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำคัญของการมองเห็นและการตระหนักรู้ แบรนด์ดังอย่าง McDonald, Coca-Cola และ Nike เป็นที่รู้จักไปทั่วทุกมุมโลก การมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งช่วยรับประกันความเกี่ยวข้องและความนิยมที่ยั่งยืนได้

การรับรู้ถึงแบรนด์สามารถแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การรับรู้ถึงแบรนด์ที่ต้องได้รับการชี้นำและการรับรู้ถึงแบรนด์ที่ไม่ต้องได้รับการชี้นำ ต่อไปเราจะอธิบายความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่างนี้

การรับรู้ถึงแบรนด์ที่ต้องได้รับการชี้นำ

การรับรู้ถึงแบรนด์ที่ต้องได้รับการชี้นำ หรือที่รู้จักกันในชื่อการจดจำแบรนด์ หมายถึง การที่ลูกค้าสามารถแยกแยะแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งได้ด้วยสายตา หากต้องการย้อนกลับไปที่ตัวอย่างข้างต้น การจดจำโลโก้ของ McDonald กระป๋อง Coca-Cola หรือบรรจุภัณฑ์ของ Nike ล้วนแต่ เป็นตัวอย่างในการรับรู้ถึงแบรนด์ที่ได้รับการชี้นำ องค์ประกอบภาพ เช่น โลโก้ สโลแกน และแบบอักษรล้วนมีส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทน่าจดจำ

การรับรู้ถึงแบรนด์ที่ไม่ต้องได้รับการชี้นำ

การรับรู้ถึงแบรนด์ที่ไม่ต้องได้รับการชี้นำ หรือที่รู้จักกันในชื่อการรำลึกถึงแบรนด์ หมายถึงปัจจัยในการจดจำผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ได้รับการชี้นำจากสัญญาณภายนอก เช่น ป้ายกำกับ โฆษณา เครื่องหมายการค้า และอื่น ๆ ปัจจัยหลายประการมีส่วนทำให้ผู้บริโภคสามารถเรียกคืนได้ รวมถึงระดับของปัจจัยเหล่านั้นด้วย ความภักดีและความรู้ของบริษัท หากผู้คนต้องกรอกแบบสอบถามการรับรู้ถึงแบรนด์เกี่ยวกับแบรนด์เสื้อผ้าที่ต้องการ และพวกเขาตอบกลับด้วยชื่อเช่น Zara หรือ H&M โดยไม่ต้องได้รับการชี้นำ นี่อาจเป็นตัวอย่างของการดำเนินการการรับรู้ถึงแบรนด์โดยไม่ต้องได้รับการชี้นำ

ทำไมการรับรู้ถึงแบรนด์จึงมีความสำคัญ

มีเหตุผลสองประการที่ทำให้การรับรู้ถึงแบรนด์มีความสำคัญ ประการแรก เมื่อบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น ก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่ผู้บริโภคจะพบว่าแบรนด์เหล่ามีแนวที่ใช่และเชื่อถือได้ ซึ่งจะกระตุ้นให้พวกเขาค้นหาสินค้าและบริการของบริษัท ตัวอย่างง่าย ๆ ของเรื่องนี้ก็คือ ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้ออาหารแบรนด์เนมมากกว่าอาหารจากแบรนด์ร้านค้า แม้ว่าทั้งสองผลิตภัณฑ์แทบจะไม่มีความแตกต่างกันก็ตาม ในสถานการณ์สมมตินี้ ชื่อเสียงของบริษัทเป็นตัวตัดสินผู้ชนะ!

การรับรู้ถึงแบรนด์ก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคที่มีศักยภาพในวงกว้างขึ้น ยิ่งบริษัทได้รับการยอมรับมากเท่าใด ความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เมื่อบริษัทต่าง ๆ มีการมองเห็นเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่จะจดจำโลโก้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ มีส่วนร่วมกับแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย และที่สำคัญที่สุดคือทำการค้นหาสินค้าและบริการด้วยตนเองโดยไม่ต้องจูงใจ

กล่าวโดยสรุป การรับรู้ถึงแบรนด์มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ช่วยดึงดูดผู้ชมและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าประจำและกลับมาใช้บริการใหม่ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะได้รับรายได้อย่างต่อเนื่อง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การรับรู้ถึงแบรนด์นั้นช่วยขับเคลื่อนคุณค่าของแบรนด์ ซึ่งเราจะสำรวจหัวข้อนี้ในส่วนถัดไป

การรับรู้ถึงแบรนด์เทียบกับคุณค่าของแบรนด์

คำศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในการตลาดคือคุณค่าของแบรนด์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็น มูลค่าของบริษัทของคุณ กล่าวคือ ทั้งมูลค่าทางสังคมและเชิงพาณิชย์ของบริษัท ซึ่งได้มาจากการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เมื่อได้รับประสบการณ์ของผู้บริโภคจากบริษัทของคุณ มูลค่านี้อาจเป็นได้ทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริการที่ผู้บริโภคได้รับจากคุณ

อย่างที่คุณเห็น การรับรู้ถึงแบรนด์และคุณค่าของแบรนด์เป็นแนวคิดสองประการที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด แต่คำศัพท์เหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนกันได้ แล้วความสัมพันธ์ของคำสองคำนี้คืออะไร

พูดง่าย ๆ ก็คือ การสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์คือวิธีการสร้างคุณค่าของแบรนด์ นักการตลาดจะต้องส่งเสริมประสบการณ์เชิงบวกและทำการเชื่อมโยงกับบริษัทของตน โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ ด้วยวิธีนี้ ผู้บริโภคจะมีความภักดีและช่วยเพิ่มมูลค่าการรับรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในลักษณะดังต่อไปนี้โดย:

การขึ้นราคาสินค้าและบริการ

ทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น

ทำให้การขยายธุรกิจเป็นไปได้มากขึ้น

สร้างผลกระทบทางสังคมได้มากขึ้น

วิธีวัดการรับรู้ถึงแบรนด์

เห็นได้ชัดว่าการรับรู้ถึงแบรนด์มีบทบาทสำคัญในส่วนของการตลาด ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่ชัดเจนว่าธุรกิจต่าง ๆ ควรพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ต่อสาธารณะและเพิ่มการมองเห็นให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ คุณจะต้องรู้วิธีวัดการรับรู้ก่อน ท้ายที่สุด คุณจะสามารถบอกได้อย่างไรว่าคุณบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หากคุณไม่มีวิธีในการประเมินประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าของคุณได้

แล้วคุณจะวัดการรับรู้ถึงแบรนด์ได้อย่างไร โซลูชันสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทแยกจากกันได้ดังนี้:

วิธีการเชิงปริมาณ: วิธีการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลตัวเลขเพื่อกำหนดอัตราการเติบโตของการรับรู้ถึงแบรนด์ คุณสามารถใช้ KPI การรับรู้ถึงแบรนด์ เช่น ปริมาณการเข้าชมไซต์ การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย และการแสดงโฆษณาเพื่อจุดประสงค์นี้ได้

วิธีการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลตัวเลขเพื่อกำหนดอัตราการเติบโตของการรับรู้ถึงแบรนด์ คุณสามารถใช้ KPI การรับรู้ถึงแบรนด์ เช่น ปริมาณการเข้าชมไซต์ การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย และการแสดงโฆษณาเพื่อจุดประสงค์นี้ได้ วิธีการเชิงคุณภาพ: วิธีการเหล่านี้วัดปริมาณได้ยากกว่าเล็กน้อย เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับการตัดสินคุณค่าเชิงอัตวิสัย ไม่ใช่ตัวเลขที่ตายตัว ตัวอย่าง ได้แก่ การโพสต์แบบสำรวจการรับรู้ถึงแบรนด์ การฟังแบบปากต่อปาก และการติดตามการขยายตัวในพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (เช่น จำนวนที่แบรนด์ของคุณปรากฏขึ้นในพื้นที่ออนไลน์)

เพิ่มการวัดการรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณ

เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการวัดการมองเห็นแบรนด์ คุณก็พร้อมที่จะเริ่มพัฒนาการรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณ อย่าพลาด: แคมเปญโฆษณาหรือแคมเปญโฆษณาเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ที่แข็งแกร่งในกลุ่มประชากรของคุณ นี่เป็นกระบวนการที่เข้มข้นและเป็นกระบวนการที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน

การมองเห็นในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่จะพัฒนาขึ้นโดยธรรมชาติจากการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ มากมายที่คุณทำ วิธีที่คุณเลือกนำเสนอธุรกิจของคุณจะมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้ของผู้บริโภค

มีขั้นตอนเล็กน้อยที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างการรับรู้ ได้แก่:

ตัวชี้วัดการรับรู้ถึงแบรนด์หลัก

เราได้พูดถึงการวัดการรับรู้ถึงแบรนด์แล้ว โดยอธิบายว่าสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ตอนนี้ เราจะมาสำรวจเรื่องนี้เพิ่มเติม โดยแจกแจงเมตริกการรับรู้ถึงแบรนด์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด 6 รายการ และอธิบายว่าเมตริกเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการมองเห็นของบริษัทของคุณได้อย่างไร

การเข้าถึงทางโซเชียลและที่ไม่ใช่ทางโซเชียล

การเข้าถึงทั้งทางโซเชียลและที่ไม่ใช่ทางโซเชียลเป็นทั้งตัวชี้วัดที่ประมาณจำนวนคนที่ดูเนื้อหาของคุณ ตามชื่อของพวกเขา ความหมายแรกหมายถึงเปอร์เซ็นต์การมองเห็นของเนื้อหาที่โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube, TikTok หรือ Instagram โดยเฉพาะ ในทางกลับกันที่ไม่ใช่ทางโซเชียลนั้นหมายถึงเนื้อหาที่โพสต์ไว้นอกเหนือจากช่องทางโซเชียลมีเดีย: เว็บไซต์ข่าว บล็อก พอดแคสต์ และสถานที่อื่น ๆ เมื่อการเข้าถึงผู้ชมของคุณถูกขยายออกไป จำนวนคนที่เห็นเนื้อหาของคุณก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ด้วย

ข้อมูลปริมาณการค้นหา

ปริมาณการค้นหาคือการวัดจำนวนครั้งที่มีการค้นหาคำหลักหนึ่ง ๆ แม้ว่าผู้คนจะมักใช้การวิจัยคำหลักในแนวทางการทำ SEO แต่เครื่องมือปริมาณการค้นหายังสามารถใช้เพื่อช่วยคุณระบุจำนวนผู้ที่ค้นหาธุรกิจของคุณทางออนไลน์ ยิ่งมีคนค้นหาคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากนั่นหมายถึงคำพูดเกี่ยวกับบริษัทของคุณนั้นถูกแพร่กระจายออกไปทั้งในแบบปากต่อปากหรือบนโซเชียลมีเดีย

การแสดงโฆษณาของแบรนด์

ในแง่การตลาดดิจิทัล การแสดงโฆษณาหมายถึงบุคคลที่เห็นโฆษณา ไม่ว่าจะบนแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ หรือที่อื่น ๆ แม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้สนใจโฆษณาดังกล่าว ตราบใดที่โฆษณานั้นสามารถถูกมองเห็นได้บนหน้าจอ ขณะที่พวกเขาเปิดแอปหรือหน้าเว็บอยู่ ระบบจะนับว่าเป็นการแสดงโฆษณา การแสดงโฆษณาไม่สามารถบอกความคิดเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณได้ แต่อย่างน้อยก็สามารถแจ้งให้คุณทราบได้ว่ามีใครเห็นเนื้อหานั้นหรือไม่

คะแนนการแสดงตัวตน

คะแนนการแสดงตัวตนของบริษัทคือ KPI การรับรู้ถึงแบรนด์ที่วัดความนิยมในพื้นที่ออนไลน์ คะแนนดังกล่าวได้รับคะแนนในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดย 100 คะแนนแสดงถึงคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ ซึ่งมักจะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมระดับโลกหรือหัวข้อที่ได้รับความนิยม คะแนนการแสดงตัวตนเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการเปรียบเทียบบริษัทของคุณกับบริษัทอื่น ๆ ในตลาดพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าไปด้วย

การเข้าชมเว็บไซต์

การติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ช่วยให้คุณทราบว่ากลยุทธ์การตลาดปัจจุบันของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด ยิ่งการรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณดีขึ้นเท่าใด ผู้คนก็จะได้ยินเกี่ยวกับไซต์ของคุณและเข้าชมไซต์มากขึ้นเท่านั้น นักการตลาดยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่บอกได้ว่าการเข้าชมหนึ่ง ๆ มาจากไหน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้เว็บทำการเข้าชมโดยตรงผ่านการพิมพ์ URL ของไซต์ หรือพบการเข้าชมโดยธรรมชาติผ่านการค้นหาของ Google การวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้คุณเห็นว่าแหล่งที่มาของการเข้าชมใดดีที่สุด

การกล่าวถึง

การติดตามการกล่าวถึงช่วยให้คุณเห็นว่า ใครกำลังพูดถึงบริษัทของคุณอยู่บ้าง ตลอดจนตรวจดูว่าพวกเขาพูดถึงบริษัทของคุณในด้านบวกหรือด้านลบ การกล่าวถึงคือการส่งเสริมการขายทางอ้อมโดยผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงทุกอย่างจากรีวิวที่โพสต์และบทความบนบล็อกไปยังลิงก์โดยตรงบนโซเชียลมีเดีย

การแบ่งปันเสียง

การแบ่งปันเสียงซึ่งมักเรียกสั้น ๆ ว่า SOV เป็นตัววัดว่าบริษัทของคุณถูกพูดถึงทางออนไลน์มากเพียงใด เมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักของคุณ KPI นี้ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของความครอบคลุม แต่จะพิจารณาเพียงว่าเป็นจำนวนเท่าใด หมายความว่า SOV ที่สูงจะบ่งชี้ว่า เมื่อเทียบกับคู่แข่งของคุณแล้ว คุณมีความครอบคลุมจากแหล่งข้อมูลออนไลน์มากเท่ากับหรือมากกว่า ตัวอย่างเช่น เว็บบล็อก ไซต์ข่าว หรือ X ซึ่งเดิมเรียกว่า Twitter การวัดการรับรู้ถึงแบรนด์นี้มีความสำคัญและไม่ควรที่จะละเลย

การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ค้นพบธุรกิจผ่านพื้นที่ออนไลน์ เป็นผลให้โซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น X, Facebook, TikTok และ Instagram กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในชุดเครื่องมือของนักการตลาดดิจิทัล การมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ ความคิดเห็น การถูกใจ การแชร์ และอื่น ๆ ได้กลายมาเป็นหนึ่งในวิธีหลักในการประเมินการรับรู้ถึงแบรนด์

เคล็ดลับมือโปร: ติดตามเมตริกการรับรู้ถึงแบรนด์ของคู่แข่ง

เมื่อพูดถึงการรับรู้ถึงแบรนด์ ประสิทธิภาพของบริษัทของคุณไม่ควรเป็นเพียงความกังวลเดียวของคุณ อย่างน้อยที่สุด คุณควรติดตามประสิทธิภาพของคู่แข่งของคุณด้วย

การติดตามการมองเห็นของคู่แข่งช่วยให้คุณเห็นได้ว่าพวกเขาทำงานได้ดีแค่ไหน และช่วยให้คุณทราบว่าคุณกำลังเผชิญอะไรอยู่ แต่ที่สำคัญกว่านั้น คุณสามารถระบุได้ว่ากลยุทธ์การตลาดใดได้ผลและกลยุทธ์ใดใช้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากเมตริกการรับรู้ถึงแบรนด์ เพื่อติดตามตัวเลขเหล่านี้ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์จัดอันดับ SEO แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหา และการวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับผสมกันได้ หรืออีกทางหนึ่ง แม้แต่สิ่งที่ง่ายอย่างการตรวจสอบหน้าโซเชียลมีเดียของคู่แข่งก็สามารถช่วยให้คุณทราบได้ว่าคู่แข่งของคุณทำงานได้ดีเพียงใด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเมตริกการรับรู้

ฉันจะวัดการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทหรือแบรนด์ของฉันได้อย่างไร

มีเมตริกจำนวนหนึ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบและวัดปริมาณการมองเห็นของคุณได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นมาตรการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบบแรกใช้ข้อมูลตัวเลขเพื่อกำหนดการรับรู้ถึงแบรนด์ (เช่น การเข้าชมเว็บไซต์หรือการมีส่วนร่วมทางออนไลน์) ในขณะที่แบบหลังใช้การตัดสินคุณค่าเชิงอัตวิสัยมากกว่า (เช่น การบอกเล่าแบบปากต่อปากหรือ Google สำหรับความคิดเห็น)

ตัวชี้วัดหลักและ KPI ที่ใช้ในการติดตามการรับรู้ถึงแบรนด์มีอะไรบ้าง

ตัวชี้วัดการวัดแบรนด์ที่ใช้บ่อยที่สุดบางส่วนในการติดตามการมองเห็น ได้แก่ การเข้าชมโดยตรง การเข้าชมทั่วไป การมีส่วนร่วมทางสังคม ความครอบคลุม และการกล่าวถึง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงตัวเลือก KPI เพียงเล็กน้อยสำหรับการรับรู้ถึงแบรนด์ มีมาตรการอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณอาจต้องการใช้

ฉันใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ใดในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ถึงแบรนด์

มีเครื่องมือวัดการรับรู้ถึงแบรนด์มากมายที่สามารถใช้เพื่อติดตามการมองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น นักการตลาดอาจใช้เครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมบนเครือข่ายโซเชียลและการกล่าวถึงทั่วไปได้ ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ Google Analytics บัญชีโฆษณา เครื่องมือ SEO และอื่น ๆ อีกมากมาย เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือวัดผลแบรนด์ผสมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และรับประกันว่าบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายของคุณ

มีเกณฑ์มาตรฐานหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมในการวัดการรับรู้ถึงแบรนด์หรือไม่

เมื่อคุณเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลที่จำเป็นแล้ว ในที่สุดคุณก็จะสามารถทิ้งส่วนที่เข้มข้นที่สุดของกระบวนการนี้ไว้เบื้องหลังได้ในที่สุด ทำได้ดีมาก! อย่างไรก็ตาม การวัดการรับรู้ถึงแบรนด์ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นี้ เพื่อให้สถิติเหล่านี้มีความหมายบางอย่างจริง ๆ คุณจะต้องใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมมาวัดเทียบกับสถิติเหล่านั้น คุณสามารถสร้างค่าพื้นฐานดังกล่าวได้โดยการตั้งค่าให้สัมพันธ์กับคู่แข่งของคุณ หรือผ่านการตรวจสอบเมตริกการรับรู้ก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนาภาพลักษณ์ของคุณ

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการรับรู้ถึงแบรนด์โดยพิจารณาจากผลการวัดผลมีอะไรบ้าง

เคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจช่วยให้นักการตลาดเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ตามผลการวัดผลได้ ได้แก่ การทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท การใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างเนื้อหาที่แชร์ได้ฟรี การใช้แผนความภักดีและแคมเปญส่งเสริมการขาย และสร้างภาพลักษณ์บริษัทที่มั่นคง นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการวัดการมองเห็นบ่อยครั้ง เนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของคุณได้ตามที่จำเป็น

การรับรู้ถึงแบรนด์และความภักดีต่อแบรนด์มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และฉันจะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อนี้ได้อย่างไร

แน่นอนว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงแบรนด์และความภักดีต่อแบรนด์ และความสัมพันธ์ที่คุณควรใช้ประโยชน์ การรับรู้ถึงแบรนด์ที่แข็งแกร่งหมายถึงผู้คนจำนวนมากขึ้นที่จะได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำ และสมาชิกในกลุ่มประชากรเป้าหมายของคุณที่จะสนใจคุณมากขึ้น เป็นผลให้คุณสร้างฐานลูกค้าที่ประกอบด้วยผู้ที่เชื่อในเป้าหมายของคุณและรู้สึกภักดีต่อบริษัทของคุณ

ฉันจะจัดการวัดการรับรู้ถึงแบรนด์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมและเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างไร

แผนการตลาดทุกด้านควรดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างจุดขายที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้แน่ใจว่าคุณโดดเด่นจากคู่แข่งรายอื่น ๆ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดขายนั้นสอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่คุณนำเสนอเกี่ยวกับบริษัทของคุณจนถึงตอนนี้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถปรับปรุงการมองเห็นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะยาวจะช่วยทุกด้านของธุรกิจของคุณ ตั้งแต่อัตราการสร้างลูกค้าไปจนถึงรายได้

บทสรุป

การรับรู้ถึงแบรนด์เป็นหนึ่งในข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดสำหรับนักการตลาดดิจิทัล ยิ่งภาพลักษณ์ของบริษัทดีเท่าไร มูลค่าก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ในปัจจุบัน ทีมโฆษณาสามารถเข้าถึงเครื่องมือการรับรู้ถึงแบรนด์มากมายเพื่อช่วยพวกเขาในการปลูกฝังการมองเห็นนี้ มากจนการรู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล ในบทความนี้ เราได้อธิบายว่าการรับรู้ถึงแบรนด์คืออะไร เหตุใดจึงมีความสำคัญ และจะวัด KPI การรับรู้ถึงแบรนด์ได้อย่างไร นอกจากนี้ เราได้จัดเตรียมกลยุทธ์ต่าง ๆ ไว้ให้คุณใช้ในการสร้างเมตริกนี้ เราหวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณมีจุดเริ่มต้นที่ดีและมีรากฐานความรู้ที่มั่นคง

