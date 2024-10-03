ที่ MGID เรายินดีที่จะแนะนำวิธีการติดตามใหม่ของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจัดการแคมเปญและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการโฆษณาของคุณ ในหัวข้อต่อไปนี้ เราจะอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมว่า Native Integration สามารถช่วยอะไรคุณและกลยุทธ์ของคุณได้บ้าง
Native Integration คืออะไร
Native Integration เป็นวิธีที่ใช้งานง่ายและราบรื่นในการตั้งค่าการติดตามการสร้างลูกค้าโดยตรงภายในแดชบอร์ด MGID Ads ด้วยการใช้ประโยชน์จากวิธีนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงแคมเปญของคุณกับแพลตฟอร์มบุคคลที่สามยอดนิยมได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่ต้องตั้งค่าการติดตามด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้โค้ดที่ซับซ้อนหรือใช้เครื่องมือภายนอกอีกต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการทำให้ประสบการณ์ของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้วทำไมสิ่งนี้จึงมีความสำคัญ เพราะ Native Integration มอบข้อดีมากมายที่จะช่วยพลิกโฉมการทำงานสำหรับผู้โฆษณา:
- ประสิทธิภาพ: การปรับกระบวนการติดตามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตั้งค่าและลดความเสี่ยงของการเกิดข้อผิดพลาดลง คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณได้โดยไม่ต้องมาวุ่นกับจัดการรายละเอียดทางเทคนิค
- ความเรียบง่าย: กระบวนการผสานรวมได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีการเข้ารหัสที่ซับซ้อนหรือเครื่องมือเพิ่มเติม คุณสามารถค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ในแดชบอร์ด MGID Ads
- ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น: การผสานรวมแบบดั้งเดิมจะช่วยลดโอกาสในการติดตามความคลาดเคลื่อนโดยที่ไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเอง ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณเชื่อถือได้และแม่นยำ
- การเชื่อมต่อที่ราบรื่น: ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถเชื่อมต่อแคมเปญของคุณกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ
Native Integration กับ Voluum
เรายินดีที่จะประกาศว่าการผสานรวมภายใต้ Native Integration ครั้งแรกที่พร้อมใช้งานคือกับ Voluum ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการติดตามชั้นนำ ด้วยการผสานรวมนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อแคมเปญ MGID ของคุณกับ Voluum ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถทำการติดตามได้อย่างแม่นยำและซิงโครไนซ์ข้อมูลการสร้างลูกค้าแบบกำหนดเองได้ โดยทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยการตั้งค่าด้วยตนเองเพียงเล็กน้อย
ประโยชน์หลัก:
- การตั้งค่าในแดชบอร์ด: เชื่อมต่อ MGID กับ Voluum ได้โดยตรงภายในแดชบอร์ด MGID Ads ของคุณ
- การติดตามที่แม่นยำ: รับรองข้อมูลการสร้างลูกค้าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณ
- กระบวนการที่คล่องตัว: ลดการทำงานด้วยตนเอง ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งกลยุทธ์โฆษณาของคุณได้มากยิ่งขึ้น
หากต้องการเริ่มใช้ Native Integration ให้ไปที่ส่วน "การติดตามการสร้างลูกค้า" ในแดชบอร์ด MGID Ads ของคุณ และเลือกวิธีการติดตาม "Native Integration" กระบวนการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายจะให้คำแนะนำคุณตลอดการเชื่อมโยงบัญชีของคุณ
การตั้งค่าการรวม Voluum แบบทีละขั้นตอน:
1. สร้างคีย์ API ใน Voluum: คุณจะต้องใช้คีย์นี้ในครั้งแรกที่เปิดใช้งานการผสานรวม Voluum เมื่อบันทึกแล้ว คีย์จะยังคงพร้อมใช้งานในอนาคต
2. เพิ่มการผสานรวมใน MGID: เมื่อสร้างหรือแก้ไขแคมเปญ ให้ไปที่ "การติดตาม" > "Native Integration" > "เพิ่มการผสานรวม" และเลือก Voluum
3. ป้อนข้อมูลประจำตัว API: ป้อนข้อมูลประจำตัว API จาก Voluum เพื่อสร้างการผสานรวม
4. เลือกแคมเปญ Voluum: เลือกแคมเปญ Voluum ที่คุณต้องการเชื่อมโยงแคมเปญ MGID ของคุณ
5. กำหนดเป้าหมายการสร้างลูกค้า: คุณสามารถเลือกและซิงค์เป้าหมายการสร้างลูกค้าแบบกำหนดเองได้สูงสุดสามเป้าหมายจากแคมเปญ Voluum ของคุณไปยังแคมเปญ MGID ของคุณ
6. บันทึกแคมเปญ: เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกแคมเปญของคุณ และการผสานรวมก็จะเสร็จสมบูรณ์!
หมายเหตุ: สามขั้นตอนแรกนี้จำเป็นเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามกับแคมเปญ MGID ของคุณเป็นครั้งแรกเท่านั้น เมื่อการตั้งค่าเริ่มต้นนี้เสร็จสมบูรณ์ การเชื่อมต่อในอนาคตจะง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไปได้โดยสิ้นเชิง
การผสานรวมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการติดตามของคุณราบรื่นที่สุด ด้วยการรวมความสามารถของ MGID เข้ากับการติดตามขั้นสูงของ Voluum คุณจะมีชุดเครื่องมืออันทรงพลังที่พร้อมใช้งาน เราทุ่มเทให้กับประสบการณ์การโฆษณาของคุณ ดังนั้นโปรดติดตามการผสานรวมและฟีเจอร์เพิ่มเติมที่จะทำให้การจัดการแคมเปญของคุณง่ายยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
เรายินดีเสมอที่จะร่วมมือกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้อย่างอิสระ ไม่ว่าคุณจะเป็นแพลตฟอร์มหรือลูกค้า โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณเพื่อขอการผสานรวมแบบเนทีฟ ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ความร่วมมือเหล่านี้เกิดขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง