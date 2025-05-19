อาจไม่มีโซลูชันใดที่จะเทียบได้กับความนิยมของ Google AdSense ในการสร้างรายได้จากเนื้อหาออนไลน์ เนื่องจาก AdSense สามารถผสานรวมเข้ากับหนื้อหาทั้งหมดภายในระบบนิเวศได้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจำนวนมากจึงเลือกตัวเลือกนี้
อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense ในความเป็นจริง ผู้เผยแพร่โฆษณาจำนวนมากกำลังมองหาตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense อยู่ ดังนั้น มาสำรวจตัวเลือกที่ดีที่สุดและพูดคุยกันว่าคุณจะปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมเพื่อรับรายได้จากหนื้อหาดิจิทัลของคุณมากขึ้นได้อย่างไร
##ทำไมถึงควรพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Google AdSense
แม้ว่า Google AdSense จะยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่ใช่โซลูชันการสร้างรายได้จากเนื้อหาเดียว ท้ายที่สุดแล้ว โซลูชันเดียวที่เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและตลาดเฉพาะทุกประเภทได้อย่างไร นั่นคือเหตุผลที่ควรพิจารณาทางเลือกอื่นของ AdSense
ผู้เผยแพร่โฆษณาจำนวนมากประสบปัญหากับ Google AdSense รวมถึงการสร้างรายได้ที่ไม่ดี กระบวนการอนุมัติที่เข้มงวด รูปแบบโฆษณาที่จำกัด และอื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ แสดงว่าคุณอาจมีเหตุผลอันหนักแน่นที่จะพิจารณาตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจที่สำคัญเช่นนี้ไม่ควรทำอย่างไม่รอบคอบ การที่คุณเลือกโซลูชันอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ประสบปัญหาเดียวกัน ดังนั้น คำแนะนำของเราคือ อย่าหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ!
RPM หรือ CPC ในตลาดเฉพาะต่าง ๆ ต่ำ
ตลาดเฉพาะทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันในสายตาของ Google AdSense ตลาดเฉพาะบางประเภท เช่น ไลฟ์สไตล์ ความบันเทิง และบล็อกส่วนตัว มักจะไม่สร้างกำไรได้มากเท่า แม้จะมีปริมาณการเข้าชมคงที่ก็ตาม
นั่นคือจุดที่ตัวเลือกที่ตัวเลือกนอกเหนือจาก AdSense เข้ามาช่วยได้ หากไซต์ของคุณไม่ได้อยู่ในช่องทางที่มีมูลค่าสูง เช่น การเงิน เทคโนโลยี หรือสุขภาพ อาจคุ้มค่าที่จะลองใช้เครือข่ายโฆษณาอื่น ๆ หรือแม้แต่พันธมิตรโดยตรงเพื่อปรับปรุงผลกำไรของคุณ
ก่อนจะเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คำนวณและเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ นอกเหนือ AdSense แล้ว เนื่องจากคุณกำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนอยู่แล้ว ทำไมไม่เปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกที่ทำเงินสูงสุดล่ะ
การอนุมัติที่เข้มงวดและการแบนบัญชี
น่าเสียดายที่ Google AdSense ไม่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะบริการที่โปร่งใสหรือใช้งานง่ายมากที่สุด คุณอาจถูกปฏิเสธการสมัครหรือถูกแบนบัญชีของคุณเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
- ปริมาณการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง
- การละเมิดนโยบาย
- เนื้อหาไม่ชัดเจน
ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาอาจไม่ได้ระบุด้วยซ้ำว่าคุณทำผิดพลาดตรงไหนตั้งแต่ตอนแรก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวเลือกนอกเหนือจาก Google AdSense ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาทางเว็บไซต์ใหม่จึงน่าสนใจ แม้ว่าจะมีปริมาณการเข้าชมต่ำหรือมีการพลาดเกิดขึ้น ตัวเลือกที่ดีก็จะยังให้โอกาสคุณในการสร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณได้
ในกรณีนี้ คุณต้องแน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตัวเลือกนอกเหนือ AdSense สำหรับเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมต่ำก็ควรมีความโปร่งใสด้วยเช่นกัน
รูปแบบโฆษณาที่จำกัด
แม้ว่า AdSense จะได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่โชคไม่ดีที่ AdSense ไม่สามารถตามความหลากหลายที่เกิดขึ้นในโฆษณาออนไลน์ได้ทัน โชคดีสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ตัวเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก AdSense สามารถเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ทางเลือกหลักในปัจจุบันขาดหายไปได้
ผู้เผยแพร่โฆษณาที่กำลังมองหาโฆษณาแบบเนทีฟ โฆษณาวิดีโอ หรือการออกแบบโฆษณาแบบโต้ตอบอาจไม่สามารถสร้างรายได้สูงสุดด้วย AdSense ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกอื่น ๆ จะช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถแสดงรูปแบบโฆษณาที่ยืดหยุ่นได้มากขึ้นซึ่งเหมาะกับผู้ใช้มากที่สุดได้
การสร้างรายได้ที่ไม่ดีสำหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือไม่เป็นมิตรกับ Google
ในบางพื้นที่ ผู้เผยแพร่โฆษณารายใหญ่อาจไม่ได้ทำงานร่วมกับ Google เลย ดังนั้น การเลือกใช้ AdSense อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพทางการเงินแย่ลงหากคุณสร้างเนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ทำไมไม่ลองดูตัวเลือกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Google AdSense ที่ดีที่สุดในอินเดียและประเทศอื่น ๆ ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ช่องทางการสื่อสารเพียงช่องทางเดียวดูล่ะ
ในระหว่างนี้ หากเนื้อหาของคุณถูกพิจารณาว่าไม่เป็นมิตรกับ Google คุณอาจพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก AdSense ได้เช่นกัน เนื่องจาก Google อาจจำกัดการเข้าถึง ธุรกิจต่าง ๆ จึงไม่มีแรงจูงใจมากนักที่จะลงโฆษณาในระบบดังกล่าว
ปัญหาทางเทคนิคของ CMS ที่คุณใช้
หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ระบบจัดการเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง ก็ควรพิจารณาหาทางแก้ไขที่เหมาะสมกับระบบนั้น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ WordPress อาจพบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการวางโฆษณาและสคริปต์ AdSense ที่ทำให้หน้าโหลดช้าลง
ดังนั้น ในกรณีนี้ จึงควรมองหาตัวเลือกที่นอกเหนือจาก Google AdSense ที่ดีที่สุดสำหรับ WordPress วิธีนี้จะช่วยให้คุณขายพื้นที่โฆษณาของคุณต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรผิดพลาด
ผู้เผยแพร่จำเป็นต้องกระจายความเสี่ยง
แม้ว่าทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดี แต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายที่จะลองพิจารณาทางเลือกอื่นไปด้วย เราพบว่าการกระจายความเสี่ยงนั้นมีประโยชน์หากคุณต้องการ:
- ปกป้องตัวเองจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- ขยายความเป็นอิสระและรูปแบบโฆษณาของคุณ
- สำรวจศักยภาพในการสร้างรายได้ของคุณ
ตัวเลือกนอกเหนือ AdSense ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณตระหนักถึงข้อพิจารณาเหล่านี้ทั้งหมดได้ ประเด็นสำคัญคือการเลือกตัวเลือกที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายและแผนการเติบโตของคุณมากที่สุด
เกณฑ์สำคัญในการเลือกตัวเลือกนอกเหนือจาก AdSense ที่ดีที่สุดในปี 2025
เมื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้
- รูปแบบรายได้: CPC, CPM, CPA, การแบ่งรายได้ และไฮบริดควรจะมีให้ใช้งาน
- รูปแบบโฆษณา: การมีรูปแบบโฆษณาเนทีฟ โฆษณาแบบแสดงผล โฆษณาแบบวิดีโอ โฆษณาแบบพุช และแบบข้อความเป็นตัวเลือกที่จะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- การกำหนดเป้าหมายและการควบคุมกลุ่มเป้าหมาย: ยิ่งคุณปรับแต่งแคมเปญของคุณได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี!
- ข้อกำหนดการอนุมัติและความเข้ากันได้ของเนื้อหา: มองหาข้อกำหนดที่มีความยืดหยุ่นในแพลตฟอร์มที่คุณสร้างรายได้จากเนื้อหาประเภทที่คุณผลิตได้
- เงื่อนไขและเกณฑ์การชำระเงิน: เกณฑ์และเงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ ควรเหมาะสมเพียงพอสำหรับผู้เผยแพร่รายโฆษณาใหม่ที่จะสร้างรายได้
หากคุณมีความต้องการอื่น ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะเพิ่มไว้ที่นี่ด้วย
อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใช้ทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดอื่นนอกเหนือจาก Google AdSense ! ลองใช้รูปแบบการสร้างรายได้จากโฆษณาเหล่านี้ก่อน!
คุณเคยลองรูปแบบการสร้างรายได้จากรูปแบบอื่น ๆ แล้วหรือยัง บางทีรูปแบบนี้อาจได้ผลดีกว่าตัวเลือกนอกเหนือจาก AdSense! ในความเป็นจริง รูปแบบการสร้างรายได้จากโฆษณาที่เหมาะสมสามารถมอบการมีส่วนร่วมและคลิกที่สร้างกำไรได้อย่างน่าประทับใจให้กับไซต์สำหรับเผยแพร่โฆษณาของคุณได้!
ดังนั้น อย่าเพิ่งกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense ในตอนนี้ ลองพิจารณาใช้โอกาสในการสร้างรายได้จากโฆษณาที่แตกต่างกันเหล่านี้และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ (หรือตัวเลือกอื่น ๆ!)
การโฆษณาแบบเนทีฟ
ก่อนที่จะพิจารณาตัวเลือกนอกเหนือจาก AdSense สำหรับบล็อก ทำไมไม่ลองใช้โฆษณาแบบเนทีฟดูล่ะ หากคุณกำลังจัดการไซต์ที่มีเนื้อหามากมายและมีการสรุปผลิตภัณฑ์ของพันธมิตร นี่เป็นตัวเลือกที่ดี เพราะการโฆษณาแบบเนทีฟจะเติบโตได้ดีเมื่อผสมผสานกับเนื้อหา
การโฆษณาแบบเนทีฟซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาในบรรณาธิการอย่างเป็นธรรมชาตินั้นสามารถใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้ไม่คำนึงว่าคุณจะใช้ตัวเลือกนอกเหนือจาก Adจากense หรือไม่ การโฆษณาแบบเนทีฟจะไม่ทำให้ผู้ใช้เสียสมาธิจากเนื้อหาที่พวกเขาเข้าไปอ่าน ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะโต้ตอบกับโฆษณามากขึ้น
รูปแบบที่พบมากที่สุดในที่นี้คือวิดเจ็ตภายในเนื้อหาและฟีดคำแนะนำ อย่างไรก็ตาม จริง ๆ แล้ว ทุกอย่างสามารถทำได้! ตราบใดที่สามารถผสมผสานและตอบสนองจุดประสงค์ของผู้โฆษณาได้ ก็จะสามารถถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้
การโฆษณาตามบริบท
นี่คือรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาแบบเนทีฟที่อิงตามข้อความ โดยโฆษณาจะปรากฏบนหน้าของผู้เผยแพร่โฆษณาซึ่งมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด สำหรับตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก Google AdSense และ AdSense การโฆษณาประเภทนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม
จากสิ่งที่เราได้เห็น การโฆษณาตามบริบทได้ผลดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีข้อความจำนวนมาก (ลองนึกถึงบล็อกและเว็บไซต์รีวิวสินค้าพันธมิตร) ซึ่งเป็นมิตรต่อความเป็นส่วนตัวและดีสำหรับบล็อกเฉพาะกลุ่มด้วยเช่นกัน เมื่อทำอย่างถูกต้อง คุณควรเห็นผลลัพธ์ในเชิงบวก แม้แต่กับตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก Google AdSense สำหรับไซต์บล็อกเกอร์
การเสนอราคาแบบโปรแกรมและส่วนหัวเรื่อง
การโฆษณาแบบโปรแกรม ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถจัดการประมูลแบบเรียลไทม์และเชื่อมต่อกับพันธมิตรหลายรายได้ หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกอื่นนอกเหนือ AdSense ที่ให้ผลตอบแทนสูง คุณอาจต้องการพิจารณาใช้การโฆษณาประเภทนี้ในไซต์ของคุณด้วย
เป้าหมายคือผลกำไร การโฆษณาแบบโปรแกรมจะเพิ่มอัตราการส่งโฆษณาและ CPM ให้สูงที่สุดผ่านการแข่งขัน ทำให้คุณได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากพื้นที่โฆษณาแบบเปิดทั้งหมด จากสิ่งที่เราได้เห็น วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ใช้การซื้อขายโฆษณาแบบเปิด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่กำลังมองหาตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก Google AdSense เว็บไซต์ขนาดเล็กก็ยังได้รับประโยชน์ได้ เพียงแค่ต้องจัดการกับความคาดหวังของคุณ เพราะหากไม่มีการเข้าชมมากพอ รายได้ที่ทำได้อาจไม่สูงนัก
โฆษณาสื่อสมบูรณ์และวิดีโอ
แบนเนอร์แบบโต้ตอบและวิดีโอเล่นอัตโนมัติจะใช้งานได้กับแพลตฟอร์มหรือแอปของผู้เผยแพร่โฆษณาของคุณหรือไม่ ประโยชน์ของโฆษณาสื่อสมบูรณ์และโฆษณาวิดีโอมีมากกว่าแค่ผลกระทบทางด้านภาพที่สูง ไม่ว่าคุณจะใช้ตัวเลือกนอกเหนือจาก AdSense หรือไม่ คุณควรเห็น CPM ที่แข็งแกร่งจากตัวเลือกเหล่านี้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรอย่าละเลยประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อผลกำไร การใช้องค์ประกอบเหล่านี้มากเกินไปอาจทำให้ไซต์ของคุณช้าลง ดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องทดสอบผลกระทบของโฆษณาต่อความเร็วในการโหลดด้วย
ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก Google AdSense: การใช้ MGID เพื่อเสริมประสทธิภาพของ Google AdSense
MGID เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาแบบเนทีฟที่เชื่อมโยงผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถสร้างรายรับสูงสุดได้ เราไม่ได้เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense ที่มีอยู่มากมาย ในทางกลับกัน เราเสนอโซลูชันเสริม: เพิ่มผลกำไรจากโฆษณาโดยรวมและมอบเครื่องมือและการควบคุมเพิ่มเติมให้แก่ผู้เผยแพร่โฆษณา
เราได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างMGID และ Google AdSenseเอาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ เรามุ่งเน้นไปที่วิธีที่ทั้งสองสามารถทำงานร่วมกันเพื่อคุณได้ โดยรวมแล้ว แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense แต่เราก็เชื่อว่า MGID เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับไซต์ที่มีเนื้อหามาก บล็อกไลฟ์สไตล์ หน้ารีวิว และการตลาดแบบพันธมิตร
เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ AdSense
ข้อดีอย่างหนึ่งของ MGID ก็คือสามารถทำงานกับ AdSense ได้ดี แทนที่จะใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense คุณสามารถลองใช้วิดเจ็ต MGID เพื่อเติมเต็มช่องว่างใดก็ตามที่คุณต้องการเติมเต็มได้ และจะไม่ลดรายได้จาก AdSense ของคุณเลย
ซึ่งทำให้ MGID เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการก้าวข้ามโฆษณาแบบแสดงผลแบบดั้งเดิมโดยไม่ต้องละทิ้งโอกาสในการสร้างรายได้โดยสิ้นเชิง ที่นี่ คุณจะไม่ต้องตั้งค่าระบบใหม่ทั้งหมด เพียงใช้งาน MGID เมื่อคุณรู้สึกว่า AdSense ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
รายได้เพิ่มเติม
จะเป็นอย่างไรหากเราบอกคุณว่าคุณสามารถเพิ่มช่องทางในการหารายได้จากเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense ด้วย MGID คุณจะมีตัวเลือกในการเปิดพื้นที่โฆษณาที่ไม่ได้รับการรองรับในปัจจุบันหรือที่ AdSense ไม่ได้ขาย
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่สูญเสียเงินแม้แต่บาทเดียว MGID จะช่วยให้คุณขายทุกการแสดงผลและการเข้าชมทั้งหมดได้ และเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense คุณจึงสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มใหม่ก่อน
จ่ายเงินเร็วขึ้น
เหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทำให้ทางเลือกอื่นของ AdSense น่าสนใจคือโอกาสในการถอนรายได้ของคุณได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถรับการจ่ายเงินตามต้องการได้ในขณะที่ใช้ Google AdSense กับ MGID สิ่งที่คุณต้องทำคือทำตามเกณฑ์การถอนเงินขั้นต่ำของ MGID
ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอจนถึงรอบการชำระเงินรายเดือนถัดไปเพื่อรับรายได้ของคุณ การเลือกใช้ MGID และ AdSense แทนตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense จะทำให้คุณได้รับเงินสองวิธี ซึ่งก็คือครั้งเดียวต่อเดือนหรือเมื่อใดก็ได้
การวิเคราะห์เชิงลึกด้วยข้อมูลการเข้าชมแบบละเอียดและวิดเจ็ต
เราภูมิใจที่จะบอกว่าแพลตฟอร์ม MGID ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการวิเคราะห์ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense เพื่อดูข้อมูลการเข้าชมแบบละเอียดและวิดเจ็ต เนื่องจากเราจัดการเรื่องนั้นให้แล้ว ตอนนี้ เรื่องนี้มีความหมายต่อคุณอย่างไร
เมื่อมีข้อมูลให้สำรวจมากขึ้น คุณจะสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายมากขึ้นและปรับกลยุทธ์ได้ตามต้องการ แม้จะไม่มีตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense คุณก็จะสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้:
- ตำแหน่งโฆษณาใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- เนื้อหาโฆษณาประเภทใดที่ได้รับการคลิก
- เนื้อหาประเภทใดที่ตรงใจแต่ละภูมิภาค
กลยุทธ์การสร้างรายได้ของคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense คุณสามารถทำอะไรได้มากมายด้วยโซลูชันเสริมอย่าง MGID
นโยบายที่ยืดหยุ่น
เมื่อเปรียบเทียบกับ Google AdSense แล้ว MGID จะเป็นมิตรกับผู้เผยแพร่โฆษณามากกว่า คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับกระบวนการอนุมัติที่ยืดหยุ่นและโปร่งใสกว่าโดยไม่ต้องผูกมัดกับตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ถูกแบนโดยกะทันหันและถูกจำกัดความสามารถในการสร้างรายได้
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense เราเชื่อว่าเราเหมาะสมกว่าสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณารายย่อยถึงขนาดกลางที่อาจยังต้องเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ด้วยข้อเสียที่น้อยกว่า คุณจึงสามารถรักษาความสามารถในการสร้างรายได้ไว้ได้
การสนับสนุนส่วนบุคคล
สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense คือความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความสำเร็จของคุณ เมื่อคุณเข้าร่วม MGID ในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณาหรือผู้โฆษณา คุณจะได้รับผู้จัดการบัญชีเฉพาะเพื่อช่วยเหลือคุณในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ด้วยความช่วยเหลือเชิงปฏิบัตินี้ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะใช้ประโยชน์จากทุกโอกาสในการสร้างรายได้บนเว็บไซต์ของคุณ นี่เป็นสิ่งที่ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ได้มองหาในตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense แต่เราเชื่อว่าพวกเขาควรมองหา! ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใครจะดีไปกว่าผู้จัดการบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในแพลตฟอร์ม
###เทคโนโลยีขั้นสูง
MGID ไม่ใช่แค่โซลูชันแบบใช้งานได้เลยที่ช่วยให้คุณสร้างรายได้ เราให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่:
- วิดเจ็ต AMP อัจฉริยะ เพื่อปรับปรุงความเร็วในการโหลดบนมือถือ
- การสนับสนุนโฆษณาแบบสตอรี่ ที่ช่วยให้คุณขายพื้นที่โฆษณาภายในสตอรี่ได้
- หน่วยโฆษณาที่ออกแบบเอง เพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาที่คุณขายทุกชิ้นนั้นเหมาะสมกับแพลตฟอร์มและแบรนด์ของคุณ
นี่คือฟีเจอร์ที่อาจต้องใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense หลายอย่าง เราช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างรายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการทำเงินออนไลน์ของคุณไปอย่างสิ้นเชิง
เพิ่มรายได้ในทุกแพลตฟอร์มให้สูงที่สุดเมื่อคุณกำลังแสวงหาตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก Google AdSense ที่ดีที่สุด
ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เช่น การเปลี่ยนโปรแกรมสร้างรายได้ ให้ลองใช้วิธีเพิ่มผลกำไรให้สูงที่สุดเหล่านี้ก่อน:
- รวมวิธีการสร้างรายได้แบบเนทีฟ แบบแสดงผล และแบบพันธมิตร เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้น
- ใช้การทดสอบ A/B และแผนที่ความร้อน เพื่อปรับปรุงตำแหน่งโฆษณา
- ติดตาม RPM/EPMV แทนที่จะใช้แค่ CPC เพื่อให้ได้ภาพรวมว่าคุณได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าชมของคุณเท่าไหร่
- กระจายความเสี่ยงตามตลาดและประเภทอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่มมองหาได้ดีขึ้น
- ตรวจสอบคุณภาพโฆษณา เพื่อปกป้องประสบการณ์ของผู้ใช้และรักษาความไว้วางใจของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense หรือไม่ เครื่องมือทั้งหมดมีความสำคัญ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและกระจายวิธีการทำกำไรของคุณในขณะที่ยังคงดูแลผู้ใช้ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับรายได้จากไซต์ของคุณอย่างยั่งยืน
พบตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense แล้วหรือยัง หลีกเลี่ยงปัญหาทั่วไปเหล่านี้ด้วยการสร้างรายได้จากโฆษณา
จำนวนเงินที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับปริมาณการเข้าชมที่คุณได้รับเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense หรือไม่ อย่าลืมหลีกเลี่ยงปัญหาทั่วไปเหล่านี้
- การใช้หน่วยโฆษณามากเกินไปในหนึ่งหน้า
- การใช้รูปแบบโฆษณาที่ไม่เข้ากัน บเว็บไซต์ของคุณ เช่น ป๊อปอัปที่รุกล้ำ
- ละเมิดกฎ AdSenseในด้านการจัดวางและเรื่องอื่น ๆ
- ละเลยประสิทธิภาพบนมือถือและปัญหาเกี่ยวกับ CLS
- ละเลยข้อกำหนดการยินยอมสำหรับ GDPR/CCPA หรือก่อนส่งการแจ้งเตือนแบบพุช
โปรดจำไว้ว่า แม้ว่าคุณจะเลือกใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense ตัวเลือกเหล่านั้นก็ไม่ใช่โซลูชันที่สมบูรณ์แบบในตัวเอง วิธีที่คุณตัดสินใจใช้ตัวเลือกเหล่านั้นจะยังคงเป็นตัวกำหนดผลกำไรของคุณเป็นส่วนใหญ่อยู่
เครื่องมือที่มีประโยชน์ในการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพรายได้จากโฆษณาสำหรับผู้ใช้ – ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense ที่ควรพิจารณา
หากคุณกำลังมองหาเหตุผลในการดูเงินที่เข้ามาจากความพยายามของคุณ การติดตามคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะเพิ่มรายได้จากเว็บไซต์ของคุณให้สูงที่สุดอย่างไร คุณจะต้องติดตามมันอยู่เสมอ หากไม่มีการติดตาม ไม่สำคัญว่าคุณจะใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense หรือไม่ คุณจะมีเวลาที่ยากลำบากในการติดตามความสำเร็จของคุณ!
ข่าวดีก็คือ การติดตามประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย หากคุณตัดสินใจใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense โปรดจำไว้ว่าคุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือก ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ เราจะแนะนำตัวเลือกบางส่วนให้คุณทราบ
Google Analytics และแดชบอร์ด MGID – ตัวเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกอื่น
แทนที่จะแสวงหาตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense ใหม่ ๆ ทำไมไม่ใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วล่ะ เรารู้ดีอยู่แล้วว่า Google Analytics นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ แหล่งที่มาของการเข้าชม และการมีส่วนร่วม และหากไม่ใช้ ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense คุณก็จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่ามากขึ้นจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้
ด้วยแดชบอร์ด MGID คุณจะสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะตรวจสอบอัตราการมีส่วนร่วมเพียงอย่างเดียว คุณสามารถตรวจสอบ CTR ของโฆษณาที่ต้องการเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกของวิดเจ็ตได้ เนื่องจากระบบจะให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจที่เน้นผลกำไร จึงไม่จำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์มอื่น
Ezoic และ Cloudflare – ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense สำหรับความเร็วในการโหลดหน้าที่ดีขึ้น
คุณรู้หรือไม่ว่าอัตราออกจากหน้าของคุณจะเพิ่มขึ้น 32% หากความเร็วในการโหลดหน้าของคุณเพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 3 วินาที ต่อไปนี้คือวิธีที่ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense เหล่านี้สามารถช่วยคุณได้
- Ezoic ระบุองค์ประกอบที่ทำให้ความเร็วในการโหลดช้าลงและแนะนำวิธีแก้ปัญหาซึ่งคุณสามารถใช้ได้ทันที
- Cloudflare ป้องกันไม่ให้ไซต์ของคุณหยุดทำงานโดยลดเวลาแฝงและปริมาณการใช้งานที่พุ่งสูง
ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense เหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วสามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้ไซต์ของคุณทำงานช้าลงได้ แม้ว่า Ezoic จะช่วยให้คุณดูแลปัญหาด้านการวินิจฉัยที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองได้ แต่ Cloudflare ก็ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดจะแข็งแกร่ง
Hotjar และ Microsoft Clarity – ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense สำหรับการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้
Google AdSense มอบตัวเลขให้คุณเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ไม่มีบริบทอาจไม่มีประโยชน์เท่าที่คุณคิด ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense สองทางนี้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
- Hotjar มอบข้อมูลเชิงลึกเชิงคุณภาพมากขึ้นผ่านการบันทึกเซสชันแบบเรียลไทม์ แผนที่ความร้อน และการติดตามการคลิก
- Microsoft Clarity มอบข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้นโดย AI ให้คุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินการได้ทันที
ด้วยตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense เหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าความพยายามของคุณจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ คุณยังสามารถใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อปรับปรุงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการดำเนินการบางอย่างหรือในทางกลับกัน
Ad Inserter, WP Rocket และ AdSanity – ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense สำหรับการจัดการตำแหน่งและความเร็วของเค้าโครง
การทำเงินกับเว็บไซต์ของคุณนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของหน้าเว็บและการวางโฆษณา การใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense เหล่านี้จะช่วยให้คุณครอบคลุมทุกความต้องการพื้นฐานของคุณได้
- Ad Inserter ช่วยให้คุณควบคุมได้มากขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่โฆษณาจะถูกแทรก
- WP Rocket ช่วยเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บผ่านการโหลดแบบเบื้องหลังและการนำไปใช้งานอื่น ๆ
- AdSanity และอินเตอร์เฟซน้ำหนักเบาช่วยจัดการและกำหนดเวลาแคมเปญโฆษณา
ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense เหล่านี้ช่วยให้คุณควบคุมพื้นที่โฆษณาและประสิทธิภาพของโฆษณาได้มากขึ้น
พบตัวเลือกอื่นที่ดีกว่า AdSense แล้วหรือยัง เปลี่ยนด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง!
มีหลายเหตุผลที่จะทำให้คุณมองข้าม Google AdSense อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น ถามตัวเองว่าคุณได้ใช้ความสามารถของคุณจนครบทุกอย่างแล้วหรือยัง หากคุณยังไม่ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อให้บริการของคุณดีที่สุด คุณอาจพบปัญหาเดียวกัน แม้แต่กับตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก Google AdSense ที่ทำเงินให้คุณสูงที่สุดก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจ ทำไมไม่ลองสมัครใช้งาน MGID ดูล่ะ
ในฐานะโซลูชันเสริม เราสามารถช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติม จัดทำการวิเคราะห์ที่เจาะลึกยิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก AdSense ที่ดีที่สุดในปี 2024, 2025 หรือปีอื่น ๆ หรือไม่ คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูง ผู้จัดการส่วนตัว และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาจาก MGID ได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร เราก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ