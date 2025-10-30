ที่ MGID เรามีการอัปเดตโซลูชันโฆษณา AI อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญและเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบระหว่างผู้โฆษณากับ AI การอัปเดต CTR Guard ล่าสุดนี้มอบการควบคุม ความแม่นยำ และความชาญฉลาดของโฆษณาที่มากขึ้นให้กับกระบวนการทำงานของผู้โฆษณา ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของแคมเปญไปอีกขั้น
มาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้าง และทำไมถึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง
การเรียกใช้งานการสร้างโฆษณาด้วยตนเอง: ควบคุมโฆษณาของคุณ
จนถึงตอนนี้ CTR Guard ได้ทำงานในเบื้องหลัง โดยสร้างโฆษณาใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อระบบตรวจพบความเบื่อโฆษณาหรือ CTR ที่ลดลง
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะรีเฟรชโฆษณาของคุณเมื่อใดและอย่างไร ตอนนี้คุณสามารถทำได้แล้ว! ด้วยทริกเกอร์การสร้างโฆษณาด้วยตนเอง ผู้โฆษณาสามารถเปิดตัวการสร้างโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยตรงจากแคมเปญใดก็ได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเรียกใช้งานอัตโนมัติ
มีอะไรใหม่:
- การเรียกใช้งานตามต้องการ: เลือกโฆษณาใดก็ได้ภายในแคมเปญและเริ่มสร้างได้ทันที
- เลือกกลยุทธ์ของคุณ: เลือกประเภทรุ่นหนึ่งหรือใช้ทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อการทดสอบที่กว้างขึ้น
วิธีการทำงาน:
- เปิดแคมเปญของคุณและเลือกโฆษณา
- คลิกที่สร้างโฆษณา
- เลือกกลยุทธ์การสร้างโฆษณาที่คุณต้องการ (หรือเลือกทั้งหมด)
- เลือกแคมเปญ
- ยืนยัน และระบบจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อโฆษณาใหม่พร้อมใช้งาน
ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้สามารถทำซ้ำได้เร็วขึ้น ทดสอบได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น และมีส่วนร่วมกับโฆษณาได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากระบบอัจฉริยะของ CTR Guard
การสร้างหัวเรื่องด้วยวิธีการตามหมวดหมู่: สร้างบริบทที่สร้างลูกค้าได้ง่าย
หัวเรื่องเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของโฆษณา นั่นคือเหตุผลที่ CTR Guard สร้างหัวเรื่องด้วยตรรกะเฉพาะหมวดหมู่ เพื่อปรับรูปแบบและข้อความให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
แทนที่จะใช้วลีทั่วไป ระบบได้นำกรอบการเล่าเรื่องที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาใช้ ซึ่งในอดีตเคยมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น:
- ปัญหา/วิธีแก้ไข
- ประโยชน์โดยตรงและข้อเสนอที่มีคุณค่า
- การเล่าเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจ
มีอะไรใหม่:
- หัวเรื่องสร้างขึ้นโดยใช้ตรรกะแบบอิงตามแนวตั้ง
- ข้อความโฆษณาจะปรับโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับการเรียกใช้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละประเภทธุรกิจ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและคุณภาพของเนื้อหา
- ไม่ต้องตั้งค่า ใช้งานได้กับโฆษณาที่สร้างขึ้นใหม่ทุกรายการ
ทำไมจึงสำคัญ: กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันมีปฏิกิริยาต่อสัญญาณทางอารมณ์และตรรกะที่แตกต่างกัน ด้วยการปรับแนวทางหัวเรื่องให้สอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมของแต่ละประเภทธุรกิจ CTR Guard จึงมั่นใจได้ว่าโฆษณาของคุณมีความเกี่ยวข้อง น่าสนใจ และน่าคลิกมากขึ้น
ชาญฉลาดขึ้น เร็วขึ้น เข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้น
ด้วยการอัปเดตเหล่านี้ CTR Guard ได้พัฒนาจากผู้ช่วยอัตโนมัติไปสู่พันธมิตร AI ที่ทำงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้โฆษณามีอิสระในการสร้างสรรค์และข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาอัตรา CTR ให้สูง และแคมเปญที่ทันต่อความต้องการ
ลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ของ CTR Guard วันนี้ แล้วสัมผัสประสบการณ์การควบคุมและการคลิกที่เพิ่มขึ้น
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ รับชมการสัมนาผ่านเว็บล่าสุดของเรา! ในงานสัมนานี้ Olya Chaban และ Karina Klymenko จะมาพูดคุยถึงวิธีที่ CTR Guard จัดการกับความเบื่อโฆษณาด้วยการสร้างเนื้อหาด้วย AI การเรียกใช้งานที่อิงตามประสิทธิภาพ และหัวเรื่องแบบปรับแต่งตามหมวดหมู่ การสาธิตสด และแชร์ผลลัพธ์ของแคมเปญจริง