ในปี 2025 การโฆษณาดิจิทัลต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยที่ยากที่สุดเท่าที่เคยมีมา สิ่งที่เคยเป็นการฉ้อโกงคลิกธรรมดา ๆ ได้พัฒนาไปเป็นระบบนิเวศของการหลอกลวงที่ซับซ้อนและยั่งยืน ได้แก่ มัลแวร์โฆษณา การปกปิดตัวตน โฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI และการปลอมแปลงการเข้าชมผ่านเว็บ มือถือ และ CTV
ขนาดที่ใหญ่โตมโหฬาร: ข้อมูลอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า การแสดงโฆษณามากกว่าหนึ่งในห้าทั่วโลกนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัย เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คืองบประมาณที่สูญเสียไป ผู้ใช้ที่ผิดหวัง และความไว้วางใจที่ถูกทำลาย
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา นั่นหมายถึงรายได้ที่รั่วไหลออกไปและผู้ชมที่ไม่พอใจ สำหรับผู้โฆษณา นั่นหมายถึงแคมเปญที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จบนกระดาษแต่ไม่เคยเข้าถึงผู้ชมที่แท้จริง
ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็น ไม่มีผู้เล่นเพียงคนเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพัง นั่นคือเหตุผลที่การฉ้อโกงโฆษณากลายเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจอันดับหนึ่งในสื่อดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อทั้งรายได้และประสบการณ์ของผู้ใช้ นี่คือเหตุผลที่ MGID และ GeoEdge ร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบนิเวศการโฆษณาที่สะอาด ปลอดภัย และโปร่งใสมากขึ้น
พร้อมไหม เลื่อนลงเพื่อเริ่มอ่าน!
สารบัญ
คลิกที่บทใดก็ได้เพื่อเลื่อนไปที่บทนั้นโดยตรง
บท 1
สภาวะของการโฆษณาดิจิทัลในปี 2025
ในขณะที่การโฆษณาดิจิทัลขยายตัวครอบคลุมทุกช่องทางและรูปแบบ ระบบอัตโนมัติได้แซงหน้าความโปร่งใส ทำให้มองเห็นได้ยากขึ้นว่าคุณค่าถูกสร้างขึ้นหรือสูญเสียไปตรงไหน
งานวิจัยของ GeoEdge แสดงให้เห็นว่าจากการวิเคราะห์การแสดงผลหลายพันล้านครั้ง ปริมาณโฆษณาที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นแบบรายเดือน และสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2025 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา การพุ่งสูงขึ้นนี้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติทั่วโลก
ความโปร่งใสของโปรแกรมและการสูญเสียในห่วงโซ่อุปทาน
แม้ว่าระบบนิเวศของโปรแกรมในปี 2025 จะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ก็มีความเสี่ยงต่อความโปร่งใสเช่นกัน การแสดงผลโฆษณาแต่ละครั้งจะผ่านเครือข่ายตัวกลาง ได้แก่ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนโฆษณา แพลตฟอร์มฝั่งอุปทาน (SSP) แพลตฟอร์มฝั่งอุปสงค์ (DSP) และผู้ให้บริการตรวจสอบความถูกต้อง แต่ละชั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ก็สร้างจุดบอดที่เงินรั่วไหลและผู้ไม่หวังดีสามารถหลบซ่อนตัวได้
ดัชนีมัลแวร์โฆษณาแบบโปรแกรมทั่วโลกของ GeoEdge แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้มี 23 ประเทศทั่วโลกที่มีความปลอดภัยเกินเกณฑ์ความปลอดภัยของผู้ใช้ 0.5% ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามัลแวร์โฆษณาไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่อีกต่อไป แต่เป็นปัญหาระดับโลก
- มีความเสี่ยงสูง (1-5%) — สหราชอาณาจักร, แคนาดา, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, ซาอุดีอาระเบีย, เดนมาร์ก, โมร็อกโก
- มีความเสี่ยงรุนแรง (+5%) — รัสเซีย, โครเอเชีย
- มีความเสี่ยงปานกลาง (0.5-1%) — สหรัฐอเมริกา, สเปน, เม็กซิโก, สิงคโปร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่เป็นอันตรายได้แทรกซึมเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแบบโปรแกรมอย่างลึกซึ้งเพียงใด
ผลการศึกษาล่าสุดของ ANA แสดงให้เห็นว่าผู้โฆษณายังคงสูญเสียรายได้ 15–25% ทุกบาททุกสตางค์จากโฆษณาแบบโปรแกรมไปกับค่าธรรมเนียมแอบแฝง พื้นที่โฆษณาที่ตรวจสอบไม่ได้ หรือการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง ต้นทุนแอบแฝงเหล่านี้เป็นสาเหตุโดยตรงของการสูญเสียรายได้ ไม่ใช่เป็นเพียงความไร้ประสิทธิภาพ
เพื่อให้เข้าใจถึงความลึกซึ้งของเรื่องนี้ การพิจารณาที่ฝั่งอุปทานเองจะเป็นประโยชน์
แพลตฟอร์มฝั่งอุปทาน (SSP) คือระบบที่เชื่อมโยงคลังโฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณากับผู้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่าง ๆ SSP แต่ละตัวจัดการการแสดงผลโฆษณาหลายพันล้านครั้งต่อเดือน และประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอาจแตกต่างกันอย่างมาก
รายงานคุณภาพโฆษณาไตรมาส 2 ปี 2025 ของ GeoEdge เผยให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง SSP ชั้นนำ:
- แพลตฟอร์มบางประเภท เช่น SSP ส่วนตัวขนาดเล็ก มีอัตราการติดมัลแวร์ที่เกือบเป็นศูนย์
- แพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มระดับโลกที่ผู้เผยแพร่โฆษณาระดับพรีเมียมใช้พบว่ามีโฆษณาที่เป็นอันตรายเล็ดลอดเข้ามาในอัตราที่น่าตกใจ
🟦 กรอบข้อเท็จจริง — สภาวะห่วงโซ่อุปทาน (ไตรมาส 2 ปี 2025)
|หมวดหมู่ SSP
|อัตรามัลแวร์โฆษณา
|สรุป
|ประสิทธิภาพสูงสุด (เช่น SSP06)
|~0.03%
|อยู่ในกลุ่มที่ปลอดภัยที่สุดในระบบนิเวศ โดยมีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยน้อยที่สุด
|ระดับกลาง (เช่น SSP03, SSP04)
|0.6–1%
|โฆษณาที่เป็นอันตรายเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่เป็นโฆษณาเปลี่ยนเส้นทางและการหลอกลวงจากฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
|ความเสี่ยงสูง (เช่น SSP18)
|สูงสุด 7.5%
|การโจมตีแบบเปลี่ยนเส้นทางมีสูงมาก โดยเฉพาะในญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักรและแคนาดากลายเป็นจุดร้อนระดับโลก โดยมีการแสดงผล 1 ใน 40 และ 1 ใน 35 ที่ถูกระบุว่าเป็นอันตรายตามลำดับ ตลาดทั้งสองได้รับผลกระทบอย่างหนักจากแคมเปญเปลี่ยนเส้นทางและแคมเปญสนับสนุนทางเทคนิคที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานการฉ้อโกงร่วมกัน แม้แต่ในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นญี่ปุ่นและเยอรมนี อัตรามัลแวร์โฆษณาก็เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส
ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคุณภาพโฆษณาอาจลดลงเมื่อพื้นที่โฆษณาถูกเคลื่อนย้ายไปหลาย ๆ มือ แม้แต่ซัพพลายเชนที่เชื่อถือได้ก็ยังเจอกับปัญหานี้
- สำหรับผู้โฆษณา นั่นหมายความว่า SSP ที่ถูกบุกรุกเพียงตัวเดียวสามารถทำลายแคมเปญนับพันได้
- สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา นั่นหมายความว่าความต้องการที่ปนเปื้อนสามารถกัดกร่อนผลตอบแทนและความไว้วางใจของผู้ชมได้
ปัจจุบัน ความโปร่งใสถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความปลอดภัยของแบรนด์ ด้วยการสร้างความมั่นใจในเส้นทางการจัดหาที่ปลอดภัย บริษัทต่าง ๆ จึงสามารถปกป้องรายได้ ความสัมพันธ์ และชื่อเสียงของตนได้
ทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (CTV) และช่องทางใหม่
เดิมทีทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของการโฆษณาดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมระดับพรีเมียม เนื้อหาแบบยาว และความไว้วางใจของผู้ชม อย่างไรก็ตาม แม้แต่ CTV ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทุจริตได้
เมื่องบประมาณโฆษณาถูกย้ายจากเว็บและมือถือไปสู่การสตรีมมิ่งมากขึ้น เหล่ามิจฉาชีพก็ไล่ตามเงินที่เสียไป โครงสร้างแบบเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์ (SSAI) ของการส่ง CTV แบบปิด ช่วยให้ผู้โจมตีมีวิธีใหม่ ๆ ในการซ่อนการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องไว้เบื้องหลังสิ่งที่ดูเหมือนการรับชมที่ถูกต้องตามปกติ ในทางปฏิบัติ นี่หมายถึงสตรีมมิ่งปลอม อุปกรณ์ปลอม และการแสดงผลที่ไม่ใช่มนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นรายงานที่ดูเป็นเรื่องปกติ
ข้อมูลอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าประมาณ 18% ของจำนวนการแสดงผลโฆษณา CTV ทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 เป็นโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลง SSAI และการปลอมแปลงอุปกรณ์ นั่นหมายความว่าเกือบหนึ่งในห้าของโฆษณาไม่เคยถูกผู้ชมจริงเห็น นับเป็นช่องว่างด้านประสิทธิภาพมหาศาลสำหรับผู้โฆษณา และเป็นปัญหาความน่าเชื่อถือสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ
|🟦 กรอบข้อเท็จจริง — CTV โดยสังเขป (ไตรมาส 2 ปี 2025)
|💡 18% ของการแสดงผลโฆษณา Connected TV (CTV) ทั้งหมดถูกระบุว่าเป็นการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง (IVT) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการปลอมแปลงอุปกรณ์และการจัดการ SSAI
|💡 การปลอมแปลง SSAI ยังคงเป็นช่องทางการฉ้อโกง CTV ชั้นนำ เนื่องจากผู้ฉ้อโกงเลียนแบบคำขอโฆษณาแบบเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
|💡 คลังโฆษณาแบบเปิดมีแนวโน้ม 3 เท่าที่จะมี IVT เมื่อเทียบกับข้อตกลงในตลาดส่วนตัว (PMP)
|💡 แม้จะมีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายโฆษณา CTV ทั่วโลกกลับเติบโตขึ้น ~20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025
แม้จะมีตัวเลขที่น่าตกใจเหล่านี้ แต่ภาพลักษณ์แบบ “สวนปิด” ของ CTV มักทำให้ผู้ซื้อรู้สึกปลอดภัยอย่างผิด ๆ ความจริงก็คือ ช่องทางใหม่ ๆ อย่าง CTV วิดีโอในแอป และเสียงดิจิทัล ล้วนได้รับผลกระทบจากปัจจัยเดียวกับที่เคยเปลี่ยนแปลงโลกออนไลน์เมื่อหลายปีก่อน นั่นคือ ระบบอัตโนมัติ ความทึบแสง และขนาด
- สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา นั่นหมายถึงการบังคับใช้ SSP ที่เข้มงวดขึ้นและการควบคุมพันธมิตรด้านอุปสงค์
- สำหรับผู้โฆษณา สิ่งสำคัญคือการถามคำถามที่ยากขึ้น เช่น ใครเป็นเจ้าของการเข้าชม ได้รับการยืนยันอย่างไร สัดส่วนของค่าใช้จ่ายของฉันที่มนุษย์สามารถเห็นได้จริงคือเท่าใด
โฆษณาที่สร้างขึ้นเพื่อการโฆษณา (MFA) และพื้นที่โฆษณาที่มีมูลค่าต่ำ
ภัยคุกคามต่อโฆษณาดิจิทัลไม่ได้มาจากนักต้มตุ๋นที่ใช้บอทเสมอไป บางส่วนถูกสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมเองในรูปแบบของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อการโฆษณา (MFA) หน้าเว็บเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อแสดงโฆษณาเป็นหลัก มากกว่าเนื้อหาที่มีความหมาย เช่น สไลด์โชว์ หน้าเว็บที่รีเฟรชอัตโนมัติ หัวเรื่องแบบคลิกเบท และการจัดวางแบบโปรแกรม จำนวนมากที่มีไว้เพื่อสร้างการแสดงผลเท่านั้น
พื้นที่โฆษณาแบบพรีเมียม เทียบกับ MFA
|ตัวชี้วัด
|พื้นที่โฆษณาแบบพรีเมียม
|พื้นที่โฆษณาแบบ MFA
|การมีส่วนร่วมของผู้ใช้
|🟩 สูง
|🟥 ต่ำ
|ROI
|🟩 แข็งแกร่ง สม่ำเสมอ
|🟥 ไม่เสถียร ระยะสั้น
|ความหนาแน่นของโฆษณา
|🟩 สมดุล
|🟥 มากเกินไป
|ความน่าเชื่อถือของแบรนด์
|🟩 สูง
|🟥 ต่ำ
|ระดับความเสี่ยง
|🟩 ต่ำ
|🟥 สูง
พื้นที่โฆษณา MFA อาจไม่เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกง แต่พฤติกรรมของมันทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและทำลายความน่าเชื่อถือ
- ผู้โฆษณาอาจเห็นตัวชี้วัดความสามารถในการมองเห็นและอัตรา CTR ที่สูง แต่ผู้ชมกลับไม่สนใจ เลิกดูโฆษณาภายในไม่กี่วินาทีหรือไม่สนใจโฆษณาเลย
- สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา MFA ทำลายผลตอบแทนระยะยาว เพราะผลักดันให้ผู้ซื้อให้ความสำคัญกับปริมาณโฆษณาราคาถูกมากกว่าคุณภาพที่แท้จริง
|🟦 กรอบข้อเท็จจริง — MFA ตามตัวเลข (2025)
|💡 พื้นที่โฆษณา MFA คิดเป็น 12–15% ของการแสดงผลแบบโปรแกรมทั่วโลกโดยประมาณ
|💡 ผู้โฆษณารายงานว่าผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ลดลงสูงสุด 20% จากการโฆษณาแบบ MFA เมื่อเทียบกับเว็บไซต์เนื้อหาพรีเมียม
|💡 70% ของผู้ซื้อกล่าวว่าเนื้อหาแบบ MFA "ส่งผลเสียต่อการรับรู้ของแบรนด์" แม้ว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานการมองเห็นแล้วก็ตาม
เนื้อหา MFA ยังทำให้ระบบนิเวศมีความเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพโฆษณามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแทรกแซง การเปลี่ยนเส้นทางแบบซ่อนเร้น และการควบคุมเนื้อหาที่ต่ำ ล้วนสร้างโอกาสให้เกิดมัลแวร์บนโฆษณา กล่าวโดยสรุป MFA อาจไม่ได้ละเมิดกฎเสมอไป แต่ทำลายความน่าเชื่อถือ
นอกเหนือจากคุณภาพของเนื้อหาแล้ว สภาพแวดล้อม MFA ยังเป็นจุดที่ประสบการณ์ผู้ใช้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกด้วย ข้อมูลผลกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ของ GeoEdge แสดงให้เห็นว่าโฆษณาแบบลอยตัวเพิ่มขึ้นแปดเท่าตั้งแต่ปี 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเหนือและยุโรป ขณะที่โฆษณาขนาดใหญ่ทำสถิติสูงสุดในเดือนมิถุนายนรูปแบบที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือแทรกแซงเหล่านี้ทำให้ประสิทธิภาพของหน้าเว็บ (LCP, CLS) ช้าลง และทำให้อัตราการตีกลับสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้การมีส่วนร่วมและรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณาในระยะยาวลดลงโดยตรง
เมื่อตลาดเติบโตเต็มที่ ผู้โฆษณาที่ชาญฉลาดที่สุดกำลังเปลี่ยนโฟกัสจาก "การเข้าถึงราคาถูก" ไปสู่สภาพแวดล้อมที่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งความสนใจของมนุษย์ ความโปร่งใส และความปลอดภัยควบคู่กันไป สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา เส้นทางข้างหน้านั้นชัดเจน: รายได้ที่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับประสบการณ์โฆษณาที่เคารพทั้งแบรนด์และผู้ชม
ภูมิทัศน์คุณภาพโฆษณา
หากปี 2024 เป็นปีที่การฉ้อโกงโฆษณาเงียบลง ปี 2025 จะเป็นปีที่การฉ้อโกงโฆษณากลับมาดังและชาญฉลาดขึ้น มัลแวร์โฆษณา การปกปิดข้อมูล และรูปแบบโฆษณาที่แทรกแซงได้พัฒนาไปไกลกว่าความรำคาญแล้ว ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินและชื่อเสียงอย่างแท้จริงสำหรับผู้เล่นทุกคนในระบบนิเวศ
จากการวิเคราะห์การแสดงผลหลายพันล้านครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 พบว่าโฆษณาที่เป็นอันตรายและคุณภาพต่ำกำลังเพิ่มสูงขึ้น ท่วมระบบนิเวศ
ข้อมูลจาก GeoEdge แสดงให้เห็นว่าการโจมตีแบบเปลี่ยนเส้นทางครองพื้นที่ภัยคุกคาม เพิ่มขึ้นจาก 48% ในไตรมาสที่ 1 เป็น 66% ในไตรมาสที่ 2 ขณะที่กลโกงการสนับสนุนด้านเทคนิคและส่วนขยายที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 กิจกรรมโฆษณาที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในตลาดหลักห้าตลาด การโจมตีแบบเปลี่ยนเส้นทางเพิ่มขึ้น 37% ปัจจุบันคิดเป็น 66% ของโฆษณาที่เป็นอันตรายทั้งหมด ขณะที่กลโกงการสนับสนุนด้านเทคนิคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 18% โฆษณาแบบลอยตัวยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่าในปี 2024 ตอกย้ำสถานะของตนในฐานะผู้พลิกโฉม UX ชั้นนำทั่วโลก
การโจมตีเหล่านี้มักแฝงตัวอยู่ในรูปของโฆษณาที่ไม่เป็นอันตราย แต่กลับเข้าควบคุมเซสชันของผู้ใช้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางปลอมหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องการ ผู้ใช้มือถือยังคงเป็นเป้าหมายหลัก โดยเกือบสามในสี่ของเหตุการณ์ทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 เกิดขึ้นบนอุปกรณ์มือถือ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
|🟦 กรอบข้อเท็จจริง — ภาพรวมคุณภาพโฆษณา (ครึ่งปีแรก 2025)
|💡 1 ใน 130 การแสดงโฆษณาเป็นโฆษณาที่เป็นอันตราย
|💡 66% ของกิจกรรมที่เป็นอันตรายมาจากการเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติ
|💡 21% ของโฆษณาที่เป็นอันตรายใช้การปกปิดเพื่อซ่อนเนื้อหาที่แท้จริง
|💡 โฆษณาแบบลอยเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว (58% บนมือถือ, 40% บนคอมพิวเตอร์) และปัจจุบันเป็นหนึ่งในข้อร้องเรียนด้านประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) อันดับต้น ๆ
การปกปิดข้อมูลกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข ปัจจุบันมิจฉาชีพใช้การแลกเปลี่ยนเนื้อหาและการพิมพ์ลายนิ้วมือโดยใช้ AI เพื่อแสดงโฆษณาที่ "สะอาด" ระหว่างการตรวจสอบ แล้วแทนที่ด้วยกลโกงหรือคำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดเมื่อโฆษณาได้รับการอนุมัติ ขณะเดียวกันโฆษณาแบบลอยและแบบเล่นอัตโนมัติ กำลังบั่นทอนความไว้วางใจของผู้ใช้ ในไตรมาสที่ 2 ผู้ใช้ 60% กล่าวว่ารูปแบบเหล่านี้ทำลายประสบการณ์การใช้งาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการมีส่วนร่วม เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ และรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณา
ผลลัพธ์ที่ได้คือวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่: มัลแวร์โฆษณากำลังขยายตัวเร็วกว่าการตรวจจับ และความอดทนของผู้ใช้ก็ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณาต่างเห็นพ้องต้องกันว่าคุณภาพโฆษณาเป็นตัวชี้วัดสำคัญเพื่อความอยู่รอด
มาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ในระบบนิเวศดิจิทัลที่เติบโตเร็วกว่ากฎระเบียบใด ๆ ที่มีอยู่ มาตรฐานคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่เรามีความน่าเชื่อถือ องค์กรต่าง ๆ เช่น TAG (Trustworthy Accountability Group), IAB (Interactive Advertising Bureau) และ Media Rating Council (MRC) ก่อตั้งขึ้นด้วยเหตุผลเดียว คือ เพื่อช่วยให้ผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณาพิสูจน์ได้ว่าพวกเขากำลังดำเนินการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส ปลอดภัย และสม่ำเสมอ
- ยกตัวอย่างเช่น การรับรอง TAG กำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องใช้มาตรการควบคุมการฉ้อโกง มัลแวร์ และความปลอดภัยของแบรนด์อย่างเข้มงวด
- แนวทางของ IAB และ MRC ก้าวไปอีกขั้น โดยกำหนดวิธีการวัดผลการแสดงผล ความสามารถในการมองเห็น และปริมาณการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎเดียวกัน
แผนที่ระบบนิเวศมาตรฐาน
|ชั้น
|โฟกัส
|คำอธิบาย
|TAG (กลุ่มความรับผิดชอบที่เชื่อถือได้)
|🛡️ การป้องกันการฉ้อโกง
|กำหนดมาตรฐานการป้องกันการฉ้อโกงและกรอบการรับรองเพื่อรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานโฆษณา
|IAB (สำนักงานโฆษณาแบบโต้ตอบ)
|📖 ความโปร่งใสและนโยบาย
|กำหนดนโยบายการโฆษณา หลักการความโปร่งใส และมาตรฐานจริยธรรมสำหรับการซื้อสื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
|MRC (คณะกรรมการจัดอันดับสื่อ)
|📊 การวัดผลและการยืนยัน
|ตรวจสอบและรับรองตัวชี้วัด เพื่อให้มั่นใจว่าการแสดงผลและการมีส่วนร่วมได้รับการวัดอย่างถูกต้องและโปร่งใส
|MGID × GeoEdge
|⚙️ ชั้นการนำไปใช้งาน
|ใช้มาตรฐานเหล่านี้แบบเรียลไทม์ ตรวจสอบคุณภาพโฆษณา ป้องกันการฉ้อโกง และรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อแบรนด์
คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่ความน่าเชื่อถือ มากกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด ผู้โฆษณานิยมใช้ซัพพลายเชนที่ได้รับการรับรอง TAG มากขึ้น และผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีพันธมิตรที่ได้รับการรับรองก็เห็นถึงผลกำไรที่วัดผลได้ในด้าน CPM และอัตราการต่ออายุ จากแบบสำรวจความโปร่งใสของ IAB ปี 2025 ผู้โฆษณามีแนวโน้มที่จะจัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับแพลตฟอร์มที่ได้รับการรับรอง TAG มากกว่า 30% เนื่องจากสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินของพวกเขาถูกใช้ไปกับอะไร
|🟦 กรอบข้อเท็จจริง — ทำไมการรับรองจึงสำคัญ
|💡 ช่องทางที่ได้รับการรับรองจาก TAG** รายงานว่าค่า IVT ต่ำกว่าช่องทางที่ไม่ได้รับการรับรองถึง 80%**
|💡 ผู้โฆษณา 30% กล่าวว่าการปฏิบัติตาม TAG/IAB เป็นเกณฑ์การซื้อที่สำคัญในปัจจุบัน
|💡 การวัดผลที่ได้รับการรับรองจาก MRC ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของแคมเปญและความแม่นยำในการรายงาน ROI 25–40%
ข้อมูลล่าสุดของ GeoEdge เน้นย้ำว่าทำไมการรับรองและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจึงต้องทำควบคู่กัน แม้แต่ SSP ที่เชื่อถือได้อย่าง SSP03 และ SSP04 ก็พบว่ามีมัลแวร์โฆษณาเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 ซึ่งตอกย้ำว่าการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ TAG และการบล็อกแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ
ในขณะเดียวกัน การรับรองเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่ทางออก นักต้มตุ๋นปรับตัวได้เร็วกว่ามาตรฐานจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านั้น ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลภัยคุกคาม และการสแกนโฆษณาเชิงรุกจึงยังคงเป็นสิ่งจำเป็น
นั่นคือจุดที่ความร่วมมือระหว่าง MGID และ GeoEdge ได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยผสานการตรวจสอบโฆษณาแบบเรียลไทม์เข้ากับนโยบายที่สร้างขึ้นบนกรอบ TAG และ IAB ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการแสดงผลในเครือข่ายของ MGID นั้นสะอาดและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพราะความน่าเชื่อถือในปัจจุบันขึ้นอยู่กับสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้
ภูมิทัศน์นโยบายโฆษณาระดับภูมิภาค
ข้อจำกัดเนื้อหาโฆษณากำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ความปลอดภัยของแบรนด์ จากรายงานของ GeoEdge ในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ข้อจำกัดเนื้อหาโฆษณาทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยังคงเป็นหมวดหมู่ที่ถูกบล็อกมากที่สุดในอเมริกาเหนือ (36%) ขณะที่การพนันครองตลาดยุโรป (85%) และเอเชียแปซิฟิก (54%) การบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงแสดงให้เห็นว่ากฎระเบียบและนโยบายแพลตฟอร์มกำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์พื้นที่โฆษณาสำหรับทั้งผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณา
บท 2
กายวิภาคของการฉ้อโกงโฆษณาในปี 2025
การฉ้อโกงโฆษณาได้เติบโตเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น มิจฉาชีพยุคใหม่สร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จำลองการมีส่วนร่วมจริง เอาชนะการตรวจจับอย่างชาญฉลาด และแทรกซึมเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานโฆษณาทั้งหมด ในปี 2025 เส้นแบ่งระหว่างการฉ้อโกงทางเทคนิคและการหลอกลวงทางโฆษณาแทบจะหายไป
นี่คือวิธีที่กลุ่มการฉ้อโกงหลักเหล่านี้เชื่อมโยงกันในระบบนิเวศการโฆษณา
การเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง (GIVT และ SIVT)
โดยสรุปแล้ว การเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง (IVT) คือการแสดงผล คลิก หรือการสร้างลูกค้าใด ๆ ที่ไม่ได้มาจากมนุษย์จริง ๆ
อย่างไรก็ตาม IVT ทั้งหมดไม่ได้เหมือนกัน มี IVT ทั่วไป (GIVT) ซึ่งตรวจจับและกรองได้ง่าย (เช่นเดียวกับบอทหรือ IP ของศูนย์ข้อมูล) และ IVT ที่ซับซ้อน (SIVT) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจจับที่ยากกว่ามาก เนื่องจากเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ในวงกว้าง
|วิธีการทำงาน
|1️⃣ มิจฉาชีพโจมตีอุปกรณ์นับพันเครื่อง หรือสร้างอุปกรณ์เสมือน (โปรแกรมจำลอง เบราว์เซอร์ปลอม)
|2️⃣ อุปกรณ์เหล่านี้ส่งคำขอโฆษณาพร้อมข้อมูลเมตาที่ดูเหมือนจริง: ระบบปฏิบัติการ ขนาดหน้าจอ และตำแหน่งที่ตั้ง
|3️⃣ โฆษณาถูกแสดง นับจำนวน และชำระเงิน แต่ไม่มีใครเห็นเลย
|4️⃣ รายได้ไหลเข้าไปยังผู้เผยแพร่โฆษณาหรือตัวแทนจำหน่ายปลอมในเครือข่าย
ปัจจุบัน SIVT ขับเคลื่อนการฉ้อโกงโฆษณาขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนมือถือและ CTV ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนการคลิกปลอม ๆ ให้กลายเป็นบอทเน็ตมูลค่าพันล้านดอลลาร์
มัลแวร์โฆษณาและโฆษณาหลอกลวง
ในขณะที่ IVT ขโมยงบประมาณอย่างลับ ๆ มัลแวร์โฆษณากลับโจมตีผู้ใช้โดยตรง โดยแทรกโฆษณาที่เป็นอันตรายหรือหลอกลวงลงในตำแหน่งโฆษณาที่ถูกต้อง เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ โหลดมัลแวร์ หรือนำผู้ใช้ไปยังหน้าฟิชชิ่ง
ข้อมูล GeoEdge จากต้นปี 2025 แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนเส้นทางคิดเป็นสองในสามของกิจกรรมโฆษณาที่เป็นอันตรายทั้งหมด และผู้ใช้มือถือเป็นเหยื่อหลัก
|วิธีการทำงาน
|1️⃣ โฆษณาปลอมจะถูกอัปโหลดและผ่านการตรวจสอบแพลตฟอร์ม
|2️⃣ เมื่อเผยแพร่แล้ว โฆษณาจะรันโค้ดที่ซ่อนอยู่ เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ หรือแจ้งเตือนปลอม
|3️⃣ ผู้โจมตีได้รับรายได้จากข้อมูลที่ถูกขโมย การหลอกลวงผ่านพันธมิตรหรือการขายต่อเข้าชม
|4️⃣ ผู้เผยแพร่โฆษณาสูญเสียความไว้วางใจจากผู้ใช้และรายได้จากเซสชัน
แคมเปญเหล่านี้ทำงานโดยอัตโนมัติมากขึ้น โดยสลับโดเมนและเพย์โหลดทุก ๆ สองสามชั่วโมงเพื่อให้ทันต่อการตรวจจับ
การปกปิดโฆษณา 2.0
การปกปิดโฆษณาเคยเป็นกลอุบายของเหล่ามิจฉาชีพ SEO แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การหลอกลวงโฆษณาที่ก้าวหน้าที่สุด เหล่ามิจฉาชีพใช้ครีเอทีฟโฆษณาที่สร้างโดย AI การตรวจจับลายนิ้วมือ และตัวกระตุ้นพฤติกรรมเพื่อแสดงโฆษณาเวอร์ชัน "สะอาด" ให้กับผู้รีวิว และแสดงเวอร์ชันที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงซึ่งมักเป็นอันตรายให้กับผู้ใช้จริง
|วิธีการทำงาน
|1️⃣ ในระหว่างการอนุมัติโฆษณา ระบบจะเห็นหน้าแลนดิ้งเพจที่สอดคล้องกับนโยบาย
|2️⃣ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สคริปต์จะระบุตัวตนของผู้ใช้จริง (ตาม IP, อุปกรณ์ หรือภูมิภาค)
|3️⃣ หน้าแลนดิ้งเพจจะเปลี่ยนเป็นเพย์โหลดของกลโกงหรือมัลแวร์
|4️⃣ การตรวจจับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีการสแกนแบบเรียลไทม์
ปัจจุบัน การปกปิดโฆษณาส่งผลกระทบต่อโฆษณาที่เป็นอันตรายประมาณหนึ่งต่อห้ารายการที่กำลังเผยแพร่ (ข้อมูลภายในของ GeoEdge 2025) และเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมการตรวจสอบด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวจึงใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป
การปลอมแปลง SSAI และการฉ้อโกง CTV
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การแทรกโฆษณาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SSAI) ซึ่งใช้ใน CTV และสตรีมมิ่ง มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แต่กลับกลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่ง่ายที่สุดในการปลอมแปลงการแสดงผล มิจฉาชีพจะส่งคำขอโฆษณาสังเคราะห์ที่ดูเหมือนการรับส่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องจากอุปกรณ์สตรีมมิ่ง
|วิธีการทำงาน
|1️⃣ ผู้โจมตีสร้างหรือแฮ็กจุดเชื่อมต่อ SSAI
|2️⃣ พวกเขาจำลอง "สตรีม" หลายพันรายการ ทำให้เกิดการเรียกโฆษณาแบบเรียลไทม์
|3️⃣ เซิร์ฟเวอร์โฆษณาจะนับแต่ละรายการเป็นจำนวนการดูที่ถูกต้อง
|4️⃣ มิจฉาชีพฉวยรายได้จาก CPM ขณะที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายเงินให้กับผู้ชมที่มองไม่เห็น
เนื่องจากคำขอ SSAI มาจากเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่อุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง ระบบป้องกันบอทแบบดั้งเดิมจึงมองไม่เห็นความแตกต่าง
รูปแบบที่ล่วงล้ำและเป็นอันตรายต่อ UX
ภัยคุกคามบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้มัลแวร์ด้วยซ้ำ โฆษณาที่เล่นเสียงอัตโนมัติ ปิดบังเนื้อหา หรือเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ ก่อให้เกิดการฉ้อโกงประสบการณ์ ทำลายการแลกเปลี่ยนมูลค่าระหว่างผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้โฆษณา
ในปี 2025 โฆษณาแบบลอยตัวมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และ 60% ของผู้ใช้กล่าวว่าโฆษณาเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ และทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมน้อยลง
|วิธีการทำงาน
|1️⃣ โฆษณาใช้รูปแบบหรือโอเวอร์เลย์แบบเชิงรุกเพื่อเพิ่ม CTR ระยะสั้นให้สูงสุด
|2️⃣ ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด ปิดเพจ หรือบล็อกโฆษณาไปเลย
|3️⃣ ผู้เผยแพร่โฆษณาสูญเสียการมีส่วนร่วม และผู้โฆษณาสูญเสียความสนใจที่แท้จริง
พูดอีกอย่างก็คือ แม้จะ "สะอาด" ในทางเทคนิค แต่ประสบการณ์โฆษณาที่ไม่ดีก็ยังคงทำลายคุณค่าอย่างช้า ๆ แต่แน่นอน
สรุป: การฉ้อโกงโฆษณาในปี 2025 เป็นเรื่องทางเทคนิคและจิตวิทยา เป็นการผสานรวมระบบอัตโนมัติ การหลอกลวง และการจัดการ UX เข้าไว้ด้วยกันเป็นระบบนิเวศแห่งการสูญเสีย การปกป้องรายได้ในปัจจุบันหมายถึงการปกป้องทุกชั้น ได้แก่ ปริมาณการเข้าชม ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ใช้ และการรับรู้
บท 3
ปัญญาประดิษฐ์: มิตรและศัตรู
ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงการฉ้อโกงโฆษณา ภายในปี 2025 AI ได้พัฒนาจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพไปสู่การสร้างโฆษณา การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและการจัดทำแคมเปญทั้งหมด เทคโนโลยีเดียวกันนี้ที่ช่วยให้นักการตลาดปรับแต่งประสิทธิภาพ ก็สามารถช่วยผู้โจมตีหลอกลวงได้เช่นกัน
ลองพิจารณาทั้งสองด้านของเหรียญนี้
กลยุทธ์การฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มิจฉาชีพได้นำ AI มาใช้เพื่อทำให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น ประหยัดขึ้น และตรวจจับได้ยากขึ้น สิ่งที่เคยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานด้วยตนเอง (เช่น การแลกเปลี่ยนโฆษณา การสร้างโดเมนปลอม การเขียนข้อความหลอกลวง) ในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยระบบอัตโนมัติ
ผู้โจมตีใช้เครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างโฆษณาปลอม หัวเรื่อง และหน้าแลนดิ้งเพจจำนวนมากที่ดูถูกต้องตามกฎหมาย พวกเขายังใช้รูปแบบการกลายพันธุ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของโฆษณาที่เป็นอันตราย (สี ข้อความ หรือแม้แต่ภาพสินค้า) อย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากลายเซ็น
การดำเนินการบางอย่างไปไกลกว่านั้นมาก เช่น การใช้ตัวตนปลอมเพื่อให้การหลอกลวงมีหน้าตา "เหมือนมนุษย์" เช่น ผู้ก่อตั้งปลอม การรับรองปลอม หรืออินฟลูเอนเซอร์ปลอมที่โปรโมทผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่จริง
|🧰 AI ในการใช้งานจริง — ชุดเครื่องมือของเหล่ามิจฉาชีพ
|⚙️ มัลแวร์แบบหลายรูปร่าง: โค้ดที่เขียนตัวเองใหม่ทุก ๆ สองสามชั่วโมง
|⚙️ โฆษณาหลอกลวงที่สร้างขึ้นโดย LLM: แคมเปญ "แจกคริปโต" ปลอมรูปแบบต่าง ๆ มากมาย
|⚙️ เสียงพากย์ AI: เสียงพากย์ของคนดังที่เลียนแบบมาโปรโมทแอปหลอกลวง
|⚙️ ภาพ Deepfake: ภาพ "ก่อน/หลัง" ที่น่าเชื่อถือซึ่งหลีกเลี่ยงการรีวิวเชิงสร้างสรรค์
AI ได้ลดอุปสรรคในการหลอกลวงทางดิจิทัลลงอย่างมีประสิทธิภาพ เหล่ามิจฉาชีพไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคที่ซับซ้อนอีกต่อไป เพียงแค่มีคำแนะนำที่เหมาะสมก็พอ
AI ในฐานะกลไกป้องกัน
โชคดีที่เครื่องมือเดียวกันที่เป็นตัวการทำให้เกิดการฉ้อโกง กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราต่อสู้กับมัน ระบบรักษาความปลอดภัยโฆษณาสมัยใหม่ รวมถึง MGID และ GeoEdge ต่างพึ่งพาการจำแนกประเภทที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการตัดสินใจแบบเรียลไทม์เพื่อระบุภัยคุกคามได้ก่อนที่ผู้ใช้จะสังเกตเห็น
ด้วยการใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) และคอมพิวเตอร์วิชัน ระบบเหล่านี้สามารถ:
- วิเคราะห์ข้อความโฆษณาและภาพเพื่อตรวจจับเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นอันตราย
- ตรวจจับกลโกง "แบบที่ยืมมา" ที่เลียนแบบเลย์เอาต์ของแบรนด์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดทำแผนผังความสัมพันธ์ของโดเมนและเครือข่ายเพื่อค้นหากิจกรรมของบอทที่ประสานงานกัน
- ทำเครื่องหมายโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล
|🧰 AI ในการใช้งานจริง — อาวุธของระบบป้องกัน
|⚙️ การจำแนกประเภทข้อความและรูปภาพ: ตรวจจับการละเมิดนโยบายในโฆษณาได้ทันที
|⚙️ การตรวจจับความผิดปกติแบบกราฟ: ติดตามกลุ่มโดเมนที่น่าสงสัยแบบเรียลไทม์
|⚙️ การสร้างแบบจำลองพฤติกรรม: เรียนรู้ว่าสภาวะ "ปกติ" ของการเข้าชมของผู้เผยแพร่โฆษณาเป็นอย่างไร และตรวจพบความเบี่ยงเบนภายในไม่กี่มิลลิวินาที
|⚙️ การกลั่นกรองที่ขับเคลื่อนโดย LLM: ตรวจสอบข้อความโฆษณาโดยอัตโนมัติเพื่อหาคำกล่าวอ้างเท็จหรือภาษาที่บิดเบือน
ในทางปฏิบัติ ระบบเหล่านี้จะบล็อกโฆษณาที่ไม่ดีและเรียนรู้จากทุกความพยายามที่หยุด ซึ่งหมายความว่าการตรวจจับแต่ละครั้งจะทำให้โฆษณาถัดไปเร็วขึ้น และระบบนิเวศโดยรวมสะอาดขึ้น
บท 4
MGID × GeoEdge: การป้องกันแบบรวมศูนย์ต่อการฉ้อโกง
การต่อสู้กับการฉ้อโกงโฆษณาไม่ใช่สิ่งที่บริษัทใดจะชนะได้เพียงลำพัง ด้วยเหตุนี้ MGID จึงร่วมมือกับ GeoEdge ผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบโฆษณา เพื่อสร้างระบบป้องกันแบบครบวงจรที่ปกป้องทุกการแสดงผล ผู้ใช้ และพันธมิตรทุกรายในระบบนิเวศของ MGID
สิ่งที่เริ่มต้นจากการผสานรวมด้านความปลอดภัยได้พัฒนาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยผสานรวมการเข้าถึงโปรแกรมเมติกอันกว้างขวางของ MGID เข้ากับการตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์และกรอบการทำงานการตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ GeoEdge
ภาพรวมความร่วมมือระยะยาว
ภารกิจของ MGID คือการทำให้การโฆษณามีความปลอดภัย โปร่งใส และคำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเมื่อกลยุทธ์การฉ้อโกงมีความซับซ้อนมากขึ้น ตั้งแต่การปกปิดและการเปลี่ยนเส้นทาง ไปจนถึงโฆษณาหลอกลวงที่สร้างโดย AI จึงเห็นได้ชัดว่าการตรวจสอบด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
GeoEdge นำเสนอสิ่งที่ตลาดต้องการ: การป้องกันแบบเรียลไทม์และการมองเห็นทางนิติวิทยาศาสตร์ครอบคลุมทุกโฆษณา ทุกช่องทาง และอุปกรณ์ บริษัทต่าง ๆ ได้ร่วมกันสร้างโซลูชันแบบผสานรวมที่ทั้งป้องกันและปรับตัวได้ หยุดยั้งภัยคุกคามก่อนที่จะเข้าถึงผู้ใช้
|🛡️ การป้องกันในการเคลื่อนไหว: ผลลัพธ์จากความร่วมมือ
|🔹 ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบลดลง 90% หลังจากการผสานรวมเต็มรูปแบบ
|🔹 การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมผู้ใช้ที่สะอาดและปลอดภัย 100%
|🔹 ผลตอบแทนจากผู้เผยแพร่โฆษณาที่ดีขึ้น ผ่านคุณภาพโฆษณาที่สูงขึ้น
สถาปัตยกรรมความปลอดภัยแบบหลายชั้น
กรอบการทำงาน MGID × GeoEdge สร้างขึ้นจากขั้นตอนการป้องกันหลักสามขั้นตอน ได้แก่ ก่อน ระหว่าง และหลังการแสดงผลโฆษณาแต่ละครั้ง
ก่อนการตรวจสอบ: การตรวจสอบและการป้องกัน
ก่อนที่แคมเปญใด ๆ จะเผยแพร่ ผู้โฆษณา เอเจนซี และพันธมิตรทางธุรกิจทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ KYC/KYB ที่เข้มงวดเพื่อยืนยันตัวตนและความถูกต้อง
เมื่อตรวจสอบแล้ว สื่อโฆษณาจะผ่านการสแกนโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะวิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละส่วน (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หน้าแลนดิ้งเพจ) เพื่อหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น:
- มัลแวร์หรือการแทรกโค้ดที่ซ่อนอยู่
- การออกแบบที่หลอกลวงหรือข้อเสนอที่ทำให้เข้าใจผิด
- การละเมิดนโยบายและเนื้อหา (เช่น เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ คริปโต หรือการนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง)
เฉพาะโฆษณาที่ผ่านการตรวจสอบทั้งหมดเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้แสดง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ไม่ประสงค์ดีจะถูกกรองออกก่อนที่จะสามารถเข้าสู่ระบบโฆษณาได้
ระหว่างดำเนินการ: การตรวจสอบและป้องกันแบบเรียลไทม์
เมื่อแคมเปญเริ่มใช้งาน การตรวจสอบจะไม่หยุดอยู่แค่นั้น ระบบ MGID และ GeoEdge จะติดตามทุกการแสดงผล การคลิก และการเปลี่ยนเส้นทางแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจจับ:
- ความพยายามในการปิดบัง เมื่อเนื้อหาโฆษณาเปลี่ยนหลังจากได้รับการอนุมัติ
- ห่วงโซ่การเปลี่ยนเส้นทาง ที่นำไปสู่ปลายทางที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้รับอนุญาต
- พฤติกรรมของหน้าแลนดิ้งเพจที่น่าสงสัย (เช่น การบังคับติดตั้ง ป๊อปอัป ข้อความแจ้งเตือนฟิชชิ่ง)
กลไกการป้องกันของ GeoEdge จะบล็อกภัยคุกคามที่ตรวจพบโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้และรักษาความปลอดภัยของแบรนด์ ในขณะเดียวกัน ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ MGID จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเพื่อตรวจสอบ ยืนยัน และดำเนินการแก้ไขต่อไป
หลังดำเนินการ: การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการเสริมการป้องกัน
หลังจากบล็อกภัยคุกคามแล้ว กระบวนการจะไม่หยุด แต่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง GeoEdge ดำเนินการวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยตรวจสอบการทำงานของการโจมตี รูปแบบการโจมตีที่ใช้ และแหล่งที่มา
ข้อมูลนี้จะถูกป้อนเข้าสู่โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องของ MGID โดยตรง เพื่ออัปเดตลายเซ็นการตรวจจับ และเพิ่มความแม่นยำในอนาคต เหตุการณ์แต่ละครั้งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบ เปลี่ยนภัยคุกคามที่ถูกบล็อกทั้งหมดให้กลายเป็นชั้นการป้องกันใหม่สำหรับเครือข่ายทั้งหมด
|🛡️ การป้องกันอย่างต่อเนื่อง: วงจรการป้องกันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
|1️⃣ ตรวจจับ: AI ขั้นสูงและอัลกอริทึมเชิงพฤติกรรมจะสแกนทุกการแสดงผล การคลิก และการเปลี่ยนเส้นทางแบบเรียลไทม์ ระบุมัลแวร์ การปกปิด รูปแบบฟิชชิ่ง และการละเมิดนโยบายก่อนที่ผู้ใช้จะสังเกตเห็น
|2️⃣ บล็อก: เมื่อตรวจพบภัยคุกคาม GeoEdge จะลบหรือปิดใช้งานโฆษณาที่เป็นอันตรายโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาที่เป็นอันตรายจะไม่เข้าถึงพื้นที่โฆษณาจริง ปกป้องผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณา และแบรนด์ไปพร้อม ๆ กัน
|3️⃣ วิเคราะห์: แต่ละเหตุการณ์จะนำไปสู่การตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ ทีมข่าวกรองภัยคุกคามและระบบอัตโนมัติจะวิเคราะห์วิธีการทำงานของการโจมตี ติดตามแหล่งที่มา โครงสร้าง และวิธีการหลีกเลี่ยง
|4️⃣ อัปเดต: ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันและโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องของ MGID และ GeoEdge โดยตรง ลายเซ็นการตรวจจับ บัญชีดำโดเมน และกฎเกณฑ์ด้านพฤติกรรมได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้การป้องกันมีความชาญฉลาดมากขึ้นในทุกรอบ
|5️⃣ ป้องกัน: ข้อมูลเชิงลึกที่อัปเดตช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการคัดกรองก่อนการตรวจสอบและการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ ภัยคุกคามที่ถูกบล็อกหรือวิเคราะห์ทุกครั้งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในอนาคต ลดความเสี่ยงที่การโจมตีแบบเดียวกันจะเกิดขึ้นซ้ำ
นโยบายความชัดเจน
ทั้งสองบริษัทดำเนินงานภายใต้หลักการง่าย ๆ คือ เนื้อหาที่เป็นอันตรายจะไม่ได้รับโอกาสครั้งที่สอง โฆษณาทุกชิ้นจะได้รับการคัดกรองมัลแวร์ ฟิชชิ่ง และเนื้อหาหลอกลวงโดยไม่มีข้อยกเว้น
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง (บริการทางการเงิน คริปโต สุขภาพ การลดน้ำหนัก และการพนัน) จะได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษและการตรวจสอบด้วยตนเองโดยทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบประจำภูมิภาค การกำจัดผู้กระทำผิดของ MGID ช่วยเสริมสร้างรากฐานด้านความปลอดภัยและความไว้วางใจของผู้ใช้ เพราะโฆษณาที่ไม่ปลอดภัยเพียงชิ้นเดียวสามารถทำลายความน่าเชื่อถือที่สะสมมาหลายปีได้
บท 5
สิ่งที่ MGID × GeoEdge ทำเพื่อผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณา
ท้ายที่สุดแล้ว การโฆษณาที่โปร่งใสคือทั้งจุดยืนทางศีลธรรมและข้อได้เปรียบที่วัดผลได้ ด้วยความร่วมมือระหว่าง MGID × GeoEdge ทั้งผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด นั่นคือ ความโปร่งใส ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่ยั่งยืน
สำหรับผู้โฆษณา
ในระบบนิเวศที่กระจัดกระจายและเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ซ่อนเร้นอยู่ ผู้โฆษณาจำเป็นต้องรู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้จ่ายจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ไม่ใช่บอท ไม่ใช่เพจที่ถูกปกปิด หรือการติดตั้งปลอม
MGID และ GeoEdge ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยแนวทาง "การออกแบบพื้นที่โฆษณาที่สะอาด"
นั่นหมายความว่าอย่างไร:
- เฉพาะพื้นที่โฆษณาที่ได้รับการรับรอง TAG: โฆษณาจะแสดงผ่านเส้นทางการจัดหาที่เชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบเท่านั้น
- การตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาก่อนการทดสอบ: ครีเอทีฟโฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจทุกหน้าจะถูกสแกนหามัลแวร์ การละเมิดนโยบาย และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนเปิดตัว
- มาตรการป้องกัน AI: เครื่องมือตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ MGID จะตรวจจับคำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด การออกแบบที่ถูกบิดเบือน หรือข้อเสนอที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
- แดชบอร์ดความโปร่งใส นักโฆษณาจะได้รับรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงผลที่ถูกบล็อก พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ อุปกรณ์ และหมวดหมู่ที่ได้รับผลกระทบ
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา คุณภาพโฆษณาขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและรายได้ของผู้ใช้โดยตรง แม้แต่โฆษณาที่ไม่ดีเพียงชิ้นเดียวก็อาจทำให้เซสชันลดลง การมีส่วนร่วมลดลง หรือแม้กระทั่งถูกขึ้นบัญชีดำบนแพลตฟอร์มได้ MGID และ GeoEdge ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถควบคุมประสบการณ์การโฆษณาได้อย่างเต็มที่
นั่นหมายความว่าอย่างไร:
- การป้องกันมัลแวร์แบบเรียลไทม์: โฆษณาและการเปลี่ยนเส้นทางที่เป็นอันตรายจะถูกบล็อกก่อนที่จะเข้าถึงหน้าเว็บ
- การควบคุมรูปแบบที่รบกวน: หน่วยโฆษณาแบบลอยตัว วิดีโอเล่นอัตโนมัติ และโฆษณาแบบขยายได้ สามารถกรองหรือจำกัดโดยอัตโนมัติตามนโยบายของผู้เผยแพร่โฆษณา
- การเพิ่มผลตอบแทน: พื้นที่โฆษณาที่สะอาดและเชื่อถือได้ดึงดูด CPM ที่สูงขึ้นและความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้โฆษณา
- ประสบการณ์ที่ผู้ใช้ให้ความสำคัญ: เวลาในการโหลดที่เร็วขึ้น การขัดจังหวะน้อยลง และการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น หมายถึงการรักษาผู้ใช้ไว้ได้ยาวนานขึ้น
บท 6
คู่มือนำไปปฏิบัติจริง
การมีทฤษฎีนั้นดีอยู่แล้ว แต่การลงมือทำจะช่วยหยุดยั้งการฉ้อโกงได้ คู่มือเหล่านี้ช่วยให้ทั้งผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณามีขั้นตอนที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อให้ทุกแคมเปญและตำแหน่งโฆษณามีความปลอดภัยมากขึ้น โดยไม่ทำให้ธุรกิจชะลอตัว
คู่มือสำหรับผู้โฆษณา
การดำเนินแคมเปญในปี 2025 หมายถึงการสร้างสมดุลระหว่างความเร็ว ขนาด และความปลอดภัย นี่คือวิธีที่จะทำให้โฆษณาของคุณสะอาดตั้งแต่วันแรก
1. เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัย
- ระบุเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือแคมเปญทุกฉบับ
- กำหนดความโปร่งใสเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชมและหน้าแลนดิ้งเพจ
- สอบถามพันธมิตรว่าพวกเขาได้รับการรับรอง TAG หรือผ่านการตรวจสอบโดย GeoEdge/MGID หรือไม่
2. ตรวจสอบความถูกต้องของหน้าแลนดิ้งเพจ
- สแกนหน้าแลนดิ้งเพจทุกหน้าก่อนเปิดตัว
- หลีกเลี่ยง URL ที่สั้นหรือถูกปกปิด เนื่องจากมักพบในการโจมตีแบบปิดบังข้อมูล
- ทดสอบหน้าเว็บจากอุปกรณ์และภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนเส้นทางตามภูมิภาค
3. ตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาเพื่อหาความเสี่ยงด้านนโยบาย
- ระวังคำกล่าวอ้างที่เกินจริง (“รับประกัน”, “ปราศจากความเสี่ยง”)
- ตรวจสอบความถูกต้องและการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ที่สร้างโดย AI
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพไม่ได้เลียนแบบแบรนด์หรือการออกแบบของรัฐบาลที่เป็นที่รู้จัก
4. เฝ้าระวัง อย่าคิดเอาเอง
- ติดตาม KPI ของการฉ้อโกงในระดับแคมเปญ (การแสดงผลที่ถูกบล็อก, การแชร์ IVT, เหตุการณ์เปลี่ยนเส้นทาง)
- ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ GeoEdge เพื่อหารูปแบบ ไม่ใช่แค่กรณีเฉพาะ
- อัปเดตกฎครีเอทีฟโฆษณาและการกำหนดเป้าหมายทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับประเภทการโจมตีใหม่ ๆ
📘 เคล็ดลับจากคู่มือ: ปฏิบัติต่อการยืนยันโฆษณาเหมือนกับการกำหนดเป้าหมายผู้ชม: เปิดอยู่เสมอ ปรับแต่งให้เหมาะสมอยู่เสมอ
คู่มือผู้เผยแพร่โฆษณา
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ความน่าเชื่อถือเท่ากับรายได้ โฆษณาที่ไม่ดีเพียงชิ้นเดียวอาจทำให้ผู้ใช้เลิกติดตามไปหลายเดือน นี่คือวิธีรักษาสภาพแวดล้อมโฆษณาที่ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนสูง
1. กำหนดนโยบายโฆษณาที่ชัดเจน
- กำหนดสิ่งที่ "ยอมรับได้" และสิ่งที่ "ยอมรับไม่ได้" (การเปลี่ยนเส้นทาง, รูปแบบลอยตัว, เล่นอัตโนมัติ)
- แชร์นโยบายกับ SSP และพันธมิตร Exchange ทั้งหมด
- ใช้เครื่องมือของ GeoEdge เพื่อบังคับใช้นโยบายเหล่านี้โดยอัตโนมัติ
2. ผสานรวมการสแกนอย่างต่อเนื่อง
- เปิดใช้งานการสแกนโฆษณาก่อนการตรวจสอบและการสแกนแบบสดในทุกตำแหน่งโฆษณา
- ใช้การบล็อกอัตโนมัติสำหรับมัลแวร์ การปกปิด และโฆษณาขนาดใหญ่
- ตรวจสอบพันธมิตรโฆษณารายใหม่ด้วยการยืนยัน KYC/KYB
3. ตรวจสอบ UX และประสิทธิภาพ
- คอยสังเกตอัตราการตีกลับและเวลาในการโหลดหน้าเว็บ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของโฆษณาที่ไม่ดี
- ใช้รายงาน Heavy Ad Intervention ของ Chrome เพื่อตรวจหาครีเอทีฟโฆษณาที่หนักเกินไป
- ดำเนินการตรวจสอบ UX ทุกไตรมาสกับทีมปฏิบัติการโฆษณาของคุณ
4. สร้างแผนรับมือ
- รู้ว่าต้องติดต่อใครเมื่อเกิดการละเมิด (เครือข่าย, SSP หรือนักพัฒนา)
- บันทึกทุกเหตุการณ์: ประเภท, ผลกระทบ, ระยะเวลาการแก้ไข
- ตรวจสอบโดเมนหรือแคมเปญอีกครั้งก่อนเปิดใช้งานอีกครั้ง
📘 เคล็ดลับจากคู่มือ: ยิ่งคุณแยกแยะโฆษณาที่มีปัญหาได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งสูญเสียทั้งรายได้และชื่อเสียงของคุณน้อยลงเท่านั้น
คู่มือรับมือเหตุการณ์
แม้จะมีการป้องกันที่ดีที่สุด เหตุการณ์ก็ยังคงเกิดขึ้นได้ การตอบสนองที่รวดเร็วและโปร่งใสสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นข้อได้เปรียบได้
|แผนรับมือเหตุการณ์ 4 ขั้นตอน
|🔹 การตรวจจับ: ใช้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ (GeoEdge, MGID) เพื่อระบุปัญหาได้ทันที
|🔹 การแยก: หยุดแคมเปญหรือช่องทางพันธมิตรที่ได้รับผลกระทบชั่วคราว
|🔹 การสื่อสาร: แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (ผู้ลงโฆษณา, SSP, ผู้เผยแพร่) ภายในหนึ่งชั่วโมง
|🔹 การกู้คืน: ลบข้อมูลที่เป็นอันตราย สแกนซ้ำ และบันทึกผลลัพธ์
📘 เคล็ดลับจากคู่มือปฏิบัติ: อย่าปกปิดปัญหา ความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจได้เร็วกว่าคำขอโทษใดๆ
บท 7
การวัดผลความสำเร็จ
การป้องกันการฉ้อโกงโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงการแสดงให้เห็นว่าระบบทำงานได้จริง ความสำเร็จหมายถึงปริมาณการเข้าชมที่สะอาดขึ้น ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปลอดภัยขึ้น และผลกระทบทางธุรกิจที่วัดผลได้
นี่คือวิธีที่ MGID และ GeoEdge แนะนำในการติดตามสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
1. ตัวชี้วัดการป้องกัน
สัญญาณความสำเร็จที่ชัดเจนที่สุดนั้นง่ายมาก: จำนวนการฉ้อโกงที่คุณหยุดได้ก่อนที่ผู้ใช้จะสังเกตเห็น
ตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องตรวจสอบ:
- จำนวนการแสดงผลที่ถูกบล็อก (%): ส่วนแบ่งของการแสดงผลทั้งหมดจะหยุดโดยอัตโนมัติก่อนการแสดงผล
- อัตราการตรวจจับก่อนการตรวจสอบ: อัตราส่วนของครีเอทีฟโฆษณาที่เป็นอันตรายที่ตรวจพบก่อนเปิดตัวแคมเปญ
- ระยะเวลาในการตรวจจับ: เวลาเฉลี่ยระหว่างความพยายามในการฉ้อโกงและการบรรเทาผลกระทบ
ตัวชี้วัดที่น่าจับตามอง: ตั้งเป้าบล็อกครีเอทีฟโฆษณาที่เป็นอันตรายอย่างน้อย 90% ก่อนการตรวจสอบ (MGID บรรลุเกณฑ์มาตรฐานนี้หลังจากผสานรวมการสแกนแบบเรียลไทม์ของ GeoEdge)
2. ตัวชี้วัดคุณภาพและประสบการณ์
การต่อสู้กับการฉ้อโกงครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย โฆษณาที่สะอาดขึ้นโหลดเร็วขึ้น ผู้ใช้อยู่ได้นานขึ้น และผู้เผยแพร่โฆษณามีรายได้มากขึ้น
ติดตามสิ่งเหล่านี้:
- ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ (LCP/CLS): ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหน้าเว็บโดยเฉลี่ย ปรับปรุงโดยการจำกัดองค์ประกอบโฆษณาที่หนักหน่วงหรือรบกวน
- อัตราตีกลับ: สัดส่วนของเซสชันที่สิ้นสุดหลังจากดูหน้าเว็บเพียงครั้งเดียว คาดว่าจะลดลงเมื่อกรองรูปแบบโฆษณาที่รบกวนออก
- ข้อร้องเรียนของผู้ใช้หรือปริมาณรายงานโฆษณา: จำนวนปัญหาโฆษณาที่ผู้ใช้รายงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและคุณภาพประสบการณ์
ตัวชี้วัดที่น่าจับตามอง: ตั้งเป้ารักษา LCP ให้ต่ำกว่า 2.5 วินาที สิ่งนี้ช่วยรักษาเกณฑ์สำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
3. ตัวชี้วัดรายได้และประสิทธิภาพ
การป้องกันการฉ้อโกงจะคุ้มค่าเมื่องบประมาณไม่รั่วไหล มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงพื้นที่โฆษณาที่สะอาดกับผลกำไร
การวัดผล:
- การเพิ่มขึ้นของ CPM ที่มีประสิทธิภาพ: ความแตกต่างของ CPM เฉลี่ยระหว่างพื้นที่โฆษณาที่ตรวจสอบแล้วและที่ไม่ตรวจสอบ ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าเพิ่มของพื้นที่โฆษณาที่สะอาด
- อัตราการคงอยู่ของผู้โฆษณา: สัดส่วนของผู้โฆษณาที่ต่ออายุหรือขยายแคมเปญ ซึ่งขับเคลื่อนโดยความไว้วางใจในระบบนิเวศที่โปร่งใส
- สัดส่วนของปริมาณการเข้าชมที่ได้รับการรับรอง TAG: ส่วนหนึ่งของปริมาณการเข้าชมทั้งหมดที่ตรงตามมาตรฐานการตรวจสอบของอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดที่น่าจับตามอง: ตั้งเป้าการเพิ่มขึ้นของ eCPM 10-15% สำหรับพื้นที่โฆษณาที่ตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงผลกระทบทางธุรกิจจากการรักษาห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใสและเชื่อถือได้อย่างเต็มที่
4. ตัวชี้วัดการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความน่าเชื่อถือ
สุดท้าย ให้วัดผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้: ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของแบรนด์ เพราะในปี 2568 สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ KPI แบบอ่อนอีกต่อไป
ตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องติดตาม:
- เวลาตอบสนองเหตุการณ์: ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่การตรวจจับการฉ้อโกงจนถึงการแก้ไขปัญหาสาธารณะอย่างสมบูรณ์
- คะแนนการปฏิบัติตามนโยบาย: ตัวชี้วัดภายในที่ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐาน IAB/MRC
- อัตราการรับรองพันธมิตร: เปอร์เซ็นต์ของ SSP, DSP และผู้โฆษณาที่ได้รับการยืนยันผ่านกระบวนการ KYC/KYB
ตัวชี้วัดที่ต้องติดตาม: ตั้งเป้าหมายที่จะแก้ไขเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยันภายใน 24-48 ชั่วโมง และรักษาอัตราการรับรอง 100% ในกลุ่มพันธมิตรหลัก เพื่อรักษาความไว้วางใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน
บท 8
นโยบาย มาตรฐาน และความคิดริเริ่มของอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของโฆษณาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว การสแกน การรับรอง และการบล็อกการแสดงผลแต่ละครั้งล้วนอยู่ในบริบทที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมเทคโนโลยี นโยบาย และความรับผิดชอบร่วมกัน
ในปี 2025 อุตสาหกรรมโฆษณาทั่วโลกได้ก้าวสำคัญในการสร้างภาษาแห่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบร่วมกัน กรอบการทำงานต่าง ๆ เช่น การรับรองต่อต้านการฉ้อโกง (CAF) ของ TAG, ศูนย์ความโปร่งใสของ IAB และ มาตรฐานการรับรองของ MRC กำลังกำหนดกฎเกณฑ์แห่งความยุติธรรม อย่างไรก็ตาม กฎเหล่านั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อบริษัทต่าง ๆ นำไปปฏิบัติจริงแบบเรียลไทม์
นั่นคือจุดที่โมเดล MGID × GeoEdge กลายเป็นต้นแบบสำหรับอนาคต นั่นคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบในทางปฏิบัติ
แทนที่จะถือว่ามาตรฐานเป็นเพียงช่องทำเครื่องหมาย MGID และ GeoEdge ได้ฝังมาตรฐานเหล่านี้ไว้ในสถาปัตยกรรมของกระบวนการนำเสนอโฆษณา ตั้งแต่การตรวจสอบ KYC/KYB ไปจนถึงการตรวจสอบโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการตรวจจับมัลแวร์ในโฆษณาแบบสด
การเชื่อมโยงทั้งหมดนี้:
- TAG/CAF: กำหนดว่าใครน่าเชื่อถือ
- IAB/MRC: กำหนดวิธีการวัดและพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ
- MGID×GeoEdge: รับรองความน่าเชื่อถือในทุกมิลลิวินาที
การจัดวางแนวนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงธรรมาภิบาลที่ดีเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีอีกด้วย
จากรายงานความโปร่งใสประจำปี 2025 ของ IAB Europe ผู้โฆษณากำลังเปลี่ยนงบประมาณ 40% ไปสู่เส้นทางการจัดหาที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบแล้ว โดยให้ความสำคัญกับพันธมิตรที่สามารถพิสูจน์การปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ แทนที่จะแค่อ้างสิทธิ์
ดังนั้น ขอบเขตต่อไปคือการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยค่าเริ่มต้น เมื่อ AI กลายเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานโฆษณา การปฏิบัติตามข้อกำหนดจะย้ายจากการตรวจสอบด้วยตนเองไปสู่ระบบตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติ ซึ่งจะสแกนทุกครีเอทีฟโฆษณา หน้าแลนดิ้งเพจ และพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานก่อนที่โฆษณาจะเผยแพร่ ในโลกนั้น การป้องกันการฉ้อโกงถือเป็นรากฐานของความยั่งยืนของเว็บแบบเปิด
บท 9
คำศัพท์และภาคผนวก
การฉ้อโกงโฆษณา
การพยายามโดยเจตนาเพื่อหลอกลวงแพลตฟอร์มโฆษณาหรือผู้โฆษณาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการแสดงผล การคลิก การติดตั้ง หรือการปลอมแปลง
การเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง (IVT)
การโต้ตอบกับโฆษณาใดก็ตามที่ไม่ได้มาจากผู้ใช้จริง
- GIVT (การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องทั่วไป): การฉ้อโกงที่ตรวจจับได้ง่าย เช่น บอทที่รู้จัก หรือการเข้าชมจากศูนย์ข้อมูล
- SIVT (การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องที่ซับซ้อน): การเข้าชมที่ซับซ้อนและมีลักษณะเหมือนมนุษย์ สร้างขึ้นโดยบอทขั้นสูง อีมูเลเตอร์ หรืออุปกรณ์ปลอมแปลง
มัลแวร์โฆษณา
โฆษณาที่เป็นอันตรายหรือหลอกลวง ซึ่งแทรกโค้ดที่เป็นอันตราย เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ หรือส่งเสริมการหลอกลวงผ่านตำแหน่งโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
การปกปิด
เทคนิคที่โฆษณาแสดงเนื้อหาที่แตกต่างกันให้กับผู้ตรวจสอบและผู้ใช้จริง ซึ่งมักใช้สคริปต์หรือ AI เพื่อปกปิดเนื้อหาที่ฉ้อโกงหรือละเมิดนโยบาย
การปลอมแปลง SSAI (โฆษณาฝั่งเซิร์ฟเวอร์) (แทรก)
วิธีการฉ้อโกง CTV ที่สร้างคำขอโฆษณาปลอมโดยการเลียนแบบสตรีมวิดีโอที่ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างภาพลวงตาว่ามีผู้ชมจริง
สร้างขึ้นเพื่อการโฆษณา (MFA)
เว็บไซต์คุณภาพต่ำที่สร้างขึ้นเพื่อโฮสต์โฆษณาเป็นหลัก มากกว่าการนำเสนอเนื้อหา แม้ว่า MFA จะไม่ใช่การฉ้อโกงเสมอไป แต่มันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและทำให้ความน่าเชื่อถือของผู้ใช้ลดลง
การโจมตีแบบเปลี่ยนเส้นทาง
มัลแวร์โฆษณาประเภทหนึ่งที่ส่งผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์อื่นโดยอัตโนมัติ (ซึ่งมักเป็นอันตราย) โดยไม่ได้รับความยินยอม
โฆษณาขนาดใหญ่
ครีเอทีฟโฆษณาที่ใช้ทรัพยากรเกินขีดจำกัดของ Chrome (CPU, เครือข่าย หรือหน่วยความจำ) ทำให้หน้าเว็บทำงานช้าลง และส่งผลเสียต่อประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)
โฆษณาแบบลอย
โอเวอร์เลย์ที่บดบังเนื้อหาหน้าเว็บและติดตามผู้ใช้ขณะที่เลื่อนดู — แม้จะผิดกฎหมายในทางเทคนิค แต่มักถูกระบุว่าเป็นการรบกวนหรือหลอกลวง
KYC / KYB
“รู้จักลูกค้า / รู้จักธุรกิจของคุณ” — กระบวนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โฆษณาและพันธมิตรถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนด
TAG / IAB / MRC / CAF
องค์กรและมาตรฐานในอุตสาหกรรมที่กำหนดและรับรองแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบ:
- TAG: Trustworthy Accountability Group — การรับรองและความโปร่งใสด้านการต่อต้านการฉ้อโกง
- IAB: Interactive Advertising Bureau — ผู้นำด้านนโยบายและกรอบการทำงาน
- MRC: Media Rating Council — การรับรองมาตรฐานการวัดผลโฆษณา
- CAF: Certified Against Fraud — โครงการระดับโลกของ TAG สำหรับความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน
บท 10
สัญญาณที่สะอาด: เมื่อความไว้วางใจมาพบกับเทคโนโลยี
โฆษณาหลายพันล้านชิ้นแย่งชิงความสนใจจากเราทุกวัน ทำลายเส้นแบ่งระหว่างการเชื่อมโยงและการหลอกลวง แต่ปี 2025 ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนเช่นกัน นั่นคือช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเริ่มมองคุณภาพโฆษณาไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นทีหลัง แต่เป็นรากฐานของการเติบโต
ทุกการแสดงผลที่ได้รับการยืนยัน ทุกการเปลี่ยนเส้นทางที่ถูกบล็อก และทุกหน้าแลนดิ้งเพจที่สะอาดหมดจด ล้วนส่งสัญญาณเดียวกันผ่านเสียงรบกวน: ความไว้วางใจยังคงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยความร่วมมือระหว่าง MGID และ GeoEdge เทคโนโลยีและความซื่อสัตย์จึงกลายเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้
ปัจจุบัน AI ขับเคลื่อนและปกป้องทุกแคมเปญ การปฏิบัติตามข้อกำหนดดำเนินไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ความปลอดภัยของโฆษณากลายเป็นสกุลเงินใหม่ของเว็บแบบเปิด สัญญาณความปลอดภัยเดินทางไกลกว่าการคลิกใด ๆ มันสร้างผู้ชมที่อยู่กับแบรนด์ที่เติบโต และระบบนิเวศที่ยั่งยืน
ในขณะที่ภูมิทัศน์ดิจิทัลยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักการหนึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง: ผลลัพธ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์จริงและผู้ใช้จริงเท่านั้น
นั่นคือคำมั่นสัญญาของการโฆษณาที่ปลอดภัย และการทำตามคำมั่นสัญญานี้คือวิธีที่เรารักษาเว็บให้เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นมิตร