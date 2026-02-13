ยุคสมัยที่ตัวบล็อกโฆษณาทำเพียงแค่ช่วยซ่อนแบนเนอร์และข้ามโฆษณาคั่นก่อนเริ่มเล่นวิดีโอได้ผ่านพ้นไปแล้ว ในปี 2026 ตัวบล็อกโฆษณาได้กลายเป็นวิธีการหลักที่ผู้ใช้ใช้ในการควบคุมความเป็นส่วนตัว ประสิทธิภาพ และประสบการณ์ออนไลน์ของตนเอง จากข้อมูลของ eMarketer และ YouGov เกือบครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาและมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ทั่วโลกได้ติดตั้งหรือใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณา และตัวเลขเหล่านี้ก็คงที่อยู่ในระดับมหาศาล
สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเหตุผลที่ผู้คนบล็อกโฆษณา รูปแบบที่รุกล้ำ การติดตามที่มากเกินไป และความเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ลดลง ทำให้ตัวบล็อกโฆษณากลายเป็นนิสัยในการป้องกันตัวมากกว่าเป็นทางเลือกทางเทคนิค การปราบปรามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ผลักดันให้ผู้ใช้หันไปใช้เครื่องมือที่ชาญฉลาดกว่าและเบราว์เซอร์ที่เน้นความเป็นส่วนตัว ซึ่งตรวจจับได้ยากกว่าและต่อการต่อต้านยากยิ่งกว่า
นี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้โฆษณา การบล็อกโฆษณาส่งผลกระทบต่อการเข้าถึง การติดตาม และการระบุแหล่งที่มา ก่อนที่จะปรากฏในรายงานประสิทธิภาพเสียอีก ในปี 2026 คำถามคือ การโฆษณาจะสามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ แทนที่จะขัดแย้งกับความคาดหวังเหล่านั้นหรือไม่
บทความนี้จะสำรวจว่าตัวบล็อกโฆษณากำลังพัฒนาไปอย่างไร เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสำหรับการตลาดแบบเน้นประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ใดที่จะช่วยให้ผู้โฆษณาคงความโดดเด่นไว้ได้ในปี 2026
บท 1
การบล็อกโฆษณาคืออะไร และโปรแกรมบล็อกโฆษณาทำงานอย่างไร
ตัวบล็อกโฆษณาคือเครื่องมือหรือการตั้งค่าใด ๆ ที่ป้องกันไม่ให้โฆษณาหรือตัวติดตามที่ส่งโฆษณาเหล่านั้นโหลดในเบราว์เซอร์ แอป หรือเครือข่ายของผู้ใช้ ในปี 2026 การบล็อกโฆษณาไม่ได้เน้นแค่การป้องกันแบนเนอร์โฆษณาอีกต่อไป แต่เน้นไปที่การควบคุมข้อมูล ความเร็ว และความสนใจของผู้ใช้มากขึ้น
สำหรับผู้โฆษณา การบล็อกโฆษณาอาจเป็นผลเสีย เพราะพวกเขาจะเห็นการแสดงผลโฆษณาน้อยลง การวิเคราะห์ไม่ชัดเจน และลิงก์พันธมิตรหรือพิกเซลติดตามอาจถูกรบกวน ดังนั้น การทำความเข้าใจว่าการบล็อกโฆษณาคืออะไรและตัวบล็อกโฆษณาทำงานอย่างไร จึงเป็นขั้นตอนแรกสู่โซลูชันการบล็อกโฆษณาที่แท้จริงสำหรับผู้โฆษณา
|ประเภท
|ทำงานที่ไหน
|บล็อกอะไรได้ดีที่สุด
|ส่วนขยายเบราว์เซอร์
|เบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อปและมือถือ
|โฆษณาแบบดิสเพลย์ สคริปต์ พิกเซล
|ตัวบล็อกในตัวระดับเบราว์เซอร์
|ตัวเบราว์เซอร์เอง
|โฆษณา + ตัวติดตามโดยค่าเริ่มต้น
|ตัวบล็อกเครือข่าย/DNS
|เราเตอร์หรือเครือข่าย
|โดเมนโฆษณาทั้งหมด
|การบล็อกระดับองค์กร/พร็อกซี
|ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
|โฆษณาก่อนที่จะถึงผู้ใช้
|เครื่องมือเฉพาะสำหรับตัวติดตาม
|ระดับเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ
|คุกกี้, การระบุตัวตนด้วยลายนิ้วมือ
บทสรุป: ตัวบล็อกโฆษณาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด นั่นเป็นเหตุผลที่โฆษณาที่ไม่ถูกบล็อกโดยตัวบล็อกโฆษณายังคงมีอยู่ (เช่น เนื้อหาเนทีฟที่แสดงผลบนเซิร์ฟเวอร์) ยิ่งตัวบล็อกทำงานลึกลงไป (เบราว์เซอร์เทียบกับเครือข่าย) ก็ยิ่งตรวจจับหรือหลีกเลี่ยงตัวบล็อกโฆษณาอย่างถูกกฎหมายได้ยากขึ้น
บท 2
ความจริงแล้วโปรแกรมบล็อกโฆษณาทำงานอย่างไร
เคยสงสัยไหมว่าโปรแกรมบล็อกโฆษณาทำงานอย่างไร มันง่ายกว่าที่คิด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าเว็บโดยใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณา:
|กระบวนการบล็อกโฆษณา
|1️⃣ ผู้ใช้เปิดหน้าเว็บ: เบราว์เซอร์เริ่มโหลดเนื้อหาหน้าเว็บและส่งคำขอสำหรับรูปภาพ สคริปต์ และทรัพยากรจากภายนอก
|2️⃣ โปรแกรมบล็อกโฆษณาสแกนคำขอขาออก: ทุกคำขอจะถูกตรวจสอบกับรายการตัวกรอง กฎ หรือนโยบายของเบราว์เซอร์
|3️⃣ โปรแกรมบล็อกระบุรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา: ซึ่งอาจรวมถึงโดเมนโฆษณาที่รู้จัก URL ติดตาม พฤติกรรมของสคริปต์ หรือโครงสร้างขององค์ประกอบ
|4️⃣ โปรแกรมบล็อกหยุดหรือแก้ไขคำขอ: สคริปต์โฆษณาอาจถูกบล็อกทั้งหมด การเรียกใช้การติดตามถูกยกเลิก หรือองค์ประกอบถูกป้องกันไม่ให้แสดงผล
|5️⃣ องค์ประกอบที่ถูกบล็อกจะไม่โหลด: โฆษณาจะไม่ปรากฏ ตัวติดตามจะไม่ทำงาน และจะไม่มีการบันทึกการแสดงผล
|6️⃣ หน้าเว็บโหลดเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีเนื้อหาเหล่านั้น: ผู้ใช้จะเห็นเวลาในการโหลดที่เร็วขึ้น สิ่งรบกวนน้อยลง และการเก็บรวบรวมข้อมูลลดลง
|7️⃣ กฎการบล็อกได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง: ตัวบล็อกสมัยใหม่จะรีเฟรชรายการหรือปรับเปลี่ยนโดยใช้โมเดล AI เมื่อรูปแบบโฆษณาใหม่ปรากฏขึ้น
ดังนั้น ทำไมการทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานนี้จึงสำคัญสำหรับผู้โฆษณา
- โฆษณาสามารถถูกบล็อกได้ก่อนที่จะปรากฏให้เห็น
- การติดตามสามารถถูกบล็อกได้ แม้ว่าโฆษณาจะโหลดแล้วก็ตาม
- การวิเคราะห์อาจรายงานการเข้าถึงและการสร้างลูกค้าต่ำกว่าความเป็นจริง
- บางรูปแบบยังคงใช้งานได้เพราะไม่กระตุ้นขั้นตอนการทำงานนี้เลย
การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของตัวบล็อกโฆษณาเป็นข้อกำหนดเชิงกลยุทธ์สำหรับทุกคนที่คิดเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไม่ใช้ตัวบล็อกโฆษณา รูปแบบเนทีฟ หรือการโฆษณาที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
บท 3
เหตุผลที่ผู้คนใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณา
ต้องเข้าใจว่าผู้คนบล็อกโฆษณาเพราะประสบการณ์การรับชมโฆษณาในปัจจุบันมักทำให้รู้สึกวุ่นวาย รบกวน และไม่ยุติธรรม
ในปี 2026 การบล็อกโฆษณาเป็นกลยุทธ์การป้องกันตนเอง ผู้ใช้ต้องการควบคุมสิ่งที่แสดงบนหน้าจอ ความเร็วในการเปิดหน้าเว็บ และปริมาณข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาที่ถูกรวบรวม
3 เหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการบล็อกโฆษณา
1. รูปแบบที่รบกวนและความเบื่อโฆษณา
ป๊อปอัพ วิดีโอเล่นอัตโนมัติ โฆษณาคั่นหน้า และแคมเปญกำหนดเป้าหมายใหม่ความถี่สูง ยังคงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการผลักดันให้ผู้ใช้ไปใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณา การโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่แพร่หลายมานานหลายปีได้ฝึกให้ผู้คนเลื่อนดู เพิกเฉย และหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนถูกบังคับ
2. ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการติดตามข้อมูล
ผู้ใช้ตระหนักถึงการติดตาม การเก็บลายนิ้วมือ และการแบ่งปันข้อมูลมากกว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับหลาย ๆ คน การติดตั้งโปรแกรมบล็อกเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในการจำกัดการรวบรวมข้อมูลโดยไม่ต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือจัดการกับป๊อปอัพขอความยินยอมมากมาย
3. ประสิทธิภาพ ความเร็ว และข้อมูลมือถือ
หน้าเว็บที่มีโฆษณาจำนวนมากจะโหลดช้าลง กินแบตเตอรี่ และใช้แบนด์วิดท์มือถือมากขึ้น บนอุปกรณ์มือถือ แค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ต้องใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณาแล้ว แม้แต่สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมากนัก
|👤 มุมมองของผู้ใช้
|📢 ข้อสันนิษฐานของผู้โฆษณา
|“มีโฆษณามากเกินไป”
|“เราต้องการความถี่ในการแสดงโฆษณามากขึ้น”
|“โฆษณาทำให้ทุกอย่างช้าลง”
|“โฆษณาได้รับการปรับให้เหมาะสมแล้ว”
|“ฉันไม่ไว้ใจวิธีการใช้ข้อมูลของฉัน”
|“การกำหนดเป้าหมายช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้อง”
|“โฆษณาบางตัวก็โอเค”
|“ผู้ใช้เกลียดโฆษณาทุกตัว”
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างผู้ใช้และผู้โฆษณาอธิบายได้ว่าทำไมการแก้ไขทางเทคนิคจึงไม่ค่อยช่วยลดการบล็อกโฆษณา ปัญหาอยู่ที่การรับรู้
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการบล็อกโฆษณาในปี 2026
การบล็อกโฆษณาในยุคแรก ๆ เกิดจากความรำคาญ ในทางตรงกันข้าม ความคาดหวังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของกระแสในปัจจุบัน
ผู้คนคาดหวัง:
- การรบกวนน้อยลง
- เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
- ข้อจำกัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
- โฆษณาที่เข้ากับสภาพแวดล้อมแทนที่จะเข้ามาแทรกแซง
เมื่อความคาดหวังเหล่านั้นไม่ได้รับการตอบสนอง การบล็อกโฆษณาจึงกลายเป็นค่าเริ่มต้น
การบล็อกโฆษณาฝังรากลึกไปแล้ว: เมื่อผู้ใช้ติดตั้งโปรแกรมบล็อกแล้ว พวกเขาแทบจะไม่ลบออกเลย นั่นหมายความว่าความท้าทายที่แท้จริงคือการออกแบบโฆษณาที่ไม่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการบล็อกตั้งแต่แรก ซึ่งนำไปสู่คำถามต่อไปโดยตรง: อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในการบล็อกโฆษณา และทำไมปี 2026 จึงรู้สึกแตกต่างออกไป
บท 4
วิวัฒนาการของการบล็อกโฆษณา
การบล็อกโฆษณาในปี 2026 นั้นแตกต่างจากเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง อันที่จริงแล้ว ตั้งแต่ปี 2020 การบล็อกโฆษณาได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก ในตอนนั้น โปรแกรมบล็อกส่วนใหญ่เน้นไปที่การซ่อนแบนเนอร์และหยุดป๊อปอัพ แต่ในปัจจุบัน การบล็อกโฆษณาถูกฝังอยู่ในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และขับเคลื่อนด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัว
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่: การบล็อกเข้าใกล้ผู้ใช้มากขึ้นและออกห่างจากผู้โฆษณามากขึ้น
ไทม์ไลน์โดยย่อ: 2020 → 2026
|2020–2021: บล็อกสิ่งที่เห็นได้ชัด
|🔹 เน้นที่โฆษณาแบบดิสเพลย์ ป๊อปอัพ วิดีโอเล่นอัตโนมัติ
|🔹 พึ่งพาโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์อย่างมาก
|🔹 บล็อกโฆษณาแบบภาพและแบบสคริปต์เป็นส่วนใหญ่
|🔹 การติดตามยังคงใช้งานได้ในหลายกรณี
ในช่วงเวลานี้ การบล็อกโฆษณานั้นสังเกตเห็นได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่าย
|2022–2023: ความเป็นส่วนตัวกลายเป็นกระแสหลัก
|🔹 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการติดตามข้อมูลและการยินยอมเพิ่มมากขึ้น
|🔹 Safari และ Firefox เข้มงวดกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นมากขึ้น
|🔹 คุกกี้ของบุคคลที่สามเริ่มหายไป
|🔹 ตัวบล็อกตัวติดตามได้รับความนิยมมากขึ้น
ในอีกหลายปีต่อมา การบล็อกโฆษณาและความเป็นส่วนตัวเริ่มรวมเข้าด้วยกันเป็นการตัดสินใจของผู้ใช้
|2024–2025: แพลตฟอร์มต่าง ๆ เริ่มต่อต้าน
|🔹 YouTube เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามตัวบล็อกโฆษณา
|🔹 Google แนะนำข้อจำกัดของ Manifest V3
|🔹 ตัวบล็อกโฆษณาบางตัวใช้งานไม่ได้ผลบน Chrome
|🔹 ผู้ใช้ย้ายไปใช้เบราว์เซอร์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก
ช่วงนี้ทำให้เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งคือ การบังคับใช้ของแพลตฟอร์มทำให้การบล็อกกระจายตัวออกไป
|2026: การบล็อกกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
|🔹 การบล็อกระดับเบราว์เซอร์เพิ่มขึ้น (Brave, Opera, Arc)
|🔹 การบล็อกบนเครือข่ายและ DNS เพิ่มขึ้น
|🔹 กฎการบล็อกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์
|🔹 การวิเคราะห์และการติดตามถูกบล็อกควบคู่ไปกับโฆษณา
ในขั้นตอนนี้ การบล็อกโฆษณาไม่ใช่เครื่องมืออีกต่อไป แต่เป็นส่วนสำคัญของการกำหนดค่าอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนที่สุดในระดับเบราว์เซอร์ ซึ่งพฤติกรรมการบล็อกเริ่มต้นในปัจจุบันกำหนดว่าโฆษณาใดจะเข้าถึงผู้ใช้ได้บ้าง
|เบราว์เซอร์
|วิธีการบล็อก
|ทำไมจึงสำคัญ
|Chrome
|ถูกจำกัดด้วยส่วนขยาย ควบคุมโดยแพลตฟอร์ม
|ลดประสิทธิภาพของตัวบล็อกบางตัว แต่ไม่ได้บล็อกตัวมันเอง
|Safari
|เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นค่าเริ่มต้น
|การติดตามยังคงทำงานแม้ไม่มีตัวบล็อก
|Firefox
|รองรับส่วนขยายอย่างเต็มรูปแบบ
|ดึงดูดผู้ใช้ระดับสูง
|Brave
|บล็อกโฆษณาและตัวติดตามในตัว
|ตรวจจับยาก ป้องกันยากยิ่งกว่า
|Arc/Opera
|คุณสมบัติความเป็นส่วนตัวในตัว
|บล็อกได้โดยไม่ต้องใช้ส่วนขยาย
ตัวบล็อกที่ฉลาดกว่า สัญญาณน้อยลง
แทนที่จะใช้รายการแบบคงที่ ตัวบล็อกโฆษณาสมัยใหม่ในปัจจุบันสามารถ:
- ตรวจจับพฤติกรรมของสคริปต์
- ระบุความพยายามในการสร้างลายนิ้วมือ
- บล็อกการเรียกใช้การวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับการส่งโฆษณา
- ปรับตัวกรองโดยใช้ AI และฮิวริสติกส์
สำหรับผู้โฆษณา นั่นหมายความว่า:
- โฆษณาอาจโหลดได้ แต่การติดตามไม่ทำงาน
- การแสดงผลอาจมีอยู่ แต่ไม่ได้วัดผล
- การระบุแหล่งที่มาจะถูกสังเกตน้อยลงและถูกสร้างแบบจำลองมากขึ้น
นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผลกระทบของการบล็อกโฆษณาต่อการโฆษณาดูเหมือนจะมากกว่าที่แดชบอร์ดแสดง ผลกระทบส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันอันตรายมากสำหรับทีมที่เน้นประสิทธิภาพ
กลยุทธ์สำคัญที่ผู้โฆษณามักมองข้าม
การบล็อกโฆษณาและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวไม่ใช่การต่อสู้ที่ผู้โฆษณาจะชนะได้ การบล็อกสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ ค่าเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม และแรงกดดันด้านกฎระเบียบไปพร้อม ๆ กัน
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในการต่อสู้กับการบล็อกเนื้อหาของผู้โฆษณาคือการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา คำถามคือ “เราจะหลีกเลี่ยงโปรแกรมบล็อกโฆษณาได้อย่างไร” แต่ตอนนี้คำถามคือ “เราจะออกแบบโฆษณาที่ไม่ทำให้เกิดการบล็อกได้อย่างไร”
บท 5
รูปแบบโฆษณาใดที่ได้รับผลกระทบจากการบล็อกโฆษณามากที่สุด
ในปี 2026 การบล็อกโฆษณามีความสามารถในการเลือกสรรสูงและคาดเดาได้ง่าย โฆษณารูปแบบที่ขัดจังหวะผู้ใช้ เล่นอัตโนมัติ หรือพึ่งพาสคริปต์จากบุคคลที่สามอย่างมากจะยังคงเป็นรูปแบบแรก ๆ ที่จะหายไป หากโฆษณาดูเหมือนโฆษณาและทำงานเหมือนโฆษณา โอกาสที่จะถูกบล็อกก็สูงมาก
รูปแบบที่น่าจะถูกบล็อกมากที่สุด:
- แบนเนอร์โฆษณาและป๊อปอัพ: หน่วยโฆษณาแบบคลาสสิกยังคงเป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดสำหรับโปรแกรมบล็อก พวกมันถูกโหลดผ่านเครือข่ายโฆษณาที่รู้จัก พึ่งพาสคริปต์ที่สามารถจดจำได้ และอยู่นอกเหนือการไหลของเนื้อหาหลัก สำหรับผู้ใช้ โฆษณาเหล่านี้สร้างความรู้สึกรำคาญหรือรบกวน สำหรับโปรแกรมบล็อก พวกมันถูกตรวจจับได้ง่ายมาก
- วิดีโอเล่นอัตโนมัติและโฆษณาคั่นระหว่างหน้า: วิดีโอเล่นอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเสียง เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของการเติบโตของการบล็อกโฆษณา โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่ปิดบังเนื้อหาหรือทำให้การเข้าถึงล่าช้าก็ได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน รูปแบบเหล่านี้รวมเอาการรบกวนสูงและสคริปต์จำนวนมากเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้พวกมันเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับโปรแกรมบล็อกในปัจจุบัน
- โฆษณาที่ใช้การกำหนดเป้าหมายใหม่: การกำหนดเป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับตัวติดตาม พิกเซล และการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ตัวบล็อกโฆษณาที่เน้นความเป็นส่วนตัวถูกออกแบบมาเพื่อหยุดยั้ง ในสภาพแวดล้อมหลังยุคคุกกี้ การกำหนดเป้าหมายใหม่ไม่เพียงแต่ทำงานได้แย่ลงเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นพฤติกรรมการบล็อกเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวงจรนี้
รูปแบบที่ถูกกดดัน แต่ไม่ได้ถูกบล็อกเสมอไป
ความเสียหายจากการบล็อกโฆษณาจะไม่ได้ปรากฏให้เห็นทั้งหมด บางรูปแบบยังคงโหลดได้ แต่ประสิทธิภาพลดลงอย่างเงียบ ๆ ความเสียหายอาจรวมถึง:
- โฆษณาโหลดได้ แต่พิกเซลติดตามไม่ทำงาน
- ความถี่ในการแสดงโฆษณาถูกละเมิด
- การระบุแหล่งที่มาไม่สมบูรณ์
- การสร้างลูกค้าจากพันธมิตรไม่ได้รับการระบุแหล่งที่มา
นี่คือจุดที่การบล็อกโฆษณาส่งผลกระทบต่อผู้โฆษณาโดยไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจน
สิ่งที่ยังคงใช้งานได้และเหตุผล
โฆษณาที่อยู่ภายในฟีดเนื้อหามากกว่าภายนอก เช่น รูปแบบในฟีดและรูปแบบที่สอดคล้องกับเนื้อหามีโอกาสน้อยที่จะไปกระตุ้นกฎการบล็อก
ทำไม
- สคริปต์จากบุคคลที่สามน้อยลง
- การแสดงผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- ความเกี่ยวข้องตามบริบทแทนการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม
ยิ่งไปกว่านั้น รูปแบบเหล่านี้ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเว็บ ทำให้มีโอกาสถูกบล็อกน้อยลง
|รูปแบบโฆษณา
|ความเสี่ยงในการบล็อก
|เหตุผล
|ป๊อปอัพ/โฆษณาคั่นระหว่างหน้า
|🔴 สูงมาก
|ผู้ใช้ปฏิเสธอย่างรุนแรง
|วิดีโอเล่นอัตโนมัติ
|🔴 สูงมาก
|รบกวนและหนัก
|แบนเนอร์โฆษณา
|🟠 สูง
|ตรวจจับได้ง่าย มูลค่าต่ำ
|โฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายใหม่
|🟠 สูง
|ขึ้นอยู่กับตัวติดตาม
|โฆษณาในฟีด
|🟡 ปานกลาง-ต่ำ
|ผสมผสานเข้ากับเนื้อหา
|โฆษณาแบบเนทีฟ
|🟢 ต่ำ
|ตามบริบท ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ยิ่งโฆษณาอยู่ใกล้กับเนื้อหามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งปลอดภัยจากการถูกบล็อกมากขึ้นเท่านั้น
บท 6
โฆษณาแบบเนทีฟเทียบกับโปรแกรมบล็อกโฆษณา: ทำไมถึงได้ผลในปี 2026
ในโลกที่ผู้ใช้ปกป้องความสนใจของตนเองอย่างแข็งขัน โฆษณาแบบเนทีฟจึงได้ผลเพราะมันไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนโฆษณาทั่วไป อะไรทำให้โฆษณาแบบเนทีฟมีความได้เปรียบในการต่อสู้กับโปรแกรมบล็อกโฆษณา
- โฆษณาแบบเนทีฟถูกผสานรวมเข้ากับเค้าโครงแบบบทความหรือฟีด
- โฆษณาแบบเนทีฟมักจะโหลดจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- โฆษณาแบบเนทีฟอาศัยบริบท
- โฆษณาแบบเนทีฟหลีกเลี่ยงรูปแบบที่รุนแรงโดยสิ้นเชิง
ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมบล็อกโฆษณาส่วนใหญ่จึงไม่แจ้งเตือน เพราะมันไม่ละเมิดกฎการบล็อก นี่เป็นการตอบคำถามทั่วไปโดยตรง: โปรแกรมบล็อกโฆษณาบล็อกโฆษณาแบบเนทีฟหรือไม่ ในกรณีส่วนใหญ่ คำตอบคือ ไม่
ทำไมผู้ใช้ถึงตอบสนองต่อโฆษณาแบบเนทีฟแตกต่างกัน
ผู้ใช้ติดตั้งโปรแกรมบล็อกโฆษณาเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสนใจโดยไม่จำเป็น ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อง และการติดตามที่รุนแรง โฆษณาแบบเนทีฟให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้: พวกเขาสามารถเลื่อนผ่านหรือมีส่วนร่วมได้โดยไม่ถูกขัดจังหวะ
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมรูปแบบเนทีฟจึงทำงานได้ดีใน:
- การตลาดแบบพันธมิตร
- ช่องทางที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหา
- การค้นพบในส่วนบนของช่องทาง
- สภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
โฆษณาแบบเนทีฟเป็นวิธีแก้ปัญหาการบล็อกโฆษณา
ในปี 2026 โฆษณาแบบเนทีฟเป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่สามารถขยายขนาดได้เพื่อ:
- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณา
- รักษาการติดตามผ่านสัญญาณจากเว็บไซต์หลัก
- หลีกเลี่ยงการกระตุ้นการป้องกันความเป็นส่วนตัว
- สอดคล้องกับหลักการโฆษณาโดยไม่ใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณา
โฆษณาแบบเนทีฟประสบความสำเร็จโดยการกำจัดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการบล็อกโฆษณา
บท 7
บทบาทของ AI ในการลดผลกระทบของโปรแกรมบล็อกโฆษณา
ในปี 2026 เป้าหมายของ AI ในการโฆษณาคือการลดสิ่งรบกวน ปรับปรุงจังหวะเวลา และเพิ่มความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุให้ผู้ใช้บล็อกโฆษณาตั้งแต่แรก
ในโลกที่เต็มไปด้วยการบล็อกโฆษณา AI สามารถเข้ามาช่วยได้อย่างไร
AI ให้ประโยชน์สูงสุดก่อนที่โฆษณาจะถูกบล็อก มากกว่าที่จะเห็นผลลัพธ์หลังจากที่ประสิทธิภาพลดลงในรายงาน
1. การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชาญฉลาดขึ้น
AI ช่วยระบุกลุ่มเป้าหมายที่อ่อนไหวต่อรูปแบบที่รบกวน การทำซ้ำ และการนำเสนอที่รุนแรง ผู้ใช้เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะบล็อกโฆษณาเมื่อเกิดความไม่สะดวก ด้วยการสังเกตแบบแผนเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ผู้โฆษณาจะสามารถปรับรูปแบบ ตำแหน่ง และโทนให้ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้ได้ แทนที่จะต้องพยายามมากขึ้น
2. การเพิ่มประสิทธิภาพครีเอทีฟเพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อ
ความเบื่อโฆษณายังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการบล็อกโฆษณา AI ช่วยลดความเบื่อนั้นได้ด้วยการหมุนเวียนโฆษณาเร็วขึ้น ตรวจจับประสิทธิภาพที่ลดลง และแนะนำความหลากหลายก่อนที่การทำซ้ำจะทำให้เกิดการต่อต้าน ด้วยการแสดงผลซ้ำที่น้อยลง AI จะลดแรงกดดันในการบล็อกลง
3. การเลือกรูปแบบโฆษณาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า
แทนที่จะเน้นแค่การเพิ่มอัตราการสร้างลูกค้า AI จะประเมินความเสี่ยงในการบล็อกโฆษณาตามรูปแบบ การประเมินความเสี่ยงนี้จะทำให้การใช้จ่ายเปลี่ยนไปใช้โฆษณาแบบเนทีฟ โฆษณาในฟีด และโฆษณาตามบริบท ซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะถูกกรองออก และมีแนวโน้มที่จะดูเป็นธรรมชาติในเนื้อหามากกว่า
4. การปรับตัวแบบเรียลไทม์
AI วิเคราะห์สัญญาณของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น ความเร็วในการเลื่อนหน้าจอ ความลึกของเซสชัน ประวัติการโต้ตอบ และรูปแบบการมีส่วนร่วม เมื่อตัวชี้วัดความไม่สะดวกเพิ่มขึ้น การแสดงผลโฆษณาจะถูกปรับเปลี่ยนได้ทันที ลดความถี่หรือหยุดการแสดงผลโดยสิ้นเชิง การปรับตัวเชิงรุกนี้ช่วยลดความรำคาญก่อนที่จะลุกลามไปสู่พฤติกรรมการบล็อกโฆษณา
บท 8
กลยุทธ์การโฆษณาที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกสำหรับปี 2026
การโฆษณาที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพในปี 2026 เนื่องจากการบล็อกโฆษณาและความคาดหวังด้านความเป็นส่วนตัวเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกัน ผู้โฆษณาที่สอดคล้องกับหลักการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้น การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น และปัญหาในการส่งโฆษณาน้อยลง
สิ่งที่สำคัญคือ การโฆษณาที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวจะเปลี่ยนวิธีการบรรลุประสิทธิภาพ
ความหมายที่แท้จริงของการโฆษณาที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว
การโฆษณาที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวมักถูกเข้าใจผิด มันไม่ได้กำจัดเป้าหมาย การปรับแต่งเฉพาะบุคคล หรือการวัดผล แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการโฆษณา
แทนที่จะพึ่งพาการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวจะให้ความสำคัญกับ:
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่รบกวนน้อยลง
- ความโปร่งใสที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
- การแลกเปลี่ยนคุณค่าที่เป็นธรรมระหว่างแบรนด์และผู้ใช้
เมื่อผู้ใช้เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงเห็นโฆษณาและพวกเขาได้รับอะไรเป็นการตอบแทน ความต้านทานก็จะลดลง
กลยุทธ์หลักด้านความเป็นส่วนตัวที่ได้ผลจริง
การกำหนดเป้าหมายตามบริบท ดีกว่าการติดตามพฤติกรรม
แทนที่จะติดตามผู้ใช้ไปทั่วเว็บ การกำหนดเป้าหมายตามบริบทจะแสดงโฆษณาตามสิ่งที่ผู้คนกำลังมีส่วนร่วมอยู่ในขณะนั้น วิธีนี้หลีกเลี่ยงคุกกี้ของบุคคลที่สาม สอดคล้องกับเนื้อหาอย่างเป็นธรรมชาติ และมีความเสี่ยงในการถูกบล็อกต่ำกว่ามาก ในขณะที่ยังคงรักษาความเกี่ยวข้องและความปลอดภัยของแบรนด์ไว้ได้อย่างดี
ข้อมูลจากแหล่งที่มาโดยตรงและแหล่งที่มาโดยตรง
ข้อมูลที่ผู้ใช้ยินดีแบ่งปัน เช่น การสมัครรับอีเมล การสมัครติดตาม การตั้งค่า และประวัติการซื้อ มีค่ามากกว่าที่เคยเป็นมา ข้อมูลเหล่านี้มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และมีโอกาสน้อยกว่ามากที่จะถูกบล็อกหรือจำกัดโดยแพลตฟอร์มและเบราว์เซอร์
การปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยอาศัยความยินยอม
การปรับแต่งเฉพาะบุคคลยังคงได้ผลเมื่อเข้าใจได้และเป็นไปตามที่คาดหวัง สัญญาณความยินยอมที่ชัดเจนช่วยลดการต่อต้านความเป็นส่วนตัว ลดแรงจูงใจในการบล็อกโฆษณา และลดความเสี่ยงในการบังคับใช้ของแพลตฟอร์ม ในหลายกรณี การปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการกำหนดเป้าหมายที่ไม่โปร่งใส เพียงเพราะผู้ใช้ไม่รู้สึกว่าถูกจับตามอง
|📊 การโฆษณาแบบดั้งเดิม
|🔐 การโฆษณาที่เน้นความเป็นส่วนตัว
|การติดตามข้ามเว็บไซต์
|ความเกี่ยวข้องตามบริบท
|คุกกี้ของบุคคลที่สาม
|ข้อมูลจากบุคคลที่หนึ่ง
|การใช้ข้อมูลที่ไม่โปร่งใส
|การแลกเปลี่ยนมูลค่าที่โปร่งใส
|ความเสี่ยงสูงในการถูกบล็อก
|แรงกดดันในการบล็อกต่ำ
การโฆษณาที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหนึ่งในวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในการรักษาการเข้าถึง ประสิทธิภาพ และความไว้วางใจของผู้ใช้ไปพร้อม ๆ กัน
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญในการบล็อกโฆษณาในปี 2026
ในปี 2026 การบล็อกโฆษณาและกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวเป็นแรงผลักดันที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ และจะผลักดันการโฆษณาไปในทิศทางเดียวกัน นั่นก็คือ การลดจำนวนโฆษณาที่สร้างความรบกวน และแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การโฆษณาที่เน้นความเป็นส่วนตัว
- สอดคล้องกับการตั้งค่าเริ่มต้นของเบราว์เซอร์
- อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมหลังยุคคุกกี้
- ลดการพึ่งพาการติดตามที่ไม่มั่นคง
- รองรับการโฆษณาโดยไม่ต้องใช้ตัวบล็อกโฆษณา
ข้อสรุป: การเคารพความสนใจ ความเป็นส่วนตัว และบริบท คือสิ่งที่กำหนดการโฆษณาที่ปลอดภัยที่สุดในปี 2026 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยขยายแนวทางนี้ และกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกจะทำให้แนวทางนี้ยั่งยืน
บท 9
สิ่งที่ผู้โฆษณาควรหยุดทำ
ในปี 2026 การบล็อกโฆษณาอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่พฤติกรรมของผู้โฆษณาหลายอย่างยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ประการแรก ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหยุดใช้รูปแบบที่รบกวน ซึ่งสร้างการต่อต้านมากกว่าผลลัพธ์ โฆษณาแบบป๊อปอัพและโฆษณาประเภทอื่น ๆ ที่เราได้พูดถึงไปแล้วนั้น แท้จริงแล้วเป็นการสอนให้ผู้ใช้บล็อกโฆษณาอย่างรุนแรงมากขึ้น
อีกพฤติกรรมหนึ่งที่ผู้โฆษณาต้องไม่ทำคือ การกำหนดเป้าหมายซ้ำ ๆ การส่งข้อความเดียวกันซ้ ำๆ ไปยังผู้ใช้ในเว็บไซต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ การทำเช่นนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ในยุคหลังการใช้คุกกี้ การกระทำเช่นนี้มักให้ความรู้สึกรบกวนและไม่น่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสในการบล็อกโฆษณาแทนที่จะเกิดการสร้างลูกค้า
ผู้โฆษณายังต้องหยุดมองว่า UX เป็นปัญหาของคนอื่น โฆษณาจำนวนมาก การโหลดหน้าเว็บช้า และการเปลี่ยนแปลงเค้าโครง ทำให้การบล็อกโฆษณาให้ความรู้สึกเหมือนเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
สุดท้าย แบรนด์ต่าง ๆ ควรหยุดโทษผู้ใช้ที่บล็อกโฆษณาเพราะ
- บังคับให้แสดงข้อความ “ปิดใช้งานตัวบล็อกโฆษณาของคุณ”
- จำกัดการเข้าถึงเนื้อหา
- การมองว่าการกีดขวางไม่ยุติธรรมหรือไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
กลยุทธ์เหล่านี้แทบจะไม่ช่วยสร้างความไว้วางใจกลับคืนมา และมักจะทำให้ผู้ชมตีตัวออกห่าง
เมื่อเลิกพฤติกรรมเหล่านี้แล้ว เส้นทางข้างหน้าก็จะชัดเจนขึ้น
บท 10
สิ่งที่ผู้โฆษณาควรทำแทน
การปรับปรุงคุณภาพการโฆษณาเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน
เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบที่สามารถอยู่รอดได้แม้โฆษณาจะถูกบล็อก:
- โฆษณาแบบเนทีฟ
- การวางตำแหน่งในฟีด
- โฆษณาตามบริบทและโฆษณาที่ส่งจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์
รูปแบบเหล่านี้สอดคล้องกับเนื้อหามากกว่าที่จะขัดจังหวะ ผู้โฆษณาจำนวนมากนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปใช้โดยการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโฆษณาแบบเนทีฟ เช่น MGID ซึ่งเน้นการวางตำแหน่งในฟีดและตามบริบทที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
กลยุทธ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อลดความเบื่อหน่ายและการต่อต้านโฆษณา:
- อัปเดตครีเอทีฟบ่อยขึ้น
- จำกัดความถี่ในการแสดงโฆษณาเร็วขึ้น
- ให้ความสำคัญกับความชัดเจนมากกว่าความฉลาดหลักแหลม
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างคือการแลกเปลี่ยนคุณค่า โฆษณาควรดึงดูดความสนใจโดยการนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึก ความเกี่ยวข้อง หรือความบันเทิง แทนที่จะเรียกร้องความสนใจ
ที่สำคัญที่สุด ผู้โฆษณาจำเป็นต้องออกแบบโดยคำนึงถึงความคาดหวังด้านความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก การขอความยินยอมที่ชัดเจน การจำกัดการใช้ข้อมูล และการสื่อสารที่โปร่งใส จะช่วยลดแรงจูงใจในการบล็อกโฆษณาตั้งแต่แรก
บท 11
แนวโน้มระยะยาว: การบล็อกโฆษณาจะทำให้การโฆษณาหมดไปหรือไม่
การบล็อกโฆษณาจะไม่ไปทำลายโฆษณาทั้งหมด แต่จะค่อย ๆ กำจัดรูปแบบโฆษณาที่อาศัยการดึงดูดความสนใจแบบบังคับ
เมื่อเวลาผ่านไป โฆษณาจะเปลี่ยนจากการรบกวนไปสู่การผสานรวม ในไม่ช้า โฆษณาที่รบกวนเนื้อหาจะถูกกรองออก และโฆษณาที่ทำตัวเหมือนเนื้อหาจะได้รับการยอมรับ
นี่คือเหตุผลที่โฆษณาแบบเนทีฟ การกำหนดเป้าหมายตามบริบท และโฆษณาที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก เป็นการปรับตัวที่แท้จริง ในเมื่อความยินยอมเป็นตัวกำหนดวิธีการทำงานของโฆษณา การตลาดแบบเน้นผลลัพธ์จึงอาศัยความเกี่ยวข้องและความน่าเชื่อถือมากกว่าการติดตามที่สมบูรณ์แบบ
ข้อสรุป: ในการสร้างโฆษณาที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโปรแกรมบล็อกโฆษณา โฆษณาควรสอดคล้องกับวิธีที่ผู้คนต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต
บท 12
บทสรุป
การบล็อกโฆษณาได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของการโฆษณาดิจิทัลไปแล้ว แบรนด์ที่เคารพความสนใจ ความเป็นส่วนตัว และบริบท จะยังคงเข้าถึงผู้คนได้ ในขณะที่แบรนด์ที่พึ่งพาการบังคับและการทำซ้ำจะค่อย ๆ หายไปจากสายตา
ยุคต่อไปของการโฆษณาเป็นของผู้ที่รู้วิธีปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ไม่ใช่การกีดขวางทาง
บท 13
คำถามที่พบบ่อย
การบล็อกโฆษณาคืออะไร และทำไมจึงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2026
การบล็อกโฆษณาคือการใช้ซอฟต์แวร์หรือคุณสมบัติของเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้โฆษณาโหลด การเติบโตยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รูปแบบโฆษณาที่รบกวน และประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี
โปรแกรมบล็อกโฆษณาบล็อกจะโฆษณาทุกประเภทหรือไม่
ไม่ โปรแกรมบล็อกโฆษณาส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายไปที่โฆษณาแบบดั้งเดิม ป๊อปอัพ และสคริปต์ โฆษณาแบบเนทีฟและโฆษณาที่ส่งจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้รับผลกระทบน้อยกว่า
การบล็อกโฆษณาส่งผลกระทบต่อการตลาดแบบพันธมิตรอย่างไร
จะลดจำนวนการแสดงผลที่มองเห็นได้ ขัดขวางการติดตาม และอาจลดความแม่นยำในการระบุแหล่งที่มา ทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพทำได้ยากขึ้น
โฆษณาแบบเนทีฟได้รับผลกระทบจากโปรแกรมบล็อกโฆษณาหรือไม่
โฆษณาแบบเนทีฟได้รับผลกระทบน้อยกว่าอย่างมาก เนื่องจากมันถูกรวมเข้ากับเนื้อหาและโดยปกติจะส่งจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ผู้โฆษณาควรเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการบล็อกโฆษณาในปี 2026
พวกเขาควรใช้กลยุทธ์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ลดรูปแบบที่รบกวน ลงทุนในโฆษณาแบบเนทีฟ และใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเกี่ยวข้องและประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้