ที่ MGID เราได้เพิ่มคุณลักษณะการเพิ่มประสิทธิภาพตามกฎเพื่อช่วยเหลือผู้ลงโฆษณาในการจัดการแคมเปญเนทีฟ โซลูชันของเราจะทำงานเมื่อใดก็ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุและบล็อกแหล่งที่มาของการเข้าชมที่เกี่ยวข้องหรือปรับค่าสัมประสิทธิ์ CPC
การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญเนทีฟต้องมีการตรวจสอบสถิติอย่างสม่ำเสมอ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจริงและเปรียบเทียบกับเป้าหมาย จากนั้นทำการปิดแหล่งโฆษณาที่ไม่มีประสิทธิภาพและปรับค่า CPC เพื่อให้ KPI จริงใกล้เคียงกับค่าของเป้าหมายมากขึ้น
ด้วยคุณลักษณะใหม่ที่มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ MGID คุณจะสามารถข้ามการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแหล่งที่มาของการเข้าชมทุกแหล่งแบบเจาะลึกและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลระดับบน เรามาดูกันว่าโซลูชันนี้สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง
การสนับสนุนด้วยประเภทของกฎ
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพที่แตกต่างกันได้ดีขึ้น เราได้พัฒนากฎสามประเภทโดยมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:
การบล็อกอัตโนมัติ
บล็อกแหล่งที่มาของการเข้าชมหากตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ การบล็อกมีให้ใช้ในระดับวิดเจ็ตและแหล่งข้อมูลย่อย
การเสนอราคาอัตโนมัติ
เปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ CPC ตามค่าเป้าหมายของพารามิเตอร์ที่ระบุ โปรดทราบว่าค่าสัมประสิทธิ์นั้นจะถูกกำหนดโดยกฎ
การเสนอราคาคงที่
เปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ CPC เป็นค่าที่คุณระบุ หากว่าตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ
เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสร้างกฎ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าเงื่อนไขของกฎอย่างถูกต้อง เพื่อให้อัลกอริทึมของเราสามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ สำหรับเงื่อนไขคุณสามารถที่จะเลือกหนึ่งในพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้ โดยวิเคราะห์ว่ากฎใดจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้:
- ต้นทุนผู้ให้ความสนใจ
- อัตราผู้ให้ความสนใจ
- จำนวนของผู้ให้ความสนใจ
- รายได้
- กำไร
- ROI
- EPC
ตัวดำเนินการจะพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถกำหนดเงื่อนไขให้ต่ำกว่า สูงกว่า ระหว่าง และไม่อยู่ระหว่าง การเพิ่มประสิทธิภาพตามกฎโดย MGID จะใช้หนึ่งในสามการดำเนินการที่กล่าวถึงข้างต้นเมื่อใดก็ตามที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่จะขึ้นบัญชีดำวิดเจ็ตใด ๆ ที่นำผู้ให้ความสนใจเข้ามาด้วยราคาที่สูงกว่า 2 ดอลลาร์
คุณจะต้องทำการระบุช่วงเวลาที่ระบบจะพิจารณาว่าตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ ในช่วงเวลานี้จะมีการคำนวณค่าจริงของพารามิเตอร์เพื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขและพิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไร ตัวอย่างเช่น เมื่อกฎเลือกวิดเจ็ตที่มีจำนวนคลิกเกินขีดจำกัดหรือจำนวนเงินที่ใช้ไป ระบบจะพิจารณาข้อมูลสำหรับช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะข้อมูลที่ไม่ใช่สำหรับการทำงานทั้งหมดของแคมเปญ
หนึ่งในกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปคือ การตั้งค่าเกณฑ์สำหรับการใช้กฎการบล็อกอัตโนมัติที่อัตรา x2-x3 ของเป้าหมายต้นทุนผู้ให้ความสนใจต่อวิดเจ็ต และอัตรา x1-x2 ต่อแหล่งย่อย นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเราได้เพิ่มความเป็นไปได้ของการแทรกแซงด้วยตนเองในกฎการบล็อกอัตโนมัติ และคุณสามารถยกเว้นแหล่งที่มาของการเข้าชมบางแหล่งจากกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติได้
อีกกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพที่เราขอแนะนำอย่างยิ่งคือ การใช้กฎการเสนอราคาอัตโนมัติร่วมกับกฎการบล็อกอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ ตัวบล็อกอัตโนมัติจะสามารถยกเว้นแหล่งที่มาที่ไม่ได้ประสิทธิภาพที่เห็นได้ชัดได้ทันที จากนั้นโปรแกรมเสนอราคาอัตโนมัติจะสามารถควบคุมค่าสัมประสิทธิ์ (เพิ่มและลดได้) เมื่อมีผลลัพธ์ที่น้อยที่สุด
ความคิดเห็นสุดท้าย
การเพิ่มประสิทธิภาพตามกฎโดย MGID ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรในการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ ตัดแหล่งที่มาของการเข้าชมที่มีประสิทธิภาพต่ำ และปรับการเสนอราคาสำหรับส่วนที่เหลือ กฎถูกสร้างขึ้นที่ระดับแคมเปญ ทำงานอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหลังการอัปเดตสถิติทุกครั้ง ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องทำการอัปเดตด้วยตนเอง
ในการตั้งค่าเงื่อนไขสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณสามารถที่จะติดตาม KPI เฉพาะของแคมเปญของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างเช่น ต้นทุนผู้ให้ความสนใจ อัตราผู้ให้ความสนใจ จำนวนผู้ให้ความสนใจ รายได้ กำไร ROI และ EPC เมื่อพารามิเตอร์ถึงช่วงของค่าที่ระบุ กฎจะใช้การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพได้ดังนี้: บล็อกแหล่งที่มาของการเข้าชมที่มีประสิทธิภาพต่ำ เปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ CPC เป็นค่าที่คุณระบุหรือปรับค่าตามค่าเป้าหมายของพารามิเตอร์ที่ระบุ