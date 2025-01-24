คุณรู้หรือไม่ว่าคน Gen Z เกือบครึ่งชอบฉลองวันวาเลนไทน์กับเพื่อนหรืออยู่แม้แต่คนเดียว ใช่แล้ว วันหยุดนี้ไม่ใช่แค่สำหรับคู่รักอีกต่อไป ตลอดหลายปีที่ผ่านมา วันวาเลนไทน์ได้เติบโตจนออกจากกรอบเดิม ๆ ของความรัก เช่น ดอกกุหลาบ ช็อกโกแลต และอาหารค่ำใต้แสงเทียนไปแล้ว ปัจจุบัน วันวาเลนไทน์เป็นวันเฉลิมฉลองความรักในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ ความรักในตัวเอง และความสัมพันธ์ในครอบครัว
สำหรับคน Gen Z วันนี้คือวันของ ความเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นปัจเจกบุคคล และแม้แต่ความยั่งยืน พวกเขากำลังนิยามแนวคิดของเราเกี่ยวกับความรักและการแสดงออกใหม่ โดยเน้นที่ความหมายแทนความซ้ำซากจำเจ
แล้วเรื่องนี้ส่งผลต่อแบรนด์อย่างไร ในบทความนี้ เราจะมาดูว่าคน Gen Z ฉลองวันวาเลนไทน์อย่างไร และนักโฆษณาต้องรู้อะไรบ้างเพื่อให้เป็นที่รู้จัก
ทัศนคติที่ไม่เหมือนใครของคน Gen Z ต่อวันวาเลนไทน์
ยอมรับเถอะว่าคน Gen Z มีความสามารถในการทำให้ทุกอย่างเป็นของตัวเอง และวันวาเลนไทน์ก็ไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่าหลาย ๆ คนจะยังคงฉลองวันหยุดนี้ แต่พวกเขาชอบใช้มุมมองใหม่ ๆ แทนการทำตามประเพณีและเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ ความหมาย และการรวมเป็นหนึ่งเดียวเข้าด้วยกัน
สำหรับคน Gen Z วันวาเลนไทน์ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักที่มีต่อผู้อื่นเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการแสดงออกถึงตัวตน คนรุ่นนี้ชอบความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงชอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากกว่าท่าทางที่ดึงดูดใจคนจำนวนมาก ลืมของขวัญที่ทำตามแบบแผนไปได้เลย ถ้าของขวัญนั้นไม่รู้สึกพิเศษหรือจริงใจ ก็แสดงว่าของขวัญนั้นไม่คุ้มกับเวลา
คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ของสาวโสดไหม นี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการที่คน Gen Z ทำให้วันวาเลนไทน์เป็นของตัวเอง วันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะเฉลิมฉลองมิตรภาพด้วยการรับประทานอาหารมื้อสาย ดูหนัง หรือแค่ออกไปเที่ยวกับแฟนสาว ส่วนคนที่ชอบเที่ยวคนเดียว การรักตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุด ตั้งแต่การไปสปาไปจนถึงการช็อปปิ้ง Gen Z รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองอย่างถูกต้อง
และนี่คือสิ่งที่แบรนด์ต่าง ๆ จำเป็นต้องเข้าใจ: ความรักโรแมนติกไม่ควรเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเพียงอย่างเดียว Gen Z เฉลิมฉลองความรักในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบโรแมนติกหรือแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรักตัวเอง ความรักแบบเพื่อน หรือความรักแบบครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับการยอมรับความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญที่สุด
อะไรเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นนี้หันมานิยมซื้อของขวัญในวันวาเลนไทน์
- ความยั่งยืน: คน Gen Z จำนวนมากเริ่มเลิกซื้อของขวัญที่ดูหรูหราและสิ้นเปลือง โดยหันมาเลือกซื้อของมือสอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือของที่มีชิ้นเดียวในโลกแทน
- ช่วงเวลาที่มีความหมาย: ข้อความที่จริงใจ เพลย์ลิสต์ที่ไม่ซ้ำใคร หรืองาน DIY มักมีความหมายมากกว่าเครื่องประดับราคาแพง
- การละทิ้งความกดดัน: วันวาเลนไทน์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โต สำหรับบางคน วันวาเลนไทน์คือการได้ใช้เวลาสบาย ๆ ร่วมกับ Netflix พิซซ่า และเพลย์ลิสต์ดี ๆ สักเพลง โดยไม่ต้องกดดัน แค่มีบรรยากาศดี ๆ ก็พอ
แบรนด์ต่าง ๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อกับคนรุ่น Gen Z ต้องคิดนอกกรอบวันวาเลนไทน์แบบเดิม ๆ เฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับความหลากหลาย และที่สำคัญที่สุดคือ ยึดมั่นในความจริง นั่นคือวิธีที่จะทำให้คุณได้รับความรักและความใส่ใจจากพวกเขา
เทรนด์ที่โดนใจคน Gen Z
คน Gen Z ไม่ได้แค่กำลังกำหนดนิยามวันวาเลนไทน์ใหม่เท่านั้น แต่ยังกำลังสร้างเทรนด์ที่สะท้อนถึงค่านิยมและไลฟ์สไตล์ของพวกเขาอีกด้วย เพื่อเชื่อมต่อกับคนรุ่นนี้ แบรนด์ต่าง ๆ จำเป็นต้องใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาและปรับเปลี่ยนข้อความให้เหมาะสม มาค้นพบเทรนด์ที่กำลังกำหนดวิธีที่คน Gen Z ฉลองเทศกาลแห่งความรักในปี 2025 กันดีกว่า
1. การรักตัวเองกลายเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับคน Gen Z การรักตัวเองคือไลฟ์สไตล์ คนรุ่นนี้มองว่าวันวาเลนไทน์เป็นข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบในการให้ความสำคัญกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการปรนเปรอตัวเองด้วยกิจวัตรประจำวันหรือทุ่มสุดตัวกับขนมขบเคี้ยวที่ชอบ การดูแลตัวเองคือการเฉลิมฉลองที่ดีที่สุด แบรนด์ที่เน้นย้ำถึงความรักตัวเองในข้อความหรือเสนอผลิตภัณฑ์ที่เน้นไปที่การปรนเปรอตัวเองและดูแลตัวเองจะประสบความสำเร็จอย่างมาก
ตัวอย่างของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว: เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองในวันวาเลนไทน์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ติดป้ายว่า_รักตนเอง_หรือ_ดีขึ้นเพื่อตัวคุณ_ สร้างบทช่วยสอนเกี่ยวกับกิจวัตรการปรนเปรอตัวเองสำหรับคืนที่แสนสบายในบ้าน โปรโมทด้วยข้อความว่า “วันวาเลนไทน์นี้ มอบตัวให้คนที่คุณโปรดปราน”
2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกทาง
ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับคนรุ่น Gen Z พวกเขาเลิกซื้อของขวัญที่ผลิตเป็นจำนวนมากและเลือกทางเลือกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น ของใช้มือสอง ของทำมือ หรือประสบการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางคาร์บอน หากแบรนด์ของคุณส่งเสริมความยั่งยืน วันวาเลนไทน์คือเวลาที่จะขยายข้อความนั้น
ตัวอย่างของแบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืน: โปรโมทชุดวันวาเลนไทน์มือสองหรือรีไซเคิล เน้นข้อความเช่น: “โรแมนติกกับโลกด้วยสไตล์ที่ยั่งยืน” และเสนอส่วนลดสำหรับลุคที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวินเทจ นำเสนอเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ซึ่งแสดงของขวัญวันวาเลนไทน์ที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สนใจมิตรภาพมากกว่าความโรแมนติก
มิตรภาพคือหัวใจสำคัญของวันวาเลนไทน์สำหรับคน Gen Z หลาย ๆ คน วันวาเลนไทน์และการพบปะสังสรรค์เล็ก ๆ กับเพื่อนเป็นกระแสที่กำลังเติบโต แบรนด์ต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้โดยการส่งเสริมประสบการณ์แบบกลุ่ม ของขวัญที่แบ่งปันได้ หรือแคมเปญที่เฉลิมฉลองความรักแบบเพศเดียวกัน
ตัวอย่างสำหรับเครือร้านฟาสต์ฟู้ด: แนะนำข้อเสนอ Galentine’s Feast แบบจำกัดเวลาสำหรับกลุ่มเพื่อน รวมรายการโปรดของฝูงชนเป็นแพ็คที่แบ่งปันได้พร้อมสโลแกน: “เฉลิมฉลองความรัก เฟรนช์ฟรายส์ และมิตรภาพ” จับคู่กับแคมเปญบนโซเชียลมีเดียที่กระตุ้นให้เพื่อน ๆ แท็กกันเพื่อลุ้นรับรางวัลมื้ออาหารฟรี
4. ใส่อารมณ์ขันและความสมจริงในข้อความ
คน Gen Z ชอบอารมณ์ขันและความจริงใจ ลืมแคมเปญที่ดูดีเกินจริงจนเกินไปและสมบูรณ์แบบไปได้เลย พวกเขาต้องการเนื้อหาที่เข้าถึงได้ ตลก และไม่มีการกรอง โฆษณาที่ใช้ความตลกเพื่อล้อเลียนเรื่องราวซ้ำซากในวันวาเลนไทน์หรือเน้นเรื่องราวความรักในชีวิตจริงจะสะท้อนใจพวกเขาได้มากที่สุด
ตัวอย่างสำหรับบริการสตรีมมิ่ง: สร้างแคมเปญเกี่ยวกับเพลย์ลิสต์ต่อต้านวันวาเลนไทน์หรือภาพยนตร์ตลกเกี่ยวกับการเลิกราแบบมาราธอน ใช้สำนวนตลกในโฆษณาที่มีคำขวัญเช่น: “ใครจะต้องการเดทในเมื่อคุณมีพิซซ่า ผ้าห่ม และรายการหนังนี้”
5. การแสดงความรักที่หลากหลาย
การรวมเป็นหนึ่งเดียวนั้นเป็นสิ่งจำเป็น วันวาเลนไทน์ไม่ใช่แค่เรื่องของคู่รักอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของความรักทุกประเภท แบรนด์ที่สะท้อนความสัมพันธ์ อัตลักษณ์ และประสบการณ์ที่หลากหลายในแคมเปญของตนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสอดคล้องกับค่านิยมของคนรุ่น Gen Z
ตัวอย่างสำหรับแบรนด์เครื่องประดับ: เปิดตัวแคมเปญชื่อ Love in Every Form ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของคู่รัก มิตรภาพ และช่วงเวลาแห่งการรักตัวเอง จัดแสดงชิ้นงานที่เฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเอง พร้อมตัวเลือกที่ปรับแต่งได้สำหรับการสลักข้อความส่วนตัวหรืออักษรย่อ
6. ของขวัญราคาไม่แพงและใช้งานได้จริง
คน Gen Z ให้ความสำคัญกับของขวัญที่มีความหมายและไม่ทำให้กระเป๋าฉีก สิ่งของที่ใช้งานได้จริง ของที่ระลึกส่วนบุคคล หรือไอเดีย DIY มักจะดึงดูดใจมากกว่าสินค้าหรูหรา ให้เน้นไปที่ตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณและไอเดียที่ไม่ซ้ำใครในแคมเปญของคุณเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขา
ตัวอย่างสำหรับร้านหนังสือหรือแบรนด์เครื่องเขียน: เสนอชุดของขวัญวันวาเลนไทน์ที่สร้างสรรค์พร้อมสมุดบันทึก ปากกา และหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ทำการตลาดเป็นของขวัญสำหรับการไตร่ตรองถึงตัวเองหรือเพื่อแบ่งปันกับเพื่อน ใช้ข้อความเช่น: “ของขวัญที่สร้างสรรค์สำหรับเรื่องราวความรักทุกประเภท”
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญของ MGID: การจัดทำแคมเปญวันวาเลนไทน์ที่ได้รับการอนุมัติจากคน Gen Z
และตอนนี้ มาเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากแผนกสร้างสรรค์ของ MGID ผู้เชี่ยวชาญของเราได้รวบรวมเคล็ดลับที่นำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ จัดทำแคมเปญวันวาเลนไทน์ที่เข้าถึงคน Gen Z และคนอื่น ๆ ได้ นี่คือวิธีการสร้างโฆษณาที่ดึงดูดใจ น่ามีส่วนร่วม และสร้างแรงบันดาลใจ
1. ข้อความสั้น ๆ หวาน ๆ และเข้าถึงได้
คน Gen Z ชื่นชอบความที่สั้น กระชับ และให้ความรู้สึกที่แท้จริง ใช้ภาษาที่กระชับ จริงใจ และเข้าถึงได้และตรงใจ อะไรก็ตามที่ดูประดิษฐ์หรือฝืนเกินไปจะไม่ได้ผล
สำหรับเรื่องรัก:
- เรื่องราวความรักของคุณสมควรได้รับสิ่งที่เป็นจริง ฉลองในแบบของคุณ
- เพราะความรักคือการเชื่อมโยง ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ
สำหรับมิตรภาพ:
- เฉลิมฉลองให้กับคนที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทีมของคุณ เพื่อนหรือคนสำคัญของคุณ
- วันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักทุกประเภท แบ่งปันกับคนของคุณ
เพื่อความรักตัวเอง:
- คุณสมควรได้รับความรักทั้งหมด โดยเฉพาะจากตัวคุณเอง
- ในวันวาเลนไทน์นี้ จงเป็นเดทที่ดีที่สุดของตัวเอง
💡 เคล็ดลับ: เพิ่มอารมณ์ขันหรือวัฒนธรรมมีมเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ได้ดีขึ้น เช่น “กุหลาบเป็นสีแดง ไวโอเล็ตเป็นสีน้ำเงิน วันนี้เป็นวันของคุณ — และยังมีขนมด้วย!”
2. การออกแบบที่สวยงาม: สดใหม่ โดดเด่น และครอบคลุม
คน Gen Z ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ แต่พวกเขาชอบการออกแบบที่สะดุดตา ทันสมัย และสะท้อนความหลากหลาย หัวใจและดอกกุหลาบแบบดั้งเดิมก็ใช้ได้ แต่ควรผสมผสานกับองค์ประกอบที่เฉียบคมและสดใหม่เพื่อให้ดูร่วมสมัย
สี:
- สีนีออนที่สดใส: สีชมพูและสีน้ำเงินแบบนีออนทำให้การออกแบบดูโดดเด่นและทันสมัย
- เอฟเฟกต์การไล่ระดับสี: การเปลี่ยนสีที่ราบรื่น เช่น สีแดงเป็นสีม่วง หรือสีน้ำเงินอมเขียวเป็นสีปะการัง ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยุคดิจิทัล
- โทนสีกลางที่มีสีโดดเด่น: ให้สะอาดตาด้วยโทนสีเอิร์ธโทนที่เน้นด้วยสัญลักษณ์ที่สดใส
องค์ประกอบภาพ:
- สุนทรียศาสตร์ย้อนยุคและ Y2K: เล่นกับการออกแบบที่ชวนคิดถึง ซึ่งชวนให้นึกถึงบรรยากาศของ Tumblr หรือสุนทรียศาสตร์ช่วงต้นยุค 2000
- ภาพที่ครอบคลุม: แสดงให้เห็นคู่รัก เพื่อน และบุคคลต่าง ๆ ที่มีภูมิหลังและตัวตนที่แตกต่างกัน
- สัญลักษณ์ที่สนุกสนาน: ใช้อีโมจิ ไอคอนแปลก ๆ หรือรูปวาดที่คนรุ่น Gen Z เชื่อมโยงกับการสื่อสารแบบดิจิทัล
💡 เคล็ดลับ: พิจารณาใช้รูปแบบการออกแบบแบบโต้ตอบ เช่น ฟิลเตอร์ Instagram หรือภาพสไตล์ GIF เพื่อดึงดูดด้านที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของพวกเขา
3. ฉลองความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่หลากหลาย
คน Gen Z ให้ความสำคัญกับความเป็นหนึ่งและการเป็นตัวแทน แคมเปญวันวาเลนไทน์ควรเฉลิมฉลองความรักทุกรูปแบบ โดยเน้นไปที่ความรักตัวเอง มิตรภาพ และความสัมพันธ์ที่หลากหลายมากกว่าแค่ความโรแมนติก
ธีมหลัก:
- การเป็นตัวแทนของกลุ่ม LGBTQ+: นำเสนอคู่รักและบุคคลจากชุมชน LGBTQ+ ในสถานการณ์ที่เป็นจริงและเกี่ยวข้องได้
- ความรักแบบเพื่อน: เน้นที่เพื่อน ๆ เฉลิมฉลองร่วมกันหรือแสดงท่าทีห่วงใยกันเล็ก ๆ น้อย ๆ
- ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: ใช้ภาพและเรื่องราวที่สะท้อนถึงประเพณีและรูปแบบการเฉลิมฉลองที่หลากหลาย
💡 เคล็ดลับมือโปร: รวมเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (UGC) ลงในแคมเปญของคุณ เช่น ขอให้ผู้ติดตามแชร์การเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา
4. การเคลื่อนไหวแบบไดนามิกและเทรนด์การออกแบบ
ภาพนิ่งมีโอกาสดึงดูดความสนใจของคนรุ่น Gen Z น้อยกว่า ผสานกราฟิกเคลื่อนไหวและองค์ประกอบการออกแบบแบบไดนามิกเพื่อสร้างโฆษณาที่ดึงดูดสายตา
เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว:
- ภาพวาดเคลื่อนไหว อีโมจิลอย หรือเอฟเฟกต์ประกายไฟ
- การเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็วและชัดเจนระหว่างภาพที่สนุกสนานและสดใส
- วิดีโอสั้นแบบภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่เป็นจริงและไม่ได้เขียนสคริปต์
การปรับแต่ง:
- เพิ่มฟีเจอร์แบบไดนามิก เช่น คำอวยพรส่วนบุคคล ("สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะ[ชื่อ]!")
- เสนอตัวเลือกแบบโต้ตอบ เช่น การสร้างอีการ์ดวันวาเลนไทน์ของตนเองหรือเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดี
💡 เคล็ดลับมือโปร: ใช้แพลตฟอร์มอย่าง TikTok เพื่อแสดงเบื้องหลังหรือ "วิดีโอที่ตัดออก" ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความสมจริง
5. โฆษณาแบบโต้ตอบเพื่อประสบการณ์แบบสองทาง
คน Gen Z ไม่ได้แค่เสพเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังโต้ตอบกับเนื้อหาด้วยโฆษณาแบบมีเดียที่หลากหลาย การสนับสนุนให้มีส่วนร่วมนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชมกลุ่มนี้
องค์ประกอบแบบโต้ตอบ:
- ฟีเจอร์การปัดเพื่อเปิดเผย: สร้างเนื้อหาแบบปัดเพื่อเปิดเผยข้อความส่วนบุคคลหรือไอเดียของขวัญ
- แบบทดสอบสนุก ๆ: ภาษาแห่งความรักของคุณคืออะไร หรือของขวัญวันวาเลนไทน์แบบไหนที่เข้ากับอารมณ์ของคุณ
- ความจริงเสริม (AR): ให้ผู้ใช้ลองผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องประดับหรือเครื่องสำอางแบบเสมือนจริง
💡 เคล็ดลับมือโปร: กระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันผลแบบทดสอบหรือประสบการณ์ AR บนโซเชียลมีเดียด้วยแฮชแท็กของแบรนด์
6. ปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่สื่อถึงภาษาของพวกเขา
คน Gen Z ตอบสนองต่อปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการแบบเป็นกันเองและสนุกสนานได้ดีกว่า หลีกเลี่ยงวลีที่เป็นทางการหรือทั่วไปเกินไป
ตัวอย่าง:
- ปัดขวาที่คำว่ารักตัวเอง — ช้อปเลย!
- บรรยากาศวันวาเลนไทน์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ? ค้นหาได้ที่นี่
- ไม่มีใครรักคุณเท่าคุณ — ปรนเปรอตัวเองวันนี้
💡 เคล็ดลับมือโปร: ใช้ปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจเฉพาะแพลตฟอร์ม เช่น "แตะลิงก์ในไบโอ" สำหรับ Instagram หรือ "คลิกด้านล่างเพื่อร่วมสนุกกับเรา" สำหรับ TikTok
7. จัดแสดงความยั่งยืน
คน Gen Z ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชื่นชมแบรนด์ที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา เน้นย้ำถึงโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไอเดียของขวัญที่ยั่งยืนในแคมเปญของคุณ
วิธีการทำ:
- โปรโมทตัวเลือกของขวัญมือสอง รีไซเคิล หรือ DIY
- เน้นย้ำถึงขั้นตอนที่แบรนด์ของคุณกำลังดำเนินการเพื่อลดปริมาณคาร์บอน
- ใช้ข้อความ เช่น "รักโลกในขณะที่คุณแบ่งปันความรัก"
💡 เคล็ดลับมือโปร: แบ่งปันเรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวกับวิธีที่แบรนด์ของคุณมีส่วนสนับสนุนความยั่งยืน โดยใช้ภาพหรือข้อมูลจริงเป็นหลักฐาน
ความรักที่คิดขึ้นใหม่: วิถีคน Gen Z
วันวาเลนไทน์ไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎอีกต่อไป แต่เป็นการเขียนกฎขึ้นมาใหม่ คน Gen Z ได้เปลี่ยนวันหยุดนี้ให้กลายเป็นการเฉลิมฉลองความรักในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบกล้าหาญ ไม่เหมือนใคร และจริงใจอย่างไม่เกรงใจใคร เป็นการเตือนใจว่าความรักคือสิ่งที่คุณหล่อเลี้ยงในตัวเอง มิตรภาพ และโลกที่อยู่รอบตัวคุณ
ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมการดูแลตัวเอง การให้ของขวัญที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือการเฉลิมฉลองกับเพื่อน ๆ ของคุณด้วยค่ำคืนแห่งพิซซ่าและเสียงหัวเราะ คนรุ่นนี้กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเอง ในขณะที่โลกกำลังปรับตัวให้เข้ากับมุมมองใหม่ของพวกเขา สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ อนาคตของวันวาเลนไทน์นั้นมีความหลากหลายและมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับผู้คนที่เฉลิมฉลอง
ขอให้เฉลิมฉลองความรักในแบบของคุณ ในแบบของคุณ และด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง