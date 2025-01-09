เพื่อน ๆ ผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งหลายเป็นยังไงกันบ้าง การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของ Google ในเรื่องคุกกี้ การเติบโตของเนื้อหา AI และอัลกอริทึมและปริมาณการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้มาแล้ว ถ้ามีใครเข้าใจว่าการจะก้าวไปข้างหน้านั้นยากเพียงใด ก็คือคุณเอง
และตอนนี้ ในขณะที่เรากำลังต้อนรับปี 2025 ความท้าทายต่าง ๆ ก็ไม่ได้แผ่วลงเลย แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่นี้ เราขอใช้เวลาสักครู่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกันใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปีที่จะมาถึง เราได้สร้างคู่มือเอาตัวรอดสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาในการจัดการกับความท้าทายที่สำคัญที่สุด 5 ประการของอุตสาหกรรมและสำรวจวิธีการรับมือกับความท้าทายเหล่านั้น
ความท้าทายที่ 1: ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จำวันเวลาที่ผู้ใช้เรียกดูหลายหน้า เจาะลึกบทความยาว ๆ และใช้เวลาสำรวจเว็บไซต์ของคุณนานได้หรือไม่ วันเหล่านั้นกำลังเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ผู้ใช้ต้องการเนื้อหาสั้น ๆ ที่รวดเร็ว เช่น วิดีโอสั้น ๆ รีวิวที่โดนใจ คำตอบที่รวดเร็ว และด้วยอุปกรณ์พกพาที่ครองตลาด (70% ของปริมาณการใช้งานในช่วงปลายปี 2023 ตามข้อมูลของ Contentsquare) เซสชันการเรียกดูจึงสั้นกว่าที่เคย โดยมักจะใช้เวลาน้อยกว่าบนเดสก์ท็อปถึง 60%
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปวดหัวเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาเรื่องรายได้อีกด้วย ปริมาณการใช้งานที่น้อยลงหมายถึงจำนวนการดูเพจที่น้อยลง จำนวนการแสดงโฆษณาที่น้อยลง และท้ายที่สุดแล้ว รายได้จากโฆษณาก็ลดลงด้วย นับเป็นจุดที่ลำบาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่พึ่งพารูปแบบโฆษณาแบบดั้งเดิมเป็นอย่างมาก
วิธีแก้ไขปัญหา: ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยการปรับแต่งตามความชอบ
หากปริมาณการเข้าชมลดลง ถึงเวลาที่ต้องคิดใหม่ว่าผู้ชมจะสัมผัสประสบการณ์กับไซต์ของคุณอย่างไร การปรับแต่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกสถานการณ์ เมื่อผู้ใช้เห็นเนื้อหา คำแนะนำ และข้อเสนอที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่ในเพจต่อนานขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น และกลับเข้ามาชมอีกครั้งในอนาคต
สถิติเหล่านี้พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว:
- 91% ของผู้บริโภคระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่มีข้อเสนอและคำแนะนำที่มีความเกี่ยวข้องมากกว่า
- 56% ของผู้ซื้อของออนไลน์มีแนวโน้มที่จะกลับมาที่เว็บไซต์ที่แนะนำผลิตภัณฑ์มากกว่า
- 42% ของผู้บริโภครู้สึกหงุดหงิดเมื่อเนื้อหาไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับความชอบของแต่ละบุคคล
การปรับแต่งไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความภักดีอีกด้วย เมื่อผู้ใช้รู้สึกว่ามีคุณค่าและเข้าใจ พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาอีก ทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการส่งเสริมที่จำเป็นในภูมิทัศน์การแข่งขันนี้
การนำการปรับแต่งมาใช้จริง
ตัวอย่างเช่น VOH ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาชั้นนำของเวียดนาม เมื่อเผชิญกับปริมาณการเข้าชมที่ลดลงเนื่องจากผู้ใช้หันไปใช้แพลตฟอร์มอย่าง TikTok และ YouTube VOH จึงร่วมมือกับ MGID เพื่อนำกลยุทธ์การปรับแต่งมาใช้ โดยใช้เทคโนโลยีการหมุนเวียนภายในและการกำหนดเป้าหมายตามบริบทของ MGID ทำให้พวกเขาสามารถปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ได้
ผลลัพธ์คือ ปริมาณการเข้าชมเพิ่มขึ้น 143% และการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น เนื่องจากคำแนะนำที่ได้รับการปรับแต่งตามความชอบส่วนบุคคลทำให้ผู้ใช้สำรวจเนื้อหาของ VOH มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับแต่งที่มีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ใช้และขับเคลื่อนการเติบโตได้
เครื่องมือเสริมความแข็งแกร่งให้กับการปรับแต่ง
แล้วคุณจะนำการปรับแต่งไปใช้ได้อย่างไร นี่คือสามขั้นตอนสำคัญ
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics และ Contextual Intelligence ของ MGID เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และปรับแต่งคำแนะนำให้เหมาะสม ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะทำให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์มือถือ: ด้วยปริมาณการเข้าชม 60% ที่มาจากอุปกรณ์มือถือ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าประสบการณ์การท่องเว็บจะราบรื่น การออกแบบที่ตอบสนองได้ดี หน้าเว็บที่โหลดเร็ว และ Lazy Loading สามารถปรับปรุงการปรับแต่งส่วนบุคคลบนมือถือได้
- ขยายช่องทางการเผยแพร่เนื้อหา: การปรับแต่งส่วนบุคคลไม่ได้หยุดอยู่แค่เว็บไซต์ของคุณเท่านั้น ใช้จดหมายข่าว Syndication และโซลูชันการแลกเปลี่ยนเนื้อหาของ MGID เพื่อเข้าถึงผู้ใช้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ทำให้พวกเขาสนใจและกลับมาอ่านซ้ำอีก
ความท้าทายที่ 2: การผูกขาดการสร้างรายได้
ตลาดโฆษณาดิจิทัลถูกครอบงำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่หลายราย เช่น Google, Meta, Amazon และ YouTube ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกรวมกันกว่า 50% ขนาดที่ใหญ่โตและการควบคุมตลาดทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณารายย่อยมีอำนาจต่อรองที่จำกัดและโอกาสที่ลดน้อยลง
การผูกขาดนี้สร้างสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงให้กับผู้เผยแพร่โฆษณา การตัดสินใจที่ทำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการอัปเดตอัลกอริทึม อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระแสรายได้ ตัวอย่างเช่น นโยบายล่าสุดของ Google ที่กำหนดเป้าหมายไซต์คูปองว่าเป็น "การละเมิดชื่อเสียงไซต์" ส่งผลให้ผู้เผยแพร่โฆษณาบางรายในตลาดสำคัญมีปริมาณการเข้าชมลดลงอย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
เมื่อ Google และ Meta ร่วมกันสร้างรายได้จากโฆษณากว่า 440,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 (307,400 ล้านดอลลาร์โดย Google และ 131,950 ล้านดอลลาร์โดย Meta) ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากเพื่อแข่งขันหรือรักษาความเป็นอิสระจากแพลตฟอร์มเหล่านี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เผยแพร่โฆษณาประเภทสำนักข่าวต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในสภาพแวดล้อมที่มีการผูกขาดนี้ เนื่องมาจากการพึ่งพาการโฆษณาตามโปรแกรมเป็นอย่างมาก และจำเป็นต้องส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและทันเวลา
- การพึ่งพารายได้จากโฆษณา: ห้องข่าวหลายแห่งพึ่งพาโฆษณาแบบแสดงผลอย่างมากซึ่งแสดงผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Google และ Meta การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมอาจส่งผลให้ปริมาณการเข้าชมและรายได้ลดลงอย่างกะทันหัน ทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องดิ้นรนเพื่อฟื้นตัว
- การละเลยอัลกอริทึม: เนื่องจากอัลกอริทึมให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้หรือสร้างโดย AI มากขึ้น ผู้เผยแพร่โฆษณาข่าวแบบดั้งเดิมจึงพบว่าการรักษาการมองเห็นทำได้ยากขึ้น แม้แต่สำหรับการรายงานที่ได้รับการยืนยันและมีคุณภาพสูง
- การแบ่งแยกผู้ชม: เนื่องจากผู้อ่านบริโภคข่าวผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น โซเชียลมีเดีย ตัวรวบรวม และแอป ทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณายากที่จะรวมผู้ชมของตนไว้ที่ศูนย์กลางและสร้างรายได้จากผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แรงกดดันเหล่านี้ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้เผยแพร่โฆษณาต้องปรับตัวโดยการสำรวจแหล่งรายได้ทางเลือกและลดการพึ่งพาเครือข่ายโฆษณาที่ผูกขาดเพื่อความอยู่รอดในภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป
วิธีแก้ไขปัญหา: กระจายความเสี่ยงด้วยแหล่งรายได้เฉพาะกลุ่มที่เพิ่มขึ้น
เพื่อหลีกหนีจากการพึ่งพาผู้โฆษณารายใหญ่มากเกินไป ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งรายได้เฉพาะกลุ่มที่เพิ่มขึ้นซึ่งให้ความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโต
1. การสมัครสมาชิกระดับพรีเมียม
ผู้ชมจำนวนมากเต็มใจที่จะจ่ายเงินสำหรับเนื้อหาคุณภาพสูงพิเศษ การเปิดตัวโมเดลการสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นบทความระดับพรีเมียม เนื้อหาวิดีโอ หรือจดหมายข่าว สามารถสร้างแหล่งรายได้ที่มั่นคงในขณะที่ส่งเสริมฐานผู้อ่านที่ภักดี
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด:
- เสนอการทดลองใช้ฟรีเพื่อดึงดูดผู้ใช้รายใหม่
- มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น ประสบการณ์ไม่มีโฆษณา รายงานพิเศษ หรือเนื้อหาเบื้องหลัง
- ใช้ข้อความที่ปรับแต่งได้เพื่อเปลี่ยนผู้อ่านที่สนใจให้เป็นสมาชิกที่ชำระเงิน
2. ความร่วมมือด้านเนื้อหาแบรนด์
ร่วมมือโดยตรงกับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อสร้างบทความ วิดีโอ หรือพอดแคสต์ที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งแตกต่างจากโฆษณาแบบโปรแกรม เนื้อหาแบรนด์ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับผู้โฆษณาในขณะที่นำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจแก่ผู้อ่าน ที่น่าสนใจคือ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการจดจำแบรนด์ได้สูงกว่าโฆษณาแบบแสดงภาพ และผู้บริโภค 70% ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านเนื้อหามากกว่าโฆษณา
ตัวอย่าง: บริษัทพลังงานอาจสนับสนุนซีรีส์เกี่ยวกับเทรนด์พลังงานหมุนเวียน โดยจับคู่กับโฆษณาแบบเนทีฟและเนื้อหาเชิงโต้ตอบเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
3. การขายโฆษณาโดยตรงเชิงกลยุทธ์
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาข่าว การขายโฆษณาโดยตรงเป็นหนทางสู่การควบคุมรายได้จากโฆษณาอีกครั้ง และสร้างโอกาสที่ปรับแต่งได้และสร้างกำไรได้มากขึ้น
วิธีดำเนินการ:
พัฒนาแพ็กเกจโฆษณาพรีเมียม
- รวมฟีเจอร์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน จดหมายข่าว และการครอบครองหน้าแรก ควบคู่ไปกับการจัดวางโฆษณาแบบแสดง
- เสนอแพ็กเกจตามฤดูกาลที่เน้นไปที่เหตุการณ์ข่าวสำคัญ เช่น การเลือกตั้ง การแข่งขันกีฬา หรือวันหยุด
เน้นคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผู้ชม
- ใช้ข้อมูลจากบุคคลที่หนึ่งเพื่อแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ชมและข้อมูลประชากร โดยเน้นที่กลุ่มที่มีมูลค่าสูง เช่น ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้อ่านที่ภักดี
- วางตำแหน่งแพลตฟอร์มของคุณให้เป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ดึงดูดแบรนด์ที่แสวงหาความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง
ใช้ประโยชน์จากการกำหนดเป้าหมายตามบริบท
- เสนอตำแหน่งโฆษณาให้ผู้โฆษณาลงโฆษณาในบทความที่มีความเกี่ยวข้อง (เช่น โฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ หรือโฆษณาเกี่ยวกับการเงินในข่าวเศรษฐกิจ)
- ใช้ Contextual Intelligence ของ MGID เพื่อเน้นโอกาสในการโฆษณาที่สอดคล้องกับธีมเนื้อหา ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการสร้างลูกค้า
ร่วมมือกันสร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง
- ทำงานร่วมกับผู้โฆษณาเพื่อสร้างแคมเปญเนื้อหาที่มีแบรนด์สินค้าร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขาในขณะที่ยังคงรักษาความถูกต้องของเนื้อหา
4. สร้างรายได้จากส่วนข่าวเฉพาะกลุ่ม
เนื้อหาเฉพาะกลุ่ม เช่น สุขภาพ การศึกษา หรือการเงิน นำเสนอโอกาสพิเศษในการดึงดูดผู้โฆษณาเฉพาะกลุ่ม
กลยุทธ์ที่ดำเนินการได้:
- พัฒนาแพ็กเกจโฆษณาที่กำหนดเองโดยกำหนดเป้าหมายอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับส่วนเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ผู้โฆษณาที่เน้นด้านสุขภาพสำหรับส่วนสุขภาพ
- ร่วมมือกับธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้จากส่วนข่าวในภูมิภาค โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงของชุมชน
5. โอกาสในการสร้างรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสามารถเพิ่มขึ้นได้ ลองพิจารณาบทความแบบจ่ายต่อครั้ง กระปุกเคล็ดลับดิจิทัล หรือการบริจาคเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสนับสนุนเนื้อหาเฉพาะส่วนที่พวกเขาเห็นว่ามีค่า
6. ทดลองใช้ช่องทางใหม่ ๆ
สำรวจโอกาสในการสร้างรายได้ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น:
- โฆษณาเสียง: เนื่องจากพอดแคสต์และผู้ช่วยเสียงเติบโตขึ้น โฆษณาเสียงจึงเป็นโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น
- อีเวนต์เสมือนจริง: สร้างรายได้จากการขายตั๋ว สปอนเซอร์ หรือเนื้อหาพิเศษหลังอีเวนต์
- อีคอมเมิร์ซเฉพาะกลุ่ม: ร่วมมือกับแบรนด์ที่เลือกเพื่อขายผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ
6. โซลูชันพรีเมียม MGID+ สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
MGID+ เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อหลีกหนีจากเงื้อมมือของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผูกขาดตลาด โดยผสานรวมเครื่องมือสร้างรายได้ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มการมีส่วนร่วมไว้ในชุดที่ครอบคลุม ช่วยให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าการพึ่งพาการครอบงำโฆษณาของ Google และ Facebook
MGID+ ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถแข่งขันได้อย่างไร
- แหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลาย: รวมการแสดงผลแบบเนทีฟ โปรแกรม โฆษณาวิดีโอ และความต้องการของ Google เข้าด้วยกัน ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุดได้จากหลายช่องทาง
- การควบคุมข้อมูลทั้งหมด: เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของคุณไว้เฉพาะโดยใช้การกำหนดเป้าหมายแบบไม่ใช้คุกกี้และไม่มีการแชร์ข้อมูลของบุคคลที่สาม
- การเติบโตของกลุ่มเป้าหมาย: ขยายการเข้าถึงผ่านการเผยแพร่เนื้อหาและการแลกเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายภายนอก ขณะเดียวกันก็เพิ่ม SEO และเพิ่มประสิทธิภาพ Core Web Vitals
- การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น: เสนอคำแนะนำเนื้อหาที่ปรับแต่งได้และการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อเพิ่มเวลาในไซต์และการเข้าชมซ้ำ
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ใช้ Analytics Hub เพื่อติดตามประสิทธิภาพและตัดสินใจแบบเรียลไทม์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและกลยุทธ์โฆษณา
ความท้าทายที่ 3: การผสานความพึงพอใจของผู้ใช้เข้ากับการสร้างรายได้
ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก: จะทำอย่างไรจึงจะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและสนุกสนานให้กับผู้ใช้ในขณะที่ยังคงสร้างรายได้จากโฆษณาได้ โฆษณาที่มากเกินไปจะทำให้หน้าเว็บโหลดช้าลงและส่งผลให้มีอัตราการออกจากหน้าสูง อันที่จริงแล้ว:
- เว็บไซต์มือถือที่โหลดเสร็จภายใน 5 วินาที สร้างรายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้น 2 เท่าและมีโอกาสเห็นโฆษณาสูงขึ้น 25%
- 53% ของผู้ใช้มือถือจะออกจากเว็บไซต์หากใช้เวลาโหลดนานกว่า 3 วินาที
- 71% ของผู้ใช้เห็นด้วยว่าประสบการณ์โฆษณาที่น่ารำคาญหรือรบกวนทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์นั้นน้อยลงในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การโฆษณาน้อยเกินไปมักจะทำให้รายได้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมักทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาพยายามหาสมดุลระหว่างประสบการณ์ผู้ใช้และผลกำไร เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี การทำตามปัจจัยสำคัญสามประการนี้มีความสำคัญอย่างมาก:
- การทำงานที่ราบรื่น: ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่รวดเร็วและไม่มีจุดบกพร่อง
- ความชัดเจน: การออกแบบที่อ่านง่ายและการนำทางที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ความน่าเชื่อถือ: เนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้
การละเลยสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทั้งการมีส่วนร่วมและรายได้ลดลง
วิธีแก้ไขปัญหา: ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้ในการสร้างรายได้จากโฆษณา
เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์ของผู้ใช้ในเชิงบวกกับการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพได้สำเร็จ ผู้เผยแพร่โฆษณาจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนเฉพาะเพื่อผสานรวมโฆษณาในลักษณะที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียกดูแทนที่จะขัดขวาง การรวม Core Web Vitals (CWV) และการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO เข้ากับกลยุทธ์โฆษณาถือเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งผู้ใช้มีความพึงพอใจและรายได้เติบโต
1. ใช้รูปแบบโฆษณาที่โหลดเร็ว
เลือกใช้รูปแบบโฆษณาที่โหลดเร็วและน้ำหนักเบา เช่น โฆษณาแบบเนทีฟ ซึ่งผสมผสานกับเนื้อหาได้อย่างลงตัว โฆษณาเหล่านี้โหลดเร็วกว่าโฆษณาแบบแสดงผลแบบดั้งเดิมและไม่รบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้ ทำให้มีการมีส่วนร่วมสูงในขณะที่ยังคงสร้างรายได้ได้ดี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางโฆษณา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาถูกวางไว้ในพื้นที่ที่ไม่กีดขวางเนื้อหาหรือทำให้การใช้งานทำได้ยาก ตัวอย่างเช่น โฆษณาแบบติดที่ด้านล่างของหน้าหรือโฆษณาภายในบทความที่แสดงระหว่างบล็อกเนื้อหาสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกอึดอัด
3. ใช้ประโยชน์จากการกำหนดเป้าหมายเพื่อความเกี่ยวข้อง
ใช้การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมและบริบทเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยที่สร้างความรำคาญและเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วม นำเครื่องมือที่สามารถติดตามการตั้งค่าของผู้ใช้และปรับเปลี่ยนการแสดงโฆษณาแบบเรียลไทม์มาใช้
โฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายจะช่วยปรับปรุงเวลาที่อยู่ในไซต์และลดอัตราการออกจากหน้า ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาดีขึ้น
4. การจัดการปริมาณโฆษณา
แทนที่จะทำให้หน้าเว็บเต็มไปด้วยรูปแบบโฆษณาหลายรูปแบบจำกัดจำนวนโฆษณาเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เวลาในการโหลดช้าลง เน้นที่การปรับให้โฆษณาที่สร้างรายได้สูงสุดต่อผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาแบบเนทีฟ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือโฆษณาแบบแสดงตามโปรแกรม
5. ผสานรวมเครื่องมือควบคุมคุณภาพโฆษณา
ใช้เครื่องมือตรวจสอบโฆษณาเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ โฆษณาที่มีคุณภาพต่ำอาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และความน่าเชื่อถือของไซต์ของคุณ ดังนั้นการรักษามาตรฐานที่สูงสำหรับโฆษณาที่แสดงจึงเป็นสิ่งสำคัญ
MGID+: การสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้และการสร้างรายได้
เราได้ข้อสรุปแล้วว่าด้วยความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับประสบการณ์การเรียกดูที่ราบรื่นและตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เช่น Core Web Vitals ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องคิดใหม่ว่าโฆษณาควรผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์ของตนอย่างไร
นี่คือจุดที่ MGID+ เข้ามามีบทบาท โดยการมอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมแก่ผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของประสบการณ์ผู้ใช้พร้อมทั้งรับประกันการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ MGID+ ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และรักษาสมดุลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้และแหล่งรายได้ โดยการผสมผสานการสนับสนุน SEO ขั้นสูง กลยุทธ์โฆษณาที่ปรับแต่งได้ และการรับรองคุณภาพที่แข็งแกร่ง มาสำรวจกันว่า MGID+ สามารถเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างรายได้จากโฆษณาของคุณได้อย่างไร
1. การสนับสนุน SEO ขั้นสูง
MGID+ นำเสนอการวิเคราะห์ SEO เชิงลึกและรายงานเพื่อช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเข้าใจว่าการวางโฆษณาส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาอย่างไร โดยการปรับกลยุทธ์โฆษณาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถรักษาอันดับการค้นหาที่แข็งแกร่งในขณะที่เพิ่มรายได้ให้เหมาะสม
- ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำ: รายงานโดยละเอียดเน้นย้ำถึงพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในเวลาโหลดหน้า การวางโฆษณา และประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์
- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำดัชนี: MGID+ ช่วยให้แน่ใจว่าโฆษณาจะไม่รบกวนการจัดทำดัชนีเนื้อหาที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยปกป้องการไหลของปริมาณการใช้งานจริง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ Core Web Vitals
เนื่องจาก Core Web Vitals มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการจัดอันดับการค้นหา MGID+ จึงช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาปรับปรุงตัวชี้วัดเหล่านี้ได้
- เวลาในการโหลดเร็วขึ้น: MGID+ ใช้ประโยชน์จากการโหลดแบบอะซิงโครนัส, Lazy Loading และเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา (CDN) เพื่อลดความล่าช้าในการแสดงโฆษณาและเนื้อหาสำคัญ
- การโต้ตอบที่ได้รับการปรับปรุง: สคริปต์และกรอบงานโฆษณาที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมช่วยลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลครั้งแรก (FID) ทำให้มั่นใจได้ว่าการโต้ตอบของผู้ใช้กับหน้าเว็บจะราบรื่นและตอบสนองได้ดี
- เค้าโครงที่เสถียร: การวางโฆษณาแบบปรับเปลี่ยนได้ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของหน้าเว็บ ปรับปรุงคะแนนการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงสะสม (CLS) และรักษาประสบการณ์การท่องเว็บที่ราบรื่นเอาไว้
3. กลยุทธ์โฆษณาแบบกำหนดเอง
MGID+ ทำงานร่วมกับผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อพัฒนากลยุทธ์โฆษณาแบบกำหนดเองที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายทางธุรกิจเฉพาะของตน
- รูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้: โฆษณาจะถูกเลือกและปรับให้เหมาะสมตามการออกแบบไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาและความต้องการของผู้ชม
- การทดสอบแบบไดนามิก: เครื่องมือทดสอบแบบเรียลไทม์จะประเมินประสิทธิภาพของโฆษณา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับผลลัพธ์ด้านรายได้ที่ดีที่สุดโดยไม่กระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้
4. การรับรองคุณภาพสำหรับเนื้อหาโฆษณา
MGID+ ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าจะแสดงเฉพาะโฆษณาที่มีคุณภาพสูงและเกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งจะช่วยปกป้องความน่าเชื่อถือของไซต์และลดความเสี่ยงในการทำให้ผู้ใช้ไม่พอใจ
- การตรวจสอบโฆษณา: กรองโฆษณาที่ไม่เหมาะสมหรือคุณภาพต่ำเพื่อรักษามาตรฐานสูงสำหรับผู้ใช้
- ความเกี่ยวข้องของเนื้อหา: รับรองว่าโฆษณาสอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้ ขณะเดียวกันก็เพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจด้วยการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมและบริบท
5. การเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ด้วยการรบกวนผู้ใช้ให้น้อยที่สุด
MGID+ มุ่งเน้นที่การค้นหาสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างการสร้างรายได้และประสบการณ์ของผู้ใช้
- การจัดการโหลดโฆษณาอย่างชาญฉลาด: จำกัดจำนวนโฆษณาบนเพจ เพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจ
- รูปแบบโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง: แนะนำโฆษณาแบบเนทีฟ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือรูปแบบโปรแกรมที่สร้างรายได้สูงสุดโดยมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเพจน้อยที่สุด
ข้อคิดเห็น: MGID+ เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มโฆษณา แต่เป็นพันธมิตรที่ช่วยให้ประสบการณ์ผู้ใช้ราบรื่น ประสิทธิภาพ SEO ที่แข็งแกร่ง และการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยการผสานรวม MGID+ เข้ากับกลยุทธ์ ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถรับมือกับความท้าทายในปี 2025 ด้วยความมั่นใจและประสบความสำเร็จ
ความท้าทายที่ 4: การต่อสู้ที่ยากลำบากกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI
การเพิ่มขึ้นของเนื้อหาที่สร้างโดย AI นั้นมีอยู่ท่วมภูมิทัศน์ดิจิทัล ผู้เผยแพร่โฆษณาจำนวนมากถูกดึงดูดด้วยความเร็วและปริมาณที่ AI สามารถมอบให้ได้ แต่บ่อยครั้งที่สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดข้อมูลเท็จ บทความที่เขียนออกมาได้ไม่ดี และข้อมูลที่ผิดพลาดจำนวนมาก ผู้เล่นที่ไม่ซื่อสัตย์บางรายใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้โดยการเผยแพร่ข่าวที่สร้างความฮือฮาหรือทำให้เข้าใจผิดโดยเจตนา โดยเสียสละความน่าเชื่อถือเพื่อให้ได้รับการคลิก
การไหลบ่าเข้ามาของเนื้อหาที่ต่ำกว่ามาตรฐานนี้ส่งผลกระทบที่สำคัญสองประการ
- การกัดเซาะความไว้วางใจ: ผู้ใช้เริ่มสงสัยในความถูกต้องของเนื้อหามากขึ้น โดยหลายคนตั้งคำถามถึงความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- ข้อมูลมากเกินไป: ผู้ชมรู้สึกท่วมท้นกับปริมาณมหาศาลของบทความที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างดี ทำให้เนื้อหาที่มีคุณค่าและเชื่อถือได้นั้นยากต่อการโดดเด่น
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อดีอยู่บ้าง เนื่องจากเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและผ่านการค้นคว้ามาเป็นอย่างดีจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องมือค้นหาอย่าง Google ให้ความสำคัญกับหน้าเว็บที่น่าเชื่อถือโดยให้ความสำคัญกับหน้าเว็บที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความน่าเชื่อถือ (E-E-A-T) ซึ่งสร้างโอกาสให้กับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและความน่าเชื่อถือเพื่อให้โดดเด่นท่ามกลางสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
การพึ่งพา AI อย่างไม่รับผิดชอบในการสร้างเนื้อหาอาจทำให้มีการคลิกเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เผยแพร่โฆษณาในระยะยาว ดังนั้นความท้าทายจึงไม่ใช่การแข่งขันกับ AI แต่คือการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างมีความรับผิดชอบในขณะที่ยังคงรักษาสัมผัสของมนุษย์ที่ผู้อ่านไว้วางใจเอาไว้
วิธีแก้ไขปัญหา: เลือกใช้เนื้อหาคุณภาพสูงในยุคของ AI
ดูเหมือนว่าคำแนะนำจะเรียบง่ายและไม่ยุ่งยาก แต่ปัญหาอยู่ที่ตรงนี้เอง เมื่อมองข้ามคุณภาพไป เราก็มักจะมองข้ามมันไปโดยสิ้นเชิง
ลองนึกถึงเนื้อหาของคุณว่าเป็นเสียงของแบรนด์ของคุณ สัมผัสของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึก การเล่าเรื่อง และความละเอียดอ่อน คือสิ่งที่มอบจิตวิญญาณให้กับเนื้อหาของคุณ ผู้ชมในปัจจุบันต้องการคุณค่า และคุณค่ามาจากบทความที่เชื่อถือได้ ผ่านการค้นคว้ามาเป็นอย่างดี และน่าสนใจ ซึ่งตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้
อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นที่จะต้องสุดโต่งเกินไปนัก ซึ่งก็คือการปฏิเสธการใช้ AI อย่างสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่น The New York Times แม้ว่าบริษัทสิ่งพิมพ์นี้จะใช้ AI เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น การแท็กบทความหรือการสร้างพาดหัวข่าว แต่บริษัทก็รับรองว่าบทความทุกชิ้นเป็นไปตามมาตรฐานการบรรณาธิการที่เข้มงวด พวกเขาผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการตรวจสอบโดยมนุษย์ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนในฐานะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือในขณะที่ใช้ประโยชน์จาก AI
แทนที่จะกลัว AI ผู้เผยแพร่โฆษณาควรปฏิบัติต่อ AI เหมือนเป็นหุ้นส่วน นี่คือวิธีการ:
- ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซาก: ใช้ AI สำหรับงานซ้ำ ๆ เช่น การสร้างหัวข้อหรือการวิเคราะห์แนวโน้ม วิธีนี้จะช่วยให้ผู้สร้างที่เป็นมนุษย์มีเวลาเหลือมากขึ้นเพื่อเน้นที่ความลึกและความคิดสร้างสรรค์
- สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์: AI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือร่างโครงร่างเบื้องต้นได้ แต่การตกแต่งขั้นสุดท้าย เช่น โทน ความเห็นอกเห็นใจ และความเชี่ยวชาญ ควรมาจากมนุษย์เสมอ
- รักษาความโปร่งใส: แจ้งให้ผู้อ่านทราบเมื่อ AI มีบทบาทในเนื้อหาของคุณ ความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจ
ตัวอย่างเช่น บริษัทอย่าง BuzzFeed ใช้ AI เพื่อสร้างแบบทดสอบและคำแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคล แต่ยังคงอาศัยมนุษย์ในการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและอารมณ์ขันที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อกลับมาที่ E-E-A-T เราควรจำไว้ว่าตอนนี้ Google เก่งในการแยกแยะเนื้อหาที่สร้างโดย AI ขึ้นมาก และสามารถลบคุณออกจากผลการค้นหาได้อย่างง่ายดายหากคุณใช้เนื้อหานั้นในทางที่ผิด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้และยังคงโดดเด่น ผู้เผยแพร่โฆษณาจำเป็นต้องมี:
- ความเกี่ยวข้องสูง: ปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมด้วยการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ
- ความแม่นยำที่สม่ำเสมอ: ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือ
- รูปแบบที่น่าสนใจ: ทดลองใช้เนื้อหาแบบโต้ตอบ วิดีโอ และภาพเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
รายการตรวจสอบ: วิธีโดดเด่นในยุคของ AI
- ตรวจสอบเนื้อหาของคุณเป็นประจำ: ระบุช่องว่างที่คุณภาพหรือการมีส่วนร่วมสามารถปรับปรุงได้
- ผสมผสาน AI เข้ากับการดูแลของมนุษย์: ใช้ AI เพื่อประสิทธิภาพ แต่ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากมนุษย์
- ลงทุนในหลักการ E-E-A-T: เน้นที่ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นผู้นำ และความน่าเชื่อถือในทุก ๆ ส่วน
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิเคราะห์: ทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้ชมของคุณชอบและปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม
- โปร่งใส: ระบุอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดจึงจะใช้ AI เพื่อส่งเสริมความไว้วางใจของผู้ชม
- พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง: ฝึกอบรมทีมของคุณให้ทำงานกับเครื่องมือ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียการสัมผัสของมนุษย์
ความท้าทายที่ 5: การถกเถียงเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่มากขึ้นได้สร้างความปั่นป่วนให้กับภูมิทัศน์ของการโฆษณาดิจิทัลอย่างมาก ด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น GDPR และ CCPA ที่ทำให้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเข้มงวดยิ่งขึ้น ผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาจึงต้องคิดทบทวนกลยุทธ์ของตนใหม่ หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คืออนาคตที่ไม่แน่นอนของคุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการโฆษณาดิจิทัลมาอย่างยาวนาน
เป็นเวลาหลายปีที่อุตสาหกรรมนี้เตรียมรับมือกับโลกที่ไม่มีคุกกี้ โดยเบราว์เซอร์หลัก ๆ เช่น Google Chrome วางแผนที่จะเลิกใช้คุกกี้ภายในปี 2024 อย่างไรก็ตาม การประกาศล่าสุดของ Google ที่ว่าผู้ใช้ Chrome จะควบคุมข้อมูลของตนเองได้มากขึ้นแทนที่จะลบคุกกี้ทำให้หลายคนไม่ทันตั้งตัว
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ล่าช้าออกไป แต่สิ่งที่ยังรออยู่ก็คือ วันของคุกกี้ของบุคคลที่สามกำลังจะหมดลง ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องเผชิญกับความท้าทายสองประการ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดและการค้นหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามข้อมูลและการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการนวัตกรรม ความโปร่งใส และความเต็มใจที่จะยอมรับเครื่องมือและวิธีการใหม่ ๆ
ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญต่อผู้เผยแพร่โฆษณา:
- ข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูล: กฎระเบียบจำกัดขอบเขตของการรวบรวมและการแบ่งปันข้อมูล ทำให้ความสามารถของผู้โฆษณาในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้มีความแม่นยำลดลง
- รายได้ลดลง: การเลิกใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สามอาจทำให้รายได้จากโฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณาลดลงโดยเฉลี่ย 52%
- ความคาดหวังของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น: เมื่อชาวอเมริกัน 79% กังวลเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทต่าง ๆ ใช้ข้อมูลของตน จึงมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นในการแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส
วิธีแก้ไขปัญหา: การโอบรับยุคแห่งความเป็นส่วนตัวมาเป็นอันดับแรก
เนื่องจากยุคคุกกี้ของบุคคลที่สามกำลังจะหมดลง ผู้เผยแพร่โฆษณาจึงต้องเปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์ข้อมูลของบุคคลที่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ต้องคิดใหม่ว่าข้อมูลของผู้ใช้จะถูกรวบรวม จัดเก็บ และใช้งานอย่างไร กลยุทธ์ข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งที่แข็งแกร่งสามารถทำได้มากกว่าแค่มาแทนที่คุกกี้ของบุคคลที่สาม แต่สามารถยกระดับธุรกิจของคุณได้ด้วย บริษัทที่ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของผู้ใช้และความโปร่งใสของข้อมูลจะสร้างความภักดีและเพิ่มการมีส่วนร่วม ส่งผลให้มูลค่าตลอดอายุการใช้งานสูงขึ้นและข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน
นี่คือวิธีการเปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิผล
ขั้นตอนที่ 1: สร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใส
ความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นด้วยการสื่อสารแบบเปิด ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะแบ่งปันข้อมูลของตนมากขึ้นหากพวกเขาเข้าใจว่าทำไมถึงต้องรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและมีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร
วิธีดำเนินการ:
- อธิบายนโยบายและการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจน
- เสนอตัวเลือกการสมัครและการสมัครไม่สมัครใจ
- ใช้ข้อความแสดงความยินยอมที่กระชับและเป็นมิตรแทนที่จะใช้ศัพท์กฎหมายมากเกินไปจนผู้ใช้รู้สึกสับสน
ขั้นตอนที่ 2: สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลโดยสมัครใจ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลโดยเต็มใจ การรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งเติบโตได้จากความไว้วางใจและการตอบแทน วิธีการเหล่านี้อาจรวมถึง:
- เสนอคำแนะนำส่วนบุคคลหรือเนื้อหาพรีเมียมเพื่อแลกกับข้อมูล
- แนะนำโปรแกรมความภักดีที่ผู้ใช้สามารถรับประโยชน์จากส่วนลดหรือสิทธิพิเศษที่ปรับแต่งได้
- ดำเนินการสำรวจหรือโพลแบบโต้ตอบเพื่อดึงดูดผู้ใช้ในขณะที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึก
ขั้นตอนที่ 3: พัฒนาความสัมพันธ์โดยตรงที่แข็งแกร่งกับผู้ใช้
ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าวทางอีเมล การส่งข้อความในแอป และโมเดลการสมัครรับข้อมูล เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทำไมจึงได้ผล วิธีการเหล่านี้สร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีเหตุผลในการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่แบ่งปันข้อมูลโดยสมัครใจเพื่อแลกกับบริการที่ปรับแต่งตามความต้องการ มีแนวโน้มที่จะยังคงใช้บริการต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: ลงทุนในการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งนั้นมีค่าก็ต่อเมื่อคุณมีความสามารถในการใช้ข้อมูลนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ลงทุนในระบบที่จัดระเบียบ วิเคราะห์ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้จากการโต้ตอบของผู้ใช้
- ใช้แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) เพื่อรวมข้อมูลของผู้ใช้ให้เป็นมุมมองเดียว
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้และปรับแต่งประสบการณ์ตามความต้องการของพวกเขา
- อัปเดตและทำความสะอาดข้อมูลของคุณเป็นประจำเพื่อรักษาความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 5: เสริมสร้างมาตรการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
เมื่อการรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งเพิ่มขึ้น ความต้องการความปลอดภัยที่แข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผู้ใช้จะไว้วางใจแพลตฟอร์มของคุณก็ต่อเมื่อข้อมูลของพวกเขาได้รับการปกป้อง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ได้แก่:
- รับรองการเข้ารหัสข้อมูลทั้งในระหว่างการส่งและขณะไม่ได้ใช้งาน
- จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้เฉพาะบุคลากรที่จำเป็นเท่านั้น
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก เช่น GDPR และ CCPA
ขั้นตอนที่ 6: ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยการปรับแต่งส่วนบุคคล
พลังที่แท้จริงของข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งอยู่ที่การใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ ดังนั้น ให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อส่งมอบเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- แนะนำผลิตภัณฑ์ตามการซื้อในอดีตหรือพฤติกรรมการเรียกดู;
- ปรับแต่งเนื้อหาหน้าแรกตามตำแหน่งที่ตั้งหรือความสนใจของผู้ใช้;
- ปรับแต่งแคมเปญอีเมลด้วยเนื้อหาแบบไดนามิกที่สะท้อนถึงความชอบของผู้ใช้
ทำไม MGID ถึงทำให้ความท้าทายด้านความเป็นส่วนตัวกลายเป็นเรื่องในอดีต
การก้าวไปสู่ยุคที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกอาจเป็นเรื่องที่ยาก แต่เมื่อคุณร่วมมือกับ MGID คุณจะไม่ต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้เพียงลำพัง
เราได้สร้างชุดโซลูชันที่สอดคล้องกับความเป็นส่วนตัวอันทรงพลังเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ นั่นคือ การสร้างเนื้อหาและการขยายฐานผู้ชมของคุณ
- การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลของบุคคลที่หนึ่ง: MGID ช่วยให้คุณรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้ใช้ที่ให้ความยินยอมเพื่อมอบประสบการณ์โฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องและปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- การกำหนดเป้าหมายตามบริบทขั้นสูง: โซลูชัน Contextual Intelligence ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราช่วยให้กำหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องพึ่งพาคุกกี้ ช่วยปกป้องทั้งความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และประสิทธิภาพของโฆษณา
- การแบ่งกลุ่มผู้ชมที่เน้นความเป็นส่วนตัว: เครื่องมือของ MGID เช่น Seller Defined Audiences (SDA) ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถสร้างรายได้จากข้อมูลของตนได้ในลักษณะที่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์
- การผสานรวมที่พร้อมสำหรับอนาคต: ด้วยความร่วมมือเช่น LiveRamp และการสนับสนุนตัวระบุที่เป็นมิตรต่อความเป็นส่วนตัว เราจึงรับประกันการกำหนดเป้าหมายที่ราบรื่นโดยไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือ
อนาคตสดใสและคุณพร้อมแล้ว!
ดังนั้น นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางส่วนที่ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องเผชิญในปี 2025 ตั้งแต่การรับมือกับปัญหาเนื้อหา AI ไปจนถึงการเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เส้นทางข้างหน้าอาจดูท้าทาย แต่ลองมองความเป็นจริงดู ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถปรับตัวได้
ด้วยกลยุทธ์ที่วางไว้ในคู่มือการเอาตัวรอดนี้ คุณก็ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้ว และสิ่งที่ดีที่สุดคือ คุณไม่จำเป็นต้องรับมือกับความท้าทายเหล่านี้เพียงลำพัง
เมื่อคุณเป็นพันธมิตรกับ MGID คุณจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของวันพรุ่งนี้ในวันนี้ คุณลักษณะของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของการเดินทางของคุณและทำให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม ไม่ว่ากฎของเกมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
หายใจเข้าลึก ๆ พึ่งพาเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่คุณมี และคว้าโอกาสที่อยู่ข้างหน้า ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง และ MGID คอยอยู่เคียงข้างคุณ เราเชื่อว่าคุณทำได้