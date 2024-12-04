ศักราชใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ได้เวลาทบทวนวิธีที่ใช้ได้ผล วิธีที่ใช้ไม่ได้ผล และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป การใช้จ่ายด้านการตลาดแบบพันธมิตรนั้นพุ่งแตะจุดเปลี่ยนสำคัญในปีที่ผ่านมา โดยทะลุ 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 และลองเดาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตัวเลขดังกล่าวจะไม่ลดลงในเร็ว ๆ นี้แน่นอน ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2025 เนื่องจากแบรนด์และผู้สร้างสรรค์ผลงานร่วมมือกันค้นหาวิธีใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นในการเชื่อมต่อกับผู้ชม
แต่พูดตามตรง การตลาดแบบพันธมิตรก็มีความท้าทายเช่นกัน ตั้งแต่การสร้างความไว้วางใจไปจนถึงการต้องโดดเด่นในพื้นที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน สถานการณ์ต่าง ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกปี แล้วคุณจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไร
ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึก 7 ความท้าทายสำคัญที่พันธมิตรต้องเผชิญในปี 2025 และเทรนด์ต่าง ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ ใช้บทความนี้เป็นแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในปี 2025
เริ่มกันเลย!
1. ความเชื่อมั่นในการส่งเสริมการขายแบบพันธมิตรของผู้ชมต่ำ
วิธีแก้ปัญหา: การขายร่วมและหน้าร้านแบบเฉพาะตัว
ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดแบบพันธมิตร หากผู้ชมของคุณรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณโปรโมทไม่ใช่ของแท้ พวกเขาก็จะเลิกสนใจ ลิงก์พันธมิตรทั่วไปที่ใส่ไว้ในโพสต์นั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป ผู้ชมฉลาดขึ้นและคาดหวังประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและมีส่วนร่วมมากขึ้น
นั่นคือที่มาของ หน้าแลนดิ้งเพจและหน้าร้านส่วนตัวที่มีแบรนด์ร่วมกัน "ร้านค้าแบบป๊อปอัป" ดิจิทัลเหล่านี้ช่วยให้พันธมิตรสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีซึ่งให้ความรู้สึกที่เป็นของแท้ให้กับแบรนด์และสะท้อนถึงผู้ชมของพวกเขา ไม่ใช่แค่การแนะนำแบบไร้ตัวตนอีกต่อไป แต่เป็นการบอกว่า "นี่คือสิ่งที่ฉันชอบ และฉันจะทำให้คุณค้นหาได้อย่างง่ายดาย"
ทำไมวิธีนี้ถึงได้ผล
81% ของผู้บริโภคกล่าวว่าความไว้วางใจเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อ เมื่อพันธมิตรใช้หน้าร้านที่ปรับแต่งได้ พวกเขาจะสร้างความไว้วางใจนั้นโดยการจัดคำแนะนำให้สอดคล้องกับแบรนด์ส่วนตัว ในทางกลับกัน การขายร่วมกันช่วยใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างพันธมิตรและแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อเสนอหรือชุดผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะที่ให้ความรู้สึกไม่ซ้ำใครและเหมาะสม
ยกตัวอย่างร้านค้า Amazon Influencer Stores ของ Amazon ผู้สร้างสามารถสร้างหน้าร้านที่เป็นแบรนด์ของตนเองได้ โดยจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชื่นชอบและใช้จริง จึงสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ชมด้วยคำแนะนำของพวกเขา ผลลัพธ์ที่ได้คือ การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นและการสร้างลูกค้ามากขึ้น
การนำมาใช้ในโลกแห่งความจริง
ลองนึกภาพว่าคุณเป็นนักการตลาดพันธมิตรในกลุ่มฟิตเนส แทนที่จะแชร์ลิงก์พันธมิตรสำหรับอุปกรณ์ออกกำลังกาย คุณสามารถสร้างหน้าร้านส่วนตัวที่มีเสื่อโยคะ แถบยางยืด และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณชอบได้ จับคู่กับเนื้อหาที่แสดงการใช้อุปกรณ์ของคุณ เช่น วิดีโอการออกกำลังกาย รีวิว หรือแม้แต่เซสชันถาม-ตอบสด ทำให้นี่ไม่ใช่แค่โปรโมชัน แต่เป็นการรับรองอย่างแท้จริงที่สนับสนุนโดยเนื้อหาที่เน้นคุณค่า
แนวทางนี้ไม่มีประสิทธิภาพ แต่มีความจำเป็น เนื่องจากผู้ชมต้องการความโปร่งใสและความถูกต้องมากขึ้น หน้าร้านส่วนตัวและพันธมิตรการขายร่วมจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในปี 2025
2. การเดินทางที่ยาวนานของผู้ซื้อส่งผลกระทบต่ออัตราการสร้างลูกค้า
วิธีแก้ปัญหา: ใช้โซเชียลคอมเมิร์ซเป็นเสาหลัก
มาพูดถึงปัญหาทั่วไปของพันธมิตรกันดีกว่า: การเดินทางของผู้ซื้อที่ยาวนาน คุณได้ดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพด้วยเนื้อหาของคุณแล้ว แต่เมื่อพวกเขาเข้าไปดูลิงก์ เพจ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ความสนใจของพวกเขาก็หมดลง การคลิกเพิ่มเติมแต่ละครั้งเป็นโอกาสที่พวกเขาจะเลิกสนใจ และนั่นคือเงินที่เหลือบนโต๊ะ
เข้าสู่ โซเชียลคอมเมิร์ซ ตัวเปลี่ยนเกมที่ทำให้การเดินทางของผู้ซื้อสั้นลงและเร่งอัตราการสร้างลูกค้า แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น TikTok, Instagram และ Pinterest กำลังผสานรวมการซื้อในแอปเอาไว้โดยตรง ทำให้ผู้ชมซื้อสิ่งที่เห็นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ต้องออกจากแอป
ทำไมวิธีนี้ถึงได้ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค 76% มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นหากกระบวนการซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น โซเชียลคอมเมิร์ซช่วยขจัดความยุ่งยากในการเปลี่ยนเส้นทางผู้ซื้อไปยังเว็บไซต์ภายนอก ช่วยลดขั้นตอนระหว่างการค้นหาและการซื้อ สำหรับพันธมิตร นั่นหมายความว่ายอดขายที่สูญเสียไปน้อยลงและอัตราการสร้างลูกค้าที่สูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น TikTok ได้เปิดตัว TikTok Shop ซึ่งช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถแท็กผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงในวิดีโอ ผู้ชมสามารถคลิก เพิ่มลงในรถเข็น และซื้อได้ โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม การผสานรวมโดยตรงนี้ใช้ประโยชน์จากความทันท่วงทีของเนื้อหาโซเชียล เปลี่ยนผู้ชมทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้แทบจะในทันที
การนำมาใช้ในโลกแห่งความจริง
สมมติว่าคุณเป็นนักการตลาดพันธมิตรในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม คุณสร้างบทช่วยสอนบน Instagram เพื่อแสดงขั้นตอนการดูแลผิวพรรณที่คุณชื่นชอบ โดยแท็กผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่าน Instagram Shop ผู้ชมของคุณสามารถดูผลิตภัณฑ์ขณะใช้งานและซื้อได้เพียงแค่แตะครั้งเดียว โดยไม่ต้องยุ่งยากในการค้นหาลิงก์หรือไปยังเว็บไซต์ภายนอก
และไม่จำกัดอยู่แค่ผลิตภัณฑ์จริงเท่านั้น หากคุณกำลังโปรโมทบริการ การดาวน์โหลดแบบดิจิทัล หรือการสมัครสมาชิก แพลตฟอร์มอย่าง Pinterest กำลังเปิดตัวการผสานรวมที่คล้ายกันเพื่อการซื้อที่ราบรื่น
ในปัจจุบัน คนรุ่น Gen Z และ Millennials มากกว่า 50% ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลเป็นเครื่องมือค้นหาสำหรับการช้อปปิ้ง การค้าทางโซเชียลจึงกลายเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในการทำการตลาดแบบพันธมิตรในปี 2025 ลดขั้นตอนการซื้อของ รักษายอดขายให้คงที่ และดูรายได้ของคุณเติบโต
3. ความร่วมมือกับครีเอเตอร์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
วิธีแก้ปัญหา: ความร่วมมืออย่างแท้จริงนั้นสำคัญเป็นอันดับแรก
เป็นเรื่องที่พันธมิตรรู้ดีว่าแบรนด์ทุ่มเททรัพยากรให้กับความร่วมมือกับครีเอเตอร์หลายสิบราย แต่กลับพบว่าการมีส่วนร่วมไม่น่าประทับใจและผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำ ทำไมถึงเป็นแบบนั้น ความร่วมมือส่วนมากเน้นที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ ส่งผลให้ครีเอเตอร์ที่ใช้ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ในปี 2025 การเปลี่ยนแปลงจะชัดเจนยิ่งขึ้น ความจริงใจเอาชนะปริมาณได้ ผู้ชมมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าที่เคยและสามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อใดครีเอเตอร์สนับสนุนสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เชื่อมั่นอย่างแท้จริง ความร่วมมือกับครีเอเตอร์ที่สอดคล้องกับค่านิยม โทน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของแบรนด์ของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมความไว้วางใจและความภักดี
ทำไมวิธีนี้ถึงได้ผล
การวิจัยจาก Influencer Marketing Hub แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคไว้วางใจผู้สร้างเนื้อหามากกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิม แต่ก็เฉพาะในกรณีที่ความร่วมมือนั้นดูจริงใจเท่านั้น โปรโมชันที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเน้นไปในเชิงพาณิชย์มากเกินไปมักจะทำให้ผู้ติดตามรู้สึกแปลกแยก ในขณะที่ความร่วมมือที่แท้จริงจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอัตราการสร้างลูกค้าที่สูงขึ้น
ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมแฟชั่น แบรนด์เสื้อผ้าที่ยั่งยืนจะทำผลงานได้ดีขึ้นมากเมื่อร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผู้ติดตามที่ให้คุณค่ากับความยั่งยืนอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่การเข้าถึงผู้คนนับล้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าถึงผู้คนที่เหมาะสมด้วย
การนำมาใช้ในโลกแห่งความจริง
มาลองทำหน้าที่เป็นผู้โปรโมทแอปฟิตเนสกันดีกว่า แทนที่จะร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนในแวดวงสุขภาพ คุณควรระบุผู้สร้างเนื้อหาที่นอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่นฟิตเนสแล้ว ยังมีความหลงใหลในสุขภาพจิต ซึ่งเป็นสิ่งที่แอปของคุณต้องการมุ่งเน้น ด้วยเครื่องมืออย่าง CreatorIQ หรือ Aspire คุณสามารถประเมินตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม ข้อมูลประชากรของผู้ชม และแม้แต่โทนเสียงของครีเอเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกัน
เรื่องราวความสำเร็จหนึ่งเรื่องมาจาก Patagonia ซึ่งคัดเลือกผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งและผู้สนับสนุนการอนุรักษ์อย่างพิถีพิถันเพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์ ผู้สร้างเนื้อหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่จัดแสดงอุปกรณ์ของ Patagonia เท่านั้น แต่ยังเล่าเรื่องจริงเกี่ยวกับการผจญภัยกลางแจ้งและสิ่งแวดล้อม สร้างทั้งความไว้วางใจและความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้ชม
การเน้นที่ครีเอเตอร์ที่มีค่านิยมที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณโดยธรรมชาตินั้นเท่ากับว่าคุณกำลังสร้างความสัมพันธ์ที่ให้ผลลัพธ์ในระยะยาว ในปี 2025 ความร่วมมือที่รอบคอบและจริงใจจะเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังความสำเร็จของพันธมิตร
4. เนื้อหาพันธมิตรที่ซ้ำซากและไม่น่าสนใจ
วิธีแก้ปัญหา: ใช้รูปแบบเนื้อหาใหม่ เช่น ไลฟ์สตรีมและ VR
การตลาดพันธมิตรเติบโตได้ดีจากเนื้อหา แต่ความจริงก็คือ รูปแบบคงที่ เช่น บล็อกโพสต์แบบดั้งเดิมหรือการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์แบบง่าย ๆ เริ่มไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ชมถูกท่วมท้นด้วยโฆษณาและเนื้อหาพื้นฐานที่ขาดการโต้ตอบหรือความตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อย ๆ
แล้วคุณจะรักษาผู้ชมของคุณให้ติดตามและมีส่วนร่วมได้อย่างไร คำตอบอยู่ที่ การนำรูปแบบเนื้อหาที่สมจริงใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่งมอบประสบการณ์ที่สดใหม่และมีชีวิตชีวามากกว่า
ทำไมวิธีนี้ถึงได้ผล
เมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยกับประสบการณ์ที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและทันใจมากยิ่งขึ้น พวกเขาก็จะโหยหาเนื้อหาที่เหนือชั้นกว่าปกติ รูปแบบใหม่ ๆ เช่น การช้อปปิ้งผ่านไลฟ์สตรีม ประสบการณ์เสมือนจริง (VR) และเรื่องราวแบบโต้ตอบ ช่วยให้พันธมิตรหลุดพ้นจากวงจรเนื้อหาที่ซ้ำซากจำเจและนำเสนอสิ่งที่น่าดึงดูดใจอย่างแท้จริง รูปแบบเหล่านี้มอบการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์กับผู้ชม ทำให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมในประสบการณ์และมีแนวโน้มที่จะแปลงเป็นลูกค้ามากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การช้อปปิ้งผ่านไลฟ์สตรีมใช้ประโยชน์จากเทรนด์ที่กำลังเติบโตของการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่นำโดยอินฟลูเอนเซอร์ ผู้บริโภคเกือบหนึ่งในสี่ (23%) ทำการซื้อระหว่างการไลฟ์สตรีม โดย 34% ซื้อหลังจากนั้น ซึ่งเน้นย้ำถึงศักยภาพการซื้อที่แข็งแกร่งของกิจกรรมการพาณิชย์แบบไลฟ์สตรีม
การนำมาใช้ในโลกแห่งความจริง
ตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งคืออุตสาหกรรมความงาม ซึ่งได้นำการช้อปปิ้งแบบไลฟ์สตรีมมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมแบบเรียลไทม์ แบรนด์ต่าง ๆ เช่น Sephora ได้ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางการตลาดเพื่อจัดงานช้อปปิ้งสดบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Instagram และ TikTok ผู้ชมสามารถรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ ถามคำถาม และซื้อสินค้าได้โดยตรงระหว่างการสตรีม การโต้ตอบนี้สร้างประสบการณ์แบบทันทีและลงมือทำจริงที่เนื้อหาแบบเดิม ๆ ไม่สามารถเทียบได้
ในทางกลับกัน ในโลกของ VR แบรนด์ต่าง ๆ เช่น Nike และ Tommy Hilfiger ได้บุกเบิกร้านค้าเสมือนที่ผู้ใช้สามารถสำรวจผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่สมจริงโดยสมบูรณ์ ลองเสื้อผ้าและรองเท้าโดยไม่ต้องออกจากบ้าน พันธมิตรที่ใช้โปรโมชันแบบ VR จะโดดเด่นด้วยการเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบใหม่ เพิ่มการมีส่วนร่วม และทำให้ตนเองโดดเด่นกว่าคู่แข่ง
ไม่ว่าจะนำเสนอข้อเสนอพิเศษในกิจกรรมช้อปปิ้งสดหรือสร้างประสบการณ์ VR ที่น่าจดจำ การรวมรูปแบบเนื้อหาแบบโต้ตอบและแบบดื่มด่ำในการตลาดแบบพันธมิตรนั้นมีความจำเป็นต่อการรักษาความสนใจของผู้ชมและขับเคลื่อนการสร้างลูกค้าในปี 2025
5. รูปแบบการชำระเงินแบบเดียวใช้ได้กับทุกกรณีไม่ได้ผล
วิธีแก้ปัญหา: รูปแบบการชำระเงินแบบผสม
หากคุณยังคงพึ่งพารูปแบบการชำระเงินแบบอัตราคงที่หรือแบบจ่ายค่าคอมมิชชันเพียงอย่างเดียว โอกาสที่คุณจะสูญเสียเงินไปและพลาดโอกาสสำคัญ ๆ ก็มีสูง ประเด็นก็คือ การชำระเงินแบบอัตราคงที่นั้นคาดเดาได้ แต่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ครีเอเตอร์ผลักดันขีดจำกัดของตนเอง ในทางกลับกัน รูปแบบที่จ่ายคอมมิชชันเพียงอย่างเดียวอาจทำให้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ระดับสูงที่ต้องการความแน่นอนทางการเงินมากกว่านี้ในตอนแรกหวาดกลัวได้
แต่จะเป็นอย่างไรหากมีวิธีที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากทั้งสองโลก ลองมาดู รูปแบบการชำระเงินแบบผสม คำตอบสำหรับปัญหาการชำระเงินแบบครบวงจรของคุณ
ทำไมวิธีนี้ถึงได้ผล
รูปแบบการชำระเงินแบบผสมจะรวมการชำระเงินล่วงหน้ากับค่าคอมมิชชันตามผลงาน โดยผสมผสานความมั่นคงทางการเงินเข้ากับโปรแกรมจูงใจ และนี่คือเคล็ดลับ: รูปแบบนี้ดึงดูดใจครีเอเตอร์ทุกประเภท ตั้งแต่อินฟลูเอนเซอร์ระดับสูงไปจนถึงพันธมิตรรายย่อย รูปแบบนี้ทำให้ทุกคนมีเหตุผลที่จะทำงานหนักและสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากพวกเขาได้รับรายได้ที่แน่นอน รวมถึงมีโอกาสได้รับรายได้มากขึ้นตามผลลัพธ์ที่พวกเขาทำได้
สำหรับคุณที่เป็นแบรนด์ นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการจ่ายเงินเพื่อประชาสัมพันธ์หรือการจ่ายเงินเพื่อผลงาน คุณสามารถมีทั้งสองอย่างได้ รูปแบบแบบผสมผสานจะกระตุ้นให้ครีเอเตอร์แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนออกมา ไม่ว่าจะต้องการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากหรือส่งมอบการสร้างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การนำมาใช้ในโลกแห่งความจริง
มาดู Adidas กันบ้าง พวกเขาประสบความสำเร็จในโมเดลแบบผสมด้วยการทำงานร่วมกับทั้งอินฟลูเอนเซอร์และพันธมิตรรายเล็ก อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงจะได้รับค่าตอบแทนแบบรับประกันในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะที่อินฟลูเอนเซอร์หรือพันธมิตรระดับเล็กกว่าจะได้รับค่าคอมมิชชันตามยอดขายที่พวกเขาทำได้ ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย: Adidas เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและได้ผลลัพธ์โดยไม่ต้องนำเงินทั้งหมดไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียว
อีกหนึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่ใช้กลยุทธ์เดียวกันคือ Ulta Beauty ในอุตสาหกรรมความงาม อินฟลูเอนเซอร์บางคนได้รับค่าธรรมเนียมแบบคงที่สำหรับเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน ในขณะที่บางคนทำงานโดยได้รับค่าคอมมิชชันจากยอดขายที่ขับเคลื่อนโดยลิงก์พันธมิตร การตั้งค่านี้ทำให้อินฟลูเอนเซอร์สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา และ Ulta ก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก นั่นคือ ความคุ้มครองที่เชื่อถือได้และประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขาย
ดังนั้น หากคุณต้องการขยายขนาดโปรแกรมพันธมิตรของคุณในปี 2025 ให้พิจารณาเลิกใช้แนวทางแบบทางเดียว ด้วยรูปแบบการชำระเงินแบบผสม คุณจะสร้างแรงจูงใจให้กับครีเอเตอร์ของคุณ ดึงดูดผู้มีความสามารถที่หลากหลาย และได้รับทั้งการเข้าถึงและผลลัพธ์อย่างไม่หยุดยั้ง
6. การพึ่งพาข้อความของแบรนด์มากเกินไป
วิธีแก้ปัญหา: ใช้หลักฐานทางสังคมเป็นแรงผลักดัน
เราทุกคนต่างเห็นสัญญาณต่าง ๆ แล้วว่าผู้บริโภคเริ่มไม่มั่นใจกับข้อความของแบรนด์แบบเดิม ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ โฆษณาที่ฉูดฉาดและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่เขียนไว้ไม่สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้อีกต่อไป เมื่อถึงเวลาตัดสินใจซื้อ พวกเขาต้องการสิ่งที่เป็นจริง
หากคุณพึ่งพาข้อความที่ขับเคลื่อนโดยแบรนด์มากเกินไป คุณกำลังพลาดส่วนสำคัญของปริศนาไป นั่นคือ หลักฐานทางสังคม
ทำไมวิธีนี้ถึงได้ผล
ผู้คนไว้วางใจผู้อื่น แค่ง่าย ๆ เพียงเท่านี้ หลักฐานทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นคำรับรองจากครีเอเตอร์ บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ หรือหน้าร้านที่คัดสรรมาอย่างดี จะแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าบุคคลจริงชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของคุณเช่นเดียวกับพวกเขา ซึ่งเทียบเท่ากับการได้รับคำแนะนำจากเพื่อน และเราทุกคนรู้ดีว่าสิ่งนี้ทรงพลังเพียงใด
การแสดงให้เห็นถึงเสียงที่แท้จริงจากครีเอเตอร์ที่เคยใช้และชื่นชอบผลิตภัณฑ์จริง จะทำให้พันธมิตรสามารถสร้างความไว้วางใจที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ของตนได้ หลักฐานประเภทนี้จะสร้างความรู้สึกมั่นใจที่ข้อความของแบรนด์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ที่แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวหรือผู้ติดตามที่พูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับพวกเขา เนื้อหาประเภทนี้จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการสร้างลูกค้า
การนำมาใช้ในโลกแห่งความจริง
ลองดู Glossier พวกเขาสร้างแบรนด์โดยใช้ประโยชน์จากหลักฐานทางสังคมผ่านรีวิวของลูกค้าจริงและการรับรองจากอินฟลูเอนเซอร์ แทนที่จะโฆษณาแบบทั่ว ๆ ไป พวกเขาสร้างชุมชนที่ผู้คนแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวและประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ในทางกลับกัน พันธมิตรของ Glossier ใช้คำรับรองและเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้เหล่านี้เพื่อเพิ่มความไว้วางใจและการสร้างลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งคือ Amazon แน่นอนว่าพวกเขามีข้อความเกี่ยวกับแบรนด์ แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนการสร้างลูกค้าจริง ๆ คือรีวิวและคะแนนของลูกค้าที่พันธมิตรมักจะลิงก์ไปยังเนื้อหาของพวกเขา พันธมิตรที่มีคะแนนสูงหรือครีเอเตอร์ที่แนะนำผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างทวีคูณ นี่คือความคิดที่ว่า "ถ้าพวกเขาใช้ ฉันก็จะใช้เหมือนกัน" ขั้นสูงสุด
ดังนั้น หากคุณกำลังผลักดันข้อความเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณเท่านั้น ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มแสดงเรื่องราวและประสบการณ์จริง การรับรองที่แท้จริงเหล่านี้จะทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ชม และท้ายที่สุดก็คือการซื้อของพวกเขา
7. การจัดการแคมเปญที่ไม่มีประสิทธิภาพในระดับขนาดใหญ่
วิธีแก้ปัญหา: ใช้ AI และระบบอัตโนมัติ
เมื่อโปรแกรมของคุณเติบโตขึ้นการจัดการแคมเปญพันธมิตรด้วยตนเองนั้นเริ่มกลายเป็นฝันร้าย เมื่อคุณทำงานกับพันธมิตรหลายสิบหรือหลายร้อยราย การติดตามทุกอย่างอาจใช้เวลานานเกินไป ตั้งแต่การเลือกครีเอเตอร์ที่เหมาะสมไปจนถึงการปรับแต่งเนื้อหาแคมเปญ สิ่งต่าง ๆ อาจมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน
แต่ไม่ต้องกังวล มีวิธีจัดการความโกลาหลทั้งหมดนี้อย่างชาญฉลาดกว่า และเครื่องมือเหล่านี้มีชื่อว่า AI และระบบอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนบ้าเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นสูตรลับในการดำเนินแคมเปญพันธมิตรที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงในระดับขนาดใหญ่
ทำไมวิธีนี้ถึงได้ผล
AI และระบบอัตโนมัติช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณ ทำให้การจัดการแคมเปญมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน แทนที่จะต้องคัดแยกครีเอเตอร์และแคมเปญด้วยตนเอง เครื่องมือเหล่านี้สามารถเลือกครีเอเตอร์โดยอัตโนมัติตามประสิทธิภาพในอดีต ข้อมูลประชากรผู้ชม และแม้แต่ข้อมูลเชิงคาดการณ์ AI ช่วยปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพิ่มความเกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องลงมือทำอะไรเลย
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้คุณคาดการณ์ได้ว่าความร่วมมือใดมีศักยภาพสูงสุดที่จะประสบความสำเร็จ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การบ่มเพาะความร่วมมือที่มีความสำคัญมากที่สุด และไม่ต้องเสียเวลาไปกับความร่วมมือที่ไม่ประสบความสำเร็จ
การนำมาใช้ในโลกแห่งความจริง
ยกตัวอย่าง Coca-Cola พวกเขาใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดการแคมเปญพันธมิตรทั่วโลก และนั่นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ แทนที่จะต้องคัดกรองอินฟลูเอนเซอร์ด้วยตนเอง AI จะช่วยให้พวกเขาค้นหาผู้ที่ตรงตามความต้องการสำหรับแต่ละแคมเปญ โดยปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับตลาดในภูมิภาคเฉพาะ ซึ่งไม่เพียงประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังเพิ่มอัตราการสร้างลูกค้าอีกด้วย
ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมอีกตัวอย่างหนึ่งมาจาก Sephora ซึ่งใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อจัดการกับปริมาณพันธมิตรมหาศาลในโปรแกรมของพวกเขา ด้วย AI พวกเขาสามารถแบ่งกลุ่มฐานพันธมิตรโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าครีเอเตอร์แต่ละคนจะได้รับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และแรงจูงใจที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การปรับแต่งในระดับนี้ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและทำให้การปรับขนาดโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ MGID เรายังไม่เพียงแต่สร้างโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังนำเสนอฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น CTR Guard เพื่อตรวจสอบและแก้ไขความเบื่อโฆษณา การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการอัปเดตโฆษณาอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแคมเปญ ทำให้มั่นใจได้ว่าพันธมิตรสามารถรักษาการมีส่วนร่วมที่สูงเอาไว้และปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น หากคุณต้องการดำเนินโปรแกรมพันธมิตรขนาดใหญ่โดยไม่ยุ่งยาก AI และระบบอัตโนมัติคืออนาคต สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงการจัดการครีเอเตอร์ และทำให้มั่นใจว่าการทำงานร่วมกันแต่ละครั้งมีประสิทธิผลสูงสุด
พร้อมสำหรับอนาคตแล้วหรือยัง
เมื่อเราวิเคราะห์ความท้าทายและวิธีแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2025 สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ เกมการตลาดแบบพันธมิตรกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการก้าวไปข้างหน้าถือเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะ ตั้งแต่การใช้ AI เพื่อจัดการแคมเปญที่ง่ายดายไปจนถึงการนำรูปแบบเนื้อหาและรูปแบบการชำระเงินใหม่ ๆ มาใช้ นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับการอยู่ในพื้นที่พันธมิตร แต่ประเด็นคือ เทรนด์เหล่านี้อาจฟังดูดีในทางทฤษฎี แต่การนำไปปฏิบัติให้ออกมาดีนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
และนั่นคือจุดที่เราจะเข้ามาช่วย ที่ MGID เราไม่ได้แค่แล่นไปตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เท่านั้น แต่เรายังช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ เช่นของคุณ_อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลง_ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาการขยายขนาดโปรแกรมพันธมิตรของคุณ เข้าสู่การพาณิชย์ทางโซเชียล หรือค้นหาครีเอเตอร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความร่วมมือระยะยาว เรามีเครื่องมือ ประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้คุณไปตามเทรนด์เหล่านี้ได้
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปี 2025 ด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและโซลูชันที่ทันสมัย MGID ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคมเปญพันธมิตรของคุณไม่ได้แค่ตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังกำหนดเทรนด์อีกด้วย ร่วมมือกับเราและทำให้มันเกิดขึ้น!