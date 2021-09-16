Бизнес Google — давать пользователям наиболее приемлемый ответ на запрос. Результаты компании напрямую зависят от того, насколько точно выдаваемые результаты соответствуют намерению поиска. Вот почему мы сталкиваемся с частыми изменениями в алгоритме поиска. Он все лучше и лучше предлагает нам именно то, что нам нужно.

Однако алгоритмы Google не совершенны. Они невероятно неэффективны в определении плагиата. Кроме того, скопированные страницы часто выдаются в поиске выше оригинального контента. У поисковых алгоритмов просто нет «мотивации» искать и штрафовать плагиат, они просто показывают высококачественные страницы с отличным контентом выше остальных.

Это не значит, что Google совсем все равно на плагиат. Компания снова и снова заявляет, что уникальный контент важен, что он — основа успешного веб-сайта. Если вы предоставите достаточно доказательств, что кто-то копирует ваш контент, и, что еще хуже, ваша странице в поиске ниже, Google примет меры. Просто они не занимаются этим проактивно.

Стать жертвой воровства контента — не только не приятно, но и может иметь серьезные последствия для вашего сайта. Узнайте, почему Google оценивает страницы с плагиатом выше, и как это остановить.

Почему Google оценивает плагиат выше?

Google стремится выдавать пользователям высококачественные результаты, поэтому полагается на алгоритмы поиска в определении качества и релевантности контента. Проблема в том, что алгоритм не только не определяет, но и не обращает внимание на плагиат. Если на двух разных страницах будет одинаковый контент, будет выбрана и показана выше лучшая.

Качество сайта — определяющий фактор. Именно поэтому, плагиат может быть выше в результатах поиска. Алгоритмы просто предпочитают сайты хорошего качества, а не менее качественные сайты с оригинальным контентом.

Как же боты оценивают это?

Джон Мюллер, аналитик Google, считает, что, если сайт постоянно ниже подражателя в поиске, то оригинал страдает низким качеством. Одна из самых распространенных причин — контент низкого качества, но мы можем смело игнорировать этот фактор, потому что обсуждаем плагиат. На обеих страницах идентичный контент, дело точно не в этом.

Другим не менее важным фактором для ботов является отсутствие обратных ссылок. Внешние и внутренние ссылки — важный сигнал. Они формируют доверие и авторитет. Если у вашего сайта мало обратных ссылок с других доменов, у ботов Google возникают трудности в оценке качества страницы. У вас нет одобрения людей, если на вас мало ссылаются.

Возможно, пришло время взглянуть на стратегии линкбилдинга, чтобы повысить brand awareness и показать Google, что у вашего веб-сайта хорошая репутация.

Давайте разберемся, почему обратные ссылки — главная проблема. После обновления Panda в 2011 году большая часть интернета была в замешательстве. Целью обновления было избавиться от низкокачественных сайтов и контент-ферм, отдав приоритет количеству обратных ссылок и поисковых запросов о бренде сайта. В такой ситуации сайт с большим количеством обратных ссылок и более узнаваемым брендом может воровать контент и быть выше в поиске.

После релиза Panda форумы Google наполнились жалобами о воровстве контента и нарушении авторских прав. Ушли годы, чтобы разобраться с недостатками алгоритма, но Google решил придерживаться данного решения.

Кроме проблем с обратными ссылками, причина может крыться в домене. Если домен, которым вы сейчас владеете, был ранее уличен в спаме, сайт может испытывать сложности из-за наложенных штрафов. Это редко, но может быть причиной проблем с качеством. В таком случае лучше связаться с Google напрямую.

Как сообщить Google о краже контента?

Перед тем, как что-либо делать, убедитесь, что все задокументировали. Сделайте скриншоты своей страницы и всего украденного контента. Зафиксируйте все URL.

Сначала стоит выйти на владельца сайта с плагиатом. Дайте возможность решить все легким способом. Если владелец разумен, то оценит ваш запрос. Вы будете удивлены, узнав, как часто такой подход спасает обе стороны от кучи проблем.

Если же вы не нашли общий язык, время принимать кардинальные меры. Оригинальный контент защищается Законом об авторских правах цифрового века (DMCA). Вы можете начать дело по нарушению DMCA на странице правовой поддержки Google.

Предоставьте компании всю запрашиваемую информацию. Расскажите о причинах, почему контент должен быть удален, и предоставьте все собранные улики. Затем нужно заполнить форму, где указываются все URL, уличенные в плагиате.

На удаление контента нужно от пары дней до двух недель.

Будьте бдительны

Всегда будьте начеку с плагиатом. Если дать ему оставаться онлайн слишком долго, вас самих могут обвинить в воровстве, особенно если украденный контент выше вашего в поиске.

Будьте бдительны и поддерживайте высокое качество своего веб-сайта, а лучший способ разобраться с подражателями — получить авторитетные ссылки с других площадок.