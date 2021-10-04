Страница с тегами
Программатик
2418
4 мин чтения
Аукционные модели programmatic-рекламы
Многокомпонентность спроса и предложения индустрии programmatic-рекламы создает потребность в ...
19 окт. 2021 г. • 4 мин чтения
2451
4 мин чтения
Programmatic vs Нативная реклама
На первый взгляд кажется, что programmatic и нативную рекламу можно сопоставить друг с другом,...
14 июл. 2021 г. • 4 мин чтения
2545
5 мин чтения
Почему нативная реклама — лекарство после смерти cookie
Индустрия adtech сейчас на грани будущего, в котором конфиденциальность стоит на первом месте,...
13 мая 2021 г. • 5 мин чтения
2915
Руководство
1 мин чтения
Реклама и таргетинг без сторонних cookie
В 2022 г. сторонние cookie перестанут работать в большинстве браузеров. Изменение значительно ...
23 апр. 2021 г. • 1 мин чтения
2748
5 мин чтения
Все что нужно знать о технических стандартах IAB
Спуфинг головная боль экосистемы programmatic до массового принятия технических стандартов IAB...
9 апр. 2021 г. • 5 мин чтения
2209
6 мин чтения
RTB и программатик-реклама: динамика рынка, тренды и сложнос...
Отношения между торгами в реальном времени (RTB) и рекламой программатик очень тесные. Хотя об...
9 янв. 2020 г. • 6 мин чтения
7977
6 мин чтения
Ясно о нативной програматик-рекламе
Разработка нативных рекламных блоков началась примерно в 2012 году, когда специалисты по цифро...
27 мар. 2019 г. • 6 мин чтения