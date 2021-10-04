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Страница с тегами

Программатик

2418
4 мин чтения
Тренды AdTech
Аукционные модели programmatic-рекламы

Многокомпонентность спроса и предложения индустрии programmatic-рекламы создает потребность в ...

19 окт. 2021 г. • 4 мин чтения
2451
4 мин чтения
Тренды AdTech
Programmatic vs Нативная реклама

На первый взгляд кажется, что programmatic и нативную рекламу можно сопоставить друг с другом,...

14 июл. 2021 г. • 4 мин чтения
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5 мин чтения
Паблишеры
Почему нативная реклама — лекарство после смерти cookie

Индустрия adtech сейчас на грани будущего, в котором конфиденциальность стоит на первом месте,...

13 мая 2021 г. • 5 мин чтения
2915
Руководство
1 мин чтения
Руководства
Реклама и таргетинг без сторонних cookie

В 2022 г. сторонние cookie перестанут работать в большинстве браузеров. Изменение значительно ...

23 апр. 2021 г. • 1 мин чтения
2748
5 мин чтения
Тренды AdTech
Все что нужно знать о технических стандартах IAB

Спуфинг головная боль экосистемы programmatic до массового принятия технических стандартов IAB...

9 апр. 2021 г. • 5 мин чтения
2209
6 мин чтения
Тренды AdTech
RTB и программатик-реклама: динамика рынка, тренды и сложнос...

Отношения между торгами в реальном времени (RTB) и рекламой программатик очень тесные. Хотя об...

9 янв. 2020 г. • 6 мин чтения
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6 мин чтения
Everything about programmatic native advertising
Рекламодатели
Ясно о нативной програматик-рекламе

Разработка нативных рекламных блоков началась примерно в 2012 году, когда специалисты по цифро...

27 мар. 2019 г. • 6 мин чтения

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