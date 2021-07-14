В MGID мы стремимся отвечать на запросы клиентов и соответствовать стандартам и практикам индустрии. Именно поэтому мы изменили настройки по умолчанию в основных отчетах паблишера и добавили новые метрики эффективности. Это даст клиентам лучший опыт и новые идеи о том, насколько хорошо работают виджеты.

Аналитические отчеты MGID в реальном времени отслеживают все рекламные метрики отдельно для веб-сайтов и виджетов. Некоторые из наиболее используемых: просмотры в зоне видимости, клики, кликабельность (CTR), CPC и доход.

Какие рекламные метрики доступны для веб-сайтов?

Давайте пройдемся по ключевым метрикам паблишера, доступным для веб-сайтов:

Какие рекламные метрики доступны для виджетов?

Дашборд паблишера MGID отслеживает следующие метрики для каждого виджета:

Какие рекламные метрики доступны в отчете по видео?

Заключение

Каждая метрика важна и помогает преодолеть трудности и найти идеи по дальнейшей оптимизации. Мы считаем, что с новыми настройками по умолчанию клиенты MGID получат гораздо более чистый сбор данных и процесс анализа.

Наша команда поддержки поможет и направит, если у вас возникнут трудности в анализе метрик дашборда.