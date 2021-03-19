С растущей конкуренцией за внимание пользователей и с ограниченными доходами от подписок, реклама, вероятно, все еще останется предпочитаемым выбором большинства начинающих, а также множества состоявшихся проектов. Остановившись на данной модели монетизации, цифровые паблишеры могут далее выбирать из множества рекламных форматов и платформ.

Чаще всего паблишерами выбираются следующие пути:

Google AdSense и другая баннерная реклама

Работая с AdSense или другими провайдерами дисплейной рекламы, рекламодатели могут выбрать одну из моделей оплаты: CPM (цена за 1000 показов), CPC (цена за клик), и CPE (цена за вовлеченного пользователя). Паблишеры могут получать доход, если пользователь нажимает на CPC рекламу, просматривает CPM рекламу или совершает определенные действия после просмотра CPE рекламы. Баннерная реклама не всегда соответствует дизайну и контенту платформы, поэтому ее присутствие может отвлекать и отталкивать посетителей.

Виджеты рекомендации контента и другие нативные форматы

Виджеты рекомендации контента используются для автоматического продвижения контента и в основном размещаются на странице статьи между параграфами или в самом низу. Как и все нативные форматы, виджеты согласуются с окружающей обстановкой.

Схожий формат — реклама в ленте. Она также имитирует дизайн и эстетику сайта. Такая реклама располагается в новостной ленте сайта. Обычно нативные форматы считаются менее надоедливыми для посетителей. Кроме того, они предоставляют более релевантный для пользователя контент.

Видеореклама

Видеоформаты больше привлекают пользователей, а их CTR выше. Следовательно, они пользуются большим спросом среди рекламодателей. Существует видеореклама in-stream (в начале, в середине или в конце просматриваемого видео), out-stream (между видео) и in-banner (размещается в баннерах и автоматически проигрывается без звука). Рекомендуется избегать автоматически проигрываемой видеорекламы со звуком, потому что она может навредить восприятию контента на сайте.

Частные контракты с рекламодателями

Если вы получили большом объем трафика, и профиль вашего читателя совпадает с целевой аудиторией конкретных брендов, вы можете напрямую связаться с рекламодателями для продажи рекламы. Посредников не будет, но вам придется самим вести весь процесс переговоров и внедрения рекламы.

Спонсорский контент

Вы можете помочь продвижению продуктов через редакторский контент. На сайте размещаются специальные статьи, чтобы ваша аудитория увидела их и взаимодействовала с ними. В таком случае вам также придется нарастить аудиторию, общаться с прямыми рекламодателями и партнерскими сетями, а также подготовить или хотя бы проконтролировать размещаемый коммерческий контент.

Push-уведомления

Push-реклама позволяет рекламодателям привлечь пользователей, подписанных на обновления релевантного контента. Реклама отправляется в формате уведомления, даже когда пользователи покинули сайт. Хотя этот формат и имеет в среднем более высокий CTR, push-реклама очень навязчива.

Всплывающие окна

Всплывающая реклама размещается в новом окне или в новой вкладке браузера. Реклама автоматически появляется на переднем плане (pop-up) или на заднем фоне (pop-under). Этот формат является самым надоедливым и может навредить имиджу сайта.