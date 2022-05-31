Интернет рынки полностью изменили всеобщее представление о розничной торговле, и то, как мы покупаем наши любимые продукты. Ожидалось, что розничная торговля остановится из-за пандемии, но на помощь пришли онлайн-рынки, и помогли как малому бизнесу, так и отдельным продавцам.

Поставщики, клиенты, продавцы, покупатели… все они являются основными элементами онлайн-рынка. Они приходят с товарами и продают их напрямую тем, кто готов их купить. Если подумать, онлайн-рынки ничем не отличаются от базаров древнего мира. За одним исключением — у них есть операторы или администраторы веб-сайтов, которые управляют самой торговой площадкой и получают прибыль от работы сайта.

Независимо от того, ищете ли вы торговую площадку NFT или рынок фрилансеров, принцип остается тем же — кто-то предлагает продукт или услугу, а кто-то остро в ней нуждается. Но как работает маркетинг на онлайн-рынке?

Электронная коммерция и торговые площадки, в чем разница?

Во-первых, важно различать два наиболее распространенных типа торговых площадок. Давайте сначала обсудим более широкое определение — магазины электронной коммерции.

Поскольку теперь все больше и больше людей делают выбор в сторону онлайн-покупок, значение «электронной коммерции» несколько изменилось и используется для обозначения интернет-магазинов, которые продают товары покупателям. По сути, магазин электронной коммерции определяется как сайт, посвященный продаже товаров одного бренда конкретной целевой аудитории, которую он пытается охватить.

Возьмем, к примеру, Timberland. Это однозначно типичный магазин электронной коммерции. На их сайте нет никаких других обувных брендов, а маркетинг ориентирован на демографику, которым Timberland продает свою обувь. Тем не менее, крупные розничные продавцы нередко добавляют более мелких партнеров к своим существующим сайтам электронной коммерции, тем самым становясь торговыми площадками.

Depop — отличный пример торговой площадки. На нем можно найти одежду и украшения от разных продавцов, и оттуда потребители могут начать сортировать товары по брендам, что позволит им сосредоточиться на одном конкретном продавце из тысяч вариантов. Это типичный пример онлайн-рынка.

С технической точки зрения, онлайн-рынок также является сайтом электронной коммерции, но с одним существенным отличием — он пытается привлечь не только покупателей, но и продавцов.

В этом маркетплейс-маркетинг будет отличаться от традиционного маркетинга электронной коммерции — он должен предлагать и рекламировать продавцам лучшую торговую среду, чем его конкуренты.

KPI и метрики для онлайн-рынков

Онлайн-рынки используют множество ключевых показателей эффективности и метрик, как и другие веб-сайты. Проще говоря, важны такие показатели как, например, количество активных пользователей в месяц (MAU). Чем больше у вас уникальных пользователей, тем лучше.

Другие показатели, такие как время, проведенное на сайте, следует рассматривать в ином свете. Обычно все хотят, чтобы пользователи проводили как можно больше времени на их веб-сайте, но в мире электронной коммерции это обычно означает, что они не могут найти то, что ищут. Важные детали, подобные этим, могут помочь вам понять соответствующие показатели и установить более эффективные KPI.

Для онлайн-рынков еще одним интересным и очень важным показателем является ликвидность, то есть процент листингов, которые приводят к покупке. Поскольку мы говорим об онлайн-рынках, ликвидность можно измерять как с точки зрения покупателей, так и с точки зрения продавцов. Если говорить о покупателях, достаточно посмотреть, сколько посещений страниц приводит к успешной покупке.

Помимо этого, вот некоторые из наиболее полезных показателей:

Стоимость привлечения клиентов;

Валовой товарооборот;

Коэффициент повторных покупок;

Соотношение поставщиков и клиентов.

Любой из них может оказаться отличным KPI для бизнеса, который пытается добиться успеха в индустрии онлайн-рынка.

Эффективная маркетинговая тактика и новые тренды

Итак, что можно сделать, чтобы выделиться из толпы?

Во-первых, вы можете включить прямую трансляцию для своих пользователей и сделать веб-сайт более похожим на социальную сеть: с функциями, включающими возможность подписаться на кого-то и многое другое. Привлекайте свою аудиторию и держите их в курсе новых предложений и акций, даже если они не покупают ваши продукты. Превращение вашей торговой площадки в развлечение и предоставление вашим потенциальным клиентам возможности участвовать в мероприятиях — это отличный способ наладить связь с вашей аудиторией и выделиться из толпы.

Прямые трансляции — не единственный способ получить дополнительную рекламу. Маркетинг с помощью инфлюенсеров, т. е. когда лидеры мнений пишут о вашем продукте в своих постах в социальных сетях, является невероятно эффективным способом распространения информации об определенном продукте. Обычно это делается путем обмена товаров на услуги, то есть предлагая им товар на обзор.

Конечно, невозможно говорить о маркетинге, не упомянув платную рекламу. Компании, расставившие приоритеты в расходах на рекламу, добились значительной отдачи от рекламных расходов. Это особенно верно для ретаргетинга нативных кампаний. Компании, которые полагаются на ретаргетинг, теперь наблюдают беспрецедентную рентабельность инвестиций и, таким образом, будут иметь большую покупательную способность в случае очередного глобального кризиса.

Наконец, никогда не забывайте выражать благодарность своим существующим клиентам. Управление успешным магазином интернет-маркетинга — это не только борьба за новых клиентов, но и удержание существующих клиентов. Информационные рассылки по электронной почте, а также программы лояльности и реферальные программы могут помочь вам выразить благодарность вашей текущей клиентской базе и построить долгосрочные отношения.

Не забывайте о поставщиках

Покупатели и продавцы являются игроками рынка, по крайней мере, так было раньше. Как мы уже говорили, онлайн-торговые площадки отличаются от традиционных сайтов электронной коммерции тем, что в процессе торговли участвует третья сторона, которой может быть поставщик сайта — оператор торговой площадки.

Веб-мастера маркетплейсов также играют важную роль в общем успехе сайта. Именно им нужно придумать уникальный призыв к продажам, который будет отличать их от всех других торговых площадок. Насколько легко или сложно будет добиться успеха на рынке, зависит от ниши и бизнес-модели, которую выбирает веб-мастер.

Программы лояльности для покупателей и продавцов, денежное поощрение, комиссионные и маржинальные затраты могут сделать один рынок более привлекательным, чем другой. Крайне важно, чтобы вы исследовали и сформулировали уникальную и прибыльную бизнес-модель, если вы хотите стать успешным поставщиком на рынке.

Выводы

Независимо от того, хотите ли вы управлять торговой площадкой или работать на одной из существующих в качестве продавца, важно знание эффективных маркетинговых приемов. 2022 год в целом имеет одно существенное отличие от предыдущего года - преобладание сотрудничества с инфлюенсерами, нативной рекламы и кампаний по ретаргетингу. Хотя наличие инфлюенсеров, рекламирующих ваши продукты, безусловно, приятно, именно расходы на рекламу окажут наибольшее влияние на ваш будущий успех.