С того момента, как появился Интернет, пользователи все чаще перестают обращать внимание на рекламные баннеры, ярко выделяющиеся из окружающего контента. А используя рекламу, которую невозможно игнорировать, например, всплывающие окна и push-сообщения, рекламодатели рискуют получить негативную реакцию и вызвать раздражение у потенциальных пользователей.
Нативная реклама идет совершенно в другом направлении. Она контекстно и визуально подстраивается к окружающему контенту. Это органично вписывается в пользовательский опыт, и такая реклама получает нужную величину внимания не будучи надоедливой.
В этом руководстве вы найдете основы того, как рекламировать свой бизнес, используя нативную рекламу MGID, а также несколько эксклюзивных советов и трюков для максимального раскрытия потенциала.
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Содержание
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Глава 1
Что такое нативная реклама?
Определение нативной рекламы
Согласно Институту нативной рекламы, это реклама, созданная специально, чтобы соответствовать форме и функционалу среды, в которой она размещается. Такая форма не мешает читателю и активней потребляется. Она охватывает аудиторию в более расслабленной и пассивной манере, находя читателя, пока тот изучает контент паблишера в сети.
Нативная реклама ненавязчива для пользователей и потенциально может иметь большее воздействие на потребителя в сравнении с баннерами и дисплейной рекламой. Это достигается путем преодоления баннерной слепоты — феномена выборочного внимания пользователей. Они намеренно склонны игнорировать рекламу. Людям свойственно не обращать внимание на очевидную рекламу и пролистывать ее, чтобы добраться до важного для них контента.
Большинство нативной рекламы отображается в виджете рекомендаций и ссылается на редакционный контент. Обычно, маркетологи, использующие данный канал, пытаются рассказать историю или развлечь аудиторию, в то же время представляя продвигаемый продукт.
Глава 2
Экосистема нативной рекламы
Как рекламодатель, ищущий новые каналы для расширения охвата аудитории, на платформе MGID вы можете ожидать высококачественный поток релевантных лидов. Для обеспечения стабильного и качественного трафика мы используем собственное решение безопасности, сертифицированное TAG, а также средство обнаружения подозрительной активности Anura. Также, у нас есть собственная команда аналитиков, регулярно проверяющая трафик вручную. Как результат, мы можем гарантировать безопасность 96% трафика MGID.
На платформе MGID доступен географический и поведенческий таргетинг. Они позволяют контролировать аудиторию, которая будет получать вашу рекламу. Кроме того, мы добавили продвинутые возможности оптимизации: отслеживание трафика, выборочное предложение цены, потенциальный охват аудитории и движки рекомендации цен. Все это помогает рекламодателям достигнуть максимальной эффективности с правильным таргетингом.
Наше решение по контекстному таргетингу позволяет маркетологам с самого начала кампании вкладывать послание бренда в нужный контекст, а также избегать определенных контекстов. Например, вы можете показывать рекламу только на сайтах определенной категории, а также исключать страницы по конкретной тематике, которая, по вашему мнению, может навредить бренду.
Платформа MGID — это источник высококачественного трафика на больших объемах. Мы сотрудничаем с более 32+ тыс. сайтов, в том числе с ведущими паблишерами: Newsweek, Investing.com, The Week, MSN, International Business Times и др. Мы достигли 850+ млн. уникальных посетителей из более 200+ стран ежемесячно.
Глава 3
Креативные подходы в нативной рекламе
В большинстве случаев нативная реклама воспринимается как рекомендованный или спонсорский контент, схожий с тем, который пользователь читал до того, как кликнуть на рекламное объявление. По сравнению с дисплейной или баннерной рекламой, она имеет больший потенциал для вовлечения аудитории и помогает пользователям запомнить продукт.
Ключевыми рекламными элементами на платформе MGID являются изображения (визуальные элементы), текст и, иногда, текстовые кнопки. Создавая рекламный объект, вы должны следовать спецификациям изображений и заголовков, таким как размеры изображения, формат, длина заголовка и т.д. Информация о них может быть найдена в базе знаний на вашей информационной панели.
Помните, что выбранные изображения привлекают внимание первыми. Пользователи оценивают их боковым зрением, даже не смотря на них, например читая текст. Если аудитория не заинтересована в визуальной составляющей, скорей всего она проигнорирует рекламное объявление.
Вы можете использовать нативную рекламу для продвижения продукта или текущих скидок. Это может осуществляться прямо либо с помощью перевода на лендинговую страницу продажи. Нативная реклама также отлично подходит, если вы хотите предоставить дополнительный контент потенциальным клиентам, заодно развлечь и научить их чему-то. Таким образом, вы подготовите аудиторию к покупке и осуществите продажу более тонко и ненавязчиво.
В мягких продажах контент стоит на первом месте. Поэтому, вам нужно создать сюжет и, в некоторых случаях, сделать его интерактивным. Сторителлинг может применяться в различных вариациях:
- успешные истории
- решение проблемы
- или покажите все положительные стороны продукта
Нацеливаясь на большее количество кликов и конверсий, вы должны сфокусироваться на создании необычного пользовательского опыта и сделать ваше повествование эмоционально запоминающимся. Обращайтесь к читателю на «ты», чтобы добавить личную нотку. Узнайте, какой эмоциональный триггер будет работать с вашим рекламным сообщением лучше всего. Кроме того, вы можете использовать динамические ключевые слова, такие как {Город} для рекламного текста.
Глава 4
Настройка аудитории, геотаргетинга, плейсмента и не только.
После регистрации на платформе MGID следующим шагом будет выбор названия кампании. В будущем это позволит отслеживать различные кампании. Выберите тип кампании. Это может быть как продвижение продукта, так и контента. Также вам следует уделить внимание выбору верной категории. Она задаст направление дальнейшему процессу модерации.
Следующий шаг — это таргетинг. Вы можете настроить целевую аудиторию с помощью трафика из определенных местоположений, стран, браузеров, устройств и т.д. Нацеливаясь на серьезный охват, всегда тестируйте несколько вариантов. Эти варианты должны быть запущены как отдельные кампании и отличаться ключевыми характеристиками трафика. Например, в одном варианте можно сделать фокус на мобильный трафик, а в другом на трафик персональных компьютеров.
Платформа MGID имеет продвинутые AI-движки для оптимизации настроек кампании. Например, используя инструмент отслеживания трафика, вы можете увидеть наиболее эффективные гео и сегментов аудитории, а также уровень конкуренции в каждом гео.
Далее, вы должны запланировать временные рамки кампании. Мы рекомендуем выделить несколько первых дней кампании на тестовый период. Это позволит узнать наиболее эффективное время дня для вашего продукта. Затем, вы можете установить временные рамки на основе полученной статистики.
Чтобы убедиться, что вы не превышаете свой бюджет, вы можете установить лимит на всю кампанию: потраченный бюджет, число кликов или конверсий. Также вы можете установить счетчик конверсий или использовать UTM-ссылки для отслеживания трафика, полученного с платформы MGID.
После того как вы настроите таргетинг для кампании, вам следует приступить к созданию рекламных креативов. Далее, следует процесс модерации контента.
Глава 5
Правила модерации MGID
Как и на других платформах, MGID имеет точные инструкции по поводу того, какие рекламные материалы запрещены, какие ограничиваются, а какие разрешены. Эти требования можно найти в руководствах по контент политике в дешборде MGID.
Для оперативного прохождения модерации следует проверить все картинки, текст, ссылки и лендинг. В среднем, мы отклоняем 5% рекламных объявлений из-за различных нарушений. Наиболее частой причиной отказа является несоответствие контентной политике, а именно следующие нарушения:
- нарушение авторских прав
- нарушение безопасности и конфиденциальности
- клоакинг
- неподходящий выбор визуальных элементов
- плохой фотошоп
- сайты в разработке
- фейковые элементы в дизайне веб-страницы
- выдача себя за другие легитимные источники
- привлечение знаменитостей
- агрессивный кликбейт
Перед запуском рекламы в ротацию вам следует проверить лендинг: его информационную ценность и содержимое, с точки зрения читателей. Не забудьте добавить и четко выделить правила пользования и конфиденциальности, контактную информацию и информацию о разглашении. Все материалы, которые вы помещаете на лендинг или прелендинг, должны быть высокого качества. Они не могут содержать запрещенный контент, такой как порнографию, терроризм, призывы к ненависти или другие нежелательные материалы.
В процессе модерации в MGID мы используем машинное обучение и ручную проверку. Это более приятно, чем иметь дело только с алгоритмами. Наши модераторы могут исключить некоторые рекламные креативы, но они почти никогда не блокируют аккаунты и всегда готовы помочь перед запуском кампании.
Еще один дополнительный шаг для ускорения процесса модерации — провести предварительный просмотр продукта или контента при содействии нашей команды модерации. С использованием этого метода вы можете быть уверены, что модерация новых материалов пройдет быстро, а кампания запустится гладко и без лишних проблем.
Глава 6
Тестирование и оптимизация вашей кампании
Если вам интересно, возможно ли создать масштабные кампании, долгосрочно работающие на автопилоте и приносящие положительный ROI, мы вас немного расстроим. Большинство нативных кампаний требуют постоянной оценки и оптимизации для получения стабильных результатов.
Однако, сейчас мы расскажем вам несколько коротких правил. При их соблюдении оптимизация и масштабирование не будут такими уж и сложными.
Не забывайте делать тесты перед запуском
Тестовая фаза является ключом успеха к дальнейшей оптимизации и масштабированию. На этом этапе вы можете протестировать различные маркетинговые подходы, лендинги, различные рекламные креативы. Выделите отдельный бюджет на тестирование Наши аккаунт-менеджеры могут посоветовать его для каждого гео.
Всегда лучше начать с наиболее простых настроек, среднего CPC. Имеет смысл только настроить гео для первоначального теста. Тестирование, вероятно, будет иметь отрицательный ROI, но оно даст идеи для дальнейшей оптимизации, для черных и белых списков.
Анализ фазы тестирования поможет вам определить рекламу, лендинги, время дня, виджеты, источники трафика или другие паттерны данных с наилучшей конверсией. После того, как вы определите это, не бойтесь увеличивать ставки с этими настройками.
Используйте selective bidding (анализ качества площадок) и движок рекомендации цены
Это две ключевые возможности нашей платформы по оптимизации настроек кампании и получения максимального результата. Анализ качества площадок позволяет рекламодателям определить источники трафика без конверсии и удалить их. Также это позволяет увеличить ROI для наиболее эффективных источников.
Движок рекомендации цены дает представление о том, как ставка влияет на позиции в торгах. Во внимание принимаются все параметры таргетинга. Движок покажет, какой процент от доступного трафика получит ваша кампания. Данная возможность позволяет рекламодателям установить оптимальный CPC и оценить ожидаемый охват аудитории.
Добавляйте кампании с новыми настройками и отслеживайте их отдельно
Вы должны постоянно и динамично добавлять используемые рекламные креативы, виджеты и настройки таргетинга. Добавляйте новые и удаляйте неэффективные. Помните, что свежие и необычные рекламные креативы являются источником вашего конкурентного преимущества. Рекомендуется разделение бюджета 80/20: 80% выделяется на проверенные стратегии, а 20% на эксперименты.
Рекомендуется добавлять кампании с новыми настройками и держать существующие в ротации, пока их ROI положителен. Это позволит увеличить сразу масштаб и повысить эффективность кампаний. Распространенной тактикой является создание двух наборов кампаний с высоким и низким CPC для различных ОС, браузеров или настроек.
Черные и белые списки
Как только вы запустите кампанию в ротацию, вы заметите, что некоторые виджеты работают эффективней других. Фаза тестирования позволит вам сперва взглянуть на CTR и их стоимость за конверсию. Затем вам придется динамически подстраивать коэффициенты для виджетов и помещать неэффективные виджеты в черный список.
Виджеты с высоким CTR и низкой конверсией увеличивают бюджет на рекламу. Поэтому, вы можете понизить на них ставки. С другой стороны, вам бы хотелось увеличить ставки на наиболее эффективные источники трафика и посмотреть, какие из них могут вывести кампанию на новый уровень. Наконец, целесообразно исключать полностью бесполезные виджеты из кампании. Помещайте их в черный список.
Не давайте вашим креативам устареть
Как правило, требуется 4-6 активных рекламных креативов на кампанию. Визуальные элементы обычно выгорают очень быстро. В то же время, вы можете использовать те же самые заголовки более длительный период. В зависимости от охвата кампании, рекомендуется обновлять рекламные креативы каждые 1-3 недели.
При масштабировании вашей кампании не забывайте отслеживать все важные KPI и метрики воронки продаж. Они помогут вам определить проблемы на различных этапах. Например, высокий CTR при низкой конверсии может говорить о проблемах с лендингом. Возможно, он непривлекателен для пользователей, не оптимизирован для мобильных устройств или не соответствует рекламным сообщениям.
Глава 7
Какой ROI вы можете ожидать от нативной рекламы
Использование множества техник и подходов позволяет клиентам MGID достигать их целевой аудитории в безопасной для бренда среде и эффективно получать новые лиды.
Кейс Babbel
Babbel является ведущим мировым приложением в сфере изучения языков онлайн. С помощью нативной рекламы компания стремилась побудить новых пользователей зарегистрироваться и покупать курсы. На платформе MGID было запущено две разные кампании: прямая кампания и кампания с прелендингом. На креативах они использовали изображения обычных людей в повседневных ситуациях. В результате кампания достигла 548 конверсий со средним CPC 0,19$.
Кейс Occhiali24.it
Occhiali24.it — популярный бренд линз для очков. Он известен высоким качеством продукции по низкой цене. Бренд запустил кампании прямых продаж, а также ретаргетинговые кампании. Это помогло напомнить клиентам об уже знакомом продукте и увеличить коэффициент конверсии.
Кейс Flintobox
Flintobox предлагает обучающие боксы для развивающих занятий детей от 2 до 12 лет. Продукт нацелен на борьбу цифровой зависимостью у детей и их вовлечением в полезную деятельность. Сейчас проект имеет более 120 000 подписчиков.
Flintobox создала на платформе MGID ряд рекламных креативов, изображающих проблемы зависимости от мобильных телефонов и подчеркивающих необходимость инвестировать в развитие ребенка. Нажав на эти рекламные материалы, пользователей перенаправлялся на лендинг. Там он мог указать возраст ребенка и узнать о преимуществах Flintobox. Затем пользователи заполняли форму для получения обратного звонка и размещения заказа. Кампания показала устойчивые показатели с величиной eCPL до 2,1$.
Глава 8
Заключение
Фундаментальный принцип нативных кампаний — обеспечить пользователей релевантным контентом, соответствующим их текущему поведению в сети. Такая реклама размещается с учетом дизайна и содержимого сайта. Она привлекает больше внимания пользователей, чем обычные рекламные форматы, такие как баннеры.
Запуская рекламу на MGID, вы найдете высококачественные источники трафика с широкой аудиторией и получите всю необходимую помощь для эффективной работы нативной рекламы. С нашими продвинутыми возможностями вы можете легко настроить таргетинг, размещать рекламу на премиальных площадках, масштабировать и оптимизировать кампании.