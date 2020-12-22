Если вам интересно, возможно ли создать масштабные кампании, долгосрочно работающие на автопилоте и приносящие положительный ROI, мы вас немного расстроим. Большинство нативных кампаний требуют постоянной оценки и оптимизации для получения стабильных результатов.

Однако, сейчас мы расскажем вам несколько коротких правил. При их соблюдении оптимизация и масштабирование не будут такими уж и сложными.

Не забывайте делать тесты перед запуском

Тестовая фаза является ключом успеха к дальнейшей оптимизации и масштабированию. На этом этапе вы можете протестировать различные маркетинговые подходы, лендинги, различные рекламные креативы. Выделите отдельный бюджет на тестирование Наши аккаунт-менеджеры могут посоветовать его для каждого гео.

Всегда лучше начать с наиболее простых настроек, среднего CPC. Имеет смысл только настроить гео для первоначального теста. Тестирование, вероятно, будет иметь отрицательный ROI, но оно даст идеи для дальнейшей оптимизации, для черных и белых списков.

Анализ фазы тестирования поможет вам определить рекламу, лендинги, время дня, виджеты, источники трафика или другие паттерны данных с наилучшей конверсией. После того, как вы определите это, не бойтесь увеличивать ставки с этими настройками.

Используйте selective bidding (анализ качества площадок) и движок рекомендации цены

Это две ключевые возможности нашей платформы по оптимизации настроек кампании и получения максимального результата. Анализ качества площадок позволяет рекламодателям определить источники трафика без конверсии и удалить их. Также это позволяет увеличить ROI для наиболее эффективных источников.

Движок рекомендации цены дает представление о том, как ставка влияет на позиции в торгах. Во внимание принимаются все параметры таргетинга. Движок покажет, какой процент от доступного трафика получит ваша кампания. Данная возможность позволяет рекламодателям установить оптимальный CPC и оценить ожидаемый охват аудитории.

Добавляйте кампании с новыми настройками и отслеживайте их отдельно

Вы должны постоянно и динамично добавлять используемые рекламные креативы, виджеты и настройки таргетинга. Добавляйте новые и удаляйте неэффективные. Помните, что свежие и необычные рекламные креативы являются источником вашего конкурентного преимущества. Рекомендуется разделение бюджета 80/20: 80% выделяется на проверенные стратегии, а 20% на эксперименты.

Рекомендуется добавлять кампании с новыми настройками и держать существующие в ротации, пока их ROI положителен. Это позволит увеличить сразу масштаб и повысить эффективность кампаний. Распространенной тактикой является создание двух наборов кампаний с высоким и низким CPC для различных ОС, браузеров или настроек.

Черные и белые списки

Как только вы запустите кампанию в ротацию, вы заметите, что некоторые виджеты работают эффективней других. Фаза тестирования позволит вам сперва взглянуть на CTR и их стоимость за конверсию. Затем вам придется динамически подстраивать коэффициенты для виджетов и помещать неэффективные виджеты в черный список.

Виджеты с высоким CTR и низкой конверсией увеличивают бюджет на рекламу. Поэтому, вы можете понизить на них ставки. С другой стороны, вам бы хотелось увеличить ставки на наиболее эффективные источники трафика и посмотреть, какие из них могут вывести кампанию на новый уровень. Наконец, целесообразно исключать полностью бесполезные виджеты из кампании. Помещайте их в черный список.

Не давайте вашим креативам устареть

Как правило, требуется 4-6 активных рекламных креативов на кампанию. Визуальные элементы обычно выгорают очень быстро. В то же время, вы можете использовать те же самые заголовки более длительный период. В зависимости от охвата кампании, рекомендуется обновлять рекламные креативы каждые 1-3 недели.

При масштабировании вашей кампании не забывайте отслеживать все важные KPI и метрики воронки продаж. Они помогут вам определить проблемы на различных этапах. Например, высокий CTR при низкой конверсии может говорить о проблемах с лендингом. Возможно, он непривлекателен для пользователей, не оптимизирован для мобильных устройств или не соответствует рекламным сообщениям.