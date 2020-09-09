2020 год был непростым. Нам пришлось пережить и отказ от сторонних кукиз, и падение рекламных бюджетов во время пандемии, и новые функции iOS 14, предотвращающие отслеживание пользователей. Рекламный бизнес уже не будет прежним, напротив, способы создания и публикации рекламы участниками рынка будут пересмотрены.

Сегодня вебмастера и маркетологи должны научиться мгновенно перепланировать бюджеты и делать эффективную рекламу за счет до смешного ограниченных ресурсов. Знание последних разработок и способность оперативно принимать обоснованные решения являются ключом к успеху, поэтому предстоящая конференция DMEXCO 2020 станет одной из самых больших возможностей для нетворкинга, обмена и сотрудничества с ключевыми игроками цифрового бизнеса, маркетинга и инноваций.

По очевидным соображениям безопасности в этом году конференция будет проводиться в онлайн формате. Благодаря использованному решению для проведения мероприятий можно принять участие в DMEXCO из дома; организаторы позаботились о том, чтобы участники могли обмениваться идеями, решениями и знаниями через живую конференцию, интерактивные мастер-классы, виртуальные пространства или на презентациях брендов.

Мы станем участниками DMEXCO в четвертый раз подряд и с нетерпением ждем этой возможности, чтобы поделиться нашим последним опытом в области цифровой рекламы. В этом посте вы сможете найти программу MGID на DMEXCO, а также узнать о том, какие бонусы мы готовим для наших дорогих друзей и партнеров.

Доклад MGID на DMEXCO: performance-маркетинг в условиях «новой нормы»

В ходе семинара Иван Доруда, вице-президент по продажам MGID, расскажет, как одновременно стимулировать рост узнаваемости бренда и продаж с помощью экономически эффективных рекламных каналов.

Сейчас маркетологам не остается ничего другого, кроме как оптимально использовать свои бюджеты и постоянно адаптировать рекламные стратегии к «новым нормам». Часто это означает, что приоритет отдается маркетинговой деятельности, ориентированной на результат, а не кампаниям по повышению осведомленности о бренде. Но действительно ли нужно выбирать одно вместо другого?

Программа доклада:

Brandformance - свежий взгляд на вопрос «бренд или performance»

Почему нативный формат лучше всего подходит для достижения целей, связанных как с брендом, так и с performance?

Как MGID помогает клиентам адаптировать свои стратегии цифрового маркетинга к новым нормам?

Получите бесплатный эксклюзивный доступ к контенту MGID на DMEXCO

Друзья и партнеры MGID могут бесплатно посетить наш семинар, используя специальный промокод - 4PRM9C. С помощью этого кода вы можете получить доступ к интерактивному мастер-классу MGID, а также пообщаться персонально с нашей командой экспертов через чат или аудио / видео.

Чтобы стать нашим гостем на DMEXCO, перейдите по ссылке и «купите» бесплатный гостевой аккаунт в билетном магазине DMEXCO. Как только откроется DMEXCO @home, вы автоматически получите электронное письмо, дающее вам доступ к выставочному залу и контенту MGID, а также возможность пообщаться с нашей командой.

Посетив мероприятие, вы также сможете пообщаться с нашими экспертами и обсудить интересующие вас вопросы на виртуальном стенде MGID. Регистрируйтесь по этой ссылке, чтобы забронировать определенное время в нашем расписании.

До встречи на # DMEXCO20!