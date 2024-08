À medida que o mês de junho se aproxima, bandeiras do Orgulho Gay acenam em todos os mastros e logotipos de arco-íris são exibidos no perfil oficial de todas as empresas no Facebook. No entanto, nos deparamos com o mesmo enigma: ano após ano, membros da comunidade LGBTQIA+ afirmam que as empresas apenas defendem a causa da boca para fora.

E quem pode culpá-los? Assim que junho chega ao fim, o apoio, na maioria dos casos, desaparece completamente. É difícil imaginar que essas empresas que estão “prestando homenagem” à comunidade LGBTQIA+ saibam alguma coisa sobre 28 de junho e os motins de Stonewall, muito menos sobre a nova era de ativismo que se seguiu. É seguro supor que a maioria das empresas ignora por que junho é o mês de celebrações e desfiles, além de Bill Clinton declarar isso em 1999.

Tendo em vista que um em cada dez membros LGBTQIA+ foi alvo de anúncios com base em sua orientação sexual – quase todos os quais erraram o alvo – é seguro supor que as empresas precisam revisar a história e as lutas da comunidade.

A geração Millenial e a geração Z, especialmente a última, estão abrindo caminho como as gerações mais orgulhosas de todos os tempos, e que também são os alvos mais prováveis ​​de anúncios mal informados. Em 2020, 9% dos millennials e 16% da geração Z identificado como LGBTQIA+. De acordo com alguns relatórios, essas taxas são duas vezes maiores em 2022, o que significa que um em cada cinco da Geração Z identifica como LGBTQIA+.

Se você deseja alcançar esse público e apoiá-los, apoiá-los de verdade (não apenas a "rainbow washing" para o mês de junho), você precisará mostrar que realmente fala sério. Felizmente, você pode aprender com as empresas que já fizeram isso direito.

Práticas recomendadas para o marketing no Mês do Orgulho

O fenômeno do "rainbow washing" (que indica apropriação indevida da causa) é tão difundido que se tornou o garoto-propaganda da aliança performativa: a profissão de fidelidade a uma causa para ganhar capital social. É o oposto polar da autêntica aliança, ou seja, verdadeira devoção a uma causa.

O que você pode fazer como empresa para evitar ser visto como um aliado performático? Lembre-se, a comunidade LGBTQIA+ pode e vai ver através de tentativas superficiais e desonestas de solidariedade. Vendo como os millennials e a geração Z tendem a alinhar seus hábitos de consumo com marcas socialmente responsáveis ​​(não que isso deva ser seu principal motivador), a aliança performática pode ser bastante prejudicial à imagem da sua marca.

Para ser um aliado autêntico da causa, você precisa ser, bem, autêntico. Faça a si mesmo essas perguntas. Seu coração está no lugar certo? Qual é a sua motivação para participar do Mês do Orgulho? Você está realmente ajudando a comunidade ou apenas afirmando que está?

Realmente não há espaço para debate aqui. A única maneira de ser ético em relação ao marketing do Mês do Orgulho é abordá-lo com autenticidade, empatia e criatividade.

Vamos começar pela autenticidade. Essa é fácil – continue apoiando a causa além de 30 de junho. É uma passagem só de ida para ser rotulado como um capitalista "rainbow washing". A seguir, tome uma atitude. As ações falam mais alto que as palavras, então mostre como a conscientização sobre as dificuldades e realidades LGBTQIA+ afeta seu dia-a-dia. Considere, como você pode apoiar a comunidade em qualquer dia e mês?

Empatia é perceber que este mês é para pessoas, não para empresas. Não é a sua mensagem que importa, são as pessoas que a transmitem que importam. Inclua a comunidade LGBTQIA+ em suas próprias fileiras no processo. A perspectiva deles deve se tornar a sua. Se houver alguém que possa ajudá-lo a estereotipar acidentalmente ou excluir a comunidade, é mais provável que seja alguém que muitas vezes se encontre no lado receptor de tais estereótipos.

Por fim, a criatividade é sua oportunidade de criar mensagens únicas e significativas para a causa. Seu apoio deve ser diferenciado, como nenhum outro, e específico para o seu negócio e apenas para o seu. A Adidas certamente não pode expressar sua criatividade da mesma maneira que a Lego. Seu nicho definirá o tipo de criatividade que você pode expressar.

Campanhas inclusivas LGBTQIA+ famosas

Agora que preparamos o cenário para o que as campanhas LGBTQIA+ devem ser, mostraremos alguns exemplos do mundo real de como é quando autenticidade, empatia e criatividade se unem em uma demonstração de apoio.

McDonald's

Apoiar a comunidade LGBTQIA+ é um esforço de um ano, não apenas no mês de junho. O McDonald's mantém esse objetivo mantendo seu financiamento e parcerias transparentes. Você pode ver com quais fundações voltadas para a comunidade eles estão cooperando, bem como uma lista clara de todas as formas como o McDonald's apoia sua comunidade LGBTQIA+.

Fonte: mcdonalds.com

Green Rubino

A agência criativa independente de propriedade feminina GreenRubino iniciou uma campanha com o nobre objetivo de derrubar estereótipos ultrapassados ​​que prejudicam a comunidade LGBTQ+.

A regulamentação da FDA impede que homens gays e bissexuais (e seus parceiros) doem sangue, dando-lhes um período de espera de três meses. GreenRubino desafia esses regulamentos com imagens brilhantes e comentários afiados.

Fonte: greenrubino.com

Reebok

Há poucas coisas melhores na publicidade inclusiva LGBTQIA+ do que dar aos membros reais da comunidade rédeas completas sobre as campanhas publicitárias e apoiá-los com os recursos para que isso aconteça.

A Reebok defendeu a inclusão quando deu total liberdade criativa a Lazarus Lynch. Juntos, eles criaram um curta-metragem com Richie Shazam, Maxwell Pearce, Mizzko, Broderick Hunter e Amrit. Também apresenta seus entes queridos, que expressam seus sentimentos por meio de notas.

Este pequeno vídeo é uma lição de empatia e apoia a visão da comunidade LGBTQIA+ como o que eles realmente são – pessoas que amam e que são amadas.

Calvin Klein

Não é diferente da Calvin Klein desafiar as normas e percepções sociais. Há muito a ser dito sobre como as normas arbitrárias afetam os membros da comunidade LGBTQ+ e como derrubá-las melhoraria a vida de todos.

No entanto, a população em geral nem sempre está pronta para algumas das lições, e a reação pode sair do controle. Alguns diriam que uma imagem de um homem trans grávido está indo longe demais e que a reação seria demais para marcas menores, mas não para um verdadeiro aliado como Calvin Klein.

Fonte: fashionunited.uk

Anúncios nativos inclusivos

Os anúncios nativos podem ser uma das únicas maneiras inteligentes de oferecer campanhas de marketing inclusivas.

Para criar anúncios nativos inclusivos LGBTQIA+ eficazes, todas as mesmas regras mencionadas acima se aplicam. Em primeiro lugar, evite estereótipos a todo custo. Como não há melhor percepção do que um membro da comunidade LGBTQIA+ pode fornecer, é sempre uma boa ideia incluir seus membros no processo de design. Dessa forma, você também não poderá cair na armadilha dos estereótipos.

Não se esqueça que a comunidade LGBTQIA+ é, de fato, um arco-íris de orientações e que consiste em grupos muito variados de pessoas que você pode representar e incluir. É fácil pular para os gays como o grupo principal, mas isso é uma séria deturpação da comunidade em todo o seu espectro e isso inclui pessoas LGBTQIA+ negras.

É melhor evitar o simbolismo usado em demasia. Bandeiras e arco-íris são muito bons, mas são tudo menos criativos.

Mas acima de tudo, expresse a liberdade de ser você mesmo. Não há o suficiente disso por aí.

Além do arco-íris, onde você pode seguir

A aliança autêntica deve ser o padrão de ouro da publicidade, e isso inclui apoiar a causa durante todo o ano. É preciso uma ação real para ser um aliado. Tome medidas para se envolver na comunidade, doe e apoie fundações amigáveis à comunidade LGBTQIA+.

Simplesmente fazer o upload de um logotipo de arco-íris em 1º de junho é tão bom quanto não fazer nada, então, se esse é o seu plano, você pode ficar sem nada. Existem pessoas por aí que precisam de suporte real e tangível, e é exatamente isso que sua campanha publicitária deve ser. Vá além dos anúncios e mostre suas verdadeiras cores no mundo real.