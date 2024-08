Se a atenção é um bem escasso, então a economia da atenção significa encontrar a melhor alocação de recursos para obter o máximo retorno. Se determinados anúncios e mensagens oferecem menos qualidade de atenção, é essencial maximizar o retorno disso. Para isso, o próximo passo essencial no gerenciamento da atenção é entender as melhores formas de otimizar o potencial de cada formato de anúncio.

Anúncios em movimento

Os anúncios em vídeo tendem a ter CTR mais alta e impulsionar vendas mais altas, com vídeos mais curtos liderando em parâmetros de desempenho. No entanto, eles são caros de produzir, caem em um mercado saturado e têm um alto potencial de irritar os espectadores. Se não for reproduzido ou assistido, a mensagem será perdida. Para cada anunciante, o contexto e os recursos são fatores críticos para decidir se os anúncios em vídeo são uma boa opção.

Anúncios em movimento apresentam gifs animados e, às vezes, arquivos de vídeo MOV ou MP4. Esses anúncios provam ser tão eficientes quanto os anúncios em vídeo e consomem menos recursos. Também é um formato usado com mais sucesso em algumas verticais para mostrar o uso do produto, estimular o apetite (por exemplo, pratos quentes fumegantes) e muito mais. Em segundos, gatilhos de usabilidade ou conveniência podem ser produzidos e capitalizados para capturar a atenção do usuário.

Anúncios estáticos

Ao contrário dos equívocos comuns, os anúncios estáticos têm o potencial de contar histórias visuais, capturar atenção do usuário e enfatizar os pontos de venda exclusivos dos produtos anunciados - assim como vídeos e gifs. No entanto, as imagens são mais um sistema de entrega do que você vê, é o que você obtém, então as histórias são transmitidas através da imaginação do usuário, preenchendo as lacunas do que realmente está acontecendo nas imagens estáticas. Trabalhando com imagens, os profissionais de marketing podem brincar com cores ou contrastes contextuais, símbolos, metáforas; desencadear emoções; e use o humor – como memes populares – para chamar mais atenção.

Dentsu descobertas do relatório, mencionados anteriormente, também mostram que mesmo a atenção parcial pode aumentar as vendas e o reconhecimento – se a mensagem ou a marca for clara. Os anúncios estáticos devem contar com criativos poderosos e de alta qualidade, entregues com cores vibrantes e mensagens fortes e imediatas e visibilidade da marca. Geralmente, uma regra geral é que os anúncios em vídeo e em movimento funcionam bem para aumentar o reconhecimento da marca, enquanto os anúncios animados/gif estáticos e curtos têm alto potencial para gerar cliques.

Anúncios interativos

Empregar anúncios imersivos que mudam de cor, encolhem e expandem pode incentivar os consumidores a agir em vez de ignorar um anúncio. Seja respondendo a questionários, enviando uma enquete ou participando de outras atividades, os anúncios interativos têm o maior potencial na competição pela atenção do usuário.

Vamos relembrar os modelos interativos mais modernos para obter o máximo de atenção do usuário:

Criativo de 360 ​​graus ou panorâmico

As fotos panorâmicas conquistaram o mundo há cerca de 10 anos e, desde então, tornaram-se objeto de centenas de exposições de fotos e memes na internet. Fotos e vídeos em 360 graus são uma entrada para outro mundo onde nossos olhos podem ver mais detalhes. Os anúncios interativos aproveitaram esse conceito e permitiram que os usuários revelassem o que está escondido atrás do quadro. Designers de anúncios habilidosos ocultam personagens principais e objetos focais, forçando os usuários a interagir com blocos de anúncios para encontrar a peça que falta.

Criativo Flip Parallax

Este desperta a criança dentro de cada cliente. Lembre-se daqueles emocionantes jogos de mesa que passamos horas jogando na infância? Esse desejo de descobrir o que está do outro lado da carta ainda existe dentro de nós. Como a abordagem mais popular, os designers os usam para criativos antes e depois, testes curtos e criativos de texto de imagem. Se você está se perguntando como os usuários percebem que há algo escondido do outro lado, a resposta é simples: esses anúncios geralmente são animados e continuam a girar até que o cliente os passe.

Unidade carrossel

Esta unidade é um bloco de várias imagens (normalmente 4-5) que giram para a direita e para a esquerda. É uma forma inovadora de demonstrar 5 anúncios ao usuário. Idealmente, esse design de anúncio dá aos espectadores a sensação de que estão em uma vitrine. Vemos o que está nele, mas queremos ter certeza de que descobrimos todas as opções e vimos toda a gama de produtos.

Parallax, carrosséis ou criativos panorâmicos 360 envolvem os clientes capturando e retendo a atenção. Para agilizar a criação desses anúncios interativos para nossos clientes, recentemente fizemos uma parceria com a Somplo. Com esse serviço, você pode criar experiências imersivas com cores e tamanhos vibrantes e variáveis, além de muitos outros elementos dinâmicos que incentivam os consumidores a agir em vez de ignorar.