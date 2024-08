Nos últimos anos, vimos repetidas vezes que personalizar a experiência do usuário é fundamental para gerar mais tráfego e manter os usuários existentes. Transmitir uma mensagem de maneira relacionável e discreta é sempre uma abordagem confiável para ganhar pontos com seus clientes.

Como dizem - você sabe quando seu UX está funcionando quando não há nada para ver. A personalização de UX deve ser perfeita. Se houver algo fora do lugar, funcionando incorretamente ou interrompendo a experiência imersiva, o designer de UX falhou.

No caso de sites e marketing digital, personalização e automação de UX andam de mãos dadas. Os profissionais de marketing geralmente confiam em soluções de software para personalizar campanhas de marketing em grande escala. Como você pode esperar, os resultados nem sempre são ótimos, especialmente quando a automação foi realizada superficialmente e sem as complexidades do mundo real em mente.

Hoje, mostraremos o melhor e o pior dos esforços de personalização de UX.

O melhor do UX

DoorDash - Personalizado para Dashers

A Landing Page do DoorDash enfatiza o potencial de ganhar a vida como Dasher. Em vez de segmentar usuários famintos do DoorDash, a LP se concentra em possíveis motoristas de entrega e os atrai, destacando seus possíveis ganhos semanais.

Com relatórios de ganhos na frente de sua página, é bastante óbvio que o UX está se concentrando em contratar novos funcionários de entrega e enfatizando não apenas a liberdade financeira de um Dasher, mas também sua liberdade de trabalhar quando quiser.

Fonte: blog.hubspot.com

Airbnb - Personalizado para Anfitriões

Nos últimos anos, os aluguéis de temporada se tornaram uma das novas e atraentes oportunidades de ganhos, com o Airbnb na vanguarda. Para quem já pensou em hospedar, o Airbnb mostra aos usuários exatamente quanto eles ganhariam simplesmente visitando o site do Airbnb e inserindo sua localização.

Ao permitir que os usuários vejam ganhos potenciais como anfitrião, com base em sua localização e no tipo de acomodação que ofereceriam, o Airbnb levou o UX a um nível totalmente novo. Eles sabem que a maioria das pessoas que visitam seu site está interessada na perspectiva de se tornar um anfitrião do Airbnb, então eles dão aos usuários um pequeno empurrão na direção certa.

Fonte: blog.hubspot.com

Zillow - UX do vendedor

Vender uma casa não é tarefa fácil. É um evento de vida estressante que a maioria das pessoas só quer se livrar. Parte da jornada de vendas é descobrir quanto vale sua casa e quanto você realmente pode obter com a venda.

A Zillow pega essa jornada difícil e a empacota em um UX suave. O site fácil de navegar requer apenas o endereço residencial para começar. Depois que essas informações forem fornecidas, tudo o que resta é ver a estimativa da casa e quanto dinheiro você pode obter, incluindo pagamentos de hipoteca restantes e outras informações importantes que ajudarão no processo de tomada de decisão.

Fonte: blog.hubspot.com

Sezzle - Múltiplos CTAs

Quando você pensa sobre isso, usar apenas um CTA para capturar todos os segmentos do seu público não é propício. Nem todo mundo está no mesmo estágio da jornada do cliente, portanto, uma solução única para alcançar toda a sua base de usuários não funciona.

A Sezzle percebeu isso e implementou vários CTAs para um melhor UX de diferentes grupos de usuários, capacitando todos, desde o usuário médio até alguém determinado a comprar.

Fonte: ninetailed.io

Spendesk - Personalização de prova social

A Spendesk levou a personalização para um lugar completamente diferente. Ao mostrar aos visitantes depoimentos de pessoas em seu setor, eles personalizaram um dos elementos mais confiáveis ​​da página – a prova social.

Fonte: ninetailed.io

O pior do UX

Adidas - Falta de consciência

Comunicação fraca e falta de conscientização sobre os eventos trágicos da vida real transformaram a tentativa de personalização da Adidas em um pesadelo para a área de relações públicas.

É um exemplo perfeito de como uma mensagem de felicitações aparentemente benigna pode ser mal interpretada e causar ofensa.

Fonte: ventureharbour.com

Jack in the Box - Primeiro Nome “Personalização”

O infame problema “Fname”. Se todos os seus esforços de personalização de UX giram em torno de extrair o primeiro nome de seus clientes e inseri-lo em todas as suas mensagens, sugerimos ter uma proteção para usuários que não forneceram seus nomes.

Mesmo com essa proteção, ainda é um dos métodos de personalização mais desgastados que existem. Em vez disso, seja criativo!

Fonte: myemma.com

Amazon - Questões delicadas

Parece uma ideia fofa personalizar uma compra de produtos para bebês dizendo que “um presente está a caminho”, intencionalmente fazendo parecer que o bebê é o presente que está chegando.

O backlash mostrou à Amazon que as pessoas não estavam muito felizes com isso, especialmente quando esse e-mail automatizado foi enviado para usuários que nunca se inscreveram em um registro de bebês da Amazon e, infelizmente, incluíam casais que não conseguiam conceber e pessoas que já haviam desistido da ideia de ter filhos. Ter filhos pode ser uma questão delicada para alguns, portanto, esteja ciente de tais sensibilidades.

Fonte: myemma.com

Walkers Crisps - Falha na personalização do sorteio

Se há uma regra que todas as marcas devem seguir na internet, é não fazer campanhas públicas e pesquisas sem muita moderação. Walker Crisps achou que seria uma ideia incrível dar ingressos para a final da Liga do Campeonato para as pessoas que enviassem suas fotos.

Mal sabiam eles que os internautas não eram confiáveis, então acabaram promovendo fotos de Harold Shipman, um dos serial killers mais prolíficos da era moderna.

Fonte: ventureharbour.com

McDonald's - Falha na personalização do produto

Semelhante ao Walker Crisps, o McDonald's achou que seria uma ideia incrível permitir que os usuários construíssem seus próprios hambúrgueres.

Sem equipes de moderação verificando cada criação de usuário, o site do restaurante logo foi inundado com hambúrgueres com os nomes mais ofensivos, ingredientes ridículos e aparências absolutamente repugnantes.

Fonte: qz.com

Conclusão

A personalização de UX é um processo complexo, mas que produz resultados incríveis quando bem-feita. Todos os melhores esforços de personalização listados neste artigo levam em consideração as necessidades dos clientes e dão a eles exatamente o que eles desejam. Os piores, por outro lado, são todos produtos de automação impensada e ingenuidade.

Pense em seus clientes, analise seus dados e esteja atento aos seus esforços de personalização, e seu UX pode ser apresentado na lista de melhores personalizações de sites de outra pessoa.