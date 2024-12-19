Você quer tornar sua campanha de publicidade automotiva tão bacana quanto os carros que está vendendo? Embora o mundo digital tenha ajudado bastante nas vendas de veículos, isso não significa que tenha ficado mais fácil de alcançar o sucesso. Sua concorrência tem acesso aos mesmos recursos que você, então é fundamental fazer tudo da melhor maneira. Descubra mais sobre as nuances da publicidade automotiva e como elas influenciam sua abordagem na criação de estratégias. Ao final deste artigo, você terá o conhecimento necessário para criar uma campanha de sucesso que leve em consideração todas as particularidades de promover nesse setor.

O que é Publicidade Automotiva?

Publicidade automotiva é a promoção de veículos e serviços relacionados ao setor automotivo. Diferentemente do que envolve comprar um par de tênis, a publicidade automotiva envolve mais detalhes e exige uma abordagem personalizada, já que os carros possuem características únicas:

Produtos de alto valor: Carros estão entre os bens mais caros que as pessoas compram.

Carros estão entre os bens mais caros que as pessoas compram. Ciclos de compra longos: Mesmo com a melhor campanha publicitária, dificilmente alguém comprará um carro no próximo mês se acabou de adquirir um.

Mesmo com a melhor campanha publicitária, dificilmente alguém comprará um carro no próximo mês se acabou de adquirir um. Itens de luxo: Além da confiabilidade do produto, carros são vistos como símbolos de status.

Por isso, as prioridades nesse tipo de publicidade são bem diferentes daquelas para produtos mais comuns, como tênis.

Tipos de Públicos-Alvo

Na publicidade automotiva, já existem segmentos pré-definidos de público que podem servir como ponto de partida.

Compradores de primeira viagem: Tendem a buscar muitas informações e fazer comparações, já que esse é provavelmente seu primeiro grande investimento.

Tendem a buscar muitas informações e fazer comparações, já que esse é provavelmente seu primeiro grande investimento. Clientes recorrentes: Geralmente necessitam de menos convencimento, desde que tenham tido uma boa experiência anterior com a concessionária.

Geralmente necessitam de menos convencimento, desde que tenham tido uma boa experiência anterior com a concessionária. Em busca de luxo: A publicidade para esse público costuma focar no estilo de vida proporcionado pelo carro, mais do que no veículo em si.

A publicidade para esse público costuma focar no estilo de vida proporcionado pelo carro, mais do que no veículo em si. Condutores eco conscientes: Estão mais atentos a aspectos como eficiência de combustível e características ecológicas.

Para sua campanha de publicidade automotiva, segmente ainda mais seu público com base no conhecimento que você possui e nos dados disponíveis.

Quais são os objetivos da publicidade no setor automotivo?

O objetivo final de uma campanha publicitária automotiva é criar um fluxo constante de vendas. No entanto, focar exclusivamente em gerar leads e convertê-los rapidamente pode não ser tão eficaz quanto esperado. Como já mencionamos, uma publicidade automotiva bem-sucedida deve considerar o alto nível de reflexão que envolve a decisão de compra. Por isso, embora o objetivo seja a venda, a sustentabilidade a longo prazo requer que os anúncios automotivos se concentrem em três metas principais.

Melhorar o reconhecimento da marca

De acordo com a Zebra, 64% dos americanos possuem seus carros há cinco anos ou menos. Isso significa que focar unicamente em vendas imediatas pode funcionar inicialmente, mas acabará resultando em um declínio nas compras. Mesmo o anúncio mais bem pensado não será eficaz se o público-alvo não puder financiar a compra. Você quer que sua marca seja a primeira a vir à mente quando alguém decidir comprar um carro. Por isso, a estratégia de publicidade automotiva deve priorizar o recall de marca. Muitos que visualizam seus anúncios não estão prontos para comprar imediatamente, mas quando estiverem, você deverá estar na mente deles.

Criar lealdade a longo prazo

É importante frisar que a publicidade automotiva, por si só, não cria clientes fiéis. A experiência de compra é o principal fator para determinar se eles retornarão. Porém, uma estratégia publicitária que complemente uma experiência de alta qualidade reforça na mente do cliente como a transação foi tranquila. Assim, quando estiverem prontos para trocar de carro, lembrarão da sua marca ao invés de explorar outras opções.

Promover defensores da marca

Uma publicidade automotiva eficaz pode transformar clientes em defensores da marca — pessoas que recomendam ativamente sua empresa para outros. Clientes indicados são mais fáceis de converter devido ao poder de social proof. Com uma publicidade consistente e de alta qualidade, a probabilidade de criar defensores aumenta. As pessoas tendem a recomendar marcas com as quais se identificam e sentem confiança em associar seus nomes. Anúncios automotivos bem-feitos reforçam essa confiança.

Estratégias-chave para a publicidade automotiva

Para alcançar sucesso nesse setor, é essencial começar com estratégias comprovadamente eficazes. Isso aumenta as chances de seus anúncios automotivos atingirem os resultados desejados. Embora muitas práticas recomendadas em outros setores também sejam relevantes na publicidade automotiva, há peculiaridades no setor que merecem destaque. Vamos explorar essas estratégias e detalhar como elas se aplicam especificamente a este mercado.

Marketing Omnicanal

Seus potenciais clientes não pesquisam carros online da mesma forma que fariam com um par de sapatos, então as ideias de publicidade automotiva devem incluir pontos de contato online e offline. Como isso pode funcionar?

Anúncios em outdoors e espaços físicos incentivando inscrições para pré-venda no site

Anúncios digitais direcionando visitas ao showroom

Folheto com QR code com informações sobre os últimos modelos de carros

O mais importante é a integração bem feita entre métodos online e offline, garantindo que a publicidade automotiva seja consistente em todos os canais. Isso também garante a captura do maior número possível de potenciais leads.

Personalização

A publicidade automotiva pode ser personalizada para aumentar as chances de a mensagem ressoar com o público. Para isso, leve em consideração os seguintes fatores no anúncio automotivo:

Preferências do usuário: Por exemplo, anúncios sobre carros esportivos de luxo podem não ser bem recebidos por pais jovens de classe média.

Por exemplo, anúncios sobre carros esportivos de luxo podem não ser bem recebidos por pais jovens de classe média. Localização: A publicidade automotiva deve considerar a acessibilidade do showroom e a praticidade das características do carro. Por exemplo, quem compraria um carro elétrico em uma cidade com apenas uma estação de recarga?

A publicidade automotiva deve considerar a acessibilidade do showroom e a praticidade das características do carro. Por exemplo, quem compraria um carro elétrico em uma cidade com apenas uma estação de recarga? Comportamento: As últimas tendências de marketing digital automotivo analisam o comportamento do usuário para determinar quais anúncios exibir.

Marketing de Conteúdo

Nem todo mundo que tem um carro entende sobre carros. A publicidade automotiva deve preencher essa lacuna com conhecimento e construção de confiança. Isso pode ser feito por meio de:

Blogs: São importantes para oferecer insights sobre o carro ideal para cada cliente e construir autoridade.

São importantes para oferecer insights sobre o carro ideal para cada cliente e construir autoridade. Vídeos: Devem destacar os melhores recursos do produto, traduzindo experiências que atraem o público-alvo.

Devem destacar os melhores recursos do produto, traduzindo experiências que atraem o público-alvo. Depoimentos: Destacar a expertise e profissionalismo do vendedor ajuda a garantir ao cliente em potencial que o processo de compra será tranquilo.

Campanhas Sazonais e Baseadas em Eventos

A publicidade automotiva deve incorporar grandes eventos como a Black Friday e feriados. Isso permite acompanhar as expectativas sazonais, enquanto utiliza anúncios para impulsionar as vendas. Aproveitar esses momentos estratégicos pode aumentar a eficácia das campanhas. Além disso, novos lançamentos de modelos devem ser celebrados em destaque, atendendo às expectativas dos consumidores fiéis da marca.

Segmentação Local

A publicidade automotiva deve focar no público local. Embora não seja raro que clientes viajem até uma boa concessionária, é mais provável que sua clientela seja da região. Uma boa segmentação geográfica aumenta os retornos, especialmente para anúncios de centros de serviço automotivo, já que ninguém quer percorrer longas distâncias para reparos e manutenção.

Marketing em Redes Sociais para Publicidade Automotiva

O marketing em redes sociais é essencial para publicidade de carros e serviços relacionados, permitindo o alcance de um público diversificado. Cada anúncio nas redes sociais também contribui para fortalecer a reputação e aumentar o reconhecimento da marca. Ao anunciar em plataformas como Facebook ou Instagram, lembre-se dos seguintes pontos:

Aposte no Apelo Visual

Campanhas publicitárias de carros têm muitos elementos para destacar. Enquanto os detalhes técnicos são importantes para vendas, a aparência do carro é o que chama a atenção. A publicidade automotiva nas redes sociais deve incluir imagens e vídeos de alta qualidade que se destaquem, acompanhando as tendências de vídeo no setor automotivo. Além disso, os visuais devem transportar o público para uma aventura, destacando o estilo de vida associado ao veículo.

Crie Tours Virtuais

A publicidade automotiva também pode oferecer tours virtuais. Encantar-se com o exterior é fácil, mas será que o interesse permanece ao explorar os detalhes? Bons anúncios automotivos colocam o público na posição de motorista, permitindo uma experiência imersiva. Exibir os recursos mais importantes no walkthrough ajuda os usuários a conectá-los melhor com sua futura experiência de direção.

Apresente a Equipe de Vendas

A publicidade automotiva pode destacar por que o cliente deve escolher uma determinada concessionária ou vendedor. Afinal, um Ferrari é um Ferrari, mas ainda assim, o atendimento faz toda a diferença. Incluir a experiência da equipe de vendas nos anúncios fortalece a confiança e cria conexões humanas, tornando o público mais receptivo às campanhas. No entanto, não há necessidade de tornar uma pessoa específica o rosto da concessionária, a menos que seja o proprietário.

Quais Outras Plataformas Você Pode Usar para Publicidade Automotiva?

A publicidade automotiva pode ter sucesso pra além das redes sociais. Embora elas ofereçam acesso a um público mais diversificado, não conseguem alcançar todo mundo. Por isso, sugerimos o uso de outras plataformas para:

Diversificar ainda mais a exposição e as fontes de prospects;

Experimentar outros formatos e possibilidades de anúncios automotivos;

Acompanhar prospects em diferentes espaços virtuais enquanto eles navegam.

Quais outras plataformas valem a pena considerar para a publicidade automotiva? Respondemos a essa pergunta nas seções a seguir. Lembre-se de que esta não é uma lista final! Portanto, não se limite apenas a essas opções.

Sites

Os sites são excelentes porque tudo o que você publica pode ser reutilizado anos depois. A publicidade automotiva paga pode direcionar tráfego para eles, tornando-os parte de uma campanha muito maior. Gostamos dos sites porque:

Você pode atrair novos leads por meio de buscas orgânicas;

Eles podem servir como hubs centrais de informações para potenciais clientes;

Você decide que tipo de conteúdo deseja usar.

Os sites podem ser eficazes em todas as etapas do funil.

Email Marketing

O email marketing permite alcançar um público-alvo que já espera receber seu conteúdo. Isso pode ser eficaz para publicidade automotiva porque:

A confiança já foi estabelecida;

Sua mensagem é garantida de ser recebida por pessoas do público-alvo;

Você pode enviar quantos emails quiser, sem aumento no custo.

Certifique-se de limpar sua lista de assinantes, removendo aqueles que não abrem seus emails há algum tempo, para evitar que suas mensagens sejam enviadas para a pasta de spam.

Métodos de Publicidade Offline

Métodos tradicionais de publicidade automotiva ainda têm lugar em campanhas modernas. Dependendo do seu orçamento e estratégia geral, você pode incluir as seguintes abordagens offline:

Outdoors: São excelentes para alta visibilidade.

São excelentes para alta visibilidade. Panfletos e flyers: São materiais que o prospect pode levar para casa e consumir a qualquer momento.

São materiais que o prospect pode levar para casa e consumir a qualquer momento. Anúncios de rádio: Ideais para reforçar a marca ou anunciar promoções emocionantes.

Ideais para reforçar a marca ou anunciar promoções emocionantes. Anúncios em jornais e revistas: Esses meios são confiáveis, o que transfere confiança para sua marca.

Se você estiver disposto a investir bastante em publicidade automotiva, também pode considerar patrocínios de eventos, o que aumenta sua visibilidade como parte de uma comunidade, e não apenas como um negócio.

Publicidade Programática e Native Advertising em Campanhas de Marketing Automotivo

A publicidade programática refere-se à automação do processo de compra e venda de anúncios no espaço digital. Usar isso em campanhas de publicidade automotiva envolve duas plataformas:

Lado da demanda (Demand-side): Usada pelo anunciante para gerenciar lances em tempo real e segmentação de público, entre outras funções.

Usada pelo anunciante para gerenciar lances em tempo real e segmentação de público, entre outras funções. Lado da oferta (Supply-side): Ajuda o editor a gerenciar o inventário de anúncios e atender ao maior lance.

Enquanto isso, os native ads garantem que a colocação do anúncio leve em consideração o conteúdo do site ou plataforma do editor, criando uma experiência de navegação integrada. Ambas são importantíssimas para anunciantes na indústria automotiva.

Benefícios da Publicidade Digital Programática para a Indústria Automotiva

Ao utilizar publicidade programática em sua campanha, você poderá alcançar os seguintes benefícios:

Alcance do público-alvo: Sua promoção será vista apenas pelo público-alvo definido, com base em dados demográficos, comportamento, localização e outros critérios.

Sua promoção será vista apenas pelo público-alvo definido, com base em dados demográficos, comportamento, localização e outros critérios. Otimização em tempo real: É possível ajustar qualquer elemento da campanha publicitária automotiva com base em dados e insights em tempo real.

É possível ajustar qualquer elemento da campanha publicitária automotiva com base em dados e insights em tempo real. Integração de várias plataformas digitais: Isso simplifica o processo de criação de campanhas e garante que a automação seja feita com base no conjunto de dados mais completo possível.

Tudo isso contribui para a eficiência do seu orçamento de publicidade automotiva, resultando em melhores retornos por lead gerado.

O Papel de Native Advertising na Construção de Confiança e Engajamento

Native Advertising tem ganhado destaque em diversos setores, apresentando uma forma única de promover uma marca, produto ou serviço. Em vez de se destacar, ela se mistura ao contexto. Isso ajuda a construir confiança e engajamento, apresentando conteúdos publicitários relevantes para a experiência de navegação do usuário.

Na publicidade automotiva, os native ads são extremamente úteis porque aparecem quando o usuário tem maior probabilidade de agir. Por exemplo, quem procura o diagnóstico online pra uma tosse persistente, não está procurando informações sobre carros.

Como a MGID Ajuda Anunciantes Automotivos a Alcançar Públicos-Alvo

Utilizando native ads programáticos, a MGID ajudou a Toyota a ganhar visibilidade e reconhecimento de marca para o modelo Corolla Cross HEV e a desenvolver leads sólidos.

Essa campanha publicitária automotiva foi realizada em duas fases: primeiro, ampliando a visibilidade e, depois, focando em segmentos de público engajados.

Foram criadas diversas versões dos anúncios para atrair o púlibco-alvo de mercado diversificado. No total, os esforços geraram 10,5 milhões de impressões e 13.600 cliques, com um CTR entre 0,15% e 0,55%. Para alcançar esse sucesso, a MGID segmentou públicos engajados e os priorizou na segunda fase.

Tendências de Publicidade Automotiva para Ficar de Olho

Embora existam estratégias consolidadas que continuarão funcionando, é essencial considerar as tendências emergentes para manter a relevância. Aqui estão as principais tendências que moldam a publicidade automotiva atualmente:

Crescimento dos Veículos Elétricos (EVs) nas Campanhas Publicitárias

A crescente aceitação de veículos elétricos, impulsionada pela melhoria das infraestruturas, reflete-se na publicidade. Algumas ideias para promover EVs incluem:

Destacar créditos fiscais disponíveis;

Comparar custos por quilômetro com veículos a combustão;

Explorar o apelo ecológico.

A estratégia ideal dependerá do público-alvo, mas é importante lembrar que a compra de um carro envolve decisões financeiras e de estilo de vida.

Personalização e IA na Publicidade e Marketing Automotivo

A personalização, viabilizada pela inteligência artificial, transformou o setor automotivo. Com a IA, é possível tornar os anúncios mais relevantes ao usuário por meio de:

Anúncios dinâmicos: Alteram o conteúdo publicitário com base no comportamento, demografia e histórico de navegação do usuário.

Alteram o conteúdo publicitário com base no comportamento, demografia e histórico de navegação do usuário. Análise preditiva: Prevê quais veículos o usuário pode se interessar, exibindo ofertas mais adequadas.

Prevê quais veículos o usuário pode se interessar, exibindo ofertas mais adequadas. Integração com CRM: Movimenta o usuário no funil de vendas, enviando follow-ups e recomendando veículos.

Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR) para Anúncios Interativos

AR e VR revolucionam a interação do público com produtos e serviços. No setor automotivo, essas tecnologias permitem:

Showrooms virtuais para explorar veículos como em uma concessionária;

para explorar veículos como em uma concessionária; Experiências imersivas que mostram o processo de fabricação dos carros; e

que mostram o processo de fabricação dos carros; e Test drives virtuais que permitem explorar recursos do veículo.

Tanto online quanto offline, AR e VR criam experiências únicas que ajudam a destacar sua marca da concorrência.

Crie a Melhor Publicidade Automotiva Online e Acelere Seus Resultados

Agora que você conhece estratégias, plataformas e táticas, está pronto para superar suas metas de vendas! Mais do que seguir tendências, lembre-se do básico: compreender o objetivo da campanha e seu público-alvo ajuda a alcançar KPIs. Para engajar e proteger sua autoridade de marca, native ads são uma excelente escolha. Cadastre-se na MGID para acessar ferramentas exclusivas, uma equipe de especialistas e um gerente dedicado, garantindo que sua campanha seja um sucesso.