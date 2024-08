Chegou a época de alegria e celebração! À medida que as festas de fim de ano se aproximam, os compradores acessam a web e as empresas de todos os lugares se preparam para a temporada, planejando estrategicamente seus esforços de marketing para campanhas de fim de ano bem-sucedidas.

Mas, convenhamos, planejar férias não é um simples passeio no parque: é um quebra-cabeça para resolver. Você quer atrair novos clientes e terminar o ano em alta, mas por onde começar? Quais estratégias funcionarão melhor? E como você se conecta com os compradores de fim de ano?

É aí que entramos. Estamos aqui para compartilhar ideias práticas de marketing, promoções e estratégias de fim de ano que não apenas colocarão um sorriso no rosto de seus clientes, mas também darão um bom impulso às suas campanhas de fim de ano. Vamos mergulhar e fazer desta temporada de férias o maior sucesso de todos!

Compras de fim de ano de 2023: um relatório de status atual

À medida que entramos na temporada de férias de 2023, é evidente que a extravagância de compras está começando mais cedo do que nunca, com meados de outubro marcando o pontapé inicial. Esta mudança significa um afastamento do foco tradicional de novembro a dezembro, estendendo o fervor das compras natalinas até o quarto trimestre.

Uma estatística interessante do eMarketer prevê que as vendas de comércio eletrônico nas férias nos EUA retornarão a um crescimento de dois dígitos este ano em 11,3% A/A, à medida que as taxas de crescimento em todos os canais de varejo retornam à normalidade pré-pandemia.

Aqui estão alguns insights dignos de nota:

Abraçar o dia a dia: Este ano, há uma mudança notável em relação aos itens essenciais do dia a dia. Os itens caros estão ficando em segundo plano, já que os consumidores mostram preferência por roupas e acessórios. Além disso, produtos normalmente não associados a presentes de Natal, como bens de consumo embalados (CPG), estão ganhando força. Entretanto, o consumo de eletrônicos e móveis estão se recuperando gradualmente do aumento induzido pela pandemia.

Conclusão: Nesta época de festas, é necessária uma nova abordagem de marketing. Esperar até pouco antes do Natal para focar no Google e no Facebook não será suficiente. Para ter sucesso, os profissionais de marketing devem alcançar os compradores de fim de ano mais cedo, chamar sua atenção e mantê-los fiéis sem gastar demais.

Agora, vamos embarcar em uma jornada para levar para as suas campanhas publicitárias um toque de magia natalina. Essas dicas selecionadas estão preparadas para transformar sua abordagem, conferindo um toque festivo aos seus esforços de marketing.

Acenda sua publicidade festiva: 7 dicas para o sucesso nas férias

Apesar do início mais precoce da época de compras natalinas e das mudanças na procura, os consumidores estão dando prioridade às compras, o que leva a gastos mais cautelosos.

À luz disso, a pesquisa da Meta destaca as principais tendências para ficar de olho.

Economias significativas são importantes: Os compradores estão em busca de descontos e promoções substanciais. Explorar novas marcas: os compradores estão abertos para descobrir e interagir com marcas desconhecidas. A relevância continua sendo fundamental: os usuários continuam a valorizar anúncios adaptados aos seus interesses e necessidades.

Para navegar nesse cenário em evolução, compartilhamos nossas dicas para ajudá-lo a criar anúncios que tenham repercussão neste período de festas de fim de ano.

1. A corrida pela atenção: crie um senso de urgência

No competitivo mercado de férias, chamar a atenção do seu público rapidamente é fundamental. Criar um senso de urgência em suas campanhas publicitárias pode ser uma tática poderosa. Obriga os potenciais compradores a agir rapidamente, sabendo que a oferta não durará para sempre. Foi comprovado que esse senso de imediatismo aumenta as taxas de conversão, tornando-o uma estratégia essencial para um marketing de férias bem-sucedido.

Nossas recomendações:

Crie campanhas de contagem regressiva atraentes: Aumente a expectativa executando campanhas de contagem regressiva. Destaque os dias que faltam para os feriados, criando um senso de urgência para potenciais clientes.

Aumente a expectativa executando campanhas de contagem regressiva. Destaque os dias que faltam para os feriados, criando um senso de urgência para potenciais clientes. Alerta sobre estoque limitado: Chame a atenção do seu público sinalizando baixos níveis de estoque ou disponibilidade limitada de produtos ou serviços. Assim, você motiva os potenciais compradores a fazerem suas compras com agilidade, garantindo que não percam as ofertas festivas.

Chame a atenção do seu público sinalizando baixos níveis de estoque ou disponibilidade limitada de produtos ou serviços. Assim, você motiva os potenciais compradores a fazerem suas compras com agilidade, garantindo que não percam as ofertas festivas. Ofereça acesso antecipado exclusivo: Recompense sua base de clientes fiéis com uma oportunidade exclusiva de acessar uma promoção especial de fim de ano ou dar uma espiada no lançamento de um produto sazonal. Isso cria uma sensação distinta de privilégio e urgência.

Recompense sua base de clientes fiéis com uma oportunidade exclusiva de acessar uma promoção especial de fim de ano ou dar uma espiada no lançamento de um produto sazonal. Isso cria uma sensação distinta de privilégio e urgência. Crie ofertas por tempo limitado: Gere entusiasmo e urgência apresentando ofertas urgentes exclusivas para as festas de fim de ano. Comunique claramente que essas ofertas especiais estão disponíveis por tempo limitado.

Gere entusiasmo e urgência apresentando ofertas urgentes exclusivas para as festas de fim de ano. Comunique claramente que essas ofertas especiais estão disponíveis por tempo limitado. Use promoções relâmpago: surpreenda seu público com promoções repentinas e de curta duração durante as festas de fim de ano, chamando a atenção e estimulando ações imediatas. Ao enfatizar a natureza passageira dessas ofertas, você incentiva os clientes a agirem rapidamente para aproveitar os descontos especiais.

2. Chegou a época dos pagamentos flexíveis: implemente "Compre agora, pague depois"

Oferecer opções “Compre agora, pague depois” (BNPL) oferece aos clientes em potencial flexibilidade adicional e pode ajudar a aumentar as conversões, já que eles não precisam arcar com o custo total antecipadamente. O eMarketer afirma que o BNPL será responsável por 1% do total das vendas no varejo dos EUA este ano, e espera-se que cresça para 1,5% até 2027.

Nossas recomendações:

Comunique claramente a opção BNPL: Certifique-se de que a opção "Compre agora, pague depois" seja exibida em destaque em seu site e na página de checkout. Use uma linguagem clara e concisa para explicar os benefícios.

Certifique-se de que a opção "Compre agora, pague depois" seja exibida em destaque em seu site e na página de checkout. Use uma linguagem clara e concisa para explicar os benefícios. Incorpore o BNPL em campanhas publicitárias: Apresente "Compre agora, pague depois" no texto do anúncio e no criativo. Destaque sua disponibilidade e benefícios.

Apresente "Compre agora, pague depois" no texto do anúncio e no criativo. Destaque sua disponibilidade e benefícios. Ofereça promoções exclusivas do BNPL: Crie promoções ou descontos especiais para clientes que optarem por utilizar esta opção de pagamento. Isso incentiva sua adoção e incentiva a conversão.

Crie promoções ou descontos especiais para clientes que optarem por utilizar esta opção de pagamento. Isso incentiva sua adoção e incentiva a conversão. Garanta uma integração perfeita com processadores de pagamento: Trabalhe em estreita colaboração com seu processador de pagamento para garantir que a opção BNPL seja integrada perfeitamente em seu processo de checkout, proporcionando uma experiência perfeita para os clientes.

Trabalhe em estreita colaboração com seu processador de pagamento para garantir que a opção BNPL seja integrada perfeitamente em seu processo de checkout, proporcionando uma experiência perfeita para os clientes. Forneça suporte ao cliente para dúvidas do BNPL: Tenha um canal de suporte ao cliente dedicado ou uma seção de perguntas frequentes para responder a quaisquer dúvidas ou preocupações relacionadas à opção "Compre agora, pague depois".

3. Bolsos prósperos: aproveite descontos e ofertas especiais

Há muito que se comprovou que descontos e ofertas especiais são eficazes para impulsionar as vendas de fim de ano. Os consumidores procuram ativamente ofertas durante as festas de fim de ano e, para muitos, os descontos podem ser o fator motivador que determina o sucesso ou o fracasso de uma venda. O relatório da NRF confirma que 66% dos consumidores consideram os descontos o principal fator que influencia as suas decisões de compras natalinas.

Nossas recomendações:

Recompense seus assinantes VIP: Estenda descontos exclusivos para seus assinantes de e-mail ou membros do programa de fidelidade. Mostre o tratamento especial para seus clientes mais engajados, incentivando outros a se inscreverem para receber essas recompensas.

Estenda descontos exclusivos para seus assinantes de e-mail ou membros do programa de fidelidade. Mostre o tratamento especial para seus clientes mais engajados, incentivando outros a se inscreverem para receber essas recompensas. Maximize os gastos com descontos escalonados: Recompense gastos maiores com descontos escalonados. Por exemplo, ofereça um desconto maior para compras acima de um determinado limite, incentivando os clientes a adicionar mais produtos ao carrinho.

Recompense gastos maiores com descontos escalonados. Por exemplo, ofereça um desconto maior para compras acima de um determinado limite, incentivando os clientes a adicionar mais produtos ao carrinho. Agrupe ofertas para agregar valor: Crie ofertas agrupadas com produtos complementares com desconto. Isso incentiva os clientes a comprar mais itens e ao mesmo tempo sentir que estão fazendo um ótimo negócio.

Crie ofertas agrupadas com produtos complementares com desconto. Isso incentiva os clientes a comprar mais itens e ao mesmo tempo sentir que estão fazendo um ótimo negócio. Obtenha mais com as ofertas BOGO (Compre um, ganhe um): Implemente promoções "Compre um, ganhe um", oferecendo aos clientes um produto adicional gratuitamente ou com desconto quando fizerem uma compra.

Implemente promoções "Compre um, ganhe um", oferecendo aos clientes um produto adicional gratuitamente ou com desconto quando fizerem uma compra. Destaque as economias em seus anúncios: Comunique claramente as economias e descontos em seus criativos e textos de anúncios. Use recursos visuais que chamam a atenção para enfatizar o valor que os clientes receberão.

4. Presentes que falam do coração: destaque ideias para presentes personalizados

De acordo com um estudo da Epsilon, campanhas personalizadas de marketing de fim de ano resultam em um aumento de 5,7% nas taxas de transação e um aumento de 6,8% na receita por e-mail, em comparação com campanhas não personalizadas. Portanto, ajude os compradores a encontrar o presente perfeito oferecendo coleções selecionadas ou recomendações personalizadas com base em seus interesses, preferências ou histórico de compras.

Nossas recomendações:

Utilize a segmentação de clientes: segmente sua base de clientes com base em preferências, comportamento e histórico de compras. Isso permite que você personalize recomendações de produtos para cada segmento.

segmente sua base de clientes com base em preferências, comportamento e histórico de compras. Isso permite que você personalize recomendações de produtos para cada segmento. Implemente pesquisas de preferências dos usuários: realize pesquisas ou use questionários interativos para coletar insights sobre as preferências de seus clientes. Use esses dados para gerar ideias de presentes personalizados que se alinhem com seus gostos e interesses.

realize pesquisas ou use questionários interativos para coletar insights sobre as preferências de seus clientes. Use esses dados para gerar ideias de presentes personalizados que se alinhem com seus gostos e interesses. Ofereça pacotes personalizados exclusivos: Selecione pacotes de presentes especiais com base nas preferências individuais. Isso simplifica o processo de compra para os clientes, ao mesmo tempo que garante uma experiência de entrega de presentes atenciosa e personalizada.

Selecione pacotes de presentes especiais com base nas preferências individuais. Isso simplifica o processo de compra para os clientes, ao mesmo tempo que garante uma experiência de entrega de presentes atenciosa e personalizada. Promova a compra antecipada para entrega pontual: Incentive os clientes a comprar seus presentes com antecedência para garantir sua disponibilidade e chegada oportuna para as festas de fim de ano, especialmente se houver personalizações envolvidas.

Incentive os clientes a comprar seus presentes com antecedência para garantir sua disponibilidade e chegada oportuna para as festas de fim de ano, especialmente se houver personalizações envolvidas. Use conteúdo de anúncio dinâmico: inclua conteúdo de anúncio dinâmico para apresentar recomendações personalizadas de produtos em tempo real e personalizar a experiência do anúncio para cada usuário individual.

5. Decore as salas de publicidade: crie conteúdo publicitário envolvente e festivo

Anúncios visualmente atraentes com tema natalino têm maior probabilidade de capturar a atenção do público e gerar respostas positivas. Imbua seus criativos de anúncios com cores vibrantes e imagens alegres para recriar o espírito natalino.

Nossas recomendações:

Incorpore recursos visuais e imagens festivas: Use recursos visuais com temas festivos, como flocos de neve, enfeites e cenas de inverno, para criar uma atmosfera festiva.

Use recursos visuais com temas festivos, como flocos de neve, enfeites e cenas de inverno, para criar uma atmosfera festiva. Experimente estilos e cores: Explore um espectro de cores brilhantes e vibrantes que se alinham com a época festiva. Nossa ferramenta de criação de imagens de IA, combinada com a experiência de nossa equipe criativa em MGID, pode agilizar seu processo de experimentação.

Explore um espectro de cores brilhantes e vibrantes que se alinham com a época festiva. Nossa ferramenta de criação de imagens de IA, combinada com a experiência de nossa equipe criativa em MGID, pode agilizar seu processo de experimentação. Conte histórias emocionantes: Crie narrativas que emocionam, focando em temas como família, união e espírito de doação durante as festas de fim de ano.

Crie narrativas que emocionam, focando em temas como família, união e espírito de doação durante as festas de fim de ano. Inclua mensagens específicas de feriados: Integre saudações sazonais, mensagens de boa vontade e referências às tradições de feriados para repercutir em seu público.

Integre saudações sazonais, mensagens de boa vontade e referências às tradições de feriados para repercutir em seu público. Aproveite anúncios rich media: Formatos dinâmicos com diversas opções de exibição envolvem os usuários elementos interativos como visualizações de 360 ​​graus, panorâmicas e efeitos de paralaxe, tornando-os perfeitos para apresentar promoções de feriados e impulsionar experiências de marca memoráveis.

6. Confiança nas vozes: aproveite a prova social e o conteúdo gerado pelo usuário

De acordo com uma pesquisa realizada pela BrightLocal, 76% dos consumidores leem avaliações online de empresas locais e 46% dos consumidores confiam online comentários tanto quanto recomendações pessoais. Apresente avaliações positivas, depoimentos ou conteúdo gerado por usuários para construir confiança e credibilidade com clientes em potencial.

Nossas recomendações:

Incentive avaliações e depoimentos de clientes: Peça aos clientes satisfeitos que deixem avaliações e depoimentos em seu site ou plataformas de avaliação. Destaque essas experiências positivas em seu marketing de férias.

Peça aos clientes satisfeitos que deixem avaliações e depoimentos em seu site ou plataformas de avaliação. Destaque essas experiências positivas em seu marketing de férias. Apresente conteúdo gerado pelo usuário em anúncios: Apresente fotos, vídeos ou depoimentos de clientes satisfeitos usando seus produtos ou serviços. Isso adiciona autenticidade e capacidade de identificação ao seu marketing de férias.

Apresente fotos, vídeos ou depoimentos de clientes satisfeitos usando seus produtos ou serviços. Isso adiciona autenticidade e capacidade de identificação ao seu marketing de férias. Crie uma campanha UGC dedicada: lance uma campanha incentivando os clientes a compartilhar suas experiências com seus produtos durante as festas de fim de ano. Ofereça incentivos ou realize um concurso para aumentar a participação.

lance uma campanha incentivando os clientes a compartilhar suas experiências com seus produtos durante as festas de fim de ano. Ofereça incentivos ou realize um concurso para aumentar a participação. Destaque classificações e comentários no texto do anúncio: inclua avaliações com estrelas e trechos de comentários positivos em seus criativos de anúncios. Isso fornece prova social imediata para clientes em potencial.

inclua avaliações com estrelas e trechos de comentários positivos em seus criativos de anúncios. Isso fornece prova social imediata para clientes em potencial. Aproveite influenciadores para UGC: Colabore com influenciadores do seu setor para criar e compartilhar conteúdo gerado pelo usuário apresentando seus produtos ou serviços em ambientes de feriados.

7. Navegando na temporada: ofereça frete grátis e devoluções grátis

Oferecer frete grátis não apenas garante aos compradores uma entrega pontual, mas também aumenta sua confiança ao fazer uma compra. De acordo com a pesquisa do Google, 75% dos compradores globais preferem lojas que oferecem frete grátis. No meio da temporada de férias, concentre-se no frete expresso gratuito e em períodos de devolução estendidos.

Nossas recomendações:

Comunique claramente a oferta: Garanta que a disponibilidade de frete e devoluções gratuitas seja exibida com destaque em seu site, em campanhas por e-mail e em materiais publicitários.

Garanta que a disponibilidade de frete e devoluções gratuitas seja exibida com destaque em seu site, em campanhas por e-mail e em materiais publicitários. Defina limites claros para frete grátis: comunique claramente quaisquer limites de gastos que os clientes precisam atingir para se qualificarem para frete grátis. Isso pode incentivar compras maiores.

comunique claramente quaisquer limites de gastos que os clientes precisam atingir para se qualificarem para frete grátis. Isso pode incentivar compras maiores. Promova programas de associação: incentive os compradores a se inscreverem em um programa de associação que oferece benefícios exclusivos, incluindo frete grátis e devoluções sem complicações. Destaque o valor da associação.

incentive os compradores a se inscreverem em um programa de associação que oferece benefícios exclusivos, incluindo frete grátis e devoluções sem complicações. Destaque o valor da associação. Ofereça opções de envio rápido: Ofereça aos clientes a opção de escolher o frete rápido para uma entrega mais rápida, garantindo que seus presentes cheguem a tempo para o feriado.

Ofereça aos clientes a opção de escolher o frete rápido para uma entrega mais rápida, garantindo que seus presentes cheguem a tempo para o feriado. Aproveite o marketing por e-mail para comunicação: Envie e-mails direcionados aos assinantes informando-os sobre a oferta de frete grátis e devoluções e incentive-os a tirar vantagem disso.

Desbloqueie seu sucesso no marketing de férias

As festas de fim de ano são um momento crítico para os profissionais de marketing, e as estratégias descritas aqui são o seu ingresso para causar um impacto real. Exploramos como uma combinação de conteúdo personalizado, ofertas atraentes e posicionamentos estratégicos de anúncios pode ser a diferença entre se destacar ou se misturar. Para realmente ampliar seus esforços de marketing de fim de ano, considere aproveitar a experiência e o suporte de uma plataforma confiável como o MGID.

Com a plataforma de publicidade nativa do MGID, você não apenas obtém acesso a uma riqueza de experiência e conhecimento, mas também a uma equipe dedicada, pronta para ajudá-lo em cada etapa do processo. Desde aconselhamento personalizado até desenvolvimento criativo e configuração perfeita, a MGID está empenhada em ajudá-lo a atingir seus objetivos de marketing de férias.

Além disso, nossos recursos avançados de segmentação contextual oferecem uma ferramenta poderosa para refinar suas campanhas de fim de ano. Ao colocar seus anúncios em ambientes contextualmente relevantes para o conteúdo, garantimos que seus anúncios não sejam vistos apenas pelo público certo, mas também no momento certo.

Não perca a oportunidade de elevar suas campanhas de fim de ano — recorra ao MGID e embarque em uma temporada de sucesso de marketing.