Na era digital, a atenção do consumidor é um recurso valioso e escasso, ainda mais nesse período, demandando criatividade e uso estratégico dos recursos certos para se destacar.

A Black Friday é uma das datas mais importantes para o varejo em geral. Contudo, com o crescimento do e-commerce, o formato de vendas no ambiente digital mudou a dinâmica do comportamento do consumidor. Se antes os descontos agressivos da última sexta-feira de novembro costumavam marcar o início das compras de Natal em lojas físicas, com filas e aglomerações, hoje, com a facilidade e conveniência das compras online, muitos consumidores preferem fazer as compras de fim de ano sem sair de casa.

Essa mudança de comportamento tem um impacto econômico significativo e requer estratégias de vendas diferenciadas. Segundo a All In, empresa que une dados de consumo, tecnologia e humanização, em 2022 a Black Friday resultou no faturamento de R$ 6,1 bi para o e-commerce brasileiro (24 a 28 de novembro). Para 2023, as expectativas são positivas: segundo um levantamento do Mercado Livre, metade dos brasileiros deseja consumir mais neste ano, e 23% pretendem gastar mais de R$ 2 mil na data.

Com uma concorrência acirrada, capturar a atenção do consumidor é essencial para o sucesso nesse dia de descontos e promoções. Para atingir bons resultados é importante se preparar com meses de antecedência para planejar boas estratégias de venda e garantir o funcionamento correto da operação. Alguns pontos, como preparar o estoque de produtos, rever as políticas de envio e devolução, e preparar o e-commerce para receber um alto fluxo de usuários, são essenciais.

Campanhas de divulgação online também são indispensáveis para maximizar a visibilidade dos produtos e serviços. Entre elas, os anúncios nativos e em formato rich media desempenham um papel importante, pois oferecem vantagens para atingir os objetivos comerciais em períodos de pico de vendas.

A integração com o conteúdo é um dos fatores benéficos da publicidade nativa. Ao integrar os anúncios de forma mais natural ao ambiente em que estão inseridos, sem interromper a experiência do usuário, esse formato acaba sendo menos intrusivo e mais atraente. Com isso, os anúncios tendem a gerar maior engajamento entre público, resultando também em mais cliques e interações.

Além disso, anúncios nativos podem ser exibidos em diversos canais e plataformas, como sites, blogs e portais de notícias de diversos segmentos, permitindo que as marcas alcancem uma ampla audiência durante a temporada de vendas. A personalização e segmentação são diferenciais desse modelo de publicidade, que permite ajustar as mensagens de acordo com o público-alvo e segmentar as campanhas com base em interesses, comportamentos e dados demográficos dos consumidores.

Em um passo além, é possível incorporar elementos multimídia aos anúncios, como vídeo, áudio e interatividade, que podem ser particularmente eficazes na Black Friday, período em que a competição por atenção é acirrada. Assim, como resultado dessa junção de fatores, as marcas podem aumentar as taxas de conversão por meio da publicidade nativa, pois os usuários são mais propensos a clicar e concluir a compra quando se sentem atraídos pelo conteúdo do anúncio e percebem valor nas ofertas apresentadas. Ou seja, a verdadeira mágica acontece quando estratégias de publicidade são combinadas. Ao criar anúncios nativos que direcionam os usuários para experiências ricas em mídia, é possível criar uma jornada envolvente para o consumidor. Por exemplo, um anúncio nativo pode intrigar o usuário com uma história sobre as ofertas da Black Friday e, em seguida, direcioná-lo para uma publicidade rich media que permite que ele explore os detalhes dos produtos e efetue as compras com facilidade e conforto.

Exemplo de anúncio rich media - Formato Flip Parallax

Vale ressaltar que, na era digital, a atenção do consumidor é um recurso valioso e escasso. Por isso, em um período ainda mais competitivo como a Black Friday, a criatividade e o uso estratégico dos recursos de publicidade são essenciais para se destacar.

Anúncio Rich Media - Formato Neon Countdown

Ao adotar ferramentas que valorizam a experiência do consumidor e contam histórias autênticas, as marcas podem não apenas conquistar vendas durante a temporada de vendas de final de ano, mas também estabelecer conexões duradouras com seus clientes.

Acima de tudo, a transparência e a relevância são fundamentais para construir a confiança do consumidor e, com ações desse tipo em andamento, as marcas estarão bem preparadas para aproveitar o momento e impulsionar suas vendas de maneira eficaz e inteligente.

Camilla Veiga é head of sales da MGID no Brasil