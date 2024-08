No mundo de hoje, a importância da imagem de uma empresa não pode ser subestimada. Na verdade, quando pensamos em algumas das maiores empresas do mundo, podemos encontrar algo que as une a todas, independentemente do seu nicho de mercado, público-alvo ou indústria. O que é esse único ponto em comum? É uma ideia com a qual você provavelmente já está familiarizado e um dos princípios centrais do marketing: Brand Awareness (ou reconhecimento da marca)

Hoje em dia é mais fácil do que nunca para as pessoas abrirem suas próprias empresas. Como resultado, a Internet é o lar de um mar aparentemente interminável de empresas e startups, cada uma esperando deixar a sua marca no cenário comercial – embora nem todas tenham sucesso. Estudos indicam que cerca de 20% das pequenas empresas estão fadadas ao fracasso nos primeiros dois anos; portanto, o Brand Awareness é um fator crucial que fica entre essas empresas emergentes e o esquecimento.

Neste artigo explicaremos o que é o Brand Awareness, por que é tão importante e como pode ser medido, entre outras coisas. Então, se você está curioso sobre esse tema fascinante, continue lendo para descobrir tudo sobre ele!

O que é o Brand Awareness?

Brand awareness é o termo que os profissionais de marketing usam para descrever o nível de familiaridade que um público tem com um determinado negócio. Quanto maior o reconhecimento da marca uma empresa tiver, mais reconhecível ela será e maior será a probabilidade de ser considerada moderna ou popular.

A maioria das pessoas não passa horas do dia refletindo sobre coisa como o Brand Awareness mas, mesmo assim, todos nós temos alguma compreensão disso. Somos inundados com milhares e milhares de anúncios e marcas registradas por dia e, ainda assim, existem certas fontes, slogans e logotipos que imediatamente reconhecemos e associamos a uma determinada empresa. Os Arcos Dourados do McDonald’s, a fonte branca rodopiante em uma lata vermelha de Coca-Cola, o mundialmente famoso slogan “Just Do It” da Nike – esses são apenas alguns exemplos de algumas marcas registradas imediatamente reconhecíveis com as quais você, sem dúvida, está familiarizado.

A natureza omnipresente de tais logótipos e slogans é prova da importância da visibilidade e da sensibilização. Grandes nomes como McDonald’s, Coca-Cola e Nike são conhecidos em todos os cantos do globo. A sua onipresença ajuda a garantir a sua relevância e popularidade duradouras.

O Brand awareness pode ser amplamente dividido em duas categorias: reconhecimento da marca auxiliado e reconhecimento da marca sem auxílio. A seguir, explicaremos a diferença entre os dois.

Brand Awareness Auxiliado

**Brand awareness auxiliado, também conhecido como reconhecimento de marca, refere-se a um cliente ser capaz de distinguir visualmente uma marca específica. ** Para retornar aos exemplos acima, o reconhecimento do logotipo do McDonald's, uma lata de Coca-Cola ou uma embalagem da Nike seriam todos exemplos de reconhecimento de marca auxiliado . Elementos visuais como logotipos, slogans e fontes desempenham um papel significativo no quão memorável uma empresa é.

###Brand Awareness Sem Auxílio

Brand Awareness Não Assistido também conhecido como recordação da marca, refere-se ao fator de reconhecimento de um produto quando não é auxiliado por sinais externos, tais como rótulos, anúncios, marcas comerciais, etc. Vários factores contribuem para a capacidade de recordação de um consumidor, incluindo o seu nível de lealdade e o seu conhecimento da empresa. Se um indivíduo preenchesse um questionário de conhecimento da marca, perguntando qual a sua marca de roupa preferida, e respondesse com um nome como Zara ou H&M sem ser solicitado, este seria um exemplo de conhecimento da marca sem ajuda em ação.

##Por que o Brand Awareness é importante?

Existem alguns motivos pelos quais o reconhecimento da marca é importante. Por um lado, à medida que uma empresa se torna mais amplamente reconhecida, é muito mais provável que os consumidores os considerem identificáveis ​​e dignos de confiança, o que, por sua vez, os incentivará a procurar os bens e serviços da empresa. Um exemplo simples disto seria um consumidor que escolhe comprar alimentos de marca em vez de alimentos de marca própria, mesmo quando não há praticamente nenhuma diferença entre os dois produtos. Nesse cenário, é o nome da empresa que faz o trabalho pesado!

Brand awareness também é importante porque ajuda sua empresa a se tornar mais popular entre uma gama mais ampla de consumidores em potencial. Quanto maior o reconhecimento que uma empresa recebe, maior é a sua relevância cultural. Quando as empresas aumentam a sua visibilidade, é mais provável que os consumidores reconheçam o seu logotipo, recomendem os seus produtos, interajam com eles nas redes sociais e – o mais importante de todos – procurem os seus produtos e serviços sem aviso prévio.

Resumindo, Brand Awareness é crucial para o sucesso de qualquer empresa. Ajuda a atrair audiências e a convertê-las em clientes fiéis e recorrentes, garantindo assim um fluxo constante de receitas para a empresa. Dito de outra forma, o Brand Awareness gera o patrimônio da marca. Iremos explorar este tópico a seguir.

Brand Awareness Vs. Brand Equity

Outro termo comumente utilizado em Marketing é o Brand Equity (Valor da Marca). Ele pode ser melhor entendido como o valor da sua empresa - ou seja, tanto o valor social quanto o comercial - derivado da percepção pública do seu negócio. Informado pela experiência do consumidor com sua empresa, esse valor pode ser positivo ou negativo, dependendo da qualidade do serviço que o consumidor recebeu de você.

Como você pode ver, brand awareness e brand equity são duas ideias fortemente relacionadas, mas esses termos não são intercambiáveis. Então, qual é o relacionamento deles?

Simplificando, o desenvolvimento do brand awareness é a forma como o valor da marca é estabelecido. Os profissionais de marketing promovem experiências e associações positivas com sua empresa, ajudando a criar relacionamentos de confiança com os consumidores. Dessa forma, eles estabelecem fidelidade e aumentam o valor percebido. Isso beneficia a empresa das seguintes maneiras:

Aumento do preço de bens e serviços;

Aumento dos preços das ações;

Tornar a expansão dos negócios mais viável;

Geração de um impacto social maior.

Como Medir o Brand Awareness

É evidente que o Brand Awareness desempenha um papel fundamental no marketing. Assim, parece claro que as empresas devem se esforçar para melhorar sua imagem pública e aumentar a visibilidade. No entanto, para aumentar o conhecimento da marca, primeiro é preciso saber como medir o awareness. Afinal, como você poderá saber se está atingindo suas metas se não tiver uma maneira de avaliar seu desempenho e acompanhar seu progresso?

As soluções podem ser agrupadas em duas categorias distintas:

Métodos quantitativos:** Esses métodos envolvem o uso de dados numéricos para determinar a taxa de crescimento do Brand Awareness. Para isso, você pode usar KPIs de brand awareness, como tráfego do site, engajamento em mídias sociais e impressões de anúncios.

Métodos qualitativos:** Esses métodos são um pouco mais difíceis de quantificar, pois se baseiam em julgamentos de valores subjetivos e não em números concretos. Os exemplos incluem a publicação de uma pesquisa de brand awareness, ouvir o boca a boca e rastrear a expansão de marca na Internet (ou seja, a quantidade de exposição que sua marca está recebendo em espaços on-line).

Melhorando a Medição do Brand Awareness

Depois de obter uma compreensão clara de como avaliar a visibilidade da marca, você estará pronto para começar a desenvolver o brand awareness. Não se engane: um único comercial ou campanha publicitária não é suficiente para gerar um forte reconhecimento da marca em seu grupo demográfico. Esse é um processo intensivo e é improvável que se concretize da noite para o dia.

Em vez disso, esse tipo de visibilidade é algo que se desenvolverá organicamente a partir de uma infinidade de decisões menores que você tomar. A maneira como você escolhe apresentar sua empresa desempenhará um papel importante na forma como ela é percebida pelos consumidores.

Algumas etapas que você pode seguir para desenvolver esse awareness incluem:

Desenvolver uma voz única e pessoal. É improvável que você atraia muitos clientes se as pessoas perceberem sua empresa como uma entidade sem alma e sem rosto. Seja projetando a página de destino de um site ou elaborando um anúncio, considere os tópicos e valores que são importantes para o seu negócio. Isso o ajudará a criar uma personalidade que seja compreensível para os consumidores.

É improvável que você atraia muitos clientes se as pessoas perceberem sua empresa como uma entidade sem alma e sem rosto. Seja projetando a página de destino de um site ou elaborando um anúncio, considere os tópicos e valores que são importantes para o seu negócio. Isso o ajudará a criar uma personalidade que seja compreensível para os consumidores. Estabelecer conexões on-line. Pesquisas mostram que mais de 50% da reputação de uma marca depende de interações sociais baseadas na web. Tente fazer todos os esforços para se conectar com seu público online, deixando comentários, compartilhando e promovendo conteúdo e fazendo postagens nas redes sociais destinadas a incentivar a interação.

Pesquisas mostram que mais de 50% da reputação de uma marca depende de interações sociais baseadas na web. Tente fazer todos os esforços para se conectar com seu público online, deixando comentários, compartilhando e promovendo conteúdo e fazendo postagens nas redes sociais destinadas a incentivar a interação. Utilizando o poder da narrativa. Nunca subestime o poder de uma boa história. Se você dedicar um tempo para criar uma narrativa convincente sobre o seu negócio, será mais fácil para os membros do seu público-alvo se relacionarem com você e investirem na sua empresa. Além disso, contar histórias adicionará um sentimento de autenticidade à sua empresa, o que ajudará a construir a confiança do cliente no longo prazo.

Principais métricas de Brand Awareness

Já falamos sobre como medir o Brand Awareness, explicando que elas podem ser medidas de forma quantitativa ou qualitativa. Agora, vamos explorar isso mais a fundo, detalhando seis das métricas de brand awareness mais usadas e explicando como elas podem ajudá-lo a entender a visibilidade da sua empresa.

Alcance Social e Não Social

O alcance social e o alcance não social são métricas que estimam quantas pessoas veem seu conteúdo. Como os nomes sugerem, o primeiro se refere especificamente à porcentagem de visibilidade do conteúdo publicado em plataformas de mídia social, como YouTube, TikTok ou Instagram. O segundo, por outro lado, refere-se ao conteúdo publicado além das mídias sociais: sites de notícias, blogs, podcasts e outros locais semelhantes. À medida que seu alcance aumenta, também aumenta o número de pessoas que são expostas ao seu conteúdo, aumentando assim o reconhecimento da marca.

Dados de volume de pesquisa

O volume de pesquisa é uma medida do número de vezes que uma determinada palavra-chave foi pesquisada. Embora sejam frequentemente usadas para pesquisa de palavras-chave em práticas de SEO, as ferramentas de volume de pesquisa também podem ser empregadas para ajudá-lo a determinar quantas pessoas estão pesquisando sua empresa on-line. Quanto mais pessoas procurarem por você, melhor, pois isso significa que a notícia da sua empresa está sendo divulgada por meio do boca a boca ou da mídia social.

Impressões da Marca

Em termos de marketing digital, uma impressão refere-se a um indivíduo que vê um anúncio, seja em um aplicativo no celular, em um site ou em qualquer outro lugar. Mesmo que o espectador não preste atenção ao anúncio, desde que ele esteja visível na tela enquanto o aplicativo ou o site estiver aberto, ele será contado como uma impressão. As impressões não podem dizer a opinião de alguém sobre o seu conteúdo, mas podem, pelo menos, informar se alguém o está vendo ou não.

Pontuação de Presença

A pontuação de presença de uma empresa é um KPI de brand awareness que mede sua popularidade em espaços on-line. Ela é classificada em uma escala de 0 a 100, sendo que 100 representa a pontuação mais alta possível, geralmente alcançada por rótulos de renome mundial e tópicos populares ou de tendência. Uma pontuação de presença é uma maneira direta de comparar sua empresa com outras no mercado e, ao mesmo tempo, monitorar seu progresso.

Tráfego do site

Rastreamento de quantas pessoas visitam seu site permite que você saiba a eficácia de sua estratégia de marketing atual. Quanto maior for o reconhecimento de sua marca, mais pessoas ouvirão falar de seu site e o visitarão. Os profissionais de marketing também podem acessar ferramentas que informam a origem de determinado tráfego - por exemplo, se um usuário da Web o visitou diretamente digitando o URL do site ou se o encontrou organicamente por meio de uma pesquisa no Google. Essa análise mais detalhada pode ser particularmente útil, pois permite que você veja quais são as melhores fontes de tráfego.

Menções

Ficar de olho nas menções permite que você veja quem está falando sobre a sua empresa, bem como se estão dizendo coisas positivas ou negativas sobre ela. As menções são quaisquer promoções não solicitadas direcionadas pelos consumidores, que incluem tudo, desde avaliações publicadas em blogs até links diretos em mídias sociais.

Compartilhamento da voz

O compartilhamento da voz, geralmente abreviado como SOV, é uma medida de quanto sua empresa está sendo comentada on-line em comparação com seus principais concorrentes. Esse KPI não leva em conta a qualidade da cobertura, apenas a quantidade. Um SOV alto indica que, em relação aos seus concorrentes, você está obtendo tanta ou mais cobertura de fontes on-line, por exemplo, blogs da Web, sites de notícias ou o X, anteriormente conhecido como Twitter. Essa métrica de reconhecimento da marca é essencial e não deve ser negligenciada.

Engajamento nas Redes Sociais

Nos últimos anos, a popularidade das redes sociais continuou a crescer, com um aumento no número de pessoas descobrindo negócios através de espaços online. Como resultado, redes sociais como X, Facebook, TikTok e Instagram tornaram-se elementos cruciais no kit de ferramentas de um profissional de marketing digital. O envolvimento nessas plataformas — comentários, curtidas, compartilhamentos e assim por diante — tornou-se uma das principais formas de avaliar o brand awareness.

Dica profissional: Acompanhe as Métricas de Brand Awareness de seus concorrentes

Quando se trata de Brand Awareness, o desempenho da sua empresa não deve ser sua única preocupação. No mínimo, você deve também monitorar o desempenho de seus concorrentes.

Ficar de olho na visibilidade dos concorrentes permite ver o desempenho deles e dá uma ideia do que você está enfrentando. Mas ainda mais importante, com base nas métricas de brand awareness, você pode determinar quais estratégias de mercado estão funcionando e quais não estão. Para rastrear esses números, você pode usar uma combinação de software de classificação de SEO, plataformas de marketing de conteúdo e análise de backlinks. Alternativamente, mesmo algo tão simples como verificar as páginas de mídia social de seus concorrentes pode lhe dar uma ideia do desempenho deles.

Perguntas Frequentes sobre Métricas de Awareness

Como posso medir o brand awareness da minha empresa ou marca?

Existem várias métricas que você pode usar para monitorar e quantificar sua visibilidade. Essas métricas podem ser divididas em medidas quantitativas e qualitativas. A primeira usa dados numéricos para determinar o brand awareness (por exemplo, tráfego do site ou envolvimento online), enquanto a última usa julgamentos de valor mais subjetivos (por exemplo, boca a boca ou busca de opiniões no Google).

Quais são algumas das principais métricas e KPIs usados ​​para monitorar o brand awareness?

Algumas das métricas de medição de marca mais comumente usadas para rastrear a visibilidade incluem tráfego direto, tráfego orgânico, engajamento social, cobertura e menções. No entanto, esta é apenas uma seleção muito pequena de KPIs para brand awareness. Existem muitas outras medidas que você pode querer empregar.

Quais ferramentas ou software posso usar para rastrear e analisar dados de brand awareness?

Existem várias ferramentas de medição de reconhecimento de marca que podem ser usadas para monitorar a visibilidade. Por exemplo, os profissionais de marketing podem usar ferramentas de gerenciamento de mídia social para rastrear engajamentos em redes sociais e menções orgânicas. Outros softwares úteis incluem Google Analytics, contas de anúncios, ferramentas de SEO e muito mais. Recomendamos o uso de uma combinação dessas ferramentas de medição de marca para obter os melhores resultados possíveis e garantir que sua empresa e seus produtos sejam reconhecidos pelo seu público-alvo.

Existem referências ou padrões do setor para medir o brand awareness?

Depois de coletar e assimilar os dados necessários, você finalmente deixou para trás a parte mais intensiva de pesquisa desse processo - muito bem! No entanto, a medição do brand awareness não termina aqui. Para que essas estatísticas realmente signifiquem alguma coisa, você deve ter um padrão da indústria para compará-las. Você pode estabelecer essa linha de base definindo-a em relação aos seus concorrentes ou monitorando métricas de conscientização antes de começar a desenvolver sua imagem.

Quais são algumas dicas práticas para melhorar o reconhecimento da marca com base nos resultados de medição?

Algumas dicas que podem ajudar os profissionais de marketing a aumentar o brand awareness com base nos resultados das medições incluem conhecer o público-alvo da empresa; utilizar as redes sociais de forma eficaz; criação de conteúdo gratuito e compartilhável; implementação de esquemas de fidelização e campanhas promocionais; e cultivar uma imagem sólida da empresa. Além disso, recomendamos que você revise frequentemente as medidas de visibilidade, pois isso permitirá que você faça os ajustes necessários em seu plano de negócios.

Existe uma relação entre o brand awareness e a fidelidade à marca, e como posso aproveitar essa conexão?

Certamente existe uma relação entre o brand awareness e a fidelidade à marca, e você faria bem em tirar vantagem dela. Um forte reconhecimento da marca significa mais pessoas que ouvirão sobre o que você faz e mais membros do seu público-alvo que gravitarão em sua direção. Como resultado, você constrói uma base de clientes composta por pessoas que acreditam nos seus objetivos e se sentem leais à sua empresa.

Como alinhar a medição do brand awareness com os objetivos gerais de negócios e metas de marketing?

Todos os aspectos do seu plano de marketing devem funcionar continuamente na mesma direção. Por exemplo, se você deseja criar um argumento de venda exclusivo para garantir que você se destaque na multidão, certifique-se de que ele esteja alinhado com a imagem que você apresentou da sua empresa até agora. Dessa forma, você poderá continuar melhorando a visibilidade, o que no longo prazo ajudará todas as áreas do seu negócio, desde as taxas de conversão até as receitas.

Conclusão

Brand awareness é uma das considerações mais importantes para qualquer profissional de marketing digital. Quanto melhor for a imagem de uma empresa, mais valiosa ela se tornará.

Hoje em dia, as equipes de publicidade têm acesso a uma infinidade de ferramentas de reconhecimento de marca para ajudá-las a cultivar essa visibilidade – tanto que saber por onde começar pode ser assustador. Neste artigo, explicamos o que é reconhecimento de marca, por que é importante e como medir o KPI de reconhecimento de marca; além disso, fornecemos uma série de estratégias usadas para gerar essa métrica. Esperamos que isso lhe proporcione um bom ponto de partida, bem como uma base sólida de conhecimento.

Ainda tem algumas dúvidas sobre o brand awareness e sua importância na divulgação do seu negócio? Isso é compreensível! É um tópico complicado, com muitas partes móveis diferentes. Se quiser saber mais sobre este assunto e ao mesmo tempo se beneficiar do apoio de um gestor pessoal e de uma equipa de especialistas criativos, te encorajamos a criar uma conta no MGID hoje. Se quiser saber mais sobre os serviços que oferecemos antes de se inscrever, você pode fazê-lo aqui. Com MGID, você tem acesso a uma seleção variada de ferramentas avançadas de marketing digital que podem ajudar sua empresa a ter o melhor desempenho.