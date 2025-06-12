Tendências vêm e vão, mas o marketing de conteúdo veio para ficar. Mesmo hoje, essa continua sendo uma estratégia confiável se você quer melhorar o reconhecimento da marca, educar o usuário e estabelecer autoridade em seu setor. No entanto, o marketing de conteúdo mudou muito ao longo dos anos. Assim, as tendências de marketing de conteúdo de 2020 podem não ser tão eficazes hoje.

Com o comportamento, gostos e expectativas dos usuários evoluindo, é essencial que você se mantenha atualizado das novidades para manter-se relevante. No fim das contas, isso significa aprender sobre as tendências de marketing de conteúdo deste ano e aplicá-las às suas estratégias. Então, vamos mergulhar de cabeça no marketing de conteúdo e dar uma olhada nas últimas novidades.

1. A IA Generativa se Torna Co-Criadora, Não Substituta — A Maior Inovação em Marketing de Conteúdo Até Agora

A inteligência artificial tem ajudado a acelerar o processo de escrita, já que, com apenas um prompt, é possível criar um artigo completo. No entanto, mesmo que a IA seja uma das maiores tendências de marketing de conteúdo no momento, a estratégia humana ainda importa. Na verdade, importa agora mais do que nunca.

Redatores e estrategistas devem guiar os prompts e adicionar suas próprias vozes para se diferenciar do conteúdo genérico de IA. Assim, as tendências estão se desenvolvendo para o uso da IA como assistente, permitindo que você:

Crie rascunhos;

Desenvolva um esboço de artigo;

Reaproveite conteúdo existente;

Adicione personalização.

No entanto, se você optar por gerar todo o seu conteúdo com IA do zero, prepare-se para as consequências. A IA pode fabricar fatos e inventar fontes. Sem mencionar o tom genérico que pode tornar seu texto maçante e esquecível para os leitores.

Além disso, cuidado com a saturação de SEO. A última coisa que você quer é criar muito conteúdo novo usando palavras-chave populares e gerar pouco ou nenhum impacto com sua produção devido à concorrência extrema.

2. O Futuro da Busca no Marketing de Conteúdo Está Mudando de Palavras-Chave para Conversas

Lembra como o SEO era o elemento mais importante da busca orgânica? As atualizações nos algoritmos dos motores de busca influenciaram fortemente as tendências de marketing de conteúdo no passado, mas não são as únicas coisas que importam agora. O surgimento de motores de busca com IA, como Perplexity, ChatGPT e Gemini, está remodelando a forma como os usuários encontram informações.

As tendências de marketing de conteúdo estão caminhando para o conteúdo de zero clique e respostas incorporadas. A GEO (Generative Engine Optimization) está se tornando uma adição crítica. Buscar apenas o ranqueamento não será suficiente com as últimas tendências de marketing de conteúdo. Para manter a relevância na busca orgânica, é importante otimizar para a intenção e a clareza da informação.

3. Convergência de Dados Primários e Personalização de Conteúdo como Tendência de Marketing de Conteúdo

Os cookies de terceiros são confiáveis para rastrear usuários na web há um bom tempo. No entanto, com as regulamentações sobre coleta de dados se tornando mais rigorosas, você pode precisar repensar como coleta informações. As tendências de marketing de conteúdo estão caminhando para o rastreamento sem cookies, focado na privacidade, que usa dados primários.

Com esse desenvolvimento, a segmentação por comportamento é usada com mais frequência. Assim, em vez de conteúdo genérico, você pode construir hubs e jornadas personalizadas com base no comportamento do usuário.

O marketing de conteúdo está se afastando de soluções únicas e, em vez disso, personalizando o conteúdo com base no tipo de usuário, setor e até mesmo no estágio do ciclo de vida. Usando tanto plataformas de dados de clientes (CDPs) quanto IA, você poderá fazer isso em escala, o que garantirá a entrega da mensagem e do formato certos no momento mais relevante.

4. Tendências de Marketing de Conteúdo Visual: do Estático para o Interativo

A mudança para a interatividade não se limita apenas ao conteúdo visual. Com tanto material novo sendo produzido, mesmo enquanto você nos lê, as tendências de marketing têm gravitado em torno do conteúdo interativo. Cada vez mais profissionais de marketing estão usando para atrair a atenção de seu mercado-alvo ferramentas como:

Quizzes

Calculadoras

Anúncios em formato de história (Story ads)

Lookbooks

Artigos compráveis (Shoppable articles)

Compras por vídeo (Video shopping)

CTAs integrados

À medida que o conteúdo interativo e comprável ganha força no marketing, vemos taxas de engajamento e conversão mais altas, especialmente em dispositivos móveis. Hoje, também existem ferramentas especializadas que você pode usar para criar conteúdo interativo. Alguns favoritos incluem MGID Story Ads, Figma Embeds, Outgrow e Smartly.io.

5. SEO e Tendências de Marketing de Conteúdo em Torno da Narrativa Centrada no Ser Humano

O uso de conteúdo de IA gerou uma consequência não intencional. Com os usuários cansados de ver a mesma coisa repetidamente, as tendências de marketing de conteúdo valorizam ainda mais as vozes humanas autênticas. É o que temos notado:

Narrativas de marca, histórias de clientes, conteúdo de funcionários e conteúdo de bastidores são mais procurados.

Empatia, vulnerabilidade e "autenticidade" estão se tornando um fator de confiança.

Vídeo, podcasting e UGC são agora formatos comuns para construir conexões emocionais.

As tendências de marketing de conteúdo enfatizam o que o relacionamento de uma marca com seu público sempre deveria ter sido: conexões reais. Marcas que querem se destacar precisam fazer mais do que apenas fornecer informações.

6. O Equilíbrio entre Velocidade e Qualidade do Conteúdo: Uma Forte Tendência de Marketing de Conteúdo

Profissionais de marketing sentem a pressão de manter um cronograma de publicação frequente para manter sua marca no topo da mente dos usuários. No entanto, os motores de busca estão deixando de recompensar a publicação apenas por publicar. Deve haver valor real em cada post, e não o lero-lero de IA, que tem baixo valor, e vem sido empurrado às audiências.

Pode haver novas tendências de marketing de conteúdo no próximo ano, mas prometemos que fazer estas coisas sempre será útil:

Atualizar regularmente seu conteúdo perene;

Buscar liderança de pensamento e análises aprofundadas em vez de posts de IA de baixa qualidade;

Equilibrar a velocidade de produção com a voz da marca e a utilidade.

Não se esqueça de mirar na qualidade em vez da quantidade. No entanto, não publique tão raramente que sua audiência se esqueça da marca.

7. Estratégias _Video-First_ Dominam Novas Tendências de Marketing

Vídeos são formas altamente envolventes de conteúdo. É por isso que muitos profissionais de marketing os utilizam para capturar a atenção de sua audiência. No momento, as tendências de marketing de conteúdo apontam para o seguinte:

Vídeos curtos como reels, shorts e TikToks no topo do funil podem potencialmente viralizar e aumentar o alcance da marca;

como reels, shorts e TikToks no topo do funil podem potencialmente viralizar e aumentar o alcance da marca; Vídeos longos como explainers, documentários e séries que podem ajudar na construção da marca;

como explainers, documentários e séries que podem ajudar na construção da marca; SEO para vídeo que inclui transcrições, marcação de esquema (schema markup) e legendas ocultas que tornam o conteúdo pesquisável online.

Também estamos vendo o aumento de vídeo editado por IA e ferramentas de legendagem automática, permitindo que marcas e profissionais de marketing gerem conteúdo rapidamente com o mínimo esforço.

8. Marketing de Conteúdo Impulsionado pela Comunidade: O Futuro

Hoje, sua audiência não é apenas sua audiência. A mudança da transmissão pura para a co-criação da comunidade significa que sua audiência é participante ativa na construção do seu conteúdo. Para satisfazer esse desejo de se envolver mais, você pode:

Engajar-se com embaixadores da marca, usuários avançados e criadores como contribuidores de conteúdo;

Explorar engajamento estilo Reddit e grupos no Discord;

Colaborar com outras empresas para formar campanhas co-branded.

O conteúdo gerado pelo usuário promove o desempenho do conteúdo e nutre a lealdade do cliente. Com as tendências de marketing de conteúdo favorecendo iniciativas impulsionadas pela comunidade, considere formatos de conteúdo compatíveis como AMAs (Pergunte-me Qualquer Coisa), posts co-autorados e concursos de ideias.

9. Publicidade Nativa e Conteúdo Patrocinado Ficam Mais Inteligentes

Hoje em dia, os anúncios nativos estão praticamente camufladas devido à forma como se misturam com o site do editor. Com segmentação mais inteligente e formatos mais limpos, os usuários estão se tornando mais receptivos à sua mensagem.

Reconhecemos o valor da publicidade nativa muito antes de ela se tornar uma grande tendência no marketing de conteúdo. Anúncios em estilo editorial que se encaixam no contexto da experiência de navegação do usuário têm melhor desempenho.

Plataformas como a MGID permitiram que desempenho e storytelling coexistissem. Nesse sentido, considere-nos o canivete suíço das tendências de marketing de conteúdo. Ao usar a publicidade nativa para distribuir conteúdo de alto valor ou comprável (não apenas banners), você pode gerar vendas enquanto fortalece sua marca.

10. Tendências de Marketing de Conteúdo: de Conteúdo para Equipes de Performance

Funções isoladas estão desaparecendo mais rápido que snacks numa mesa de reunião. As tendências de marketing de conteúdo favorecem talentos com compreensão de funis, CRO e distribuição paga. Prepare-se para desenvolver habilidades em data storytelling, automação e estratégia multicanal. No entanto, mesmo com indivíduos multitalentosos na equipe, a colaboração continua sendo extremamente valiosa.

Hoje, você pode testemunhar as tendências de marketing de conteúdo se expandindo. O movimento de equipes de conteúdo para equipes de performance significa que você deve esperar trabalhar com outros departamentos que podem ter os mesmos objetivos. Com a mudança de KPI de apenas tráfego para receita, engajamento e valor vitalício do cliente, é preciso ter mais mãos à obra.

Bônus: A Ascensão do Conteúdo OS & Automação de Fluxo de Trabalho

Você se lembra como era criar conteúdo há alguns anos? Era necessário usar uma plataforma genérica para gerenciar o trabalho envolvido nas campanhas. As tendências de marketing de conteúdo de 2022 começaram a mudança em direção à eficiência, caminhando para a colaboração e integrações para melhorar a produção.

Mais tarde, o marketing de conteúdo começou a incorporar a inteligência artificial. Hoje, essa é uma parte enorme não apenas do processo de criação, mas também da gestão de campanhas. Saiba como todas essas tendências de marketing de conteúdo contribuíram para a centralização e automação do marketing de conteúdo.

Plataformas Centralizadas e Multiuso: do Planejamento à Distribuição

Embora não seja um sucesso tão grande quanto a IA, uma das tendências de marketing de conteúdo mais influentes hoje é a introdução de plataformas centralizadas. Com isso, aqueles que estão envolvidos nas campanhas podem agir assim:

Planejar: Esta é uma das tendências de marketing de conteúdo mais antigas, mas provou ser mais do que uma moda passageira. Usando um painel centralizado, os usuários podem atribuir funções, visualizar o calendário de conteúdo e muito mais.

Esta é uma das tendências de marketing de conteúdo mais antigas, mas provou ser mais do que uma moda passageira. Usando um painel centralizado, os usuários podem atribuir funções, visualizar o calendário de conteúdo e muito mais. Criar: Isso permite que os redatores colaborem dentro da mesma plataforma.

Isso permite que os redatores colaborem dentro da mesma plataforma. Aprovar: Encaminha os rascunhos para a autoridade correta imediatamente, o que acelera o processo de publicação.

Encaminha os rascunhos para a autoridade correta imediatamente, o que acelera o processo de publicação. Distribuir: Plataformas populares de marketing de conteúdo permitem que você publique diretamente em páginas de blog através de integrações.

Com essas medidas, você economiza tempo enquanto ainda gera o melhor conteúdo dos talentos existentes.

Usando Integrações para Expandir as Capacidades de Uma Plataforma

Como mencionado, o marketing de conteúdo está caminhando para a centralização. Então, não é surpresa que as integrações sejam tão populares quanto são agora. Aqui estão as que se tornaram ainda mais difundidas graças às tendências de marketing de conteúdo.

Notion: Para construir uma base de conhecimento, o que é útil para garantir a consistência em tudo que é publicado

Para construir uma base de conhecimento, o que é útil para garantir a consistência em tudo que é publicado Airtable: Para gerenciar pipelines de conteúdo, ativos e prazos em um só lugar

Para gerenciar pipelines de conteúdo, ativos e prazos em um só lugar Contently: Para escalar seu processo de criação de conteúdo com fluxos de trabalho, ferramentas e talentos externos

Para escalar seu processo de criação de conteúdo com fluxos de trabalho, ferramentas e talentos externos Writer: Para verificação em tempo real de gramática, tom e estilo em todos os trabalhos produzidos

Para verificação em tempo real de gramática, tom e estilo em todos os trabalhos produzidos Jasper: Para gerar conteúdo de IA que pode ser usado para mídias sociais, blogs e muito mais

Para gerar conteúdo de IA que pode ser usado para mídias sociais, blogs e muito mais MGID: Para distribuir conteúdo em plataformas de editores

Se as tendências de marketing de conteúdo continuarem na mesma direção, podemos esperar mais integrações em breve.

Incorporando Inteligência Artificial e Automação em Processos Existentes

Longe estão os dias em que os humanos eram totalmente responsáveis por criar conteúdo e garantir que o fluxo do planejamento à publicação ocorresse sem problemas. Uma das maiores tendências de marketing de conteúdo é a inteligência artificial, e você verá muito dela, mesmo fora deste setor.

Junto com a automação, ela faz duas coisas que nos deixam confiantes de que essas tendências de marketing de conteúdo vieram para ficar:

Economiza tempo ao reduzir o tempo necessário para produzir conteúdo;

ao reduzir o tempo necessário para produzir conteúdo; Melhora a governança ao fornecer análises em tempo real e recalibração da estratégia.

Com essas tendências de marketing de conteúdo, você está livre para se concentrar na formulação e implementação de estratégias de nível superior. A inteligência artificial e a automação podem cuidar do resto.

Modificando Métricas de Sucesso com Base nas Tendências

Não há dúvida de que a mudança para a inteligência artificial facilitou um conteúdo mais personalizado. Então, assim como certas tendências de marketing de conteúdo de 2022 ainda são relevantes hoje, esperamos o mesmo para muitos itens em nossa lista.

Isso significa que precisamos de uma maneira de medir o sucesso. Considerando as últimas notícias de marketing de conteúdo, apegar-se a métricas simples como visualizações de página e taxa de rejeição não é suficiente. Aqui estão alguns números para ficar de olho.

Rastreie as Verdadeiras Interações Dentro da Página

Em vez de seguir o número de sessões ou cliques, olhe para as interações mais profundas que você pode medir quando alguém visita a página. Você poderá maximizar os ganhos das tendências de marketing de conteúdo quando também rastrear as seguintes métricas:

Tempo de atenção – Quanto tempo o usuário prestou atenção ao conteúdo

– Quanto tempo o usuário prestou atenção ao conteúdo Profundidade de rolagem – Quanto o usuário rolou para ler

– Quanto o usuário rolou para ler Cliques em elementos interativos – Quais elementos ou funções prenderam sua atenção

Com a IA sendo uma das maiores tendências de marketing de conteúdo até hoje, essas métricas permitirão que você obtenha insights significativos sobre o impacto dos trabalhos publicados existentes.

Meça o Que Leva a Ação, Não Apenas o Que Recebe Visualizações

Não estamos dizendo que você deve parar de monitorar as visualizações. No entanto, você deve sempre avaliar a capacidade de cada peça de impulsionar a ação. Aqui estão algumas métricas que podem ser relevantes para você:

Taxas de cliques (CTR);

Conversões de afiliados;

Envios de formulários.

Como discutido, o marketing de conteúdo tende à interatividade. Portanto, o engajamento sempre será importante, não importa em qual parte do funil a peça de conteúdo deva servir.

Use Modelos de Atribuição Mais Inteligentes para Jornadas Multicanal

Muito antes das tendências de marketing de conteúdo de 2023, observamos a maneira como os usuários interagiam em diferentes plataformas antes de tomar uma decisão. Consequentemente, simplesmente olhar para o último clique que o usuário fez pode não lhe dar a informação completa do que ele decidiu comprar.

As tendências de marketing de conteúdo trouxeram modelos de atribuição modernos, como métricas multi-touch e data-driven, para creditar cada ativo que contribuiu para a conversão. Você provavelmente está usando vários canais para publicar, então isso também será muito importante!

Fator Qualidade da Audiência, Não Apenas Quantidade

Já que estamos indo além das visualizações de página, por que não verificar quem está visitando o site também? As tendências de marketing de conteúdo enfatizam tanto a quantidade quanto a qualidade do conteúdo, e isso deve se estender à avaliação dos visitantes do seu site.

Por exemplo, se você está administrando um site sobre videogames e tem um milhão de visitantes de aposentados com mais de 65 anos, essa é provavelmente uma má notícia. Deve haver um vovô em algum lugar que está pulverizando jogadores experientes no Dota 2, mas, encarando a realidade, a maioria deles não é o seu público-alvo.

Então, o que deve ser feito? Avalie as taxas de conversão e o valor vitalício com base no conteúdo com o qual eles interagem. Dessa forma, você saberá qual conteúdo está ressoando com eles.

Pontos de Ruptura: O Que Poderia Desencarrilhar Sua Incorporação das Tendências de Marketing de Conteúdo Daqui pra Frente?

Assim como existem técnicas inovadoras para medir métricas, também existem novas maneiras de falhar. Por exemplo, empresas e marcas encontraram problemas com inteligência artificial em que ferramentas que deveriam ajudar acabam atrasando o processo.

As tendências de marketing de conteúdo também raramente consideram os desenvolvimentos nas leis de privacidade de dados. Isso pode tornar as estratégias menos eficazes. Finalmente, como as tendências de marketing de conteúdo são projetadas para funcionar ao longo do tempo, pode ser difícil justificar seu uso. Sem ROI imediato, os tomadores de decisão podem decidir redirecionar seus recursos para outro lugar.

Sobrecarga de IA e Fadiga de Conteúdo

Como discutimos continuamente aqui, a IA é uma grande impulsionadora de muitas tendências de marketing de conteúdo. Ela tem feito muito para facilitar a obtenção de resultados estelares, pois é como ter membros extras da equipe disponíveis sob demanda. No entanto, seu uso excessivo nas tendências de marketing de conteúdo pode ter um preço alto.

Com todo mundo usando os mesmos modelos de IA para criar conteúdo, sua mensagem pode acabar soando genérica. Assim, em vez das tendências de marketing de conteúdo lhe darem as ferramentas para se destacar, sua marca pode acabar falhando em causar impacto.

Restrições de Privacidade de Dados Limitando a Segmentação

As tendências de marketing de conteúdo visam obter insights mais ricos para criar mensagens mais personalizadas. No entanto, há um grande problema aqui. Todas as tendências de marketing de conteúdo são uma resposta às condições e demandas atuais do mercado. Por exemplo, com os desenvolvimentos nas restrições de privacidade de dados acontecendo o tempo todo, é possível que algumas soluções não funcionem mais.

Você pode se deparar com opções limitadas de segmentação, o que pode afetar a eficácia do seu conteúdo. Se você não conseguir incorporar as tendências atuais de marketing de conteúdo em estratégias que respeitem a privacidade dos dados, pode não alcançar totalmente seus usuários pretendidos.

Proliferação de Ferramentas e o Atraso às Equipes

As ferramentas deveriam ajudar aqueles que criam conteúdo, permitindo-lhes acompanhar a demanda por publicações mais frequentes. De fato, estamos vendo tendências em direção à incorporação de ferramentas nos processos de marketing de conteúdo. Na teoria, não há como isso dar errado, mas considere que essas ferramentas podem não ser criadas pelos mesmos desenvolvedores.

Quando analisamos quais são as tendências de marketing de conteúdo para 2025, notamos um aumento no uso de ferramentas. No entanto, muitas equipes não as estão incluindo em seus sistemas. O resultado? Elas devem usá-las individualmente, o que retarda as equipes em vez de acelerá-las.

Dificuldade em Provar o ROI em Ciclos Longos

Muitos tomadores de decisão estão perguntando para que servem as novas tendências e ideias de marketing na indústria se não há geração de receita. Isso é comum, especialmente com aqueles que trabalham com orçamentos mais apertados. Afinal, as demandas que as tendências de marketing de conteúdo impõem às empresas e marcas podem consumir fundos.

No entanto, a maioria dos tipos de conteúdo é usada na parte inferior ou média do funil. As tendências de marketing de conteúdo podem ajudar a criar um grupo maior de clientes em potencial mais tarde, mas como não são diretamente responsáveis pela venda, tendem a ser subestimadas.

O Marketing de Conteúdo Ainda Funciona?

O marketing em 2025 exige uma estratégia de conteúdo mais inteligente e adaptável. Combine IA com criatividade humana, escala com personalização e foco no desempenho. As tendências de marketing de conteúdo exigem eficiência e o toque humano, à medida que a concorrência se torna ainda mais acirrada e os usuários se desiludem com o conteúdo de IA.

Vimos como as tendências de criação de conteúdo de 2024 estão sendo substituídas pelas de 2025. Nada é permanente neste momento, então encorajamos a experimentação e a colaboração multifuncional. Descubra novas maneiras de se adiantar às tendências de marketing de conteúdo e continue a causar impacto em seu público.

Finalmente, explore a MGID como parceiro de distribuição para campanhas nativas e baseadas em conteúdo. Com a velocidade com que as tendências de marketing de conteúdo estão mudando, a diversificação sempre será recompensada.