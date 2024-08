MGID e Retargetly fazem parceria para oferecer às marcas no Brasil e América Latina opções avançadas de segmentação que respeitam as leis de privacidade.

Retargetly, empresa líder na América Latina em dados e tecnologia, anunciou uma nova integração com a MGID, plataforma global de publicidade. Essa parceria irá permitir que as agências e marcas acessem as soluções da MGID com multi-formatos de anúncios, publishers premium e brand safety. Além disso, essa aliança fornece acesso aos dados e tecnologia das soluções da Retargetly, que já são utilizadas por mais de 250 anunciantes na América Latina.

De acordo com estudo da GSMA, o rápido crescimento da mídia programática na América Latina é atribuído, em grande parte, ao aumento no uso do smartphone, que irá alcançar 485 milhões de usuários únicos em 2025 (73% da população da região). No Brasil, essa projeção se destaca ainda mais com 88% dos usuários no país com acesso ao smartphone. Nessa rápida evolução da indústria digital, parcerias confiáveis são necessárias para oferecer tecnologia sólida, dados de qualidade e uso transparente que respeita as regras de privacidade, tanto para anunciantes quanto para os consumidores.

Essa união combina a Inteligência Contextual da MGID com os dados da Retargetly, assim, as agências e marcas poderão construir perfis comportamentais precisos em conformidade com as regulações de privacidade. Por meio desses perfis, as audiências construídas com base em impressões e receita podem ser enviadas e ativadas na Demand Side Platform (DSP) da MGID, utilizando a tecnologia pioneira da empresa em publicidade nativa.

A partir de agora, os clientes da MGID podem enriquecer os seus dados primários com dados de terceiros vindos da Retargetly sobre os interesses, comportamentos e intenções dos consumidores, otimizando o orçamento em publicidade digital ao alcançar audiências específicas com mensagens personalizadas.

"Diante da incerteza econômica, conectar-se mais profundamente com os clientes é ainda mais importante nos dias atuais. Ao fazer parceria com a Retargetly, podemos fornecer, aos profissionais de marketing, acesso contínuo e transparente aos insights do público, ajudando-os a personalizar suas campanhas, ao mesmo tempo em que respeitamos a privacidade do usuário", diz Fernanda Acacio, CEO da MGID no Brasil.

Marcas e agências estarão aptas a otimizar os seus orçamentos em publicidade digital ao atingir públicos específicos com mensagens personalizadas. "Com mais de 10 anos de experiência em LATAM, nós entendemos praticamente todos os aspectos do consumidor local para aprimorar o nosso conhecimento sobre os seus interesses, comportamentos e necessidades. A nossa parceria com a MGID assegura que podemos ativar esses insights em uma plataforma com um inventário único e tecnologia exclusiva, garantindo uma excelente experiência para os consumidores e ROI para os anunciantes", comenta Santi Darmandrail, COO da Retargetly.