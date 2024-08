A MGID, plataforma global de publicidade, anunciou hoje o desenvolvimento de uma solução para anunciantes com integração de Inteligência Artificial generativa (IA) como novidade no seu portfólio de soluções inteligentes. Atualmente em funcionamento beta com o time criativo da MGID para produzir anúncios reais de clientes, a funcionalidade - pensada para transformar o jeito de criar e otimizar imagens e títulos - estará totalmente no ar em breve (até o final do trimestre).

Utilizando a tecnologia da DALL·E 2, ferramenta criada pela Open AI, os anunciantes podem criar imagens digitais baseadas em comandos textuais e ajustar títulos baseados em especificações geográficas e histórico de dados. Esse nível de automação agiliza o processo de criação de anúncios, o que revoluciona como um todo a eficiência e efetividade da campanha. Quando combinada às recomendações inteligentes do algoritmo e à Inteligência Contextual da MGID, a tecnologia IA impulsiona a performance da campanha e o engajamento do usuário com os anúncios.

O benefício possibilita que o anunciante tenha acesso a imagens exclusivas, indo além dos bancos tradicionais de imagens, gerando mais impacto e alcançando um CTR (taxa de cliques) até 20% maior. Dessa forma, as marcas podem ter controle sobre os principais detalhes da imagem para que ela seja única, ao conseguir definir o seu ângulo, matiz, estilo, quais os personagens ilustrados e até mesmo qual a emoção que pretende despertar no usuário. Além disso, a possibilidade de criar variações da mesma imagem facilita o teste AB para identificar o que gera maior identificação com o público.

Sergii Denysenko, CEO global da MGID, comenta: “É visível que a IA irá ocupar um papel essencial no processo de otimização de campanhas. Combinar isso às recomendações do nosso algoritmo e à nossa solução de inteligência contextual é uma evolução natural para criar uma experiência ainda melhor para anunciantes, publishers e usuários. Estamos impressionados com as possibilidades que estamos testando, além de ansiosos para o lançamento e para ver como a IA será adotada pelas marcas ao longo do ano.”

(Como publicado em Programmatic Portugal)