Tornar-se verde não é apenas uma escolha ambientalmente responsável e obrigatória para muitos consumidores, mas também uma vantagem competitiva muito procurada pelos profissionais de marketing. Como uma mensagem de marketing ecológica pode aumentar suas vendas e atrair mais clientes?

Muitos de nós queremos fazer o que for possível para diminuir os efeitos prejudiciais da poluição ambiental e das mudanças climáticas. Numerosos estudos confirmam que o sentimento ambiental é alto entre os consumidores: de acordo com pesquisa da McKinsey , 67% dos consumidores europeus consideram a sustentabilidade um fator de compra importante e 60% estão dispostos a mudar para produtos verdes que são melhores para o meio ambiente.

Os problemas ambientais são a principal preocupação pessoal entre os adultos da Geração Z, de acordo com eMarketer. As gerações mais jovens de compradores parecem ansiosas por responsabilizar as empresas por seu impacto ambiental. Com crescentes apelos à ação, sugere-se que a compra consciente não é apenas uma moda passageira, mas crescerá nos próximos anos.

As marcas não podem mais ignorar essa demanda por sustentabilidade e, neste artigo, discutiremos nuances e táticas de marketing verde para produtos de consumo.

Marketing verde versus maquiagem verde

O conceito de marketing verde refere-se à promoção de produtos ou serviços com base em seus benefícios e valores ambientais. Ao comprar os produtos promovidos, os usuários esperam poder criar um impacto positivo ou diminuir o impacto negativo do consumo no meio ambiente. Alguns exemplos incluem Nike anunciando sua linha de tênis feitos de poliéster reciclado e Starbucks promovendo seus reutilizáveis.

O principal motivo por trás do marketing verde é a proteção ambiental, mas essas campanhas promocionais podem ter objetivos diferentes, como:

reduzir a poluição ou limitar os resíduos;

promover produtos eco-friendly que sejam fabricados de forma sustentável ou através de energias renováveis;

aumentar a conscientização sobre questões ambientais e destacar como a marca está lidando com elas.

Ao desdobrar o marketing verde, ele pode ajudá-lo a transmitir sua mensagem e fazer com que mais usuários vejam seu produto. No entanto, os benefícios ambientais do produto promovido devem ser confirmados e comprovados. Caso contrário, você corre o risco de ser acusado de greenwashing. Uma prática de negócios antiética, greenwashing (ou maquiagem verde) é quando uma empresa usa afirmações ambientais para enganar os consumidores. Na verdade, essas falsas alegações podem colocar sua marca em um boicote em massa. Por exemplo, alguns grandes bancos foram recentemente acusados ​​de maquiagem verde por causa de metas climáticas vagas.

Para usar “sustentável”, “ético”, “orgânico”, “biodegradável” e outras palavras-chave que os consumidores desejam ver em anúncios e embalagens, as empresas devem ter evidências suficientes, como credenciais e certificados ambientais, para apoiar suas alegações.

Estratégias básicas para profissionais de marketing ecologicamente corretos

Apesar da crescente demanda por práticas verdes e ecológicas, criar valor ambiental para os consumidores e cumprir as regulamentações não são suficientes. As empresas também precisam comercializar esses produtos de forma eficaz. Esse processo começa com a definição do seu público.

Não existe um público eco-consciente único e homogêneo. Além disso, escolher qual público orientado para a sustentabilidade atingir e comercializar pode fazer toda a diferença. Você deve pensar nas seguintes buyer personas.

Especialistas entusiastas . Eles priorizam políticas ambientais sistemáticas e abrangentes. Normalmente, eles acreditam que qualquer negócio que prejudique o meio ambiente deve compensar esse dano em impostos. Eles geralmente têm mais de 35 anos e um nível de educação médio a alto. Eles são conhecedores de assuntos de sustentabilidade e expressam claramente sua posição nas mídias sociais.

. Eles priorizam políticas ambientais sistemáticas e abrangentes. Normalmente, eles acreditam que qualquer negócio que prejudique o meio ambiente deve compensar esse dano em impostos. Eles geralmente têm mais de 35 anos e um nível de educação médio a alto. Eles são conhecedores de assuntos de sustentabilidade e expressam claramente sua posição nas mídias sociais. Inovadores com visão de futuro . Esses consumidores gravitam em torno de know-how inovador e soluções progressivas. Normalmente, eles são a geração Z e a geração do milênio de vida urbana com formação média a alta.

. Esses consumidores gravitam em torno de know-how inovador e soluções progressivas. Normalmente, eles são a geração Z e a geração do milênio de vida urbana com formação média a alta. Racionalistas egocêntricos . Esses consumidores estão buscando valor para si mesmos; por exemplo, eles compram mochilas recicladas porque estão na moda, não pelo bem do planeta. Demograficamente falando, eles se assemelham a inovadores – Geração Z, Millennials e, em alguns casos, Boomers, que vivem em áreas urbanas com formação média a alta.

. Esses consumidores estão buscando valor para si mesmos; por exemplo, eles compram mochilas recicladas porque estão na moda, não pelo bem do planeta. Demograficamente falando, eles se assemelham a inovadores – Geração Z, Millennials e, em alguns casos, Boomers, que vivem em áreas urbanas com formação média a alta. Consideráveis ​​convencionalistas. Eles valorizam regulamentações transparentes, uma compreensão mais profunda das questões ambientais e o empoderamento das comunidades. Eles têm mais de 45 anos e vivem em áreas rurais ou subúrbios.

Em seguida, os anunciantes devem alterar canais, mensagens e tom, dependendo do segmento de público e de sua proposta de valor. Por exemplo, a melhor maneira de chamar a atenção de especialistas entusiasmados é colocar anúncios contextuais em artigos relevantes. As marcas devem ser precisas sobre seus benefícios verdes e destacar a eficiência do produto.

Ao falar com inovadores, surpreenda-os. Incentive-os a experimentar algo completamente novo e a se tornarem os primeiros a adotar soluções sustentáveis ​​da moda. As marcas podem saltar nas tendências populares do TikTok ou do Instagram para mostrar e apresentar novos produtos. Lembre-se de que eles estão procurando e comparando proativamente marcas sustentáveis, portanto, anúncios contextuais combinados com retargeting também podem funcionar bem. Empregue mensagens instigantes e exiba os produtos mais incomuns em criativos.

Apelando para os racionalistas, você deve mudar o foco dos benefícios verdes para como os usuários aparentam e são percebidos pelos outros se comprarem o produto anunciado. Eles admitem que a sustentabilidade é uma coisa boa em essência, mas não estão dispostos a investir nela acima do preço normal. A melhor tática é usar publicidade paga e destacar os benefícios materiais do produto.

Os convencionalistas têm algum conhecimento sobre produtos ecologicamente corretos, mas carecem de conhecimentos mais profundos. Fale com eles em termos técnicos simples e leve-os a ** editoriais atraentes** que fornecerão informações básicas sobre o assunto. Mesmo que sejam menos proativos, estão dispostos a pagar um pouco mais por produtos com benefícios ambientais.

Não se esqueça de pesquisar regularmente o que está em alta no mercado sustentável. Na verdade, novos tipos de programas ecologicamente corretos de afiliados e dropshipping chegaram à cena recentemente. Nichos de e-commerce estabelecidos como painéis solares também podem se sair muito bem, mas não se esqueça de pesquisar a demanda do consumidor por esses produtos (por exemplo, procure termos de pesquisa relevantes por meio do Google Trends e outras ferramentas).

Reinventar oportunidades de crescimento

Apesar da pandemia e da crise econômica, a atenção do consumidor em relação às iniciativas verdes cresce e o mercado de produtos sustentáveis ​​está ganhando força. O marketing ecologicamente correto pode beneficiar qualquer tipo de nicho B2C – de empreendedores autônomos a corporações gigantescas – e ajudar as marcas a se conectarem com consumidores que compartilham o desejo de proteger o meio ambiente.