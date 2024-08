Os marketplaces online transformaram completamente a maneira como negociamos, compramos e vendemos produtos de varejo e como compramos nossos produtos favoritos. Como se esperava que o setor de varejo parasse devido à pandemia, os mercados online surgiram para salvar o dia e ajudar pequenas empresas e vendedores individuais.

Provedores, clientes, vendedores, compradores... como quer que você os chame, eles são itens básicos de um marketplace online. Eles chegam e vendem produtos diretamente para aqueles que desejam comprar. Se você pensar bem, os marketplaces online não são diferentes dos bazares do mundo antigo. Com uma exceção - você tem operadores ou administradores de sites lidando com o próprio mercado e lucrando com a administração do site.

Esteja você procurando um marketplace de NFT ou um marketplace de freelancer, o princípio permanece o mesmo - há alguém oferecendo um produto ou serviço e outra parte precisando urgentemente dele. Mas como o marketing funciona em um marketplace online?

eCommerce e marketplaces, qual a diferença?

Em primeiro lugar, é crucial diferenciar entre os dois tipos mais comuns de marketplaces. Vamos discutir a definição mais ampla primeiro – lojas de e-commerce.

À medida que mais e mais se aproximam das compras on-line, o significado de “eCommerce” de alguma forma passou a denotar qualquer loja on-line que venda mercadorias aos clientes. Em essência, uma loja de e-commerce é definida como um site dedicado à venda de mercadorias de uma única marca e ao público-alvo específico que está tentando alcançar.

Veja Timberland por exemplo. É, para todos os efeitos, uma das representações mais precisas de uma loja de e-commerce. Você não encontrará nenhuma outra marca de sapatos em seu site, e o marketing será focado na demografia para a qual a Timberland vende seus sapatos. No entanto, não é inédito que grandes varejistas adicionem parceiros menores aos seus sites de e-commerce existentes, tornando-se marketplaces.

Depop é um ótimo exemplo de marketplace. Nele, você encontrará roupas e joias de diferentes vendedores e, a partir daí, os consumidores podem começar a classificar os produtos por marca, permitindo que eles se concentrem em um vendedor específico entre milhares. Essa é a própria essência de um marketplace online.

Tecnicamente falando, um marketplace também é um site de e-commerce, mas com uma grande diferença – está tentando atrair não apenas compradores, mas também vendedores.

É aí que o marketing de marketplace será diferente do marketing tradicional de e-commerce – ele precisa oferecer e anunciar um ambiente comercial melhor para os vendedores do que seus concorrentes.

KPIs e métricas para marketplaces online

Os marketplaces online compartilham muitos KPIs e métricas, assim como outros sites. Simplificando, certos sinais são sempre bem-vindos, como usuários ativos mensais (MAU). Quanto mais usuários exclusivos você tiver, melhor.

Outras métricas, como tempo gasto no site, precisam ser entendidas sob uma luz diferente. Embora você queira ver os usuários gastando mais tempo em seu site, no mundo do comércio eletrônico, isso geralmente significa que eles não conseguem encontrar o que estão procurando. Detalhes exigentes como esses podem ajudá-lo a entender as métricas relevantes e definir os KPIs com muito mais eficiência.

Para marketplaces online, outra métrica interessante e altamente relevante é a liquidez, ou seja, o percentual de listagens que se convertem em transações. Como estamos falando de marketplaces online, você pode medir a liquidez do ponto de vista dos compradores e dos vendedores. Para os compradores, você pode ver quantas visitas à página levam a transações.

Fora isso, algumas das métricas mais úteis incluem

Custo de aquisição de clientes;

Volume bruto de mercadorias;

Relação de compra repetida;

Relação fornecedor-cliente.

Qualquer um deles pode ser um KPI excelente para uma empresa que está tentando ter sucesso no mercado online.

Táticas de marketing de alta performance e novas tendências

Então, o que você pode fazer para se destacar da multidão?

Por um lado, você pode ativar a transmissão ao vivo para seus usuários e fazer com que o site pareça mais uma rede social: com recursos que incluem a possibilidade de seguir e muito mais. Envolva seu público e mantenha-o informado, mesmo quando não estiver comprando seus produtos. Transformar seu marketplace em entretenimento e permitir que seus clientes em potencial participem de eventos é uma excelente maneira de se conectar com seu público e se destacar da multidão.

As transmissões ao vivo não são o único método de obter publicidade adicional. O marketing de influenciadores, ou seja, fazer com que os influenciadores incluam seu produto em suas postagens nas redes sociais, é uma maneira incrivelmente eficiente de divulgar um determinado produto. Geralmente é feito trocando bens por serviços, ou seja, oferecendo-lhes um produto para review.

Obviamente, não podemos falar sobre táticas de marketing sem mencionar a publicidade paga. As empresas que priorizaram os gastos com anúncios obtiveram retornos substanciais nos gastos com anúncios. Isso é especialmente verdadeiro para campanhas nativas de redirecionamento. As empresas que dependem de retargeting agora estão vendo um ROAS incomparável e, portanto, terão mais poder de compra no caso de outra crise global.

Finalmente, nunca se esqueça de mostrar gratidão aos seus clientes existentes. Administrar uma loja de marketing online bem-sucedida não é apenas competir por novos clientes – é também reter os clientes existentes. Boletins informativos por e-mail, programas de fidelidade e indicação podem ajudá-lo a expressar gratidão à sua base de clientes atual e a construir relacionamentos duradouros.

Não se esqueça dos fornecedores

Compradores e vendedores são os jogadores do marketplace, ou pelo menos costumavam ser. Como apontamos anteriormente, os martplaces online diferem dos sites tradicionais de e-commerce pois há um terceiro envolvido no processo de negociação, que seria o provedor do site - o operador do mercado.

Os webmasters do Marketplace também têm um papel a desempenhar no sucesso geral do site. São eles que precisam criar um ponto de venda exclusivo que os diferencie de todos os outros marketplaces por aí. O quão fácil ou difícil é para um mercado ter sucesso depende do nicho e do modelo de negócios pelo qual ele opta.

Programas de compradores e vendedores, incentivos monetários, comissões e margens de custo podem fazer com que um mercado pareça mais ou menos atraente do que outro. É crucial pesquisar e formular um modelo de negócios único e lucrativo se quiser ser um fornecedor de mercado bem-sucedido.

Conclusão

Se você deseja operar um mercado ou se fixar em um dos existentes como vendedor, conhecer alguns truques úteis de marketing ajudará bastante. Olhando para 2022 como um todo, a única grande diferença em relação ao ano anterior será a prevalência de colaborações de influenciadores, anúncios nativos e campanhas de retargeting. Embora ter influenciadores anunciando seus produtos certamente seja bom, será um bom investimento em anúncios que causará o maior impacto em seu sucesso no futuro.