Por muitos anos, especialistas em marketing focaram em entregar anúncios otimizados para mobile em sites amigáveis para mobile. No entanto, analisando o fato de que 63% de todas as buscas orgânicas no Google em 2021 foram feitas a partir de dispositivos mobile, pode ser a hora de parar de considerar o mobile como um mercado secundário para o qual adaptamos a versão do site no desktop. É a hora certa para começar a planejar as suas campanhas com um mindset first-mobile, e esse inclui pensar os anúncios nativos como uma experiência imersiva nos dispositivos móveis.

Então, vamos nos aprofundar nesse cenário, com melhores práticas e dicas para criar anúncios nativos que sejam efetivos e gerem impacto com os usuários mobile.

O que São Anúncios Nativos Mobile?

Anúncios Nativos Mobile são anúncios que são especificamente pensados e otimizados para dispositivos mobile. Esses anúncios são geralmente customizados para combinar com o estilo visual, formato e funcionalidades da plataforma mobile onde serão veiculados.

A característica chave do anúncio nativo mobile é a sua habilidade de fornecer uma experiência nativa e não invasiva ao mesmo tempo em que entrega a mensagem publicitária da marca.

Tipos de Anúncios Nativos Mobile

Os principais tipos de anúncios nativos mobile são:

In-feed ads. Esses anúncios se mesclam naturalmente ao feed de conteúdo de um app ou site mobile. Eles aparecem como posts patrocinados ou artigos ao longo do conteúdo, sendo identificados com as tags "patrocinado" ou "recomendado". App install ads. Esses anúncios têm como objetivo gerar a instalação de um app mobile. Eles são veiculados geralmente dentro de outros apps mobile, oferecendo, aos usuários, a oportunidade de fazer o download e instalar o app diretamente do anúncio. Anúncios Nativos em Vídeo. Esses são os anúncios no formato vídeo que aparecem de forma integrada ao app mobile ou ao site de conteúdo. Eles podem dar play de forma automática ou necessitar da interação do usuário para dar play no vídeo, oferecendo uma experiência imersiva audiovisual nos dispositivos mobile. Listagens Patrocinadas. Esses anúncios aparecem como listagens patrocinadas ou resultados de busca nos sites ou apps mobile. Eles são geralmente mais em e-commerce ou plataformas de redirecionamento, nas quais os anunciantes pagam para ter os seus serviços ou produtos destacados de forma mais relevante. Sponsored stories. Esses anúncios priorizam o user-generated content ou feed das redes sociais em apps mobile para entregar uma experiência personalizada e com peças relevantes. Eles aparecem como stories ou updates inseridos na interface do app e podem ser segmentados com base nos interesses e comportamento do usuário. Anúncios Nativos Customizados. Esses anúncios são planejados sob medida para combinar com o estilo visual e funcionalidades de um site ou app mobile em específico. Eles são altamente customizados para serem inseridos de forma natural à interface do app e oferecem uma experiência totalmente integrada ao design e user experience.

A disponibilidade e tipos específicos de anúncios nativos mobile podem variar dependendo da plataforma de publicidade, app ou website. Os anunciantes e publishers podem escolher as que se encaixam melhor ao seu negócio com base no target, objetivos de campanha e recursos das plataformas de native ads.

Como Funcionam os Anúncios Nativos Mobile?

Os Anúncios Nativos Mobile funcionam ao integrar, de forma natural, conteúdo promocional à experiência do usuário nos sites ou apps mobile. Como anúncios nativos, eles são segmentados com base em fatores como dados demográficos do usuário, interesses, comportamento de busca e contexto no app.

Os Mobile Native Ads podem oferecer diversos níveis de interação com o usuário. Por exemplo, eles podem ter a opção de clicar no anúncio para obter mais informações, engajar com elementos interativos, assistir vídeos, ou fazer ações específicas como instalar um app ou realizar alguma compra.

Criativos Pensados para o Mobile

Ao elaborar criativos especificamente para o mobile, você poderá integrar a publicidade nativa de forma natural. Abaixo damos algumas recomendações com exemplos de peças criadas pelos nossos especialistas. Você também pode se beneficiar com a criação de anúncios com a nossa equipe de design, se quiser entrar para a nossa comunidade de anunciantes.

Para iniciantes, comece eliminando o excesso de texto nos seus copies. Como você sabe, os copies naturalmente já devem ser curtos e sucintos. Agora que estamos falando especificamente de estratégias mobile, é a hora de pensar em copies eficientes.

Criativos e anúncios que demonstram de maneira criativa o uso do produto são uma excelente forma de criar identificação com o público. De qualquer maneira, essa não é a única alternativa para você incluir os usuários nos criativos. Faça anúncios que reforcem todas as diferentes possibilidades com as produtos, como por exemplo com diversos ângulos sobre como as pessoas seguram seus telefones celulares, como decoram o aparelho etc.

Essa dica também pode ser útil para fazer anúncios que despertem o interesse. Use um fundo que revele onde a pessoa está usando o seu device. Criativos que mostram as pessoas usando seus celulares na cama, parque, ou transporte público, também funcionam bem para criar uma conexão entre o usuário e a campanha.

As possibilidades da edição criativa também dão bastante certo quando falamos em estratégias específicas para anúncios nativos mobile. Você consegue ir além do cenário físico, o que possibilia criar anúncios que se destacam dos concorrentes ao inserir o dispositivo mobile de maneiras únicas. Por exemplo, ao inserir objetos que chamam a atenção do usuário de uma forma que fiquem escondidos atrás do recurso de swipe, o que incentiva o público a interagir com a peça para revelar o conteúdo.

Além disso, o uso do photoshop pode resultar em criativos surpreendentes que motivarão o engajamento do usuário. Você pode ir além do que é real para despertar uma conexão genuína com seu target, e o público irá reconhecer o seu esforço como marca em criar uma experiência única.

Por último, mas não menos importante, não tenha medo de se divertir com os usuários. Estamos na internet, terra dos memes, então criar uma peça criativa que traz uma figura divertida de um gato com uma frase motivacional nunca está fora de questão.

Independente do que você faça, se assegure que o foco com os seus criativos esteja claro. Colocar vários objetos ou personagens (ou mensagens) pode apenas confundir o usuário. Cores e formatos vibrantes podem acentuar o foco do anúncio e retratar a intenção da marca com a peça.

Vantagens com os Anúncios Nativos Mobile

Além do que já comentamos sobre os aúncios nativos se integrarem naturalmente ao conteúdo do app ou website, os anúncios nativos mobile tem basicamente as mesmas vantagens que os anúncios nativos no desktop. E, mesmo que você já conheça, vamos relembrar quais são:

Taxas mais altas de engajamento do usuário. Anúncios nativos são pensado para serem mais engajadores e interativos. Ao oferecer um conteúdo contextual e relevante, os anúncios nativos têm mais probabilidade de capturar a atenção dos usuários e impulsionar interações significativas como cliques, downloads ou conversões.

Anúncios nativos são pensado para serem mais engajadores e interativos. Ao oferecer um conteúdo contextual e relevante, os anúncios nativos têm mais probabilidade de capturar a atenção dos usuários e impulsionar interações significativas como cliques, downloads ou conversões. Experiência do usuário aprimorada. Já que os anúncios nativos são integrados à interface do site ou app, eles contribuem com uma experiência do usuário mais amigável. Ao invés de interromper ou incomodar os usuários, os anúncios nativos fornecem conteúdo valioso e relevante que está alinhado aos interesses deles.

Já que os anúncios nativos são integrados à interface do site ou app, eles contribuem com uma experiência do usuário mais amigável. Ao invés de interromper ou incomodar os usuários, os anúncios nativos fornecem conteúdo valioso e relevante que está alinhado aos interesses deles. Opções refinadas de segmentação. Anúncios nativos mobile elevam as possibilidades de segmentação avançada para assegurar que a marca alcance a audiência certa. Os anunciantes podem segmentar os usuários com base em dados demográficos, interesses, histórico de busca e contexto no app.

Anúncios nativos mobile elevam as possibilidades de segmentação avançada para assegurar que a marca alcance a audiência certa. Os anunciantes podem segmentar os usuários com base em dados demográficos, interesses, histórico de busca e contexto no app. Taxas mais altas de conversão. A integração perfeita, a relevância contextual e a dinâmica engajadora dos anúncios nativos mobile podem resultar em taxas mais altas de conversão. Quando os usuários se deparam com anúncios que se alinham aos seus interesses e se encaixam perfeitamente com a sua experiência de usuário, eles possuem mais probabilidade de converter com o produto ou serviço.

A integração perfeita, a relevância contextual e a dinâmica engajadora dos anúncios nativos mobile podem resultar em taxas mais altas de conversão. Quando os usuários se deparam com anúncios que se alinham aos seus interesses e se encaixam perfeitamente com a sua experiência de usuário, eles possuem mais probabilidade de converter com o produto ou serviço. Aumento no ROI do anunciante. Devido às taxas mais altas de engajamento e conversão, os anúncios nativos mobile entregam um melhor retorno no investimento (ROI) para os anunciantes.

Recomendações para Landing Pages

Landing pages que serão usadas na publicidade nativa não precisam vender de forma agressiva um produto ou serviço. Elas podem ser trabalhar de forma mais natural, informativa e com conteúdo que gere valor para o usuário. Da mesma forma, as Landing Pages pensadas para a estratégia mobile devem ser amigáveis para gerar conversões de maneira espontânea e interativa.

Aqui vão algumas recomendações testadas e verificadas quando falamos de landing pages mobile eficientes:

Interatividade. É um dos pilares do sucesso para as mobilelanding pages. Os usuários esperam esse comportamento amigável da página no mobile e podem se decepcionar se não tiverem isso na experiência. Users expect that kind of behavior on mobile and can be disappointed by the lack of it. A interatividade se traduz bem em entretenimento, o que combina com a forma que o usuário usa o mobile. Entretenimento. Você precisa considerar como os usuários tendem a se entreter e aplicar isso no design das landing pages. Por exemplo, se assemelhar ao estilo e funções das redes sociais vai fazer com que sua landing page gere uma conexão familiar com o usuário e chame a sua atenção. User experience. Isso já é reconhecido como o aspecto mais crucial no sucesso da sua landing page. Desenhe cada detalhe da sua página com a praticidade em mente — use cores e tons suaves, fontes legíveis grandes e botões fáceis de pressionar, independentemente do tamanho da tela ou da mão do usuário. Diálogo honesto. Inicie uma conversa simples e sincera com a sua audiência. Jargões repetidos de marketing soam como uma forma ultrapassada de fazer propaganda e podem afastar os prospectos.

Na busca pela criatividade, não esqueça dos aspectos técnicos. Os usuários no mobile esperam ter acesos de forma rápida à informação desejada. Otimize as suas landing pages para carregarem de forma rápida ao minimizar o tamanho dos arquivos, comprimir images e reduzir códigos desnecessários.

Repensando os Anúncios Nativos para Mobile

Publicidade nativa é o formato digital que estamos buscando há um certo tempo, mesmo sem saber que era isso que queríamos. É a junção dos usuários insatisfeitos com anúncios invasivos, a cegueira seletiva em torno dos banners e a incompatibilidade dos modelos atuais de publicidade. Então, se os anúncios nativos são a evolução da publicidade, porque a sua integração ao mobile ainda está sendo feita de forma lenta e ineficiente?

As razões variam, mas tudo parece indicar para os padrões de mercado. A indústria estagnou ao oferecer sempre os mesmos tipos de anúncios repetidamente, já que os elementos criativos são fáceis de serem planejados. Estamos falando sobre anúncios nativos em desktop que são replicados de maneira similar no mobile, fazendo esse padrão se repetir novamente.

Enquanto os anúncios nativos no desktop precisam apenas se integrar com o estilo editorial e tom do conteúdo, os anúncios nativos para mobile precisam se integrar também às funções da mídia onde estão inseridos. Em outras palavras, os assets criativos precisam se adaptar de forma natural ao ambiente onde estão sendo veiculados para funcionarem de forma similar.

Os padrões atuais não consideram elementos criativos como games ou notificações de likes nos ads em apps de mensagens. Quando o paradigma mudar de mobile-friendly para mobile-first, estaremos aptos a discutir o real potencial dos anúncios nativos feitos de forma específica para o mobile.

Pensamentos Finais

A publicidade nativa mobile representa um cenário criativo sem fim que ainda está esperando para ser descoberto. Para realmente conquistar o espaço de anúncios específicos para mobile, você precisa mudar a maneira como pensa sobre os anúncios amigáveis nos dispositivos móveis. Chega de adaptar anúncios do desktop para dispositivos móveis - é hora de priorizar o mobile.