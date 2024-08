Para administrar um negócio bem-sucedido (na verdade, qualquer tipo de negócio!) no mercado de afiliados, você precisa das ferramentas certas. E hoje em dia, você acaba mal acostumado(a) por ter tantas ofertas. Embora ter opções seja sempre preferível a não ter nenhuma, isso traz um novo problema: quais recursos e ferramentas de marketing de afiliados você deve escolher?

Se você está procurando as ferramentas certas para maximizar a eficiência de sua campanha, esse é o lugar certo para você. Neste post, compartilharemos nossas recomendações de ferramentas e referências de sucesso para o mercado de afiliados. Mas, primeiro, vamos ver se estamos na mesma página sobre o que é o marketing de afiliados.

Marketing de Afiliados: é para Isso que Todas as Ferramentas de Marketing de Afiliados existem!

O Marketing de Afiliados é um acordo no qual um varejista ou empresa paga uma comissão por cada venda que você faz. Esta é uma maneira popular e eficaz de gerar renda passiva. Depois de ter os recursos necessários para guiar o público pela jornada do cliente, você pode ganhar com o marketing de afiliados para sempre!

Uma das melhores coisas sobre o marketing de afiliados é sua baixa resistência de entrada. Porém, embora seja gratuito ingressar em programas de afiliados, você precisa investir um esforço substancial para realmente ter sucesso nesse campo.

Por que usamos ferramentas para Marketing de Afiliados?

Como afiliado, sua concorrência está em toda parte. Você precisa ser mais rápido e melhor na implementação de suas campanhas se não quiser perder espaço. Mesmo que você possa teoricamente se tornar um afiliado online sem usar nenhuma ferramenta especial, será mais difícil. Seus concorrentes com certeza irão disputar ao seu redor, e você não conseguirá alcançar muitos compradores em potencial. Portanto, usar ferramentas é uma necessidade – não um luxo.

Então, como você sabe qual ferramenta é ideal para você? Aqui estão alguns fatores que você deve considerar para escolher a ferramenta perfeita.

#1. Custo do Serviço/Produto Digital

Ao selecionar as ferramentas necessárias para o marketing de afiliados, seu orçamento sempre deve fazer parte da conversa. Ao tratar tudo como um investimento, você estará em uma posição muito melhor para ver se algo é valioso. Isso significa que você deve sempre comparar o custo com o valor potencial de uma ferramenta com fatores importantes, como entrega de resultados ou economia de tempo. Se você está apenas começando, mesmo as ferramentas gratuitas podem ajudá-lo a obter uma vantagem sobre a concorrência até que você tenha fundos suficientes para investir em serviços mais caros.

Sugestão de ferramentas baratas ou gratuitas: Grammarly, Yoast SEO, AffJet

#2. Qualidade do Suporte ao Cliente

As ferramentas para auxiliar no marketing de afiliados são um desperdício se você não puder maximizar seus benefícios. É por isso que, quando você coloca dinheiro em qualquer investimento comercial, deve usá-lo imediatamente e, com amplo suporte ao cliente, poderá fazê-lo. Obviamente, ter especialistas para ajudá-lo(a) com questões técnicas é essencial. No entanto, se você deseja um suporte mais abrangente, também deve procurar guias, uma comunidade de usuários e um sistema de relatório de bugs.

Sugestões de ferramentas com um suporte incrível ao cliente: Ahrefs, Hunter, ConvertKit

#3. Fácil de usar

A ferramenta perfeita deve operar praticamente sozinha, mas se isso não for uma opção, pelo menos considere o nível de conhecimento técnico necessário para utilizá-la. A última coisa que você quer que aconteça é ficar tentando descobrir como fazer algo funcionar.

Sugestões de ferramentas fáceis de usar: Link Whisper, Frase IO, Nitropack

As Melhores Ferramentas de Marketing de Afiliados que Transformarão seus Negócios

Agora que você tem um conhecimento mais profundo de como as ferramentas de marketing de afiliados podem melhorar e transformar seus negócios, vamos nos aprofundar nos detalhes. Nesta seção, compartilharemos nossas recomendações para ajudá-lo a diminuir suas opções. Para te ajudar com tantas opções, nós dividimos em algumas categorias.

Melhores ferramentas de espionagem de Marketing de Afiliados

Em uma época em que as pessoas anseiam por privacidade, usar palavras como "espionagem" pode soar estranho. No entanto, as ferramentas de espionagem são usadas simplesmente para pesquisa de concorrência.

Adbeat

Preço: $ 249 a $ 399 por mês *

Principais características:

Dados de alta qualidade de mais de 120 redes de anúncios fornecem as informações mais completas para orientar sua tomada de decisão

fornecem as informações mais completas para orientar sua tomada de decisão Benchmarking competitivo torna mais fácil ver as principais diferenças estratégicas de até cinco concorrentes

torna mais fácil ver as principais diferenças estratégicas de até cinco concorrentes Alertas instantâneos notificam você assim que os anunciantes lançam novas campanhas

O preço do Adbeat pode ser mais alto, mas se você tiver um orçamento substancial por mês para anúncios, o Adbeat é uma das melhores ferramentas de espionagem para marketing de afiliados. Ele servirá como seus olhos e ouvidos em todo o mundo da publicidade, para que você possa recalibrar sua estratégia e campanha para criar o maior impacto.

Mobidea

Preço: $ 79,99/mês para opções push; $ 59,99/mês para opções nativas; US$ 124,99/mês para ambos

Principais características:

Inventário de mais de 19 milhões de anúncios que você pode espionar

que você pode espionar As informações de lances dos anúncios de pesquisa de PPC ajudam você a superar os lances da concorrência

ajudam você a superar os lances da concorrência Fontes de tráfego e informações de mercado-alvo ajudam na tomada de decisões

Se você estiver usando anúncios push, o Mobidea é facilmente a melhor entre todas as ferramentas de espionagem de marketing de afiliados disponíveis. Ele ajuda você a ver as principais campanhas push em termos de lucro, bem como a encontrar anúncios vencedores e os melhores canais para sua oferta.

Adplexity

Preço: $ 149 a $ 249 por mês *

Principais características:

Coleta de dados em tempo real ajuda a manter sua estratégia atualizada

ajuda a manter sua estratégia atualizada Sete versões para escolher: mobile, push, adulto, nativo, e-commerce, desktop e operadoras

para escolher: mobile, push, adulto, nativo, e-commerce, desktop e operadoras Filtros de anúncios sofisticados para filtrar por palavra-chave, publisher, anunciante e rede afiliada

Se você planeja usar várias fontes de tráfego ou receber comissões de várias empresas, vale a pena dar uma olhada no Adplexity. Com suas opções fáceis de navegação, filtragem e pesquisa, você pode obter informações detalhadas sobre como executar sua campanha.

As melhores ferramentas de rastreamento de marketing de afiliados

Como está o desempenho da sua campanha? Qualquer profissional de marketing afiliado que se preze sempre saberá como responder a essa pergunta. Comportamento do usuário, cliques e tráfego são métricas de desempenho importantes; portanto, alocar fundos de seu orçamento de anúncios para ferramentas para medir o desempenho é igualmente importante. As informações das ferramentas de rastreamento o ajudarão a tomar melhores decisões e evitar o desperdício de dinheiro no processo. Abaixo estão nossas principais recomendações para obter uma melhor compreensão de suas campanhas.

Hotjar

Preço: Gratuito até US$ 79/mês*

Principais características:

Gravações de sessões permitem que você veja seu site da perspectiva de um usuário individual

permitem que você veja seu site da perspectiva de um usuário individual Heatmaps mostram como os visitantes estão interagindo com suas páginas

mostram como os visitantes estão interagindo com suas páginas Pesquisas e feedback fornecem informações qualitativas diretamente do seu público

Se o engajamento é um problema para o seu negócio, o Hotjar pode ser uma ótima opção. Os mapas de calor podem fornecer informações sobre o comportamento do usuário que os números não podem revelar, permitindo que você faça as alterações necessárias em determinados elementos da sua página de destino.

Voluum

Preço: US$ 499 a US$ 1.999 por mês

Principais características:

Otimização avançada usando dados em tempo real

usando dados em tempo real Acompanhamento personalizado de conversão permite rastrear determinados segmentos do mercado sem software personalizado

permite rastrear determinados segmentos do mercado sem software personalizado Segmentação de alto nível permite rastrear os segmentos de mercado de sua campanha

Se você usa anúncios pagos para direcionar tráfego para seu site, o Voluum será incrivelmente útil. Além de acompanhar o desempenho de seus anúncios, também permite automatizar e fazer alterações em sua campanha.

Thrive Tracker

Preço: $ 44 a $ 79 por mês *

Principais características:

AI Optimization pode fazer alterações em sua campanha com base em parâmetros definidos

pode fazer alterações em sua campanha com base em parâmetros definidos Um pixel de rastreamento da LP rastreia tudo sem a necessidade de um redirecionamento

rastreia tudo sem a necessidade de um redirecionamento Suporte de funil permite configurar várias versões do funil sem a necessidade de editar o código da página de destino

Thrive Tracker faz mais do que acompanhar o desempenho de sua campanha. Com base em determinados parâmetros, ele também pode tomar decisões com base nos dados rastreados. Além disso, oferece uma variedade de ferramentas para você comparar com precisão gastos e ganhos em tempo real.

As Melhores Ferramentas de Gerenciamento de Rede de Afiliados

Maximização do lucro é o nome do jogo! É por isso que é muito comum que os profissionais de marketing de afiliados façam parte de várias redes de afiliados. Isso os ajuda a fazer recomendações que realmente beneficiarão seu público. Além disso, se o seu público vier de países diferentes, alguns sites podem não estar disponíveis para todos eles. Então, para ajudar a gerenciar todas as redes das quais você faz parte, encontramos as melhores ferramentas de marketing para gerenciamento de rede de afiliados. Com elas, você poderá se concentrar em tarefas mais importantes, como tomar decisões com base em insights de dados.

AffJet

Preço: Gratuito até £ 30/mês (US$ 33/mês)

Principais características:

Um painel para todas as contas garante que você não precise fazer login individualmente

garante que você não precise fazer login individualmente Relatórios de receita simplificados permitem que você tome decisões financeiras com base em dados agregados

permitem que você tome decisões financeiras com base em dados agregados Plataforma compatível com dispositivos móveis permite que você acompanhe seus ganhos, independentemente do dispositivo

Se você pertence a diversas redes de afiliados, a AffJet é a solução que você está procurando. Em vez de fazer login individualmente em cada plataforma, tudo o que você precisa é Affjet. Basta adicionar suas redes afiliadas e pronto.

WeCanTrack

Preço: € 59 (US$ 65) a € 279 (US$ 307) por mês

Principais características:

Vários relatórios estão disponíveis , incluindo relatórios sobre anunciantes, conteúdo, redes, fontes de tráfego e desempenho da campanha

, incluindo relatórios sobre anunciantes, conteúdo, redes, fontes de tráfego e desempenho da campanha Mais de 350 integrações de rede o que garante compatibilidade com quase todas redes

o que garante compatibilidade com quase todas redes Integrações de ferramentas de marketing que permitem que você faça ações consolidadas em todas as redes afiliadas

Com o WeCanTrack, você pode rastrear todos os dados de seus afiliados em um só lugar. Como resultado da consolidação de seus dados e ferramentas de marketing, você pode redirecionar o público de forma eficiente, automatizar sua campanha e muito mais.

As melhores ferramentas de análise e relatórios de marketing de afiliados

Os dados estão no centro de todas as campanhas de marketing. É por isso que você notará que a maioria das ferramentas está relacionada aos dados que mostram seus esforços de marketing de afiliados. O próximo passo é a análise e geração de relatórios. Se você faz parte de uma grande empresa, as ferramentas que recomendamos tornarão seu trabalho muito mais fácil! Elas permitem que você se concentre em aplicar os resultados da análise às suas campanhas. Então, vamos dar uma olhada nas ferramentas e recursos de marketing de afiliados que podem ajudá-lo(a) a tomar decisões objetivas e baseadas em dados para sua estratégia no marketing de afiliados.

Whatagraph

Preço: $ 223 a $ 335 por mês *

Principais características:

Dados históricos ilimitados permitem que você veja e compare as tendências e mudanças publicitárias ao longo dos anos

permitem que você veja e compare as tendências e mudanças publicitárias ao longo dos anos Modelos e templates facilitam a criação de relatórios com dados

facilitam a criação de relatórios com dados Até 10 usuários são permitidos para que todos da sua equipe possam revisar as análises

Se você possui uma equipe de marketing interna, o Whatagraph pode ser uma boa opção. Ele facilita as tarefas relacionadas ao processamento, análise e geração de relatórios de dados, para que você possa se concentrar na criação de novas estratégias para expandir seus negócios de afiliados.

ClickDimensions

Preço: Não divulgado

Principais características:

13 painéis de marketing e vendas ajudam você a controlar vários aspectos do marketing e vendas de afiliados

ajudam você a controlar vários aspectos do marketing e vendas de afiliados 172 KPIs são rastreados em vários canais, permitindo que você obtenha insights sem fazer nenhum trabalho

são rastreados em vários canais, permitindo que você obtenha insights sem fazer nenhum trabalho Conexões e integrações de dados gerenciados fornecem acesso aos dados necessários para tomar decisões de marketing

O ClickDimensions é uma ferramenta de marketing de afiliados que conecta todas as outras ferramentas e processos de geração de relatórios, para que os profissionais de marketing possam examinar eventos de vendas e marketing no nível macro.

Google Analytics

Preço: Gratuito

Principais características:

Segmentação de público de alto nível ajuda você a criar campanhas para um grupo demográfico segmentado

ajuda você a criar campanhas para um grupo demográfico segmentado Informações sofisticadas baseadas em IA fornecem um ponto de partida sobre como prosseguir com sua campanha

fornecem um ponto de partida sobre como prosseguir com sua campanha Informações completas cobrem praticamente todos os pontos de dados que você precisa do seu público

O Google Analytics sempre será obrigatório para os profissionais de marketing de afiliados que desejam aprender mais sobre seu público. É uma das ferramentas de pesquisa de marketing de afiliados mais poderosas para insights detalhados sobre dados quantitativos.

As Melhores Ferramentas de Otimização de Anúncios de Marketing de Afiliados

Se você estiver veiculando anúncios, precisa manter o mesmo ritmo sempre ou corre o risco de cair na obscuridade. Anúncios e marketing estão sempre evoluindo, então sua campanha nunca deve ser estática. Ele deve refletir os dados mais recentes para garantir que cada real gasto valha a pena. Vamos escalar seu dinheiro mais do que nunca, certo? Essas ferramentas de marketing de afiliados para otimização de anúncios ajudarão a aproximar seus anúncios desse nível de perfeição em constante evolução.

AdRoll

Preço: começa em US$ 36/mês

Principais características:

Receitas cross-channel automatizadas para aumentar o reconhecimento da marca, redirecionamento, reconquista de usuários e muito mais

para aumentar o reconhecimento da marca, redirecionamento, reconquista de usuários e muito mais Relatórios de campanha configuráveis permitem que você veja o que está funcionando e o que não está, para que você possa fazer alterações quando necessário

permitem que você veja o que está funcionando e o que não está, para que você possa fazer alterações quando necessário Compatibilidade com campanhas display, nativas, social e por e-mail permite otimizar qualquer recurso de campanha para marketing de afiliados

Mesmo sendo concebido como um software de gerenciamento de campanhas em diversas plataformas, muitos dos recursos do AdRoll permitem uma otimização de anúncios de alto nível. Além disso, você obtém créditos AdRoll que podem ser usados ​​para novas campanhas. Dessa forma, você pode testar sua campanha ou otimização praticamente de graça.

AdEspresso

Preço: começa em $ 49 por mês *

Principais características:

O recurso de teste A/B permite que você veja qual versão do anúncio pode gerar mais cliques

permite que você veja qual versão do anúncio pode gerar mais cliques Dicas acionáveis fornecem ideias sobre como melhorar sua campanha e aumentar ainda mais seu investimento em publicidade

fornecem ideias sobre como melhorar sua campanha e aumentar ainda mais seu investimento em publicidade Pausa automática de anúncios para campanhas de baixo desempenho para ajudar você a economizar dinheiro

Da criação à otimização de campanhas publicitárias afiliadas, a AdEspresso pode ser seu parceiro confiável. Mesmo sem mudar de plataforma, permite criar anúncios para Google, Facebook e Instagram. O processamento de dados sempre será fácil porque permite que as contas de anúncios se conectem a outras plataformas de CRM e ferramentas de marketing de afiliados.

RevealBot

Preço: começa em US$ 99 por mês

Principais características:

Integração para Google Sheets, AppsFlyer, Wicked Reports, Slack e Hyros

para Google Sheets, AppsFlyer, Wicked Reports, Slack e Hyros Métricas e prazos personalizados permitem que você descubra informações específicas

permitem que você descubra informações específicas Públicos-alvo personalizados podem ajudar a melhorar o impacto do seu anúncio

Uma de nossas ferramentas favoritas de marketing de afiliados para otimização de anúncios no Facebook, o RevealBot cuida de todos os aspectos da criação de anúncios. Desde o desenvolvimento de estratégias e monitoramento de desempenho até a otimização de campanhas, você pode fazer tudo em um só lugar.

As Melhores Ferramentas de Gerenciamento de Links de Marketing de Afiliados

Links são o que permitem que você ganhe comissões. Esta é sua prova de que alguém comprou da empresa por causa de seus esforços promocionais. À medida que o número de ofertas que você promove continua crescendo, o gerenciamento de links se torna mais difícil. Lembre-se de como falamos sobre os problemas potenciais associados a estar em várias redes de afiliados? Este é um deles. O gerenciamento de links se torna muito mais difícil quando você está em vários sites! No entanto, os desafios de lidar com vários links de afiliados tornam-se muito mais fáceis com as seguintes ferramentas de marketing de afiliados.

Affilimate

Preço: $ 99 a $ 374 por mês *

Principais características:

Até 48 meses de histórico de dados para ver as tendências de um ponto de vista macro

para ver as tendências de um ponto de vista macro Integrações ilimitadas para que você possa realmente ter tudo em um só lugar

para que você possa realmente ter tudo em um só lugar O gerador universal de links de afiliados cria links de afiliados prontos para distribuição

Se você está ganhando pelo menos $ 1.000 em comissão de afiliado, considere o Afflimate seu novo melhor amigo. Além de integrar todas as suas redes e links de afiliados em um só lugar, ele também possui mapas de calor, funções de segmentação e otimização de conteúdo, além de relatórios agregados para ajudá-lo a ganhar ainda mais.

PrettyLinks

Preço: US$ 99,50 a US$ 199,50 por ano

Principais características:

Vincule palavras-chave automaticamente para que você não precise fazer isso manualmente

para que você não precise fazer isso manualmente Diversos recursos de gerenciamento de links como slugs personalizados, títulos automáticos para links, filtragem de robôs, links nofollow e muito mais

Você pode simplesmente ficar tranquilo, pois o PrettyLinks cuida de todos os aborrecimentos associados ao gerenciamento de links. Você pode vincular, criar e substituir automaticamente links em páginas com apenas um pagamento anual único.

ThirstyAffiliates

Preço: Gratuito até US$ 149/mês

Principais características:

O corretor proativo de links garante que seu link esteja funcionando o tempo todo

garante que seu link esteja funcionando o tempo todo Palavras-chave de link automático permitem vincular um link de afiliado a determinadas palavras-chave automaticamente

permitem vincular um link de afiliado a determinadas palavras-chave automaticamente CSV Import/Export permite que você gerencie seus links em todos os seus sites

ThirstyAffiliates é um plug-in do WordPress que ajuda você com uma das tarefas que mais causam dor de cabeça ao executar uma campanha: gerenciar todos os links em todos os seus sites. E por ser um plugin, você pode usar a barra de pesquisa do WordPress para encontrar qualquer link específico.

As Melhores Ferramentas de Criação de Conteúdo de Marketing de Afiliados

Como um profissional de marketing de afiliado, haverá muito trabalho no começo. Além de configurar vários sistemas antes de executar sua campanha, você também precisa produzir muito conteúdo para o seu público consumir. Portanto, nesta área, você precisará de toda a ajuda possível. Afinal, o conteúdo é o que vai levar seu público a agir. Portanto, esteja você criando para um blog, um canal do YouTube ou uma página de mídia social, essas ferramentas podem te ajudar a apresentar sua mensagem da melhor maneira possível.

Grammarly

Preço: Gratuito até US$ 15/mês

Principais características:

Verificação de gramática e sintaxe torna seu conteúdo mais profissional

torna seu conteúdo mais profissional Verificação em tempo real garante que você corrija os erros imediatamente

garante que você corrija os erros imediatamente Fácil upload e download para revisar arquivos

Enviar sua mensagem com clareza não será tão difícil com o Grammarly. Dessa forma, você pode se concentrar no conteúdo em vez de criticar cada palavra que escreveu. Você também pode definir metas, para que as sugestões sejam adequadas ao seu público e plataforma.

Frase.IO

Preço: começa em US$ 12,66/mês

Principais características:

Resumos de conteúdo gerados por IA oferecem novas ideias quando você está desenhando em branco

oferecem novas ideias quando você está desenhando em branco Pesquisa de perguntas gera perguntas relevantes com base em sua palavra-chave

gera perguntas relevantes com base em sua palavra-chave Otimização de SEO em torno de sua palavra-chave melhora a classificação do site

Se você deseja aumentar a classificação do mecanismo de pesquisa e o tráfego orgânico, o Frase.IO será útil. Aqui, você verá palavras-chave que podem ser inseridas para otimizar o conteúdo. A pontuação aumentará com base na otimização do conteúdo. Outros também podem fazer edições no artigo, mesmo que não tenham uma conta.

Canva

Preço: Gratuito até US$ 119,99

Principais características:

Use vários modelos e templates para criar as suas apresentações, imagens e vídeos

para criar as suas apresentações, imagens e vídeos Crie e converta vídeo para .mp4 para que você possa usá-lo para qualquer finalidade necessária

para que você possa usá-lo para qualquer finalidade necessária Melhore textos e imagens com vários efeitos para aprimorar a estética do seu conteúdo

O Canva é uma plataforma de design gráfico que simplifica a criação de conteúdo visual. A melhor parte é que você pode começar de graça. Mas se você quiser ter acesso a todas as funcionalidades que estão no site, você deve, no mínimo, atualizar para o plano mais barato PRO.

As Melhores Ferramentas de Detecção e Prevenção de Fraudes de Marketing de Afiliados

A fraude está em toda parte, inclusive no marketing de afiliados. Mesmo que você não seja o comprador final da transação, ainda é possível que você seja vítima de fraude. Para os profissionais de marketing de afiliados, a forma mais comum de fraude é fazer bots clicarem em seus anúncios. Isso aumenta seus gastos com anúncios sem gerar resultados positivos. Portanto, se você planeja configurar uma campanha, certifique-se de ter uma dessas ferramentas configuradas. Eles ajudarão a te proteger de esgotar seu orçamento de publicidade com cliques de bot.

Lunio

Preço: Não divulgado

Principais características:

15 plataformas são suportadas , incluindo Meta, LinkedIn e TikTok

, incluindo Meta, LinkedIn e TikTok Prevenção de falsos positivos para que seu público-alvo mantenha a oportunidade de comprar por meio de seu link de afiliado

para que seu público-alvo mantenha a oportunidade de comprar por meio de seu link de afiliado Armazena dados primários sobre cliques para que você possa analisar os dados e verificar novamente se houve fraude

O Lunio automatiza a segurança por meio de seus recursos. Com a ajuda deles, seus gastos com anúncios serão direcionados para clientes em vez de bots. Se você decidir comprar, poderá configurá-lo em apenas cinco minutos.

SHIELD

Preço: Não divulgado

Principais características:

Prevenção contra fraudes em tempo real mantém o dinheiro do seu anúncio seguro o tempo todo

mantém o dinheiro do seu anúncio seguro o tempo todo Informações e análises abrangentes ajudam a verificar a qualidade do tráfego obtido de vários canais

ajudam a verificar a qualidade do tráfego obtido de vários canais Limites de risco personalizáveis dão a você o controle do que será visto como fraude

Otimize o desempenho de seus anúncios com base em dados reais de pessoas reais para melhorar seus ganhos com a SHIELD. Além de impedir que os bots gastem seu dinheiro com anúncios, eles também fornecem informações claras para que você possa fazer escolhas conscientes para o seu negócio como afiliado.

Perguntas Frequentes sobre Ferramentas de Marketing do Programa de Afiliados

Por que preciso de ferramentas de marketing de afiliados?

Todos os recursos e ferramentas disponíveis ajudam você a se tornar um profissional de marketing de afiliados ainda melhor. Com essas ferramentas, você pode otimizar seu sistema de gestão para minimizar perdas de tempo e dinheiro, ao mesmo tempo em que maximiza os ganhos potenciais obtidos com a campanha de marketing.

Posso usar várias ferramentas de marketing de afiliados ao mesmo tempo?

Com certeza! Cada ferramenta tem seu próprio objetivo e você pode aumentar seu sucesso usando ferramentas complementares em sua campanha.

Quais ferramentas são necessárias para o marketing de afiliados hoje?

Depende do seu orçamento e do que você está tentando alcançar. Aqui está o nosso guia rápido para ajudá-lo nesta questão:

Determine as lacunas em seu negócio de marketing de afiliados. Descubra quais ferramentas preencheriam essas lacunas. Obtenha a ferramenta com o maior efeito positivo em seu negócio.

Quais são as melhores ferramentas de marketing de afiliados para blogueiros atualmente?

Os blogueiros definitivamente se beneficiarão de recursos de escrita como Grammarly, Hemingway App e JasperAI. Enquanto isso, ferramentas de SEO como Frase e Yoast SEO podem ajudar a aumentar a classificação do site e aumentar o tráfego.

Que tipo de suporte ao cliente está disponível para ferramentas de marketing de afiliados?

Vai depender totalmente da empresa. Muitas das ferramentas disponíveis terão pelo menos um formulário de contato. Outros também podem oferecer uma Central de Ajuda onde você poderá tentar solucionar o problema por conta própria.

Quais são as Melhores Ferramentas de Marketing de Afiliados para Iniciantes?

O critério número um que você deve observar é a facilidade de uso, para que você possa integrar a ferramenta ao seu sistema imediatamente. Quando você está apenas começando, ferramentas gratuitas ou de baixo custo são ótimas. Basta filtrar suas opções usando esses critérios para encontrar as melhores ferramentas para você.

É permitido usar ferramentas gratuitas?

Claro! Elas oferecem um ótimo ponto de partida, para que você não fique no negativo e sempre possa fazer um upgrade depois se precisar.

Conclusão: ferramentas e recursos de marketing de afiliados são suas armas para o sucesso

Seu trabalho é garantir que a arma escolhida por você seja uma boa combinação para superar seus obstáculos. É assim que você joga com as probabilidades a seu favor. Não importa a área do marketing de afiliados em que você deseja melhorar, existe uma ferramenta perfeita para isso. O próximo passo seria começar a implementar seu funil. Os profissionais de marketing de afiliados experientes sabem que lançar uma ampla rede não é necessariamente a melhor maneira de gerar mais vendas. É tudo uma questão de levar sua mensagem ao público certo.

Divulgue sua oferta para um público relevante e de alta intenção por meio da plataforma MGID. Com a nossa ajuda, você terá acesso às melhores ferramentas de marketing de afiliação, um gerente pessoal, um departamento de especialistas criativos e um grande número de publishers de alta qualidade que ajudam a estimular o engajamento certo. Deixe-nos ajudar sua campanha de marketing de afiliados a atingir seu maior potencial. Registre-se na nossa plataforma hoje!