Alcançar um bom CTR, taxas de conversão e ROI é apenas o começo de qualquer otimização de campanha. Em última análise, você gostaria de subir para o próximo nível e aumentar o total dos lucros.

Um dos principais desafios enfrentados pelos profissionais de marketing de desempenho é levar as campanhas de marketing a uma escala massiva e garantir que o progresso alcançado seja sustentável. O cenário mais comum é quando você está preso a lucros baixos por algum tempo, mas cada vez que você tenta ampliar as configurações de segmentação ou adicionar novas fontes de tráfego, o CPA dispara fora de controle.

Neste artigo, iremos guiá-lo através da melhor forma de escalar na plataforma MGID. Ao aplicar esses métodos comprovados, você poderá aumentar naturalmente o volume da campanha sem perder os custos por resultados.

Tráfego e campanhas de conversão

Ao dimensionar e otimizar, você deve sempre ter em mente a meta final que deseja alcançar. Existem dois tipos de campanhas, nomeadamente campanhas de tráfego e de conversão. O principal objetivo das campanhas de tráfego é trazer usuários ao site, enquanto as campanhas de conversão visam direcionar o tráfego e ações no local, como registros, compras, envio de formulários, etc.

Independentemente do tipo de campanha, você sempre desejará direcionar tráfego para seu site ou aplicativo. A parte inferior do funil de marketing é semelhante para as campanhas de tráfego e conversão, portanto, você deve verificar os KPIs, como impressões, cliques, CTR e taxa de rejeição.

No entanto, como você visa ações específicas do lado dos usuários em vez de visualizações, o funil de marketing torna-se ainda mais complexo e de várias camadas. Você pode usar várias páginas de destino com diferentes abordagens criativas e medir cada etapa que um usuário realiza ao longo da jornada do cliente. Assim, para campanhas de conversão, você também estaria interessado em controlar KPIs como conversões, CVR e, por fim, a taxa de CPA.

Vamos falar mais uma vez sobre a importância de um período de teste

Qualquer publicidade paga deve sempre começar com um teste; esta etapa inicial é a chave para otimização e escalonamento adicionais. Ao testar, você deve alocar o orçamento separado, que nossos gerentes de conta podem aconselhar de forma específica para cada região.

Nesse estágio, você também deve testar diferentes abordagens de marketing, páginas de destino e criativos. Para campanhas de conversão, recomendamos começar com, no máximo, três páginas de destino com diferentes abordagens criativas. Para campanhas de tráfego e conversão, é recomendável testar o máximo de criativos possível durante a fase de teste, por exemplo, dez criativos diferentes ou mais. Todas as abordagens criativas devem ser testadas em campanhas separadas para encontrar e comparar as fontes de tráfego mais relevantes para cada uma delas.

Depois que seus criativos forem aprovados no processo de moderação, ajuste as configurações de segmentação para esses testes iniciais. É melhor sempre começar com as configurações mais básicas, CPC médio e apenas ajustar o geo para o teste. Esses testes provavelmente produzirão ROI negativo, mas fornecerão informações valiosas para otimização posterior.

Dimensionando passo a passo

Depois de coletar estatísticas durante os testes, você pode escolher a página de destino de melhor desempenho e alguns criativos. Além disso, você pode ajustar lances para criativos de alta e baixa conversão.

Deve-se prestar atenção à definição de coeficientes em widgets diferentes, pois os widgets com CTR alto podem puxar seu orçamento de publicidade. A fase de teste lhe dará a oportunidade de equilibrar os custos por conversão, ajustando os coeficientes para IDs de widgets e listando fontes de tráfego de desempenho zero.

A partir de então, você poderá lançar várias campanhas com as configurações de segmentação mais promissoras e taxas de CPC aumentadas. Por exemplo, dependendo dos resultados do teste, você pode segmentar usuários em dispositivos desktop e criar várias campanhas diferentes para sistemas operacionais ou navegadores diferentes. Dessa forma, você poderá analisar essas abordagens de segmentação separadamente.

Note que, à medida que se aprofunda na segmentação, na lista de permissões e na lista negra, você deve aumentar seu CPC; normalmente, é o suficiente para aumentar seus lances por um fator de 1,5. Não hesite em consultar seu gerente de conta sobre esse assunto, pois você está implementando alterações significativas em suas configurações de segmentação. Além disso, se você alcançou um desempenho excelente com configurações de segmentação específicas, pode aumentar gradualmente o CPC em 10% para obter uma escala maior.

Para dimensionar e aumentar a eficiência ao mesmo tempo, recomendamos adicionar campanhas com nova segmentação e manter as campanhas ativas em rotação enquanto seu ROI é positivo. Uma tática comum é criar dois conjuntos de campanhas para sistemas operacionais, navegadores ou outras configurações diferentes - com taxas de CPC baixas e altas.

Por último, mas não menos importante, você deve monitorar continuamente o desempenho dos criativos escolhidos, adicionar novos e excluir os de baixo desempenho. Lembre-se de que criativos novos e incomuns são a fonte de sua vantagem competitiva. Pode ser recomendado dividir o orçamento 80/20: 80% alocado para estratégias criativas comprovadas e 20% para experimentos.

Conclusão

A principal diferença entre um profissional de marketing de desempenho e um iniciante é a capacidade de dimensionar e manter a lucratividade ao mesmo tempo. Leve em consideração todos os KPIs e métricas necessários ao longo do funil de marketing, pois eles serão capazes de sinalizar problemas no estágio específico. Além disso, é extremamente importante obter os insights certos durante a fase de teste e posteriormente. Finalmente, na MGID, recomendamos uma abordagem diferenciada e controlável ao adicionar novas campanhas com configurações de segmentação ajustadas, em vez de alterar a abordagem inicial que traz resultados consistentes.