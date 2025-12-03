A MGID tem o prazer de apresentar Engagement Metrics — nosso novo recurso que ajuda anunciantes a entender o que acontece depois que os usuários clicam em seus anúncios.

Cliques e conversões contam apenas parte da história. Engagement Metrics vão mais fundo e revelam como os usuários realmente interagem com o seu site: quanto tempo ficam, quão engajados estão e qual o valor dessa atenção.

O que são Engagement Metrics

Engagement Metrics acompanham o comportamento real dos usuários a partir do momento em que chegam ao seu site. Eles medem não só o tráfego, mas também a qualidade verdadeira do engajamento.

Você verá agora:

Visits (Sessões): Uma visita é contabilizada sempre que um usuário chega à sua landing page após clicar em um anúncio MGID. Cada visita representa uma sessão real do usuário, mostrando quantas interações autênticas sua campanha gera.

Uma visita é contabilizada sempre que um usuário chega à sua landing page após clicar em um anúncio MGID. Cada visita representa uma sessão real do usuário, mostrando quantas interações autênticas sua campanha gera. Tempo no site: Mostra quanto tempo, em média, os usuários ficam em suas páginas. Contabilizamos apenas o tempo ativo, quando a aba do navegador está visível e em foco, para que você veja engajamento real.

Mostra quanto tempo, em média, os usuários ficam em suas páginas. Contabilizamos apenas o tempo ativo, quando a aba do navegador está visível e em foco, para que você veja engajamento real. CPV (Custo por visita): Essa métrica ajuda a entender a eficiência: quanto você paga, em média, por cada visita efetiva. Facilita comparar desempenho entre criativos, posicionamentos ou audiências.

Essa métrica ajuda a entender a eficiência: quanto você paga, em média, por cada visita efetiva. Facilita comparar desempenho entre criativos, posicionamentos ou audiências. Landing rate (Taxa de carregamento/chegada): Indica que porcentagem dos cliques no anúncio resulta efetivamente no carregamento de uma página do seu site. Uma landing rate alta significa tráfego chegando sem problemas; uma baixa pode sinalizar problemas técnicos, páginas lentas ou desalinhamento de audiência.

Por que Engagement Metrics importam

Engagement Metrics preenchem a lacuna entre cliques e conversões e atendem a várias necessidades críticas:

Compreensão aprofundada do comportamento do usuário: os anunciantes passam a ver como os usuários realmente consomem e interagem com o conteúdo.

os anunciantes passam a ver como os usuários realmente consomem e interagem com o conteúdo. Otimização de campanhas mais eficaz: insights mais profundos permitem decisões mais inteligentes e melhor ROI.

insights mais profundos permitem decisões mais inteligentes e melhor ROI. Dados qualitativos para campanhas de marca: ideal para medir awareness, eficácia de conteúdo e atenção do usuário.

Como funcionam os Engagement Metrics

O Pixel MGID que você já conhece agora faz ainda mais. Uma vez implementado em todas as páginas do seu site, ele rastreia o engajamento automaticamente — sem configurações extras.

O que acontece nos bastidores:

Quando um usuário clica em um anúncio MGID e chega ao seu site, o Pixel inicia uma nova sessão. Ele registra o tempo que o usuário visualiza ativamente suas páginas (apenas quando a aba está em foco). Se o usuário navega por várias páginas com o Pixel instalado, a sessão continua. Após 30 minutos de inatividade, ou quando ocorre outro clique, uma nova sessão é iniciada. Todos os dados de engajamento (tempo no site, visitas, landing rate, CPV etc.) são enviados automaticamente para a MGID.

Os dados aparecem diretamente nas suas estatísticas: disponíveis em Campanhas, Anúncios, Fontes e Relatórios. Você poderá visualizar tendências ao longo do tempo, adicionar colunas de engajamento às suas tabelas ou comparar diferentes criativos e fontes de tráfego.

Como ativar os Engagement Metrics

É simples:

1. Acesse a criação ou edição da sua campanha.

2. Abra a aba Tracking e clique em Get Pixel Code.

3. Copie o código e cole-o em todas as páginas do seu site, preferencialmente no (ou via Google Tag Manager).

4. No seu painel, use o seletor de colunas para adicionar Visits, Time on Site, Landing Rate ou CPV, os dados começarão a aparecer automaticamente.

Sem configurações adicionais. Sem instalações complicadas. Assim que o Pixel estiver ativo, a coleta de dados de Engagement Metrics começa imediatamente.

Meça o que realmente importa

Cliques são só o começo. Engagement Metrics mostram o quadro completo: como os usuários interagem com o seu site, quão engajados estão e quão eficaz é o seu conteúdo. Com esses novos insights, você otimiza com mais inteligência e toma decisões fundamentadas no comportamento real do usuário.

Engagement Metrics já estão disponíveis no painel MGID. Adicione-os aos seus relatórios hoje mesmo e veja além do clique.