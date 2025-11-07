O Grupo Sinos, o maior publisher do interior do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil sediado fora das capitais, e a MGID, plataforma global de publicidade, anunciam uma parceria exclusiva para potencializar a monetização dos ativos digitais do grupo. O acordo inclui a integração das soluções Smart Widget e In-Article da MGID, com foco em performance, engajamento e experiência do usuário.

“O Grupo Sinos é um exemplo consistente de inovação e adaptação no cenário da mídia regional brasileira. Essa parceria nos permite apoiar sua jornada de transformação digital com soluções que unem performance, diversificação de receita e respeito à experiência do usuário,”

comenta Lorenzo Nicodemo, Head of Publisher Acquisition (Latam e Brasil) da MGID.

Para o Grupo Sinos, a parceria representa um marco em sua trajetória de expansão digital e de fortalecimento da relação com os leitores. “Depois de meses de construção conjunta, estamos muito felizes em anunciar essa aliança com a MGID. Encontramos profissionais comprometidos e uma empresa séria, que compartilha nossa visão de futuro para a mídia. Estamos entusiasmados com os resultados que essa parceria trará, tanto em audiência quanto em receita. É isso que buscamos sempre: parcerias sólidas, que gerem resultados para ambos os lados,” afirma Igor Müller, diretor de redação do Grupo Sinos.

O Smart Widget e o In-Article são formatos nativos que integram anúncios e recomendações de conteúdo de forma fluida e contextual ao ambiente editorial. Enquanto o Smart Widget utiliza IA para se adaptar ao layout do site e personalizar a experiência do usuário, o In-Article é inserido entre os parágrafos do texto, aproveitando pontos estratégicos de atenção durante a leitura. Ambos os formatos visam maximizar o engajamento da audiência e a receita para os publishers, garantindo alta visibilidade e eficácia para as campanhas publicitárias sem comprometer a experiência do leitor ou a qualidade do conteúdo.

Além dos formatos publicitários, o acordo também abrange o uso estratégico de uma ferramenta parceira da MGID com foco em análise e monitoramento de dados, já integrada ao ecossistema digital do Grupo Sinos, para fornecer insights sobre o consumo de conteúdo nos sites.