Na MGID, estamos constantemente atualizando nossas soluções de publicidade com IA para apoiar a otimização de campanhas e aprimorar a interação dos anunciantes com a inteligência artificial.

A mais recente atualização do CTR Guard traz ainda mais controle, precisão e inteligência criativa ao fluxo de trabalho dos anunciantes, ajudando a elevar o desempenho das campanhas a um novo patamar.

Vamos dar uma olhada mais de perto no que há de novo e por que essa atualização é realmente transformadora.

Acionamento manual de geração criativa: assuma o controle dos seus anúncios

Até agora, o CTR Guard operava nos bastidores, gerando automaticamente novos criativos quando o sistema detectava fadiga de anúncios ou queda no CTR.

Mas e se você pudesse decidir quando e como atualizar seus anúncios? Agora isso é possível! Com o acionamento manual de geração criativa, os anunciantes podem iniciar manualmente a geração de criativos com IA diretamente de qualquer campanha, eliminando a necessidade de acionamentos automáticos.

Novidades:

Geração sob demanda: escolha qualquer criativo dentro de uma campanha e inicie a geração instantaneamente.

Escolha sua estratégia: selecione um tipo de geração ou aplique todos de uma vez para testes mais amplos.

Como funcion:

Abra sua campanha e selecione um criativo.

Clique em Gerar anúncio .

. Escolha a estratégia de geração desejada (ou selecione todas).

Escolha a campanha.

Confirme e o sistema notificará você assim que os novos anúncios estiverem prontos.

Esse recurso coloca o anunciante no comando, permitindo iterações mais rápidas, testes mais direcionados e um envolvimento criativo mais profundo, tudo isso aproveitando a inteligência do CTR Guard.

Geração de títulos com abordagem por categoria: crie contextos que convertem

Os títulos são determinantes para o desempenho de um anúncio. Por isso, o CTR Guard agora os gera com lógica específica por categoria, alinhando o estilo e a mensagem ao público certo.

Em vez de frases genéricas, o sistema aplica estruturas narrativas comprovadas que historicamente apresentam melhor desempenho em cada vertical, como:

Problema/solução

Benefício direto e proposta de valor

Narrativa inspiradora

Novidades:

Os títulos são gerados com lógica de abordagem por vertical .

. O texto se ajusta automaticamente para alinhar-se aos gatilhos mais eficazes de cada setor , aumentando o engajamento e a qualidade do conteúdo.

, aumentando o engajamento e a qualidade do conteúdo. Nenhuma configuração é necessária, o recurso está ativo para todas as novas gerações criativas.

Por que isso importa: públicos diferentes reagem a estímulos emocionais e lógicos distintos. Ao alinhar a abordagem dos títulos com os padrões comportamentais de cada vertical, o CTR Guard garante criativos mais relevantes, envolventes e com maior probabilidade de clique.

Mais inteligente. Mais rápido. Mais humano

Com essas atualizações, o CTR Guard evolui de um assistente automatizado para um parceiro de IA colaborativo, oferecendo aos anunciantes tanto liberdade criativa quanto inteligência estratégica para manter altos CTRs e campanhas sempre à frente.

Experimente hoje os novos recursos do CTR Guard e descubra mais controle e mais cliques.

Quer saber mais? Assista ao nosso webinar recente! Nele, Olya Chaban e Karina Klymenko mostram como o CTR Guard combate a fadiga criativa com geração por IA, acionamentos baseados em desempenho e títulos otimizados por categoria, com demonstração ao vivo e resultados reais de campanhas.