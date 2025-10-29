A I.A. não é apenas para gigantes do varejo. Aqui está uma maneira rápida e prática de ativar o conjunto de ferramentas de I.A. Generativa da MGID em todo o funil de fim de ano.

Aumente a criatividade em escala com a I.A. generativa da MGID

Transforme insights de público em ativos on-brand em minutos.

Fórmula de prompt (copy/paste):

Crie 2 criativos de anúncio nativo para [vertical] segmentando [público]. Ângulo: [benefício/tensão sazonal]. Tom: [acolhedor/divertido/minimalista]. Inclua 2 manchetes (<40 caracteres), 1 descrição (<90 caracteres) e 1 conceito de imagem por criativo. Evite clichês de feriado excessivamente usados (flores de neve, paleta vermelho-verde). Oferta: [X% de desconto/frete grátis/bundle]. Deve parecer presenteável.

Ângulos prontos para usar (escolha 2–3):

“Quem chega cedo, pega os melhores presentes” (compradores de junho a outubro)

(compradores de junho a outubro) “Ecológico e atencioso” (bundles orientados a valores)

(bundles orientados a valores) “Mimos para autocuidado” (presenteie-se)

(presenteie-se) “Abaixo de $25 / $50 / $99” (descoberta por faixa de preço)

Inícios de manchetes (curtas, que param a rolagem):

“Encontrei seu presente cheio de aconchego.”

“Evite a correria, compre agora.”

“Preço baixo. Sorriso grande.”

“Presentes com história.”

“Opções ecofriendly para guardar.”

Direções de imagem (para brief ou geração):

Cena minimalista + um produto de destaque + bokeh com brilho suave

Flat-lay de kit de presente com etiqueta escrita à mão “Para [você]”

Mãos aconchegantes + produto no quadro (sem rostos, manter native-friendly)

Bloco de cor ousada + pequeno ícone festivo (sem sobrecarga de clichês)

Dica criativa: Gere 12–18 ativos antecipadamente, depois A/B os 6 principais por CTR e adição ao carrinho pelas primeiras 72 horas.

Em seguida, a ferramenta de previsão de desempenho impulsionada por I.A. da MGID ajuda você a identificar quais criativos têm maior probabilidade de performar antes mesmo do lançamento de sua campanha.

Ela analisa seus títulos de anúncios e visuais em tempo real, pontuando-os de Poor a Excellent (Ruim a Excelente) com base em elementos de design e configurações de segmentação.

Use-a para:

Filtrar rapidamente conceitos com baixo desempenho antes de entrar no ar.

Refinar suas principais manchetes e imagens para máximo CTR.

Economizar orçamento e acelerar a otimização durante a crítica janela de fim de ano.

Dica: Emparelhe insights de previsão de desempenho com seus lotes iniciais de I.A. Generativa — gere, preveja e, em seguida, teste apenas os ativos com pontuação máxima.

Mantenha o engajamento alto com o CTR Guard

As campanhas de fim de ano se esgotam rapidamente: o CTR médio cai cerca de 15% dentro de uma semana. O CTR Guard usa I.A. generativa para detectar esse declínio e produzir automaticamente novas variações de anúncios para restaurar o engajamento.

Configuração prática:

Habilite o CTR Guard desde o primeiro dia para campanhas de feed de produto ou de busca.

desde o primeiro dia para campanhas de feed de produto ou de busca. O sistema é acionado automaticamente quando o vCTR de um criativo cai ≥15% por 3 dias seguidos , ou sua campanha roda com menos de 3 anúncios ativos .

, ou sua campanha roda com . Quando acionado, o CTR Guard gera 3 novos criativos com base no seu de melhor desempenho.

com base no seu de melhor desempenho. Você receberá alertas no dashboard e por e-mail e poderá revisar, editar ou lançar automaticamente novas versões no Painel do CTR Guard.

O que monitorar:

Recuperação do vCTR após a atualização (compare antes/depois de 3 dias)

após a atualização (compare antes/depois de 3 dias) Taxa de adição ao carrinho de criativos de I.A. vs. manuais

de criativos de I.A. vs. manuais Saúde da rotação de criativos: mantenha 4–6 anúncios ativos no ar para evitar fadiga

Dica: Ligue o Lançamento Automático (Auto-Launch) durante a correria de fim de ano para evitar inatividade, mas recomendamos limitar cada criativo de I.A. a ~300 cliques para teste. O CTR Guard pausa a geração automaticamente se novos anúncios permanecerem sem serem lançados — sem spam, apenas atualizações inteligentes.

Alcance a lucratividade com o CPA Tune

Esqueça a perseguição a cliques — o CPA Tune usa aprendizado por máquinas para atingir suas metas de conversão em um modelo de CPC.

Como começar:

Escolha lances por CPA e defina um CPA alvo com base em dados passados.

e defina um com base em dados passados. Aloque um orçamento diário 5–7× CPA alvo para que o algoritmo possa aprender.

para que o algoritmo possa aprender. Forneça eventos de conversão limpos (purchase, lead, add-to-cart com valor).

(purchase, lead, add-to-cart com valor). Mantenha a segmentação ampla nos primeiros 7–14 dias — o CPA Tune aprende rápido assim que atinge ~10 conversões.

Quando ajustar:

Se o CPA for superior ao alvo em 15 por cento ou mais por 3 dias consecutivos, revise os segmentos de público ou criativos de anúncios mais fracos e atualize a rotação. O CTR Guard pode ajudar a identificar elementos com baixo desempenho.

em 15 por cento ou mais por 3 dias consecutivos, revise os segmentos de público ou criativos de anúncios mais fracos e atualize a rotação. O CTR Guard pode ajudar a identificar elementos com baixo desempenho. Se o CPA permanecer abaixo do alvo por 3 dias consecutivos e o valor médio do pedido (AOV) se mantiver estável, aumente o orçamento para as campanhas de melhor desempenho em 20 a 30 por cento. Evite dobrar o orçamento da noite para o dia.

Dica: Comece com um CPA cerca de 20% mais alto durante o aprendizado. Uma vez estável, aperte gradualmente. Emparelhe o CPA Tune com um upsell de “conjunto de presentes” para aumentar o AOV: valores de carrinho mais altos tornam a eficiência do algoritmo ainda mais forte.

Converta tráfego de fim de ano com landing pages otimizadas

A maioria das falhas de fim de ano ocorre após o clique, quando os usuários chegam a uma página que carrega lentamente, parece não confiável ou não os guia para o presente certo.

Checklist (QA de 5 minutos):

Velocidade: Busque um LCP mobile abaixo de 2,5 segundos . Mesmo um atraso de um segundo pode matar a intenção durante a correria de fim de ano. Comprima imagens, pré-carregue visuais chave e mantenha os scripts leves para fazer a experiência parecer instantânea.

Busque um LCP mobile abaixo de . Mesmo um atraso de um segundo pode matar a intenção durante a correria de fim de ano. Comprima imagens, pré-carregue visuais chave e mantenha os scripts leves para fazer a experiência parecer instantânea. Above the fold : Tudo o que um comprador vê antes de rolar a tela deve deixar imediatamente claro por que eles deveriam comprar. Mostre o preço e a proposta de valor, destaque os principais benefícios e reforce a confiança com avaliações, depoimentos ou selos “visto em”. Inclua informações visíveis de envio e entrega logo no topo.

: Tudo o que um comprador vê antes de rolar a tela deve deixar imediatamente claro por que eles deveriam comprar. Mostre o preço e a proposta de valor, destaque os principais benefícios e reforce a confiança com avaliações, depoimentos ou selos “visto em”. Inclua informações visíveis de envio e entrega logo no topo. Confiança de fim de ano: Pessoas comprando presentes querem confiança, não surpresas. Adicione datas de corte de entrega claras, enfatize sua política de devolução e garanta aos compradores que o presenteável = é reembolsável . Mesmo uma pequena linha como “Devoluções sem problemas até 15 de janeiro” constrói confiança.

Pessoas comprando presentes querem confiança, não surpresas. Adicione claras, enfatize sua e garanta aos compradores que . Mesmo uma pequena linha como “Devoluções sem problemas até 15 de janeiro” constrói confiança. Bundles: Facilite presentear com conjuntos de presentes curados por persona ou faixa de preço , por exemplo, “Abaixo de $50,” “Para Ele,” ou “Para Quem Curte Ficar em Casa*.” Isso encurta o tempo de decisão e aumenta seu valor médio de pedido ao mesmo tempo.

Facilite presentear com , por exemplo, “Abaixo de $50,” “Para Ele,” ou “Para Quem Curte Ficar em Casa*.” Isso encurta o tempo de decisão e aumenta seu valor médio de pedido ao mesmo tempo. Social proof: Se possível, exiba sinais de compra em tempo real como “142 pessoas compraram isso nas últimas 24 horas” ou snippets de avaliações recentes. Esses sinais criam momento e ajudam compradores hesitantes a se sentirem tranquilos por estarem escolhendo o produto certo.

Dica: Adicione um pequeno widget “Localizador de Presentes” que peça algumas entradas rápidas (orçamento, destinatário e vibe) e, em seguida, sugira um carrinho pré-preenchido ou uma shortlist de itens. Isso reduz drasticamente o tempo de decisão e mantém os usuários em um clima de compra festivo.

Misture-se em discovery feeds com posicionamentos nativos

O nativo da MGID brilha no funil intermediário. Esta é a fase de descoberta onde a intenção de fim de ano está apenas começando a se formar. Os compradores ainda não estão procurando um produto específico; em vez disso, estão procurando ideias, inspiração e validação. O objetivo aqui é despertar a curiosidade e guiá-los suavemente em direção à sua oferta.

Casos de uso:

Conteúdo orientado a valor: Crie peças em estilo editorial que destaquem escolhas inteligentes ou atenciosas (“Presentes abaixo de $50,” “Opções ecológicas para compradores conscientes” ou “Mimos mais amados de natal”). Estes atraem leitores que estão navegando por inspiração, ainda não prontos para comprar.

Crie peças em estilo editorial que destaquem escolhas inteligentes ou atenciosas (“Presentes abaixo de $50,” “Opções ecológicas para compradores conscientes” ou “Mimos mais amados de natal”). Estes atraem leitores que estão navegando por inspiração, ainda não prontos para comprar. Histórias de problema/solução: Posicione seu produto como a resposta para um ponto de dor sazonal, por exemplo, “Como conseguir presentes de última hora entregues a tempo” ou “A maneira sem estresse de comprar para todos na sua lista.” Enquadrar em torno de facilidade, conveniência ou alívio performa especialmente bem em dezembro.

Posicione seu produto como a resposta para um ponto de dor sazonal, por exemplo, “Como conseguir presentes de última hora entregues a tempo” ou “A maneira sem estresse de comprar para todos na sua lista.” Enquadrar em torno de facilidade, conveniência ou alívio performa especialmente bem em dezembro. Histórias de lifestyle: Conte histórias pequenas e emocionais que mostrem como o presente se encaixa em um momento, como “O presente aconchegante que torna as manhãs de inverno melhores” ou “Um pequeno luxo que transforma o presentear em autocuidado.” Use imagens e tom que se misturem perfeitamente com o conteúdo da editora circundante.

Conte histórias pequenas e emocionais que mostrem como o presente se encaixa em um momento, como “O presente aconchegante que torna as manhãs de inverno melhores” ou “Um pequeno luxo que transforma o presentear em autocuidado.” Use imagens e tom que se misturem perfeitamente com o conteúdo da editora circundante. Retargeting inteligente: Redirecione leitores que rolaram pelo menos até a metade do seu conteúdo ou passaram 30+ segundos engajando — estes são sinais de interesse real. Sirva-lhes anúncios nativos ou display focados em produtos dentro de 24–48 horas enquanto a ideia ainda está fresca.

Redirecione leitores que rolaram pelo menos até a metade do seu conteúdo ou passaram 30+ segundos engajando — estes são sinais de interesse real. Sirva-lhes anúncios nativos ou display focados em produtos dentro de 24–48 horas enquanto a ideia ainda está fresca. Proteção de orçamento: Exclua usuários que já compraram para evitar gastos desperdiçados. Em vez disso, reengaje-os mais tarde com ofertas de upsell, bundle ou presente-para-você assim que a primeira conversão for concluída.

Dica: Emparelhe a descoberta nativa com um lead magnet de fim de ano leve, como “Receba nosso Localizador de Presentes 2025 em sua caixa de entrada”, para construir um público de retargeting por e-mail que você pode aquecer à medida que a temporada atinge o pico.