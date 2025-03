Falamos sobre DSPs, SSPs, trocas de anúncios e DMPs. No entanto, como esses elementos funcionam na prática? Se você já executou uma campanha de marketing digital no passado, com certeza já se deparou com pelo menos um desses componentes. A AdTech é simplesmente uma parte da publicidade online. Claro, existem muitas ferramentas para escolher. No entanto, acreditamos que as que descrevemos serão as mais úteis para você.

MGID

A MGID é uma plataforma de publicidade nativa de AdTech que atende tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda do processo de compra de mídia. Nós nos especializamos em usar publicidade contextual e publicidade programática para exibir anúncios não intrusivos. Isso aumenta as chances de o usuário interagir com o conteúdo. Para melhorar os retornos que você obtém com nossa AdTech, nossa plataforma também conta com detecção de fraude e segmentação impulsionada por IA. Nossos serviços estão disponíveis em mais de 200 países, garantindo que você consiga alcançar seu público-alvo onde quer que ele esteja.

Google Ads Manager

O Google Ads Manager é, de longe, a plataforma de AdTech mais conhecida do lado da oferta, devido ao domínio do Google no setor. Muitos anunciantes usam os serviços do Google para exibir anúncios em sites parceiros do Google. Se você for um editor, vai adorar o fato de poder gerenciar o inventário em um número ilimitado de sites em apenas uma plataforma de AdTech. Há também um recurso de lances especial para o cabeçalho, que é o primeiro anúncio ao qual o usuário será exposto ao abrir uma página. Isso permite melhorar seus resultados na venda de inventário de anúncios.

Google Display and Video 360

Se você for um editor, provavelmente usará o Google Display and Video 360. Esta plataforma do lado da demanda permite automatizar a compra de mídia em muitos formatos de anúncios, incluindo display, vídeo, áudio e TV conectada. Se você quiser acompanhar seu público-alvo na web, essa DSP de AdTech oferece suporte à gestão multiplataforma. Ela também fornece insights sobre o público, que podem servir como seu guia para definir a direção da sua campanha.